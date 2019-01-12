مصر تنقذ بطولة أفريقيا من الموت!!

تبدو بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم وكأنها يتيمة الوالدين، ليس لها "أهل" يسألون عنها، معاركها التي تخوضها تشعرك وكأنها معركة بقاء، لا معركة منافسة وإثبات ذات.. فهي على الرغم من كونها الأعرق بين جميع البطولات " 61 عاما" إلا أنها الأضعف مكانة بين قريناتها من البطولات الأممية الأخرى.

الحق في الحياة

والذي يتابع ما جرى ويجري لها في السنوات الأخيرة، يعرف كيف أن المعركة الحقيقية لتلك البطولة هي معركة الحق في الحياة، وكل ما يفعله الاتحاد الأفريقي" الكاف" المسئول عن تنظيمها يتلخص في كيفية الحفاظ عليها والإبقاء على وجودها.. لذا فإن مصر عندما تقدمت لتنظيم نسختها القادمة التي تحمل رقم إثنين وثلاثين وتقام في يونيو القادم، فقد أنقذت البطولة من الموت وأعطتها أكسير الحياة، فتلك النسخة كان مقررا لها أن تقام في الكاميرون، لكن الأخيرة اعتذرت لأسباب غير معلومة، وقد فشلت معها كل المحاولات من أجل إقناعها بالتنظيم، ويبدو أن الاعتذار عن التنظيم وراءه الكاميروني عيسى حياتو رئيس الكاف السابق بهدف الانتقام من الموريتاني أحمد أحمد الرئيس الحالي الذي خطف منه رئاسة الكاف، ذلك المنصب الذي استمر فيه حياتو ثلاثة عقود متصلة، ولولا أن الكاميرون وعدت باستضافة نسخة 2023 لما وافق الكاف على انسحابها من التنظيم، أو على الأقل لكان عاقبها على الانسحاب المفاجئ، لكنه لم يفعل.

أبو ريدة يتصدى المهمة

وكان طبيعيا أن يأتي إنقاذ البطولة من واحد من أصحاب البيت، هو هاني أبو ريدة عضو الكاف ورئيس الاتحاد المصري، والذي تصدى للمهمة وقال أنا لها، ولأن أبو ريدة له علاقات قوية مع الجهات السيادية المصرية، فقد نجح في إقناعهم بقبول التنظيم، حيث إن إقامة البطولة بمصر يتطلب حضورا جماهيريا وهو ما يتعارض مع مبدأ النظام الحاكم، ولاستكمال الشكل وحفظ الكبرياء، تم إقناع مسؤولي اتحاد جنوب أفريقيا بالتقدم للتنظيم، وبعد أخذ العهود والمواثيق بأن الإسناد سيكون لمصر وليس لها، وافقت جنوب أفريقيا على وضع اسمها كأحد المتقدمين، وجنوب أفريقيا لمن نسي أو لم يعلم، فهي الدولة التي حصلت مصر أمامها على صفر المونديال، الصفر الأشهر في تاريخ الكرة المصرية والذي حصلت عليه مصر عندما تقدمت لتنظيم مونديال 2010 وفازت به جنوب أفريقيا، فهذه الدولة التي اكتسحت مصر في تنظيم المونديال والأكثر استقرارا والأفضل إمكانيات، تحصل على صوت واحد فقط في تنظيم كأس الأمم الأفريقية، فأي إخراج سيء هذا؟!

لماذا مصر؟

ومعاناة بطولة الأمم الأفريقية لا تقف عند حد التنظيم فحسب، وإنما في العديد من الأزمات الأخرى، أبرز تلك الأزمات يتمثل في كيفية إيجاد موعد ثابت لها يتناسب مع أجندة مباريات اللاعبين الأفارقة المحترفين في الدوريات الأوربية، فالبطولة التي كانت تقام طوال تاريخها في شهور الشتاء، حيث الأجواء المناخية الأنسب للدول الأفريقية، تم ترحيلها لتقام في عز الصيف، شهر يونيو، وستكون البداية في البطولة القادمة التي فازت مصر بتنظيمها، وربما يكون المناخ المصري المتوسط الحرارة قياسا بالدول الأفريقية الأخرة مناسبا لإقامة المباريات، أما المشكلة الأكبر فستظهر عندما تقام البطولة في الدول الأخرى شديدة الحرارة، وهو ما قد يعرض حياة اللاعبين للخطر، ولعل ذلك هو ما دعا وزيرة الرياضة الغينية دوماني للتهديد بالانسحاب من تنظيم البطولة التالية للبطولة المصرية والتي تنظمها غينيا، حيث طالبت الوزيرة بتعديل موعد البطولة إلى الشتاء وإلا اعتذرت عن عدم التنظيم، ولم يكن ارتفاع درجات الحرارة في غينيا خلال شهور الصيف هو السبب الوحيد الذي دعا الوزيرة للتهديد بعدم استضافة البطولة، وإنما لأن التنظيم في تلك الفترة يجيء في نفس فترة موسم الأمطار وهو مبرر أقوى من وجهة نظر الوزيرة لتغيير الموعد.. لكن وبالرغم من حجم الأزمة إلا أن مسئولي الكاف لم يحركوا لها ساكنا، عاملين بالمثل المصري الذي يقول "أحييني النهاردة وأمتني بكرة"!

أما عن مدى نجاح مصر في التنظيم من فشلها، فللحديث بقية بإذن الله.

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