عندما يحضر الشعب وتغيب القيادة الوطنية يخسر الوطن

استطاع الجندي المصري البسيط أن يكتب تاريخا جديدا في العسكرية المصرية والعالمية بما حققه في السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام ١٩٧٣؛ فقد أصبحت بطولاته على شاطئ قناة السويس أغنية على لسان العالم.. إن الهزيمة التي حطمت اسطورة الجيش الذي لا يقهر وأسقطت الخط المنيع المسمى بخط بارليف في ست ساعات صارت درسا في العلوم العسكرية يوثق بطولات الجنود المصريين.

هكذا بهر الشعب المصري بصمود دام ست سنوات منذ هزيمة يونيو/حزيران 1967 العالم وبالحكايات عن بطولة الجنود المصريين الذين وصفهم شاعر العامية احمد فؤاد نجم بقوله:

دولا مين ودولا مين

دولا عساكر مصريين

دولا مين ودولا مين

دولا ولاد الفلاحين

السياسة تخذل البطولات

كان النصر الذي حققه جنود مصر على جبهة القتال ضد الكيان الصهيوني عظيما؛ ولكن لم تكن نتائج النصر على قدر البطولات فقد اختلفت قيادات المعركة في مصر أولا على استمرار المعركة من عدمها فكانت البذرة الأولى في خسارة السياسة لنتائج المعركة. كان الخلاف بين الفريق سعدالدين الشاذلي والرئيس المصري أنور السادات حول مدى تطور المعركة. فقد رأى الشاذلي أنها حرب تحرير بينما رأى السادات – أو كان في نيته – أنها معركة لتحريك القضية ووضعها على خريطة المفاوضات.

وكانت موقعة الثغرة هي نقطة التفجير في الخلاف السياسي بينهما فكان الشاذلي يرى أنه لابد من تدمير الثغرة والقضاء عليها بينما رأى السادات أن هذا التدمير والقضاء عليها يمثل مذبحه للجنود الصهاينة كما روى في مذكراته (البحث عن الذات)!

السادات ينهي آثار النصر

بقدر ما كانت نتائج المعركة على الأرض مبهره بقدر ما أضاعها السادات بهرولته نحو الولايات المتحدة والتفاوض مع إسرائيل. ففي اللحظة التي بلغ فيها حلم العرب بالوحدة بعد المشاركة الكبيرة لكل الدول العربية في معركة أكتوبر/تشرين الأول. فوجئ الجميع بالرئيس المنتصر منذ سنوات يعلن عن زيارته للقدس المحتلة من دون مشاورات مع أحد حتى شريك المعركة على جبهة الجولان: حافظ الأسد.

كانت زيارة القدس التي قام بها السادات وما تبعها من اتفاقيات على مدار سنوات طويلة هي بداية خلع القلب من جسد الأمة العربية وتلاها تمزيق الجسد لتصل بنا الحال إلى ما نحن عليه الآن. لم يتبق لنا كمصريين إلا أن نتغنى ببطولة الجندي المصري البسيط والمجهول أثناء حرب اكتوبر.. تلك البطولة التي بهرت العالم وهزت الكيان الصهيوني بعد ست ساعات من المعركة.

بطوله شعبيه قتلها النظام

في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول عام ١٩٨٥ على الحدود المصرية الإسرائيلية قام الجندي البطل سليمان خاطر ابن الشرقية بقتل ١٢ إسرائيليا على حدودنا مع فلسطين المحتلة بعد أن قاموا باستفزازه. كانت بطولة سليمان خاطر الجندي البسيط تعني ببساطه أن العدو سيظل هو العدو مهما قام السياسيون بمبادرات ومعاهدات.

لقد أنهى سليمان أسطورة السلام الزائف التي حاول النظام أن يقنع المصريين بها وأننا والصهاينة أبناء عمومة أو جيران. أعادت بطولة سليمان إلى المصريين ثقتهم في جنودهم وأعادت البهجة إلى المصريين الذين رفضوا كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

عادت السياسة مرة أخرى لتفسد بطولة الجندي المصري حينما تدخلت أجنحة النظام الأمنية لتقتل سليمان خاطر بعد اتهامات بالجنون، ثم ما أُعلن عن انتحاره، لكن شبهات مؤكده وادلة كثيره أظهرت أن سليمان خاطر قتل على يد أجهزه أمنية. إنها السياسة والنظام الذي كان يعيش في كنف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وعاد الشعب للصورة في يناير ٢٠١١

في الرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني ٢٠١١ لم يكن يتخيل أي شخص في العالم أن الشعب المصري سيسطر ملحمة تاريخية صبيحة اليوم التالي. لكن الشعب المصري -وعلى مدى ثمانية عشر يوما- أعاد صناعة التاريخ كما قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما. لقد بهرت يناير العالم بحضور طاغٍ في الميادين وكذلك بسلوك وقيم ومبادئ على مدى أيام الثورة حتى قال زعماء العالم إن المصريين يغيرون التاريخ في أوقات الفراغ أو ببساطة التعامل مع الحياة.

التيارات السياسية تطيح أحلام المصريين

لم يعد النظام هو النظام بعد نجاح المصريين في إسقاط نظام مبارك أو رأس النظام لكن المؤكد أن ثمة تغييرا قد حدث، فصار لساسة مصريين شهد لهم التاريخ سعيهم لإسقاط مبارك ظهروا في الصورة.

البرادعي وأبو الفتوح وحمدين وعصام العريان ومحمد البلتاجي -وغيرهم- ممثلو تيارات سياسية جاءت الكره إلى ملعبهم ليحققوا للشعب مطالبه وغايته.

كان المطلوب منهم فقط أن يتوحدوا أمام بقايا نظام مبارك. ويتخلوا قليلا عن أحلام زائفة لينتقلوا بنا إلى دولة مدنية ديمقراطية حقيقية كما هي الحال في دول أخرى كثيرة.

لكن هؤلاء ذهبوا بعيدا وتفاوضوا مع نظام مبارك فكانت نتائج السياسة عكس بطولات الشعب في يناير /كانون الثاني وما بعده. هكذا أيضا فشل كل قادة التيارات السياسية في مصر في صياغة وثيقة مصرية تعبر بنصر يناير إلى الدولة التي نتمناها. هذه المرة جاءنا الانكسار من قيادات الشارع الشعبية.

٢٠سبتمبر شعب ولا قيادات

تراجعت ثورة يناير بضربات من نظام مبارك الذي لا يزال يحكمنا وغابت القيادات الشعبية تحت تأثير الضربات المتتالية، سجن من سجن وحوصر من حوصر وخرج إلى خارج البلاد من خرج وبقي الشعب المصري بلا قيادة شعبيه تقود غضبه وثورته في الشارع ضد نظام السيسي واستبداده وتفريطه في الأرض والنيل، حتى تجاسرت علينا دول كنا حتى وقت قريب مصدر أمنها واستقرارها وتعليمها وثقافتها.

خرج الشعب متظاهرا في كافه انحاء مصر في جمعة محمد علي وقدم الشعب ٢٠٠٠ معتقل في سجون السيسي التي كان يبنيها للشعب وهو يبني قصورا لنفسه ولعائلته، وغابت كل القوى الثورية والشعبية فكانت خسارة أخرى للشعب والوطن.

فالذين كانوا سببا في انكسار يناير بعد ملحمة الشعب فيها الآن يتوارون وراء أحزانهم و اكتئابهم فصارت الخسارة للوطن.

لتبقى الحال هكذا حتى يدرك جيل الشباب من القوى الثورية والسياسية أن عليهم دورا في قيادة الشعب في معركته حتى لا يخسر الوطن مره أخرى بتخاذل من الساسة الشعبيين والثوار.

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