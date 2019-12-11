الشيخ كشك مساعد طيار!

بين عامي 1923 و1996 عاش الرجل العظيم عبد الحميد كشك، خطيبًا لسِنًا فصيحا، ومتحدثًا ظريفًا، ومفكرًا وطنيًّا مشاغبًا، ومحاصرًا مضغوطًا عليه، ونجح في أن يضع نفسه خلال هذه المدة بين أشهر خطباء القرن العشرين في العالم الإسلامي، بعد أن خلف وراءه أكثر من 2000 خطبة مسجلة، ومائة وثمانية كتب!
وقد أظهر الشيخ كشك نبوغًا مبكرًا؛ إذ حفظ القرآن وهو دون العاشرة من عمره، ثم التحق بالأزهر ليحصل – لأول مرة في تاريخ الأزهر فيما أظن، وبعد أن أصابه العمى وهو ابن ثلاث عشرة سنة – على معدل 100 % في الشهادة الثانوية الأزهرية، ويكون الأول على الجمهورية، والأول على الكلية طوال سنوات الدراسة، ثم ليحصل على إجازة التدريس من كلية أصول الدين بامتياز، ويمثل الأزهر الشريف في عيد العلم عام 1961 م أمام الرئيس عبد الناصر رحمهما الله، وبدأ من وقت مبكر صعود المنابر، والتحدث مع الناس بخطب مميزة لافتة، جعلت منه مدرسةً دعوية خاصة، كان يسميها (مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم) كان هو نجمها الدري، وناطقها الرسمي، إذ لم يستطع أحد بعده أن يجاريه في طلاقته وجرأته ومواقفه التي اعتقل بسببها غير مرة، وعذب عذابًا شديدًا، بل هاجمه الرئيس السادات رحمه الله علنًا في خطبة له في 5 سبتمبر 1981 م هجومًا شديدًا، نسأل الله ألا يعيد على مصر مثل هذا اليوم؛ لما كان من آثاره المروعة على مصر بعد ذلك.
لكن أروع ما حصل لكشك على الإطلاق خاتمته الحسنة التي لقي الله تعالى عليها – نسأله تعالى أن يحسن خواتيمنا – إذ توضأ في بيته لصلاة الجمعة، وكعادته كان يتنفّل بركعات قبل الذهاب إلى المسجد، فدخل الصلاة وصلى ركعة، وفي الركعة الثانية، سجد السجدة الأولى، ورفع منها، ثم سجد السجدة الثانية، وبقي ساجدًا بعد أن فاضت روحه إلى بارئها! فهنيئًا له هذه الميتة المعجبة، في زمن يموت فيه كثيرون من هدة الحيل، أو جرعة زايدة، أو من كثرة الشرب، أو من الإيدز؛ عافانا الله وإياك قارئي الحبيب!
لم يسعدني الله تعالى بلقيا الشيخ مباشرة، لكني هاتفته من القاهرة ذات يوم لأسجل معه لتلفزيون قطر فأبى بشكل قاطع، رغم إلحاحي عليه – وكان له موقف شديد من الإعلام، ومن العمل خارج مصر، إذ كان يرى أن الإعلام يخون الأمة، وأن الخروج من مصر من أجل المال أو العمل أو غير ذلك خيانة وطنية، وتوليًّا من المعركة يوم الزحف!
وقد نقل بعض محبيه نتفًا من طرائفه العفوية أثناء خطبه أو قفشاته، ينال فيها من كل إنسان، حتى رجال المباحث الذين كانوا مكلفين بمتابعته وتسجيل خطبه، بل ورئيس الجمهورية، غير متهيب، ولا متردد – وهو الذي اعتقل وسجن سنين، وعذب، ووقع تحت الإقامة الجبرية، وقُطع عنه راتبه حتى مات، ومنع من الخطابة حتى لقي ربه سبحانه – وكان رحمه الله يعتبر منعه عن الخطابة أشد ما وقع عليه من البلاء، فهو الفصيح المتدفق الهدار الجريء المصقع الذرب المفوه اللسِن – رحمه الله تعالى وقبله عنده في المرضيين – ومن لاذع طرائفه وطريفها:
إخواّنّا المباحث اللي في الصف الأول يِتْأدِّموا – يتقدمون – علشان إخوانهم المصلين اللي في الخارج يعرفوا يصلوا!
فقيل له: واللي في الصف الأول يا شيخ؟ ليه ما دعيتش لهم؟!
فقال: دا الصف الأول كله مباحث يا اخوانّا!
وهذا يذكرني بالطرفة التي تروى عن بشار بن برد الشاعر الأعمى حين كان في مجلس الخليفة، فسأله أحد الجالسين: ما صنعتك يا شيخ؟ فقال: أثقب اللؤلؤ، فضحك الخليفة جدًّا؛ لأن ثقب اللؤلؤ يحتاج بصرًا حديدًا، وقال له: أتسخر من خال أمير المؤمنين؟
فقال: ماذا أقول لرجل يسأل أعمى عن صنعته؟!
ويشبه هذا ما يقول شيخنا القرضاوي، هُمّا لهم بابا، واحنا مالناش لا بابا ولا ماما!
إن الغني وإن تكلم بالخطأ … قالوا: أصبت وصدّقوا ما قالا
وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم … أخطأت يا هذا، وقلت! ضلالا
إن الدراهم في المجالس كلها … تكسو الرجال مهابة وجلالا
فهي اللسان لمن أراد فصاحةً … وهي السلاح لمن أراد قتالا
حتقول إيه يعني؟ شيفورليه ومرسيدس، واحنا مش لاقيين حمار سيدس! حتعمل إيه؟
تقول يعني: يا ليتني كنتُ… وحد الله وقول لا إله إلا الله، النهار ده فيه كلاب أحسن من موظف درجة رابعة… يعني الكلب إذا ما كملش كيلو الكباب.. تلفون يضرب للدكتور البيطري: – يا بيه/ – نعم يا مدام؟/ – ده بيجو ماكملش الـ….أنا خايفة يكون في حاجة في الجهاز الهضمي!
كنا نبحث عن إمامٍ عادل، آمْ طِلِعْ لِنا عادل إمام!
لأن صلاح السعدني قام بنفس هذا الدور في تمثيلية " الليلة الموعودة " فأراد الغلام أن يقلد السيد صلاح السعدني؛ حيث لا صلاح، ولا سعد هناك!
وفي موقع الساخر وجدت جملة من الطرائف المفرغة من أشرطة صوتية للشيخ رحمه الله كان منها:
الواحد يعني لازم يقدم للبلد خدمات ومواهب، فقلت له: حضرتك قدمت إيه من المواهب؟
قال: انتم مش عارفني؟
والله بنحب نتشرف يا بني..
قال دا أنا فلان مؤلف أغنية تحت الشجر يا وهيبة!
ما شاء الله، إيه دا؟ إيه الفتوح دي والتجلي دا؟ إيه يا واد يا بتاع وهيبة انتا!؟ إيه العظمة دي يا سيدي؟ تحت الشجر يا وهيبة؟! إسرائيل بتجيب صواريخ هوك وطيارات إف 15 وإف 16 واحنا أُف منكم! إيه يا وهيبة إيه!
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كم يا أبي لك من يدٍ
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عندي وكم لك من أثر
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أنت الذي ربيتني
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ورعيتني منذ الصغر
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وكسوتني وغذوتني
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ووقيتني شر الغِير
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فإذا ألم بي الضنا
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حل الأسى بك والسهر
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تدعو الطبيب ولا تني
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حتى يجاوزني الخطر
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وأفدتني العلم الذي
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هو كنز مالي المدخر
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وتظل تكدح في الحي
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اة لحاضري والمنتظر
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هو يا أبي دينٌ عليّ
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أرده عند الكبر
امبارح بقول للواد ابني اللي في تالتة ابتدائي: أخدتم إيه أناشيد؟ أنا بفكر انهم بياخدوا الأناشيد بتاعتنا اللي بتخلي الواد يحترم أبوه، قال لي:
أخدنا نشيد القطة مشمشة!
قلت له: قوله..قوله.. بتعرف…اسمع ياسيدي..اسمع التعليم بتاع التربية والتعليم يا خويا، أنا حفظته أعمل إيه؟ اسمع يا سيدي:
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يا حلاوة القطة مشمشة
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في وسط عيالها مفرفشة
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بتقول لهم بالنَّوْنَوا
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أكل الفيران ليكم دوا
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بخاف عليكم من الهوا
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لو كلب صاح واللا عوا
الله أكبر يا سيدي.. يا دي تربية!
وفي سماعك لحديث الشيخ كشك اللاذع في سخرية، الظريف في مرارة، المضحك في سوداوية، تتذكر مباشرة قول الشاعر:
لا تحسبوا ضحكي بينكم طربًا فالطير (يرقص مذبوحًا) من الألم
فقفشاته محملة بالوجع، والابتسامة التي يرسمها على الشفاه ملغومة بالحداد على الأمة وحالها الوجيع! وهذه هي المهارة التي يتقاسمها الظرفاء على اختلاف أحوالهم ومواقعهم.
في مقال له بعنوان (مواقف وقصص للشيخ عبد الحميد كشك) جمع محمد محمود عبد الخالق جملة مواقف تعكس هذا المفهوم بقوة، ومنها أنه قال ذات خطبة (بتصرف مني):
سبحان الله، منعت الحمل ثلاث سنوات، فلخصها الله في ربع الساعة، وولدت ثلاثة!
من الذي يملك الأمر كله؟ من الذي بيده الأمر كله؟ سلم له الأمر، إن تحديد النسل لن يحل المشاكل، إنما المعاصي، الخمور، الربا، الزنا، القمار، الظلم، الغيبة، النميمة، قطع الرحم، شارع الهرم! الزنا يورث الفقر، وبشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين/ المعاصي:
إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم
ويدخل الزوج ليرى العفريت: ما نوعه؟ ما جنسه؟
يرى ذئبًا آدميًّا ينام تحت السرير كما ولدته أمه، من أين جاء؟
من أين جاء ذلك الذي يرابط تحت سرير زوج وزوجة؟
ولماذا تريد الزوجة من زوجها أن يشتري لها العيش، وقد خانت العيش كله، وخانت الملح كله، وخانت المعاشرة كلها؟ أتدرون من ذلك الخائن يا سادة؟
إنه جاره، والحبيب محمد يقول "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" هذا حق الجار على جاره في مجتمع التطور والعصرية!
هل سمعتم في أمريكا أمريكيًّا رزق بمولود فسماه محمدًا؟
لماذا النفاق؟ لماذا هذا الأسلوب الرخيص يا أبا كارتر؟
أتنتظر من السفارة الأمريكية أن تمنحك عشرة جنيهات؟
اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت
ويقول: لما رخصت لحوم النساء في الحرام ارتفعت أسعار اللحوم عند الجزار!
لما وقفنا طوابير على شبابيك تذاكر الأفلام، وقفنا طوابير على أبواب الجمعيات من أجل كيلو من اللحم، يعلم الله وحده من أي الذبائح هو؟
لما حقد بعضنا على بعض، ارتفعت الأسعار..
لما استبدلنا بالحلال الحرام، وعزف الشباب عن الزواج، اشتدت أزمة المساكن،
لما اختلطت لحوم الرجال بالنساء في المواصلات رفعت من البيوت البركات، لأن الله تعالى هيأ للمرأة عملًا واحدًا، إذا عملت سواه خُربت البيوت وأُطفئت مصابيحها، إن هذا العمل الذي وكل الله به المرأة هو بيتها، فلما خرجت النساء من البيوت كانت في البيوت مصابيح أُطفئت أنوارها، وأصبح الأطفال وديعة في أيدي الحاضنات، والحاضنة لا تراعي الله ولا تعرف رسول الله.
وعن أحد التحقيقات الصحفية المنشورة يقول: تحقيق صحفي مع من؟
• مع عالم من علماء الذرة؟
• مع طبيب اكتشف لشلل الأطفال علاجًا؟
• مع مهندس اخترع محركات طائرة؟
تحقيق صحفي مع طفلة لا يزيد سنها على السنوات العشر! ماذا فعلت؟ ماذا أنتجت؟ إنها متخصصة في النشل، تعمل نشالة في خط المطرية، قالت بلسان المقال:
إن دخلي في اليوم الواحد، يبلغ كذا وكذا، وهذه الطفلة متخصصة في نشل ركاب القطار، وفي الطوابير المزدحمة على الجمعيات الاستهلاكية، هذا تخصصها، تخرجت في مدرسة جبل الجيوشي، وحصلت على أعلى الدبلومات في شق الجيوب، أناملها سحرية، حصيلتها في اليوم كذا..
سألها الصحفي، ألم تندمي مرة واحدة على ضحية من ضحاياك؟
قالت: ندمت مرة واحدة بعد سرقة لسيدة، لم أجد فيه إلا خمسة عشر قرشًا، وروشتة لم تصرف دواءها
شعب بائس، لسنا في حاجة إلى أفلام، ولسنا في حاجة إلى أقلام مسمومة، لسنا في حاجة إلى هذا الهزل المستمر ليل ونهار!
فأردت أنا الآخر أن أدخل معه في نقاش، حتى أثبت أنني لست رجعيًّا، قلت له: ماذا فعل زيزو؟ وماذا كان موقف الخطيب؟ وما رأيك الشخصي في سيد عبد الرازق؟ وماذا تقول في حسن شحاتة؟ فقال: يا سي الشيخ: عندك معلومات تمام، فقلت: أبدًا:
ولما رأيت الجهل في الناس فاشيًا تجاهلت حتى قيل إني جاهل
فواعجبا كم يدعي الفضلَ ناقصٌ ووأسفا كم يظهر النقص فاضل
ويسخر من حلول دعاة تحديد النسل فيقول: عجبت لبعض عباقرة مصر وهو يقترح لحل أزمة الغلاء: من لم يحدد نسله فاجعلوا للولدين الأولين نصيبًا في التموين، أما الولد الثالث فلا نصيب له في السكر والشاي، وإذا تعلم يجب ألا يتعلم مجانًا/ امنعوه الشاي والسكر، وامنعوه وامنعوه، حتى كاد يقول: امنعوه من رحمة الله، أهذا كلام؟
والحديث عنه يطول فحسبنا هذه النتف من سيرته، رحمه الله وجمعنا به في الجنة.. آمين.
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