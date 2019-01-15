الشرق الأوسط والانفجار الكبير المرتقب

لم تتوقف معاناة المنطقة العربية منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى وما تبعها من سقوط الدولة العثمانية واكتمال بسط السيطرة الاستعمارية على دول المنطقة والتي بدأت أوائلها أواخر القرن التاسع عشر، ورغم محاولة العرب ـ برعاية بريطانية ـ تأسيس نظام إقليمي منذ أواسط القرن العشرين إلا أنه أثبت فشلا ذريعا ولم يستطع الصمود أمام التحديات الداخلية والخارجية وانتهى أمره الآن إلى حالة من الموت السريري وبات يرقد في انتظار إعلان وفاته رسميا

لكن المشكلة أن الرحيل الرسمي لذلك النظام الشائخ لن يكون في صمت بقدر ما قد يصاحب بتغيرات كبيرة على المستوى الجيواستراتيجي قد تعيد تشكيل الجغرافيا المستقرة منذ أواسط القرن الماضي.

فالإقليم محاط بعدد من الأزمات الكبرى المرشحة للانفجار مالم يتم تفكيكها ومحاصرة أسبابها.

الشمال السوري والمواجهة التركية العربية؟

في أحدث تقلباته فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجميع بتهديد تركيا بشن حرب اقتصادية ضدها إن نفذت وعيدها باستهداف الميليشيات الكردية YPG شمالي سوريا، والدعوة إلى إنشاء منطقة آمنة بعمق ٢٠ ميلا غير مفهوم حتى الآن المقصود منها وهل تعني إزاحة الميليشيات الانفصالية بعيدا عن الحدود أم أنها ستكون محظورة على الطيران التركي ما يعني توفير حماية للتنظيمات الإرهابية ضد أي تحرك عسكري من أنقرة؟

أسئلة واستفسارات خلفتها تهديدات ترمب حتى أن وزير خارجيته مايك بومبيو عندما سئل عنها أثناء زيارته للرياض رد: "عليكم أن تسألوه عن هذا". وأضاف "لقد فرضنا عقوبات اقتصادية في عدة أماكن، أفترض أنه يتحدث عن هذا النوع من الأشياء. عليكم أن تسألوه".

لكن تهديد ترمب لم يمكث سوى ساعات قبل أن يحدث اتصال بينه وبين أردوغان في اليوم ذاته لتؤكد الرئاسة التركية بعده أن الطرفين اتفقا على "إتمام خريطة الطريق في منبج في سبيل عدم السماح بحدوث فراغ في السلطة في المنطقة، وعدم إعطاء الفرصة للقوى التي تريد عرقلة تطبيق قرار الانسحاب"

وتطرق الاتصال إلى "فكرة تأسيس منطقة آمنة وخالية من الإرهاب في شمالي سوريا بالاستناد إلى مبدأ وحدة التراب السوري" كما أكد الطرفان رغبتهما في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى أعلى مستوى

هذه التطورات جاءت بعد أيام قليلة من إعلان ترمب المفاجئ أيضا سحب القوات الأمريكية من سوريا وإعرابه عن ثقته في أن تركيا ستواصل مواجهة تنظيم داعش الأمر الذي دفع حينها وزير الدفاع جيم ماتيس للتعجيل باستقالته

لكن إعلان سحب القوات قوبل بمعارضة شديدة من الصقور داخل الإدارة الأمريكية وعلى رأسهم مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي أكد خلال زيارة لإسرائيل أن "الولايات المتحدة ستجعل انسحابها من سوريا مرهونا بتطمينات تركية بشأن سلامة الأكراد وأنها ترغب أيضا في إجراءات لحماية القوات الأمريكية أثناء الانسحاب." تصريحات بولتون قابلتها أنقرة بالرفض وشددت على أن التنظيمات الانفصالية لا يمكنها تمثيل الأكراد ووصف أردوغان تلك التصريحات بـ "الخطأ الفادح" بل وألغى لقاء مقررا سلفا مع بولتون أثناء زيارة الأخير لتركيا

بعض الدول العربية لم تكن بعيدة عن تطورات الشمال السوري فالحلف المصري السعودي الإماراتي إضافة إلى إسرائيل يضغط بشدة لوقف الانسحاب الأمريكي ويحاول جاهدا عرقلة العملية العسكرية التركية المرتقبة وذلك عبر عدد من الآليات:

１– إعادة تأهيل نظام بشار الأسد عبر هرولة جماعية للتطبيع مع النظام السوري المتهم بقتل أكثر من نصف مليون شخص ودفع الملايين غيرهم للنزوح من سوريا والحديث عن قرب عودة سوريا إلى الجامعة العربية

２– دعم الميليشيات الانفصالية عسكريا وإعلاميا حيث رصدت المخابرات التركية لقاءات في منبج جمعت قيادات أمنية مصرية ومسؤولين من ميليشيات الحماية الكردية YPG إضافة إلى زيارات مماثلة لمسؤولين أمنيين إماراتيين تذكيرا بأن الوزير السعودي ثامر السبهان زار محافظة الرقة صحبة الممثل الأمريكي السابق في التحالف الدولي للحرب على داعش، بريت ماكغورك، بدعوى المساهمة في إعمارها علما بأنها تحت سيطرة تلك التنظيمات

３– الدعوة لنشر قوات عربية شمالي سوريا بديلة عن القوات الأمريكية حال إتمام انسحاب الأخيرة ورغم أن الهدف المعلن لنشر تلك القوات مواجهة إيران إلا أن عدم وجود قوات إيرانية أو تنظيمات موالية لها في تلك المنطقة يدحض ذلك الزعم ويؤكد أن نشرها يهدف إلى مواجهة تركيا وتوفير الدعم العسكري للتنظيمات الانفصالية

ورغم أن نشر أي قوات من مصر أو السعودية أو الإمارات تعترضه عقبات لوجستية وفنية متنوعة إلا أن التحركات الدؤوبة التي تبديها الدول الثلاث إضافة إلى إسرائيل تعكس إصرارا متزايدا على مواجهة النفوذ التركي شمالي سوريا ولا يمكن التكهن إلى أي مدى قد يمضي الحلف الرباعي في مواجهته لتركيا في ظل إصرار أنقرة المشروع على حماية حدودها الجنوبية ومنع تكون أي جيوب انفصالية بالقرب منه الأمر الذي انعكس على الحشود العسكرية التي دفعت بها إلى مناطق الحدود مع سوريا والتي تعد الأضخم في تاريخ الجمهورية التركية من حيث العتاد العسكري أو عدد الجنود الذين يبلغ عددهم حتى الآن ثمانين ألف جندي

هل يشتعل الخليج مجددا؟!

في كلمته بالجامعة الأمريكية بالقاهرة هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران وأكد أنه سيعمل مع من وصفهم بحلفاء واشنطن على طردها من سوريا كما هاجم بومبيو حزب الله مشيرا إلى عدم القبول بوضع الحزب الحالي في لبنان.

الهجوم الأمريكي الأحدث على إيران وحليفها الأبرز في المنطقة جاء بعد ساعات من دعوة واشنطن إلى عقد قمة في بولندا الشهر المقبل تركز على الشرق الأوسط وتحديدا إيران.

التحركات الأمريكية ضد طهران تزامنت مع ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال من طلب فريق الأمن القومي بالبيت الأبيض برئاسة جون بولتون – المعروف بموقفه المتشدد من طهران – من وزارة الدفاع (البنتاغون) تزويده بخيارات بشأن ضرب إيران بعد إطلاق متحالفين معها قذائف مورتر على المنطقة الخضراء ببغداد والتي تقع بها السفارة الأمريكية، رغم أن القذائف وقعت في أرض فضاء ولم تسفر عن أي أضرار

هذا الطلب – كما تؤكد الصحيفة – أثار قلقا عميقا بين مسؤولي وزارتي الدفاع والخارجية رغم استجابة البنتاغون للطلب.

التصعيد الأمريكي لا يمكن فصله عن الأزمة الداخلية المتصاعدة التي يعيشها ترمب وآخرها ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن تحقيقات يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI حول تورط ترمب في التخابر مع روسيا ما يعني أن ترمب ربما يحتاج للقفز إلى الأمام عبر تصعيد الأزمة مع إيران لكن المتضرر الأكبر من تلك المغامرة – إن وقعت – هي دول الخليج التي تعاني حالة من الانقسام والتفكك جراء الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين على قطر وانكفاء سلطنة عمان على نفسها ومحاولة الكويت رأب صدع مجلس التعاون الخليجي دون إحراز تقدم حتى الآن

شرق المتوسط والصراع حول الطاقة

أزمة أخرى تفرض نفسها بقوة على المنطقة في ظل الترتيبات التي تجريها الدول الأربع مصر وإسرائيل واليونان وقبرص الجنوبية لحرمان تركيا من غاز شرق المتوسط عبر تجاهل الانقسام الفعلي للجزيرة القبرصية منذ سبعينيات القرن الماضي إلى قبرص الشمالية التركية والجنوبية اليونانية

هذه التحركات قابلتها تركيا بتحركات عسكرية منعت من خلالها سفن إيطالية من التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية وأرسلت سفينة للتنقيب عن الغاز في المياه العميقة والضحلة، قبل أن تشرع في إجراء أضخم مناورات بحرية في تاريخها في إيجة استخدمت فيها أحدث ما في ترسانتها العسكرية في رسالة واضحة تعكس عزم أنقرة على عدم السماح بتجاوز حقوقها في غاز شرق المتوسط الأمر الذي ترشحه المؤشرات الحالية للتفاقم خلال الفترة المقبلة.

صفقة القرن الحاضرة رغم العراقيل

رغم تعدد أزمات الشرق الأوسط لكن تبقى الأزمة الفلسطينية متفردة بكونها بوصلة الاتجاهات ومعقد الولاءات في المنطقة فصفقة القرن التي أعلنها السيسي في لقائه مع ترمب بالبيت الأبيض في أبريل نيسان ٢٠١٧ تعرضت لتعثرات شديدة لكن إصرار صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر على إتمامها رغم الأزمات الداخلية التي يتعرض لها ترمب يجعل منها واحدة من أبرز أزمات المنطقة إذ تهدف الصفقة – وفق رؤية ترمب – إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر إقامة وطن بديل وترحيل قضية القدس وحق عودة اللاجئين لمفاوضات لاحقة والبدء في التطبيع بين الدول العربية بقيادة السعودية وبين إسرائيل

وهكذا فإنه وبالرغم من عمق الأزمات التي تحيط بالمنطقة العربية إلا أن أنظمته السياسية لا يبدو أنها مستعدة للتعامل الجدي معها لأنها وبكل بساطة تمثل جزءاً أصيلاً من تلك الأزمات.

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