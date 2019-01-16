«أصبح عندي الآن بندقية… في يدي بندقية»، أغنية نشأنا نسمعها وتهز مشاعرنا في الطفولة والصبا والشباب وربما أيضا في مرحلة الرجولة التي يجب أن تكون محطة الفهم والاستيعاب، ورغم ذلك لم نفهم لماذا كانت هذه الكلمات تلهب مشاعرنا، المهم أن هذا الكلمات تحولت الآن إلى دليل اتهام لو تلفظت بها أصبحت إرهابيا وليتم وضعك على طريق سجن العقرب أو مشنقة سجن الاستئناف!

ما الذي حدث ما بين هاتين المرحلتين وما الذي انقلب بكلمات كانت حروفها تعد فخرا وبطولة إلى أن أصبحت دلالة على الخيانة والإرهاب والسقوط، ولماذا كنا نعتبرها فخرا وبطولة في زمن كانت نتيجته النهائية والمجملة هي هزيمة كبرى نعيشها الآن؟

سأحاول معكم أن أناقش هذه المرحلة ما بين الوهم والهزيمة، ربما نستطيع أن نصل إلى شيء حقيقي يفسر لنا الغموض الذي يحيط بنا طوال الوقت سواء بالمعاني السامية أو المعاني الساقطة.

فلسطين القضية والوهم

نشأ جيلنا على عقيدة ثابتة أن إسرائيل هي العدو الرئيسي الدائم، طالما هي كيان صهيوني موجود على هيئة دولة عنصرية مغتصبة، والشق الثاني من العقيدة كان إيمان فطري وعقلي بأن القضية الفلسطينية جزء رئيسي من القضية المصرية، وفي المرحلة الجامعية عندما انخرطت في العمل السياسي ضمن فرق اليسار وتنظيماتهم السرية، كانت القضية الفلسطينية والموقف من إسرائيل هم المحدد الرئيسي للوطنية ولهذا كان عنوانها في أدبيات اليسار المصري «القضية الوطنية».

كان هذا هو الموقف الشعبي وأيضا موقف كل الاتجاهات السياسية المؤيدة للأنظمة الحاكمة والمعارضة لها، إلا أنه كان هناك تبيان غير ظاهر بوضوح جعل الموقف الشعبي ومواقف أحزاب المعارضة التي تمثلها (كان معظمها سريا) أكثر شراسة وجدية وجذرية من مواقف الحكومات ..

وهنا مربط الفرس، فالأنظمة العربية الحاكمة كانت أنظمة صاعدة وحديثة وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية وظهور تيارات الاستقلال والتحرر الوطني، وكانت الأنظمة، ومعظمها في البدء أنظمة ملكية، تسعى بدأب لترسيخ وجودها وتثبيت عرشها، لهذا كان سعيها الحثيث لجذب مشاعر الشعوب تجاهها من خلال قضية وطنية ملتهبة توحد الإرادة الشعبية حول النظام باعتباره قائد لحروب التحرير ..

وبالطبع كانت الحرب على الصهيونية ومقاومة المستعمر العسكري أفضل قضايا ساخنة يمكن بها جذب الجماهير وتأجيج مشاعرهم الوطنية، وظل هذا موقف الأنظمة حتى بعد تحول بعضها من الملكية للجمهورية؛ إذ كان الوافد الجمهوري الجديد، وغالبا هو من العسكر، يحتاج لموضوع يبرر ويفسر وجوده ويجعل من حكمه حاجة ملحة للشعب.

يستطيع المتتبع لتاريخ الصراع الصهيوني أن يرصد منذ اللحظات الأولى اختلافات بين الموقف الشعبي والموقف الرسمي، الأول ينطلق من صدق وقناعة بالمصالح الوطنية مضافا إليه تصديق لمزاعم وطنطنة الأنظمة الحاكمة، والثاني يتحرك طبقا لهدف محدد وهو تثبيت أركان حكمه، وموقفه من الصهيونية والاستعمار كان موقف محدود بأهداف تتعلق بالحكم ولا تتعلق بالمصلحة العامة للأوطان أو حتى التناقض الرئيسي مع الإمبريالية والصهيونية، وهو ما سيفسر بعد ذلك حالة الانبطاح العام التي أصابت المنطقة العربية أمام إسرائيل والولايات المتحدة.

كل ما ينقصنا بعض المشاهد المؤكدة لما ذكرته، ولكني أوضح أولا أن الأنظمة الحاكمة في المنطقة العربية لم يتغير محتواها أو يتطور منذ نهاية الحرب العالمية سوى بعض التغيرات القشرية وخاصة في الدول التي انتقلت من الملكية للجمهورية؛ ولكنها جمهوريات وأنظمة عسكرية أشبه بالأنظمة الملكية، الأولى تورث الحكم في إطار العائلة الحاكمة، والثانية تورث الحكم في إطار المؤسسة العسكرية الواحدة.

مشاهد من مسرحيات الخديعة

خلال السنوات التي سبقت إعلان الدولة الصهيونية عام 1948 كانت الممهدات تسير على قدم وساق داخل المعسكر الاستعماري لتمكين اليهود من دولة في المنطقة، ولن أدخل في التفاصيل فما يهمني هو الشكل الذي واجه به العرب (أنظمة وشعوب) هذه المخططات التي كانت واضحة للجميع، والحقيقة أن البداية كانت رفض متشدد من الجانب العربي لم يتعد حدود الرفض اللفظي دون تجهيز أى استعدادات لمواجهة مؤكدة وشيكة مع العصابات الصهيونية ..

وفي المقابل كان العمل في المعسكر اليهودي الصهيوني يتم على قدم وشاق وتوحدت العصابات الصهيونية فيما بينها بتركيز شديد قلب موازين القوة لصالحها بعد أن كانت لصالح العرب كثرتهم العددية، فبدأ الأمر مثل القصة المشهور التي فازت فيها السلحفاء على الأرنب في سباق جري لكسله المستند على غروره في سرعته وحرص السلحفاء على السير المستمر.

المرحلة الثانية عندما بدأت المواجهة مع اليهود الذين كانوا يستخدمون تكتيكات حرب العصابات في مواجهة جيوش عربية لا تمتلك سوى الحماس اللفظي والدعائي، وكان مما أضعف الجانب العربي هو دمج الجحافل العربية المواجهة للصهاينة في تشكيلات جيش نظامي ليواجهوا تشكيلات تستخدم أسلوب حرب العصابات، وهو دائما ما تخسر أمامه الجيوش النظامية.

الأخطر أن قيادات العرب أظهرت منذ لحظات المواجهة الأولى تشرذما في المواقف السياسية تجاه المشروع الصهيوني، بسبب اختلافات في المصالح انعكست على رؤى وأساليب المواجهة مع المخطط الاستعماري لهذا دخل المعسكر العربي المواجهة منذ اللحظة الأولى بثلاث تشكيلات متعارضة هم:

* الفصائل الفلسطينية الممثلة في اللجنة العربية العليا.

* الفصائل العربية المؤيدة للحركة الهاشمية التي تشمل إمارة شرق الأردن والعراق.

* الفصائل العربية المناهضة للحركة الهاشمية وتشمل مصر، وسوريا، والمملكة العربية السعودية، ولبنان.

* أما الجامعة العربية فكانت مكتفية بدور المتحدث الرسمي.

لن اتطرق لتفاصيل الخلافات العربية لحظة المواجهة مع المشروع الاستعماري الصهيوني والتي تشابهت ملامحها مع ملامح الخيانة، الغرض هو الإشارة إلى أن مواجهة الأنظمة العربية مع المشروع الصهيوني بدأت مختلفة فيما بينها، بل إن هذه الخلافات تصدرت المشهد وتقدمت حتى عن الخلاف العربي الصهيوني ذاته!

في يدي بندقية

واستقر الأمر نسبيا بوجود دولة صهيونية مقطوعة العلاقات بدول الجوار العربية والتي كان موقفها الرسمي العداء مع إسرائيل، وظلت الأنظمة وخاصة في مصر تستخدم هذا العداء كمحفز للروح الوطنية الشعبية ومبرر للالتفاف حول السلطة وذريعة للممارسات الديكتاتورية، وتمادى الجهاز الإعلامي الرسمي وأفرط في نشر الأوهام عن قوة الجيش والدولة وضعف الخصم الصهيوني حتى أنه وصف المعركة معه بأنها ستكون نزهة أشبه بنزهات الصيد، حتى جاءت الصدمة عام 1967 وانهزم الجيش المصري شر هزيمة وتكشفت الأكاذيب والأوهام.

وكعادته استوعب النظام الأزمة بعدة تمثيليات وبدأ الاستعداد لما أسماه حرب التحرير تحت شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ورغم مشاهد التضامن العربي إلا أن الإطار العام كان استمرار اختلاف الرؤى حول كيفية المواجهة مع العدو الصهيوني بدافع من اختلاف المصالح ..

وكالعادة أيضا تحمل الشعب كل أعباء التعبئة لمرحلة التحرير، وفي هذه الفترة أدرك الشعب الفلسطيني بأنه لا طريق أمامه إلا بمقاومة المحتل وعدم الاعتماد كليا على الأنظمة العربية، وفي هذه الفترة كتب الشاعر نزار قباني كلماته: "أصبح عندي الآن بندقية في يدي بندقية"، وكانت الكلمات مكتوبة تحفيزا للمقاومة الفلسطينية الصاعدة، وتلقفها عبد الوهاب وغنتها أم كلثوم في مصر، وأصبحت أحد لأدوات التي استخدمها النظام الناصري في دغدغة مشاعر الشعب، واستيعاب انفعالات الهزيمة.

مات جمال عبد الناصر قبل خوض معركة التحرير واستكملها السادات عام 1973 وأيضا تكشف بعد ذلك أنها لم تكن حرب تحرير بقدر ما كانت حرب لتحريك الموقف في المنطقة والسير بخطة التوسع والهيمنة الصهيونية في اتجاه جديد بعيدا عن الاستيلاء عن أراضي جديدة عسكريا، اعتمدت على اتفاقيات السلام مع أطراف عربية وتطبيع العلاقات والاعتراف الرسمي بالوجود الصهيوني لتطبيق مشروع أكبر تم وضع أساسه منذ اللحظة الأولى لزرع إسرائيل في المنطقة، ربما نعيش مشاهدها الأخيرة الآن.

أكرر بأنني لن أتوقف عند التفاصيل ولكن الشاهد أنه في كل المواجهات العسكرية مع إسرائيل منذ اللحظات الأولي، لم تكن الأنظمة تستهدف القضاء على الوجود الصهيوني بقدر ما استهدفت تحريك المواقف السياسية بما يتلائم مع مصالحها واستمرارها في السيطرة على شعوبها، وهذا بالضبط ما استفادت منه إسرائيل في تطويع الأنظمة العربية ..

أما الشعوب فكانت طوال الوقت تعيش الوهم بأن معركة الأنظمة الحاكمة مع إسرائيل معركة حقيقية، والشاهد الأهم أن الأنظمة كانت حريصة على عدم الاستعانة بالشعب في مواجهة شعبية مع الصهاينة وهو الأسلوب الوحيد القادر على مواجهة العصابات الصهيونية، وهذا يؤكد أن إحساس الأنظمة العربية الحاكمة بمخاطر الشعب المسلح عليها أكبر من إحساسها بمخاطر الصهيونية على الأوطان، وبتعبير آخر قدمت هذه الأنظمة مصالحها في الحكم على مصالح الأوطان.

التبعية الكاملة

الخطوط عامة لطبيعة علاقة الأنظمة العربية بإسرائيل وخاصة النظام المصري الذي كان يقود دائما خطوات التقارب مع إسرائيل، انتهت إلى المشاهد نعيشها الآن والتي تكاد تنتهي بمشروع الشرق الأوسط الكبير أو ما يشابهه ..

وهو ما يفسر تغير استراتيجية الأنظمة العربية وخاصة النظام المصري من التطبيع مع إسرائيل والسلام معها كدولة جوار إلى العمل لصالح إسرائيل وتحت لوائها ومساعدتها للخروج من أزماتها وهذا ما يفسر اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل وتحويل مصر لممر لتصدير الغاز الإسرائيلي لأوربا ومنافسة الغاز الروسي، بعد اكتشاف إسرائيل لبئر بترول فاض إنتاجه عن الاستهلاك المحلي، وهو ما يفسر أيضا الحميمية المبالغ فيها بين النظام المصري وإسرائيل.

الحقيقة الإيجابية أن أوهام الشعوب العربية حول إمكانية قيام الأنظمة العربية بمهمة تحرير الأوطان من المشروع الصهيوني قد زالت، وأدركت الشعوب أن التحرير لن يتم إلا ببندقية حقيقية في يد الشعب تحركها إرادته وبثورة تستهدف التخلص من العملاء قبل الأعداء.

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