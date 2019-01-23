روح يناير حية رغم الجراح

لم تمت ثورة يناير ولن تموت، فهي ليست مجرد هوجة عارضة، وليست هبة لمطلب فئوي بسيط، كما أنها لم تكن هبة لجزء قليل من المصريين، بل مثلت عموم الشعب.

يهتف الغاضبون في نزلة السمان ومن قبلهم في جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو "موش هنمشي"، ويهتف العمال الغاضبون ضد إداراتهم "ارحل" و"ارحل يعني امشي يللي مبتفهمش" ..

تافات لطالما صدحت بها حناجر الثوارفي ميدان التحرير وغيره من الميادين في أيام الثورة العظيمة، إنها روح يناير لا تزال تسري في جسد الشعب، فيلوذ بها عند الضيق، ويهتف بشعاراتها عند الألم.

ليست هبة

لم تمت ثورة يناير ولن تموت، فهي ليست مجرد هوجة عارضة، وليست هبة لمطلب فئوي بسيط، كما أنها لم تكن هبة لجزء قليل من المصريين، بل مثلت عموم الشعب وإن لم يشارك جميعه في الميادين، لكنه شارك في لجانها الشعبية حماية للمتلكات والمؤسسات ..

وشارك في استحقاقاتها اللاحقة وقوفا بالساعات الطوال في طوابير لا يرى أولها من آخرها، وشارك من خلال استخدام حقه في التعبير عن رأيه فيما يعن له دون خوف أو وجل او ملاحقة.

ثورة يناير العظيمة أعطتنا أكثر مما أعطيناها، وحين نتحدث عن يناير فإننا نتحدث عن عامين وستة أشهر؛ هي عمر الموجة الأولى للثورة قبل أن تنقلب عليها الثورة المضادة ..

خلال تلك المدة عاش المصريون أزهى عصور الديمقراطية بحق، انتخبوا نوابهم في البرلمان بمنتهى الحرية، وانتخبوا رئيسا مدنيا لأول مرة في تاريخ مصر ..

هل كان أحد يصدق أن شخصا مدنيا يمكن أن يتولى الحكم في مصر حتى لو كان من داخل جهاز الدولة؟!

هل كان أحد يصدق أن هذا الشخص المدني يمكن أن يهزم قائدا عسكريا شغل منصب رئاسة حكومة مصر، وكان قائدا لسلاح الطيران في جيشها؟!

هل كان أحد يصدق أن قيادات عسكرية ظلت قانعة بأحقيتها المطلقة في حكم مصر، ثم وقفت يوما لتؤدي التحية العسكرية لرئيس مدني؟!

يا الله ما هذا التغيير الكبير الذي أنتجته ثورة الشعب؟!

ركزوا قليلا في مشهد وقوف المشير حسين طنطاوي أمام الرئيس مرسي حين أُجبر على تسليم السلطة بفعل الثورة وهو الذي حاول ومجلسه التسويف لأطول فترة ممكنة، وحين هم برفع يده بالتحية كانت يده لا تطاوعه، لكنه لم يجد أمامه وقتها من بد، إذ كان هدير الثورة لا يزال عاليا.

"تكركر جزعا"

هل تتذكرون أيضا تلك اللحظة الثورية التي أقال فيها الرئيس مرسي غالبية قيادات المجلس العسكري وعلى رأسهم حسين طنطاوي وسامي عنان، وكانت بطون الكثيرين "تكركر" جزعا من العواقب المحتملة لهذا القرار؟

لا تفسدوا قيمة هذا العمل الكبير بالتذكير بخطأ اختيار السيسي وزيرا للدفاع، فلا أريد أن أبرر هذا الخطأ، ولكن لنتذكر أن كل الخيارات كانت صعبة، وأن المعلومات كانت شحيحة، وأن المهم في تلك اللحظة كان التخلص من رئييس ونائب رئيس المجلس العسكري وقادته الكبار انطلاقا لمرحلة جديدة تقطع مع فترة الحكم العسكري السابقة (حين يخرج الرئيس مرسي سيكون من حق الجميع مساءلته عن سبب اختياره للسيسي، فهو الوحيد الذي يعرف كل التفاصيل).

ثورة يناير هي التي فتحت مياديين مصر وشوراعها أمام كل صاحب رأي وكل صاحب مظلمة للتعبير عن رأيه بحرية، دون خوف، وهي التي منحت العمال حق الإضراب، وحق الإعتصام دون أن يعترضهم أحد، وهي التي بدأت تنفيذ الحد الأدنى للأجور، والتي ثبتت آلاف العمالة المؤقتة، وهي التي انتبهت للمظالم التي يتعرض لها الفلاحون، فتم إعفاء صغارهم من مديونياتهم.

ثورة يناير التي جعلت رئاسة الجامعات وعمادة الكليات ورئاسة الأقسام بالانتخاب الحر المباشر في تجريه ديمقراطية فريدة، أنتجت للجامعات أفضل القيادات، وانظروا إلى حالها اليوم لتعرفوا الفرق.

ثورة يناير التي منحت الصحافة حرية لم تحلم بها من قبل ولا من بعد، وهي التي رفعت سقف النقد لكبار المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية نفسه إلى عنان السماء ..

وكان الناقدون والشتامون يتفاخرون بفعلهم ثم يعودون بأمان إلى بيوتهم، وينامون قريري الأعين في فراشهم، وحين قضت محكمة بحبس أحدهم احتياطيا بتهمة إهانة رئيس الجمهورية تدخل الرئيس بنفسه مستخدما حقه في سن تشريعات ( في غياب البرلمان وقتها) فألغى ما تبقى من الحبس الاحتياطي في جرائم النشر حتى لا يبيت ذلك الصحفي ليلة واحدة في السجن، ولا يقال إن صحفيا حُبس في عهد مرسي، انظروا إلى وضع الصحافة والإعلام الآن لتعرفوا قيمة الثورة.

الشعور بالكرامة

ثورة يناير التي وفرت الكرامة (وكانت أحد شعاراتها) لكل مصري، وشعر المصريون في الداخل والخارج بكرامتهم، هل تتذكرون كيف كانت معاملة رجال الشرطة في الأقسام ومكاتب الأمن للمواطنين بعد الثورة؟

وكيف كانت قبلها وكيف هي الآن؟

كان المواطن يدخل قسم الشرطة رافعا رأسه، ولا يخرج إلا بعد انتهاء مشكلته مع احترام كامل لأدميته من الضباط والأمناء، وكان المصريون في الخارج يشعرون بالفخر في البلدان التي يقيمون أو يعملون بها وسط حفاوة من أهل تلك البلاد ومسؤوليها ومسارعتهم في حل مشاكل المصريين ..

انظر وقارن الوضع قبل الثورة، وأيضا الوضع الآن لتعرف قيمة الثورة.

حتى وهي في مرحلة انكسار (بسبب الثورة المضادة) ظلت روح يناير ترفرف حولنا، نسمعها في الهتافات التي يهتف بها الغاضبون، ونقرأها في نصوص دستور استمد منها كل مفاخره، ولذا يُراد الآن الإجهاز على ما تبقى من تلك الروح، والأمل معقود على أبناء يناير للذود عما تبقى من روح ثورتهم حتى لو كانت مجرد نصوص غير مفعلة.

لا يمكننا مجاراة المنهزمين نفسيا والذين يدعون أن الثورة هُزمت وماتت وشبعت موتا، فالثورة خسرت جولة، وأمامها جولات، هكذا هي خبرة التاريخ، وهكذا هي سيرة الثورات العظمى ..

فالثورة الفرنسية، وهي أكبر ثورات التاريخ، استمرت موجتها الأولى عشر سنوات من 1789 إلى 1799، وهي التي أطاحت بالحكم الملكي في 1889، ثم عاد الحكم الملكي في العام 1815 أي بعد26 عاما من الثورة، وظلت في تقلبات وموجات بين انكسار وانتصار حتى استقرت الديمقراطية الفرنسية على ما هي عليه الآن، وهي ناتج الثورة الفرنسية الأم، وبالتالي فإن خسارة ثورة يناير لجولة لا يعني هزيمتها النهائية، بل إن النصر سيكون حليفها في النهاية فهذه سنة الله في الثورات، ولن تجد لسنة الله تبديلا.

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