منتخب قطر.. وتحطيم الغرور الإماراتي!

السياسة هي فن الممكن، لكن ما فعله منتخب قطر لكرة القدم في بطولة أمم آسيا المقامة حاليا في الإمارات هو فن "المش ممكن"، فالإنجاز الذي حققه هذا المنتخب في تلك البطولة حتى هذه اللحظة بالتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه فاق كل التصورات والتوقعات، بل والمطلوب منه أيضا، فلم يكن مطلوبا منه أكثر من أن يظهر بمظهر مشرف في بطولة لم يسبق لبلده أن فازت بها من قبل، أكبر إنجاز حققته فيها كان الوصول للدور ربع النهائي، الظهور بمظهر مشرف كان هو غاية المطلوب من فريق يعرف أنه يلعب في دولة تحمل لبلده كل صنوف الكراهية، وتكيد له كل أنواع الشرور، لم يكن مطلوبا من اللاعبين -ومعظمهم صغيري السن وأصحاب خبرات قليلة- أكثر من الثبات النفسي وعدم التأثر بالأجواء السياسية المحيطة، فلم تنشغل الدولة القطرية بالمنافسة على اللقب بقدر الانشغال بكيفية توفير أجواء آمنة للاعبين في بلد تحارب المواطن القطري، سلامة اللاعبين النفسية والجسدية كانت هي الشغل الشاغل قبل وأثناء البطولة، لم يكن مطلوبا من الفريق القطري أكثر من أن يقدم عروضا طيبة أمام المنتخبات المشاركة منها ثلاثة تفرض دولها حصارا جائرا على دولته هي السعودية والإمارات والبحرين..

اللعب في ظروف قاسية

بالفعل فقد لعب المنتخب القطري البطولة في ظروف في غاية القسوة، يكفي أن الدولة المنظمة وهي الإمارات حرمته من أبسط حقوقه ومنعت جماهيره من حضور مبارياته فخاضها كلها بدون جمهور، ولولا مؤازرة الجماهير العمانية التي صاحبت منتخب بلادها له لما لقي دعما نفسيا أبدا.. لكن ورغم قسوة كل هذه الظروف فقد حقق المنتخب القطري الشهير بالعنابي الإنجاز تلو الآخر، حيث أنهى الدور الأول متصدرا مجموعته بالعلامة الكاملة، أي بالفوز في كل المباريات، بما في ذلك مباراته مع المنتخب السعودي والذي تغلب عليه بهدفين نظيفين، وهي الهزيمة الوحيدة التي مني بها المنتخب السعودي بالدور الأول، ولم يقف الإنجاز في الدور الأول عند هذا الحد فحسب، بل أنهاه المنتخب القطري بأكبر حصيلة تهديفية بين كل المجموعات الست برصيد عشرة أهداف، بل ومحتفظا بشباكه نظيفة خالية من أي أهداف.

وتواصل إنجاز العنابي في الدور ثمن النهائي بالفوز على العراق بهدف نظيف، وفي الدور ربع النهائي حقق إنجازا هو الأول له في تاريخه بأن تأهل للدور نصف النهائي، بعدما تخطى المنتخب الكوري الجنوبي بالفوز عليه بهدف نظيف، مواصلا إنجازه الذي بدأه من الدور الأول وهو الحفاظ على شباكه النظيفة..

تحطيم الغرور الإماراتي

وفي الدور نصف النهائي جاء النصر الأكبر والأغلى بالتغلب على المنتخب الإماراتي بأربعة أهداف نظيفة، فوز تخطى الأهداف الرياضية إلى الأفاق السياسية، عدد أهدافه بعدد الدول الأربع المحاصرة لقطر وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين، هزيمة معنوية ثقيلة جدا على تلك الدول، رباعية حطمت الغرور الإماراتي وسودت وجه آل زايد، لكن الأهم من ذلك هي أنها صعدت بالمنتخب القطري للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، فأصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلم غال طالما راود خيال الجماهير القطرية وهو الفوز بالكأس، إنجاز لم يعد يفصل المنتخب القطري عنه سوى مباراة واحدة، ستكون أمام اليابان يوم الجمعة المقبل.. قطر تبدو الأقرب للفوز بها.

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