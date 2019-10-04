الوجه الآخر للرومانسية في تركيا!

فالرجل التركي تلك الشخصية المثالية المتدفقة المشاعر والاحاسيس على شاشات التلفاز، هو رجل شرقي نمطي في المقام الأول

السائحون العرب الزائرون لمدينة إسطنبول أصيبوا الأسبوع الماضي بصدمة شديدة جراء مشاهدتهم تظاهرة تضم مئات التركيات، يسرن في شارع رئيس لأحد المناطق السياحية الشهيرة بالمدينة، وهن يرفعن لافتات تعبر عن غضبهن، وهلعهن مرددات في صوت واحد: "أوقفوا قتل النساء". "لا تجلسوا في المقاعد متفرجين على العنف". "افعلوا شيئا لحمايتنا". "لن نصمت". "ندافع عن الحياة". "ضد العنف بحق النساء".

رومانسية التركي في الدراما

صدمة الزائرين العرب تعود في الأساس لتلك الصورة المفعمة بالحيوية والشاعرية والرومانسية التي رسمتها الدراما للرجل التركي، ذلك المحب الحنون الذي يفعل المستحيل من أجل إسعاد حبيبته، فكيف لمثل ذلك الرجل أن يتحول إلى وحش يُقدم بكل سهولة على تحويل حياة محبوبته إلى جحيم يصل إلى حد القتل، ويدفعها ذلك للخروج رعُبا في تظاهرة تجوب الشوارع حاملة اللافتات، مطالبة المجتمع بالتحرك لمساندتها والدفاع عنها ضد تلك الوحشية والهمجية التي يمارسها الكثير من الأتراك ضد نسائهم، حتى وصل الأمر إلى الإقدام على إنهاء حياتهن بطريقة بشعة لا تخلو من العنف والكراهية تجاه تلك الحبيبة أو الأخت أو الزوجة التي وقفت إلى جواره وشاركته فترة لابأس بها من حياته.

رجل شرقي من الطراز الأول

حقيقة الأمر ان واقع المرأة التركية يختلف اختلافا جذريا عن تلك الصورة النموذجية التي تسوقها لنا الدراما التركية، فالرجل التركي تلك الشخصية المثالية متدفقة المشاعر والأحاسيس على شاشات التلفاز، هو رجل شرقي نمطي في المقام الأول يحمل بداخله كافة الجينات والموروثات السلبية لرجال ذلك الجزء من العالم عن المرأة ودورها في المجتمع، وطبيعة العلاقة التي تربطه بها، وأسلوب تعامله معها وتعاملها معه.

واقع تؤكده الكثير من الإحصائيات حول العنف المنزلي الذي تتعرض له المرأة التركية على أيدي الرجال في حياتها، سواء كان ذلك من الزوج أو الاب أو الأخ او الابن أو الأقارب كالخال أو العم أو أبنائهما، وهي الدراسات والإحصائيات التي قامت بها منتديات اقتصادية عالمية وعدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الفاعلة في مجالي حقوق الانسان والمرأة.

إحصائيات مرعبة وأرقام صادمة

تلك الإحصائيات كشفت النقاب عن حقائق وارقام مرعبة وصادمة في آن واحد، تخص عدد التركيات اللاتي تعرضن فعليا للعنف، وعدد من قتلن منهن وطريقة قتلهن، إذ أشارت هذه الإحصائيات إلى أن 40% من الضحايا قتلن بواسطة سلاح ناري، فيما قتلت 18% منهن بواسطة آلة حادة، و4% قتلن خنقا، و3% تم اِلقاؤهن من مكان مرتفع، 3% منهن قتلن ضربا، و2% قتلن شنقا، بينما 24% منهن لم يتم التثبت من وسيلة قتلهن.

الغريب في الامر أنه كلما زادت درجة الوعي والتقدم والانفتاح في المجتمع كلما زادت حالات العنف ضد النساء، ووفقا لواحدة من تلك الإحصائيات بلغت نسبة الجرائم التي تعرضت فيها النساء للقتل عام 2008 ثمانين امرأة، بينما وصل العدد في 2010 إلى 180 إمرأة، وفي 2012 بلغ عددهن 210 امرأة، وفي 2014 قتلت 294 امرأة، وفي 2016 بلغ عدد من قتلن من النساء 328 امرأة، أما في العام الماضي فقد وصل العدد إلى 440 سيدة، وفي الأشهر الست الأولى من العام الجاري فقط قتلت 284 امرأة وفق ما نشرته جمعية "نحن نوقف قتل النساء".

أسباب نفسية واقتصادية

ويرجع الباحثون وعلماء النفس والاجتماع الأسباب الحقيقة التي تقف وراء تلك الظاهرة المؤسفة في المجتمع التركي إلى أن النساء في المدن الكبرى الأكثر ثقافة ووعيا وتقدما يسعين إلى اتخاذ قرارات خاصة بهن بصورة فردية بعيدا عن سطوة الرجل في حياتهن. الأمر الذى يستفز هؤلاء الرجال ويدفعهم للجوء إلى العنف بكافة أشكاله لمنعهن من الخروج من تحت سطوتهم وتحكمهم في حياتهن، إلى جانب الأسباب الاقتصادية التي تمثل سببا وجيها لتصاعد المشاكل في الكثير من الحالات، والرغبة في الطلاق والانفصال، وهذان السببان من الأسباب التي تثير جنون الرجل التركي وتجعله لا يتورع عن القتل، فكيف لزوجته ان تفكر في الانفصال عنه؟

التحريض وعدم تطبيق القوانين

وعلى الرغم من وجود وزارة للأسرة والخدمات الاجتماعية مهمتها الأساسية الحفاظ على كيان الأسر والعمل على منع تعرض أي من أعضائها لأضرار تهدد أمنه وسلامه النفسي والاجتماعي، وعدد لا حصر له من الجمعيات المهتمة بوضع المرأة في المجتمع، وصدور القانون رقم 6284 بمواده الثمانية والأربعين الخاص بحماية العائلة ومكافحة العنف ضد المرأة وضمان حقوقها، وقيام الحكومة بالتصديق على وثيقة إسطنبول التي تمنع وتكافح العنف ضد المرأة عموما والعنف المنزلي على وجه الخصوص، وهي وثيقة دولية بلغ عدد الدول الموقعة عليها 45 دولة، فإن ذلك كله لم يأت بالثمار المرجوة منه، بل إن الأمور تزداد سوءا يوما بعد يوم.

وترى كثيرات من التركيات، خصوصا الناشطات في مجال حقوق المرأة، أن عدم تطبيق القوانين، وغض الطرف عن خطابات الكراهية والتحريض ضد النساء وتخفيف العقوبات عن مرتكبي جرائم العنف ضدهن، بحجة حسن سلوك الجاني، ووقوعه تحت تأثير الاستفزاز والعواطف الشديدة أثناء قيامه بجريمته، وغيرها من الأسباب التي تقف وراء تصاعد تلك الأحداث المؤسفة التي تحولت إلى الظاهرة، باتت تؤرق أمن وسلامة المرأة داخل المجتمع التركي، وتزرع الخوف بين نسائه، محملين الحكومة المسؤولية كاملة عن تزايد أعداد القتلى منهن نتيجة تراخيها، وعجزها عن تطبيق القوانين التي تمنع حدوث مثل هذه الجرائم التي تتفاقم في كل يوم، وتعاني منها النساء بمفردهن من دون سند مجتمعي.

تقدمت النساء وتخلف المجتمع

ولمن لا يعرف فإن المرأة التركية تشكل حوالي 50% من المجتمع التركي، حيث يبلغ عدد النساء 40 مليون و865 ألف امرأة، وشهدت السنوات الأخيرة تقدما كبيرا للمرأة التركية وحجم مساهمتها في الكثير من المجالات ، إذ بلغت نسبة النساء الحاصلات على تعليم جامعي المنخرطات في سوق العمل 72.7%، بينما بلغت نسبتهن من الأساتذة الجامعيين للعام 2018 على سبيل المثال 31.2%، فيما بلغت نسبة النساء من الأساتذة المشاركين 38.8%، ووصلت نسبة النساء من الأساتذة المساعدين 50.2%، بينما بلغت نسبة النساء العاملات في منصب سفير عام 2018، 22.1% من مجموع سفراء تركيا إلى الخارج.

ورغم تلك الفرص التي قُدمها المجتمع للنساء التركيات وسماحه لهن بتحقيق مكاسب على المستويين العلمي والاقتصادي، فإن السنوات الأخيرة شهدت أيضا مستويات مرتفعة من العنف الموجه ضد المرأة، حيث أصبح من الواضح ان هناك علاقة طردية بين الإنجازات التي تحققها المرأة التركية ومستوى العنف الموجه نحوها، وهي العلاقة التي يمكن تفسيرها بأنها نوع من المقاومة العكسية التي يبديها المجتمع التركي – ذكوري الهوى والتوجه – تجاه هذه المتغيرات المتلاحقة، التي لم يستطع حتى الأن مجاراتها ولا القبول بها، رغم قشرته الأوربية الخارجية التي تغلفه للناظرين من الخارج.

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