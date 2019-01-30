هل الإلحاد ظاهرة في مصر؟!

إن مصر لا تمر بأزمة إلحاد كما تدعي فئة تريد أن تظهر البلاد علي تلك الحالة، كذلك فإنها لا تمر بأزمة فساد عقيدي بالمبالغة في عدد زوار الأضرحة

في ظاهرة ليست غريبة علي أي مجتمع يمر بمثل ما يمر به المجتمع المصري تحت مظلة حكم الانقلاب العسكري الغاشم ، كثر الحديث عن وجود ظاهرة إلحاد تجتاح الشعب المصري خاصة فئة الشباب منه ، وما بين مؤيد ومعارض وأرقام متضاربة يحاول البعض أن يصورها وكأنها ظاهرة مخيفة سوف تقتلع الدين من جذوره ، ولم يتوقف الأمر عند حد وصفها بالظاهرة ، بل امتد لتشخيص أسبابها وأوعز بها في معظمها لرجال الدين ، أو قادة الرأي بالمجتمع المصري متناسين أن البلاد تئن تحت وطأة انقلاب يحارب الجميع ، ويغلق كل أبواب الغد في وجوه هؤلاء الشباب ، يجفف كل معاني العدالة والمساواة ، يبطش بالجميع بمن فيهم أذرعه التي أتت به وساندته حتى النهاية لمجرد رأي ذكرته علي استحياء ، وتنتشر التقارير التي تؤكد أن بمصر ما يقرب من ثلاثة ملايين ملحد معظمهم من الشباب ، وتقارير أخري تؤكد أن عدد من يقوموا بزيارة ضريح السيد البدوي بمدينة طنطا وحدها يزيد عن ثلاثة ملايين زائر في كل عام ، مما يضعنا في حيرة من توصيف ما يحدث ، هل هي ظاهرة إلحاد حقيقي ؟ أم هي ظاهرة فساد عقيدي؟ أم هي ظاهرة استبداد يجتاح الأمة العربية كلها فيخرج أسوأ ما فيها؟

رئيس عاجز وشعب يبحث عن حل:

في سابقة لم تحدث في البلاد، أو في العالم كله إلا في مصر السيسي الانقلابي، يقف رئيس البلاد في مؤتمر صحفي ليسأل الصحفيين في حيرة قائلا إن هناك في مصر مليون خريج سنويا، فكيف يوفر لهم وظائف؟ وأن هناك مليون ونصف مولود سنويا كيف يطعمهم ويعلمهم ويعالجهم؟

والحقيقة المعروفة أن الصحفيين ليس مطلوبا منهم إجابة علي هذا السؤال، من أي مسؤول فضلا عن رئيس يحكم البلاد فعليا منذ خمس سنوات ، لديه كافة الإمكانيات التي تؤهله للنجاح في الحكم ، ويمسك بيده كل خيوط مؤسسات الدولة ، بل يتحكم بها بنشر لواءاته ورتبه العسكرية علي رأس الحكم المحلي بها ويقف عاجزا عن إيجاد حل لمواجهة متطلبات طبيعية لأي شعب ، وليس منوطا بالشعب أن يبحث عن حل لأزمات صنعها النظام الذي يحكمه ، أزمة الإرهاب التي يصدرها النظام كل يوم ، أزمة الأسعار التي تلهب بطون الفقراء وتلاحقهم وتصرعهم ، أزمة الصحة التي عجزت عن مواجهة انتشار الأمراض البيئية نتيجة تلوث الغذاء والمياه والمزروعات في بلد النيل ، أزمة التعليم الذي احتلت مصر فيه المركز العالمي الأخير فلم تعد هناك قيمة تذكر لخريج أي جامعة مصرية أو حتى حاصلين علي دراسات عليا فيها ، ولم يعد هناك أي ارتباط بين الدراسة وحاجة سوق العمل ، إن كان هناك ثمة سوق عمل بعدما أغلق النظام كل سبل الرزق في وجوه أبناء البلاد ، أزمة الأرض التي تباع يفاجأ سكان أحياء العاصمة بمحاولات ترحيلهم بالقوة إلي المجهول من أرضهم وبيوتهم التي ورثوها عن أجدادهم جيلا بعد جيل بحجة التطوير فيتم إخلاء مثلث ماسبيرو ليمتد البيع للأحياء العريقة في القاهرة والجيزة بجرأة غير مسبوقة في التاريخ ، ويقف الشعب حائرا عاجزا صامدا في وجه سلطة تستحل الأرض والعرض ، أزمة العملة المحلية التي تفقد قيمتها كل يوم ، ليفقد راتب الموظف البسيط أكثر من ثلث قيمته في ظل تغول الأسعار كل يوم ، أزمات متلاحقة يصدرها النظام كل يوم ليقف رئيسه في فترة حكمه الثانية أمام صحفيي العالم يتساءل عن حل ، ولا يجيبه أحد ، فليس على أحد البحث عن جواب لحالة مصنوعة بدقة يراد بها ما تم في مصر اليوم

إن مصر لا تمر بأزمة إلحاد كما تدعي فئة تريد أن تظهر البلاد على تلك الحالة، كذلك فإنها لا تمر بأزمة فساد عقدي بالمبالغة في عدد زوار أضرحة الحسين والسيدة زينب والسيد البدوي وغيرها، كذلك لا تمر بأزمة فهم ووعي ومعرفة، بل إن مصر حبلي بثورة واعية تعلمت الدرس سابقا على مدي سنوات سبع، انكشفت فيها النخبة بكل أطيافها وثبت الشعب ليشاهد بصمت ينتظر فقط شرارة سوف تصنع انفجارا لن يوقفه أحد

ظاهرة إلحاد، أم ظاهرة استبداد؟

وقد يتساءل البعض وما علاقة الاستبداد بإلحاد الشباب وتركه للدين ومحاربته للأخلاق ونبذه لكل مظاهر الصلاح؟

والحقيقة أن كل المعطيات التي ذكرناها ما هي إلا موطن ثري للفساد والإفساد والفرار من الهوية لأي هوية أخري غير هذا الضعف والهوان والانكسار والانبطاح والخنوع حتى لو كان اسمها الإلحاد

إن هناك من يدفع الشعب وخاصة الشباب منه لليأس من مستقبله ، وانعدام الأمل في الغد فيلجأ إما للعنف ، أو للمخدرات ، أو الهجرة ، أو إعلان الإلحاد رغبة منه في التمرد علي قيم وثوابت هذا المجتمع الذي يراه شبه ميت ، ومع أول إشارة بالحرية سوف يعود هؤلاء لهويتهم الحقيقية والتي لم يخلعوها عنهم ، بل تبرءوا ممن يمثلها لإيقاظهم من غفلتهم أو تغافلهم وصمتهم لإحداث هزة بالمجتمع ليتحرك ، إن ما يحدث هو إعلان حالة من الرفض بشكل خاطئ ، كمن يؤذي نفسه لينبه ولي أمره بخطورة وضعه ويعيد حساباته من جديد ، لست أدعي أن المجتمع بخير ، أو أن شبابنا ما زال علي بر الأمان ، إنما أوجه صرخة إنذار لمن يهمهم الأمر داخل البلاد وخارجها ، أن الشباب الذي توجه اليوم للإعلان عن تغيير هوية أو ثقافة لإعلان تمرده على كل ما هو مفروض ولم يستطع الخروج من بوتقته بحرية ليشعر بالأمن والعدالة والاطمئنان لحياته المستقبلية ، هو علي استعداد أن يفعل ما هو أكبر ، ويقدم على ما هو أخطر ، ولن يسلم منه الغرب الذي ما زال يمد يده وبقوة للنظام الخائن يدعمه طمعا في خيرات تلك البلاد التي يسرقها النظام ويبيعها له ، ولن يسلم منها النظام ذاته الذي يضيق الخناق علي الجميع بأسرع مما يحتمل أي شعب

إننا نعاني من أزمات كثيرة ومخيفة، تعود جميعها لظاهرة الاستبداد التي تحكمنا بعنف ولا سبيل للفكاك من نتائجها المرعبة إلا ثبورة حرية يصنعها الجميع ويساندها أحرار العالم قبل فوات الأوان.

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