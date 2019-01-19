ثورة يناير.. في ذكراها!

وفي خضم تلك الأحداث تعلن قناة CBS الأمريكية عن إذاعتها لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، والذي كانت قد سجلته معه منذ بضعة أشهر ولا أحد يدري لم اختارت ذلك التوقيت لإذاعته

ها هي ذكري الخامس والعشرين من يناير تطل علينا من جديد ، في ظروف سياسية واجتماعية تذكر الشعب المصري خاصة والشعوب العربية عامة بالفترات المظلمة في عصور الاستبداد والضعف والسقوط ، فيسود الظلم والفقر، وتكثر الجريمة المنظمة ، وتصنع الأنظمة حالة من الخوف والفوضى تنتشر بالمجتمع فينطوي الناس علي أنفسهم قانعين بالموت بردا وجوعا بدلا من الموت تعذيبا وقمعا علي يد الآلات الأمنية التي تنحاز في غالب الوقت لجانب السلطان طمعا ورغبة بما في يده على حساب المستضعفين وأصحاب الحقوق ، تهون الدماء ، ويكثر القتل ، وتباع الأرض في مقابل كرسي يضمن البقاء عليه حتى ينقضي الأجل ، تفسد الذمم في طبقة من يسمون بالنخبة ، فيُتخَموا ولا يجد الإنسان البسيط من يتحدث باسمه ، أو يضع لحياته واحتياجاته اعتبارا

تكمم أفواه أصحاب الرأي والكلمة والأحرار فيقتلون في سفارات بلادهم بدم بارد، أو يطاردون خارج أرضهم ، وتقام عليهم المحاكمات فيسقط في بئر الخيانة حكام وأنظمة ومؤسسات وهيئات وأحزاب ، تطل علينا ذكرى يناير لتعود الأمور أسوأ مما كانت عليه مرات ومرات ، فيتم تسمية الثورة بغير اسمها ، ليطلق عليها الفوضى والاضطراب والخطأ ليعاقب الشعب جملة علي ما اقترف من ممارسة حقه في التعبير السلمي عن رغبته في الحرية ، والحياة الكريمة ، ودفَع الثمن كما دفعته كل الأمم الحرة من قبل ، غير أن عناصر الخيانة والغدر كانت كامنة ولم يتم تطهيرها من العمق ، وأجبر الثوار دولة الفساد العميقة أن تكون في حالة حذر وخوف شديدين، رغم عدم وجود قيادة محددة للثورة تتخذ الإجراءات اللازمة لاجتثاث الفساد من جذوره مستمدة قوتها من وحدة الشعب نخبة وثوارا ، لكن الفرقة التي حدثت تدريجيا لتبدأ بالتفريق بين النخبة والشعب من جانب ، وبين الثوار بعضهم بعضا من جانب آخر ، أتاحت الفرصة لأعداء الثورة من المستفيدين من وجود الفسدة على سدة الحكم أن يسلموا مقاليد الأمور للعسكر بسلاسة ليعودوا أشد شراسة ، وأكثر ضراوة ، نارا تأكل ما حولها ، ثم تأكل بعضها لتستولي علي السلطة كاملة ، لنعود لنقطة الصفر من جديد ، بينما المشهد يبدو أكثر سوداوية

مبارك شاهدا على الثورة

وفي مشهد خبيث ومستفز للشعب الغاضب يأتي الرئيس الأسبق والذي خلعه الثوار من الحكم في ثورة غرست جذور الثقة وأعادت روح التعاون والكرامة والانتماء للشعب المصري تجاه بلاده ، يأتي الديكتاتور حسني مبارك إلي المحكمة كشاهد في قضية الأنفاق واقتحام السجون ، ليحمل أكثر من رسالة لأكثر من جهة ، الرسالة الأولي للشعب الذي ما زال يحلم بما حققته ثورة يناير العظيمة من انجازات ولو ظاهرية للمواطن البسيط ، بأن الثورة قد انتهت ، وأن ما حدث في 2011 كما قال السيسي نفسه في أكثر من مناسبة لا يمكن أن يتكرر ، بدليل أن الشاهد اليوم علي أحداث الثورة وهو مبارك نفسه وكأنه إصدار حكم بتجريم الثوار الذين أجبروه علي التنحي ، ليس تجريم الثوار وحدهم ، بل تجريم كل من أفرزته الثوار حتي رئيس الجمهورية الذي اختاره الشعب لأول مرة بإرادة حرة في تاريخ البلاد

أما الرسالة الثانية فقد كانت للدولة العميقة والتي كانت تحتمي في ظل مبارك وتقتات على تحكم ابنيه في الحياة الاقتصادية في نهاية فترة حكم والدهما، بأن هذا كبيركم وقد أتي مرغما ليقف بين يدي القاضي، يتلو أمامه القسم بالصدق كفرد من أفراد الشعب ليقطع الطريق على أي طموح لتلك الطغمة التي كانت تحيط بعلاء مبارك وما زالت تجد فيها الأمل للخروج من جبروت العسكر وتغولهم في مسارات السياسة والاقتصاد في البلاد

تلك الرسائل الواضحة من شهادة مبارك علي الثورة ومن يمثلوها أرادها النظام إعلانا للمتابعين بوفاة الثورة، وتقطع الطريق على محاولات ولو للرجوع لما قبلها خاصة بعد مرور ثماني سنوات على اشتعالها.

السيسي يكشف القناع الأخير

وفي خضم تلك الأحداث تعلن قناة CBS الأمريكية عن إذاعتها لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، كانت قد سجلته معه منذ بضعة أشهر ولا أحد يدري لم اختارت ذلك التوقيت لإذاعته علي العالم وسط حملة دعائية كبيرة ، ربما يكون سبب تأجيل اللقاء هو الانتخابات التي كانت علي الأبواب وقد انتظرت القناة حتى فاز الديمقراطيون والذين تتبع لهم القناة بالأغلبية في مجلس النواب لتكون ضربة لإظهار فساد ترمب برعايته للحكام الفسادين بالشرق الأوسط ، وهذا هو الاحتمال الأكبر لتأجيل الإذاعة حتي ذلك الوقت ، لينوه المذيع في رسالة للشعب الأمريكي أن الإدارة الأمريكية تأخذ من ضرائب الشعب لتنفق علي الدمويين الذين يقتلون شعوبهم أمثال السيسي

ويُسقِط السيسي أهم أقنعته في اللقاء الذي امتد ستين دقيقة ولم يذاع منها سوي ثلاث عشرة دقيقة فقط، ينكر فيها وجود معتقلين سياسيين بينما المنظمات الأمريكية أعلنت عما لا يقل عن ستين ألف معتقل في السجون المصرية ممن يعارضون النظام، ويعترف كذلك باستخدام العنف وارتكاب مجزرة فض رابعة، ويحاول التجمل فيسقط أكثر حين يعترف بأن العلاقات مع الكيان الصهيوني هي في أحسن حالاتها عن أي وقت مضي، لتسقط ورقة التوت الأخيرة عن وجه النظام الذي يقتل شعبه بكل وسائل القتل العمد

شعب يغلي بالثورة

تأتي تلك الرسائل والأحداث في ظل ذكري الثورة ، وفي الوقت الذي بلغ النظام فيه قمة فشله في الأداء علي كافة المستويات ، فعلي الصعيد الاقتصادي تأتي الاستدانة علي رأس مصادر الدخل القومي لتنفق في غير ما يفيد البسطاء والطبقة المتوسطة التي تلاشت بالفعل ، فتصب الأموال صبا في مشاريع كالعاصمة الإدارية الجديدة وسط الصحراء ، والقنوات التي تستهلك المليارات دون عائد يذكر لغلق المصانع وتسريح العمال ورفع الأسعار، وعلي الصعيد السياسي فحدث ولا حرج ويكفي في هذا الخضم أن نذكر أسماء مئات المعتقلين الذين كانوا ينتمون للنظام وكان لهم الفضل في الإتيان به لمجرد إبدائهم بعض التحفظات علي الأداء الحكومي الفج في غير مصلحة المواطن ، وبرغم آلة القمع الشديدة ، والدماء التي تهدر لترسيخ فكرة الخوف وبث الذعر لدي الناس إلا أن الثورة الكامنة في النفوس بدأت إرهاصاتها تظهر علي السطح الذي يغلي باطنه ، وما النكات والسخرية التي تنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي إلا إعلان حالة رفض مطلقة لكل ما يمت للانقلاب بصلة ، وتلك طبيعة الشعب المصري التي يعرفها حكامه علي مدار التاريخ ، يرفض بالنكات التي تسبق العاصفة ، يعترض بالسخرية التي تكسر حواجز الخوف لديه ، وتكسر هيبة الطغاة فيسقطون معنويا في مجتمعاتهم قبل سقوطهم حقيقة

إن حالة الوعي السياسي والحقوقي تترسخ وتتعمق داخل طبقات المجتمع يوما بعد يوم ، واللحظة التي يحاول النظام تأجيلها بالقمع وتوسيع رقعة الظلم تقترب ، ودرس يناير الذي لم يتوقعه أحد ما زال في الأذهان حاضرا ، ولن تستطيع قوة أن تمنع تكراره ، لكنه هذه المرة يأتي بدروسه التي تعلمها الشعب علي يد جلاديه ، وأي أنها ستكون ثورة لن تبقي ولن تذر ، فليس أشق علي الشعوب ، من أن تغلق دونها أبواب الأمل في تغيير سلس ، وتمنع عنها مقومات الحياة ، إن من يتعجل الثورة هو النظام الذي سقط في متاهات خيانة تاريخ تلك البلاد وطبيعة شعبها الذي يصبر طويلا، حتى إذا انتفض فلن توقفه قوة أيا كانت

الثورة قادمة، تتكون بعنف تحت تراب السخرية، ولن يكون ضحيتها السيسي ونظامه فقط، بل أوقن أن أنظمة عربية أنفقت الكثير في سبيل إيقافها سوف تدفع الثمن غاليا

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