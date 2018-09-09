وأتموا الثورة لله

كاتبة مصرية صدر لها ستة كتب منها "اطمئن فلست وحدك" و"عائشة رضي الله عنها"، و"المنهاج في الدروس المسجدية للنساء"، بالإضافة إلى مجموعة قصصية بعنوان "الزيارة أو طرقات الليل".

لو كانت الطرق تؤسس لشرعية حكم يفتقد للشرعية.. لكان من حق الإنجليز أن يحكموننا إلى يوم القيامة!

لم يكن مفاجأة ذلك الحكم في قضية فض رابعة على عدد خمسة وسبعين بريئا بالإعدام وعدد سبعة وأربعين غيرهم بالمؤبد، والحكم على المئات بالأشغال الشاقة أقلها خمس سنوات، فيما لا يوجد حكم بتبرئة إنسان واحد ممن فقدوا ذويهم برصاص العسكر في المجزرة الكبري يوم الرابع عشر من أغسطس/آب من العام 2013

لم يكن مفاجأة للعالم أن يصحو على تلك الأحكام، فنظام أقدم علي قتل شعبه بتلك البساطة في رابعة، وما زال يفعل في تصفيات يومية، وإهمال متعمد للمرضي من المعتقلين حتى الموت دون خوف من حساب أو عقاب ليس غريبا عليه أن يقدم على حكم بهذا النحو.

أحكام مسيسة تدعو للسخرية

لم يخجل النظام المصري أن يطلق أحكامه بالإعدام على العشرات ممن غادروا مصر منذ سنوات ولم يدخلوها منذ خرجوا بتهمة فض رابعة ومنهم الشيخ وجدي غنيم، ولم يخجل أن يحكم على من كان معتقلا في سجونهم قبل الفض بنفس التهمة مثل الأستاذ عصام سلطان الذي ألقي القبض عليه قبل الفض، ولم يخجل أيضا أن يحكم على رجل تقدم ببلاغ رسمي لوزير الداخلية وللنائب العام بمقتل ابنته يوم فض رابعة ولم يجد من يحقق في الواقعة، ليحكم عليه هو بالإعدام شنقا لمقتل ابنته.

إنها أحكام تدعو للعجب، فتسييس القضايا معروف في تاريخ القضاء المصري الذي لم يعد مأمونا علي حياة الناس، لكن أن تبلغ الأمور هذا الحد من الإسفاف فلم يحدث بهذا الحجم من قبل.

أحكام إعدام ومؤبد بالجملة تشمل مئات من الأبرياء، في الوقت الذي لم يحكم على عسكري واحد في مقتل أكثر من ألف مواطن سلمي لمجرد اعتصامهم لإبداء معارضتهم للانقلاب على أول تجربة ديمقراطية، لم يتم محاكمة رجل أمن واحد في مقتل سبعة وثلاثين محبوسا داخل سيارة ترحيلات خنقا وحرقا داخل صندوق مغلق.

ولم يتم محاسبة رجل أمن واحد في مقتل العشرات، والمئات في السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

فأي قضاء هذا وأي أحكام تلك يمكن أن يواجه بها هذا النظام الجائر العالم بأن هؤلاء إرهابيين يستحقون الموت؟ بأي شرعية يمكن أن يحكموا بها تلك البلاد؟ بأي منطق يمكن أن يأمن المتخاصمون على قضاياهم في ظل تحت الأحكام وهؤلاء القضاة؟

لا للتعميم

لست هنا أعمم الحكم على القضاء المصري الذي طالما واجه الطغاة بأحكام فيها تحدٍ ومجابهة للظالمين والمزورين، لن يكون آخرها بمصرية تيران وصنافير، لكن التاريخ الحديث يشهد بأن المحكمة التي حكمت علي فلاحين مصريين في حادثة دنشواي الشهيرة كانت محكمة مصرية.

وكانوا قضاة مصريين ترأسهم بطرس غالي، ومدعي النيابة فيها هو إبراهيم الهلباوي الذي طالب بأقصى عقوبة على الفلاحين البسطاء ليتم تنفيذ أحكام الإعدام في أربعة منهم، لم تضطر إنجلترا أن تستعن بمحكمة إنجليزية، أو قضاة إنجليز ليصدروا أحكام الجور على الأبرياء.

وفي العالم 1965 كانت محكمة محمد فؤاد الدجوي، القائد العسكري الذي استسلم في غزة في العام 1956 من قبل؛ حسب شهادة الكاتب الصحفي مصطفي أمين، وتوعده عبد الناصر بالمحاكمة حين خرج في وسائل الإعلام العبرية ليشكر الصهاينة على معاملتهم، لكنه يعود ليمكن من رقاب الأبرياء وليس للمحاكمة، فيحكم بالإعدام والمؤبد والأشغال الشاقة.

أحكام عسكرية وسط صمت واستسلام للقضاء المصري، كما صمت الجميع وقتها على الحكم بالإعدام في هزلية تاريخية على سبعة من قادة جماعة الإخوان المسلمين، وينفذ الحكم بالفعل في أغسطس 1966

ويتم توريط القضاء في العملية السياسية في فترات الحكم العسكري المتعاقبة، ليتم استنزاف الأحرار ماديا ومعنويا ويتم تنفيذ أحكام إعدام فعليا في عهد السيسي، ولا تزال قضية عرب شركس ماثلة في الأذهان فقد تم قبول النقض في قضيتهم بعد قتلهم بتنفيذ الحكم بعام.

السبيل لإنقاذ البلاد والعباد

هل أدت جماعة الإخوان المسلمين، والرافضين للحكم العسكري الانقلابي ما عليهم لإنقاذ ضحايا يفوق عددهم أكثر من سبعين ألف معتقل؟

هل قام الحقوقيون خارج البلاد بتحريك ذلك الملف كما يتطلب منهم الظرف ذلك؟

هل سمع العالم بالانتهاكات ضد الإنسانية كما هي عبر وسائل إعلام تتحدث باسم الشرعية وتعمل ضد الانقلاب في صورة تليق بحجم القضية؟ وهل تم التسويق لها إعلاميا لإثارة العالم الحر ضد عبد الفتاح السيسي ليمثل يوما أمام المحكمة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية؟ أين هذا الملف إن كان ثمة ملف؟ وأين هي نتائجه؟

هل تم تفعيل أي إجراءات اقتصادية بدءا من مقاطعة سلع للدول الداعمة للانقلاب، لتكوين لوبي عربي ضدها؟

لقد بلغ الفساد في مصر حدًا استحالت فيها الحياة على الرجل العادي، ودُمرت فيها الطبقة الوسطى، وعمت حالة الرفض التام للنظام تمثلت في المقاطعة الكلية للانتخابات الرئاسية الأخيرة، وتأهل الشارع للثورة مع أول شرارة قد تندلع

وها هو القاتل اليوم يحاكم الضحية، ويصدر الحكام بالقتل العمد على مرأى ومسمع من العالم، فهل ستظل حالة الصمت بحجة ثبات المحكومين وذويهم، وبحجة أنه من ابتلاء رباني يجب الرضا به؟ إن من يتحدث بتلك اللهجة إن هو إلا آثم شرعا، فلا الرضا بالقتل من سنن الله، ولا التسليم للطغاة يرضيه، ولا التسامح في حق القاتل من حسن الخلق.

لقد وجب الآن على قادة جماعة الإخوان المسلمين خاصة، وعلى الشعب المصري عامة أن يعلنوا إحياء الثورة من جديد، وأخص الإخوان المسلمين بالنداء لأنهم هم أصحاب القضية بعدما صمت الجميع حتى عن كتابة بيان يشجب الأحكام الجائرة بحق الأحرار.

وأصبح لزاما اليوم على الجماعة أن تعلنها ثورة شاملة بالداخل والخارج قبل أن يحاصر القتل آخر أفرادها، ولن ينجو منها وقتها أن تكون خارج البلاد أو داخلها

أصبح لزاما على الأمة أن تنتفض للحكم على أساتذة جامعات، وعلماء، وطلاب، ورجال لم تلن لهم قناة وليس لهم ذنب إلا أن أبدوا رفضهم لبقاء المستبد.

لقد قال الأحرار كلمتهم بثباتهم في المعتقلات وأمام أحكام الجور.

فمتى يقول من هم خارج الأسوار كلمتهم: "وأتموا الثورة لله".

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