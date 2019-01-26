عندما يكون الدستور نصاً مقدساً

لماذا تُطرح فكرة التعديل أكثر من مرة وبسرعة فائقة رغم أنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا قليلاً؟، مما يثور من اقتراحات أن جوهر التعديل هو فتح مدد الرئاسة بدل مدتين.

الأصل أن كل ما هو سماوي لا تقترب منه إرادة البشر، فهو يتسم بالكمال والإحكام الإلهي، أما كل ما هو بشري فإنه غير مقدس، وبهذا لا تكتسب دساتير الدول صفة القداسة، فهي ليست نصوصاً مقدسة، أو أبقاراً مقدسةً لا تُذبح، هي إنتاج بشري.

ورغم ما يمكن أن يصل إليه هذا الإنتاج من إبداع وإحكام وشمول إلا أن تغييره وتعديله بل وإلغاءه كلياً واستبداله بوثائق جديدة تماماً ممارسة تحدث في مختلف دول العالم منذ عُرفت الدساتير الحديثة التي تحدد طبيعة الحكم، وترسم العلاقة بين المؤسسات، وتنظم علاقة الحاكم بالمحكوم، وتقرر الحقوق والواجبات للمواطنين.

دساتير للزينة

لكن الدساتير التي تضعها وتُشّرعها البلدان لمجرد الاحتفال والزينة، والتباهي أمام العالم بأن لديها دساتيراً حديثةً متطورةً، ويستغلها الحكام في كل مناسبة للادعاء أنهم يحكمون طبقاً للدستور، ويصدرون قراراتهم في إطار الدستور، فإن هذا النوع من الوثائق بمثابة دساتير تحت الطلب، للتوظيف السياسي والدعائي، إذ إن كل مخالفات ممارسة السياسة والحكم تُرتكب في ظل هذه الدساتير ..

و"ترزية" الدساتير والقوانين المتخصصين في القياس والتفصيل جاهزون لتفسير وتأويل وتطويع مواده ونصوصه وأحكامه لصالح الحكام دائماً، وليس لصالح المواطنين أبداً.

التقديس السياسي للدستور

ومع هذا فإن الدساتير ولو كانت مجرد وثائق موضوعة على الأرفف وفي الأدراج بلا تفعيل، ومهما كان قصورها في أبواب الحريات والحقوق والنظام الديمقراطي المدني المؤسسي فإنه يجب الحفاظ عليها، والتعامل معها في سياق حمايتها باعتبارها أقرب إلى نص مقدس لا يجوز الاقتراب منه، وعدم وضع السكين على رقبته، ولا التصرف فيه بالتغيير والتعديل كما يشاء أهل الحكم والبطانة ..

لتبقى كما هي بكل ما فيها من سلبيات ونواقص لأن الاقتراب منها عبر سلطات لم تحترمها أصلاً يعني أنها ستزيد من انتهاكها وستخفض من قيمتها ودرجتها وستلغي ما قد يكون فيها من إنجاز ولو كان طفيفاً، والتقديس هنا هو المعنى السياسي للتحوط المشدد بشأن الدساتير المستهدفة لحمايتها طالما أن هناك شكوكاً حول حقيقة الأهداف السلبية للاقتراب منها.

الأنظمة الفردية والسلطوية والشمولية والاستبدادية وكل نظام غير ديمقراطي يحتقر الإرادة الشعبية، ويعرقل تداول السلطة سلمياً، تكره الدساتير، وتتمنى لو تلغيها، وترفض القيود على سلطانها المطلق، وتقاوم الموانع على الحق المزعوم لها في الحكم الأبدي، واعتقادها الزائف بأنها مؤتمنة من السماء على الأوطان والشعوب، مثل هذه الأنظمة لا تستطيع الحكم إلا وهي متحللة من أي قيد مهما كان محدوداً.

التعديل للارتقاء بالدستور

نعم، هذه الأنظمة في وجود الدساتير تتجاهلها أو تتجاوزها أو تجمدها أو تلقي بها عرض الحائط، لكن مع ذلك وجود الدستور كما هو دون المس به أفضل من الافتئات عليه والنزول به درجة أو درجات عما كان عليه، والحالة الوحيدة التي يمكن التجاوب فيها مع التغيير والتعديل أو الإنشاء لدستور جديد هو الارتقاء به ليكون ديمقراطياً حراً حضارياً قريباً أو مساوياً أو متفوقاً على دساتير دول العالم الحر التي تمر عقود وعقود دون تعديل ولو في مادة واحدة فيها ..

هنا يكون النص الدستوري بشرياً، لا ثبات ولا تقديس سياسي أو بأي معنى آخر له، إذ لن يتم التحرش به تحت عناوين تجميلية خادعة.

وجود دستور أفضل من لا شيء على الإطلاق، فهو يمنح السياسي والحزبي والمعارض والقانوني والمفكر والمثقف والمتحدث والمحلل والكاتب وكل ناشط في المجال العام – ومهما كان هذا المجال مغلقاً- دليل في يديه على السلطة والمؤسسات والأجهزة ومختلف المراكز السياسية والتنفيذية والمدنية يفند به تجاوزاتهم ..

ويكشف من خلاله طرق التلاعب بمواده، ويمنح بواسطته الحق لنفسه لمطالبتهم بالتوقف عن إهدار نصوصه، ويطالبهم باحترام القوانين المنبثقة عنه، ويستند إليه في رفع الدعاوى وتوجيه الاتهامات بانتهاكه وعدم احترامه، ويقيم عليهم من داخله البراهين فيما يريده، وفي لحظة من الزمن قد يكون هذا الدستور هو آلية الحسم في محاسبة من داسوا عليه، هل كان أحد يتوقع مثلاً سقوط مستبدين في الربيع العربي وخضوعهم لمحاكمات وفق الدساتير والقوانين التي وضعوها ولم يحترموها؟.

القلق المشروع من التعديل

في البلدان المضمونة ديمقراطياً لا خوف مطلقاً من أي طرح لتعديل دستوري، لأن هذا التعديل يُعرض لحاجة مجتمعية مستجدة أو لضرورات تشريعية وقانونية أو لمزيد من الحقوق والحريات وتمتين النظام الديمقراطي ..

أي إن التعديل لن ينتقص من الوضع القائم بل سيضيف إليه، أما في الديمقراطيات الشكلية فإن القلق مشروع جداً من أي اقتراب من الدستور حتى لو كان حبراً على ورق مثل الحالة المصرية التي يكثر فيها هذه الأيام مطالب من أشخاص وأطراف بعينها بتعديل الدستور ويروج الداعون لهذا العمل المقلق مبررات ومسوغات لا تنطلي على أحد في حقيقة أهدافها.

الخوف والتحسب من حدوث تعديل ينتقص من الدستور حقيقي ومشروع لأنه بحالته الراهنة جيد، وإذا طُبق حقيقة فإن مصر ستكون على أبواب ديمقراطية ناشئة حديثة، تستعيد المسار الديمقراطي التنافسي المنفتح الجاد الذي دشنته ثورة 25 يناير.

تكريس البقاء في الحكم

لماذا تُطرح فكرة التعديل أكثر من مرة وبسرعة فائقة رغم أنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا قليلاً؟، مما يثور من اقتراحات أن جوهر التعديل هو فتح مدد الرئاسة بدل مدتين، أو زيادة عدد سنوات المدة الواحدة عن أربع سنوات ..

وهذه ألاعيب حواة تم تنفيذها في بلدان عديدة تحت مسوغات مكشوفة لتكريس البقاء في السلطة وهو آفة السياسة والحكم، وسبق وفعلها السادات ولم يستفد من التعديل واستفاد منه مبارك وحكم ثلاثين عاماً، ولولا ثورة يناير لكان هو الرئيس حتى اليوم ويحكم للعام الثامن والثلاثين ..

وكما تابعناه في شهادته بالمحكمة مؤخراً فإنه متماسك ولا تزال فيه عروق تنبض، أي لم يكن ليتخلى عن الحكم لنجله جمال، ولربما كنا اليوم أمام سلطة برأسين الأب والابن يتنازعان فيها الصلاحيات علناً وبشكل أشد مما كان عليه الوضع بعد 2005 وحتى سقوطه في 2011.

لماذا يريد هؤلاء العودة بمصر إلى نقطة الصفر مرة أخرى، والرجوع إلى تجربة الحاكم الفرد الذي يجلس على الكرسي فلا يغادره إلا بالرحيل، أو بوسائل أخرى ليست في صالح هدوء واستقرار المجتمع، وكأن النضال الطويل الذي سبق يناير من أجل دستور عصري وحياة سياسية ديمقراطية، ونظام حكم مدني دستوري كان بلا معنى؟.

الدستور المصري الحالي عمره 5 سنوات فقط، ولم يُطبق بعد على الحقيقة، وهو دستور متطور ومعقول ومقبول، وحتى يتم تطبيقه كاملاً، ويتم الشروع في بناء نظام ديمقراطي فعال ومضمون فإن المصلحة تقتضي أن يظل بقرةً مقدسةً لا تقترب منها سكين أي قصّاب.

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