في ذكري ميلاده.. 3 أغاني ومشاهد في إبداع جاهين

كانت هذه الرباعية شعارا لهؤلاء الذين خرجوا ظهيرة يوم ٢٥ يناير ٢٠١١ منذ حلمهم بالتغيير حتى سيرهم على كوبري قصر النيل، وفي شوارع مصر كلها.

تأتي ذكرى ميلاد صلاح جاهين -مرت منذ أيام- وشباب الثورة المصرية يمر بأكبر أزمة نفسية لديهم، فقد تحولت الثورة والحلم إلى مؤامرة يشهد عليها رأس النظام التي قامت عليه الثورة ..

جرى ذلك في محكمة استُدعي إليها رغم صدور حكم قضائي نهائي عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة، ورغم أن الاتحاد الأوربي لا يزال يحتجز أمواله المقدرة بنصف مليار يورو، وحلوله ثالثا في قائمة الاكثر فسادا في العالم.

ربما تتواكب حالة الاكتئاب التي يمر بها شباب يناير مع تلك الحالة التي مر بها جاهين في أعقاب انهيار أحلامه بعد هزيمة يونيو 1967.

صلاح جاهين ولد في ٢٥ ديسمبر ١٩٣٠ وعاش مشوارا طويلا من الإبداع حتى وفاته في ٢١ أبريل/نيسان ١٩٨٥ عن ٥٥ عاما قدم جاهين خلال رحلته إبداعا متميزا في مجالات الفنون كافة: رساما للكاريكاتير، وشاعرا من آباء شعراء العامية المصرية، وصحفيا كبيرا بمؤسسة روز اليوسف (فتح أبواب المجلة الرائدة أمام أجيال من شعراء العامية المصرية)، كاتبا للأغاني والأعمال الدرامية والمسرحية..

بل وصل الأمر ليقوم بالتمثيل كما في أفلام: المماليك، لا وقت للحب، إضافة لتأليف أوبريت "المَكَنْ" من ألحان سيد مكاوي.

عاش جاهين حالما يرسم أحلام جيل وأمة في أعوام كانت تموج بحركات ثورية وبشعارات وأحلام كبيرة.

يقول جاهين في إحدى رباعيات ديوانه الأكثر فلسفة وتصوفا (الرباعيات):

أنا اللي بالأمر المحال اغتوي (أغوى)

شفت القمر نطيت (قفزت) لفوق في الهوا

طالته ما طلتوش (مسته) إيه أنا يهمني

وليه .. ما دام بالنشوى قلبي ارتوى

عجبي

ربما كانت هذه الرباعية شعارا لهؤلاء الذين خرجوا ظهيرة يوم ٢٥ يناير ٢٠١١ منذ حلمهم بالتغيير حتى سيرهم على كوبري قصر النيل، وفي شوارع مصر كلها في ذاك اليوم وهم يحلمون بإسقاط النظام الذي جثم علي صدر الوطن وأنفاس المصريين ٣٠ عاما قهرا وظلما واستبدادا وتجريفا.. وكان صوت هؤلاء الواقفين على كوبري قصر النيل يغني أيضا من كلمات صلاح جاهين أغنية: الشارع لنا.

١- المشهد الاول

الشارع لنا استعراض قدم جاهين كلماته، ولحنه الموسيقار الكبير كمال الطويل، وأخرجه المخرج العالمي يوسف شاهين في فيلمه الرائع (عودة الابن الضال) في عام ١٩٧٦.. وهو الفيلم الذي قدم فيه شاهين مرثية غنائية لأحلام جيل الخمسينات والستينات المصري التي أصابها الإحباط في يونيو/حزيران.

وفي هذا الاستعراض يتجلى صوت جاهين صارخا على لسان الجموع، وفي وجه سلطة الاستبداد والظلم بأن:

الشارع لنا … احنا لوحدنا

الناس التانيين (الآخرين) .. دول مش مننا (منا)

دول ناس أنانيين

في مكانهم واقفين .. دول مش مننا

ياللي نسيت الشارع .. طوله وعرضه ..شمال ويمين

خدك الشارع .. خدته وتوهت بعيد عن التانيين

قلنا إيه اللي أنت كسبته

إيه اللي لأصحابك جبته

اتكلم واحكْ لنا

داحنا عطشانين ومتشوقين

في هذا الاستعراض يؤكد جاهين على أن الشارع للناس، وأنه مهما كانت الآلام والأشواك فإن الشارع في النهاية ملك الجماهير والشعور، وهكذا ينهي جاهين استعراض (الشارع لنا) ..

وبعبقرية يوسف شاهين ينهي المشهد بعبور الشعب لكوبري علي النيل متماسكين يدا واحدة تحت قيادة طبيعة؛ سواء من جيل سابق: وهو البطل العائد من محاولة سابقة للانتصار لم تكلل بالنجاح، أو القائد العمالي، ومعهم جيل المستقبل الشباب والجمهور .. إنه الحل المثالي لجولة جديدة في الثورة المصرية.

ويستعيد شباب الثورة الآن في ظل أزمته الهتاف الداخلي في الاستعراض:

انا مش تبع مخلوق … يا سيدنا البيه

أنا حر في اللي يقول

ضميري عليه

وإن كنت تحكم جوه ملكوتك

الشارع الواسع فاتح لي إيديه

2- المشهد الثاني: أغنية ( بانوا .. بانوا)

مشهد سينمائي جديد يقدمه جاهين في رائعته التي كتبها عن الحكاية الشعبية المصرية: (شفيقة ومتولي) في الفيلم السينمائي الذي قدمه المخرج علي بدرخان عام 1979، وتمثيل السندريلا سعاد حسني ومعها في أول بطولة سينمائية له أحمد ذكي؛ وذكي وسعاد من أقرب الأصدقاء إلى قلب جاهين.

في هذه الأغنية ( بانوا.. بانوا) كأن جاهين يعبر عن حال شباب يناير خلال أربع سنوات من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨ فقد صدموا خلالها بكثير من الصدمات ولعل أخطرها انكشاف لكثير من الخدع التي تم خداعهم بها.. فصارت في أغنية:

بانوا بانوا بانوا … على أصلكم بانوا

شعارا لهم حتى أن أحد شباب الثورة عبر عن ذلك مغردا قائلا: "هل انتهيتم ام لا يزال هناك من لم يكشف عن غدره بالثورة وزيفه بعد".

وفي المقطع الأول للأغنية يقول جاهين على لسان السندريلا:

بانوا بانوا بانوا …علي اصلكم بانوا

ولا غنى .. ولا صيت

دول جنس غويط

وكتابنا يبان من عنوانه

أيوه بانوا

ويبدأ جاهين في تقديم نماذج لهؤلاء الذين خدعوا شفيقة والتي كانت تعتقد أنهم رجالها فكانوا خناجر في ظهرها وظهر الحلم فمثلا هذا أحدهم:

يقول جاهين:

جربنا الحلو المتعايق أبو دم خفيف

وبقينا أصحاب … أخوه شقايق

فاكرينه شريف .. أتاريه مش كده علي طول الخط

الطبع الرضي من جواه نط

وده مهما اتشال (ارتفع) واتحط (وهبط)

ما فيش ولا دمعة حزن عشانه

ايوه بانوا … بانوا .. بانوا

هكذا يبدوا جاهين حاضرا معنا في كشف من خدعوا الثورة وخدعوا الشعب ولا نزال نحاول أن نكشفهم لنخوض معركة قادمة بلا وجوه خادعة.

فهل تستطيع أن تنكر أنك رددت كثيرا بينك وبين نفسك الجملة: بانوا بانوا بانوا .. على أصلكم بانوا

٣- المشهد الثالث:

قيمة الإبداع متجددة ونظل نكتشف أبعادا ورموزا جديدة خاصة لدى الكبار؛ وجاهين واحدا منهم، وربما نكتشف أبعادا ومعاني أخرى لهذا الإبداع في وقت وزمن آخر.

وهكذا نعود معكم مرة أخرى إلى رائعة جاهين ويوسف شاهين (عودة الابن الضال)، وندخل معهما إلى أغنية ماجدة الرومي ولحن كمال الطويل.

ساعات … وفيها يقول جاهين عن الحلم المهزوم أو انكسار الحلم:

ساعات .. أقوم الصبح قلبي حزين

أطل بره الباب … ياخدني (يأخذني) الحنين

اللي لقيته ضاع .. واللي اشتريته اتباع

وضاع الحنين

لسه الطيور بتطن .. والنحليات بتزن

والطفل ضحكه يرن .. مع إن مش كل البشر فرحانين

إيه العمل في الوقت ده يا صديق

غير أننا عند افتراق الطريق

نبض قدامنا علي شمس أحلامنا

نلاقها بتشق السحاب الغميق

وارجع وأقول؛ أليس هذا تعبيرا صادقا عن حال وطن على لسان شباب الثورة الآن..

شباب كانت لهم أحلام اغتيلت، وكانت معهم القوة ثم تلاشت تلك الأحلام والآمال في لحظات أو سنوات

ومع ذلك يبقي الأمل في النظر للإمام لنرى أحلامنا وشمسها وهي تشق السحاب الغميق ..

ليعود الجميع ليغني …الشارع لنا .. إحنا لوحدنا والناس التانيين (اللي بانوا) دول مش مننا.



يناير قادم

ربما في يناير قادم .. ربما قريب ويصبح الشارع لنا.

ولا يزال نهر صلاح جاهين الإبداعي يجري ولا يزال يحث الشباب علي المغامرة وعلي السعي غير خائفين من المجهول فكله وعد ومكتوب، وما علينا إلا أن نؤدي الواجب ونغامر، يقول جاهين:

سمعت نقطة ميه جوه المحيط

بتقول لنقطة تانية

ما تدخليش (تدخل) في الغميق (العميق)

أخاف عليك من الغرق

قلت أنا … ده اللي يخاف من الوعد …يبقى عبيط

عجبي

إذن هو الوعد فلن نخاف منه وعلينا جميعا أن ندخل في الغميق .. والوعد قادم.

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