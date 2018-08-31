حرب العقول وسيطرة الأنظمة

لماذا خلعت الحجاب؟ وما علاقتها بالإخوان؟ وما هو الدور الجديد الذي ستقدمه قريبا؟ كيف قصت شعرها بعد هذه المدة الطويلة تحت الحجاب؟

في عصور الظلام الأوربية كانت الكنائس تحكم القرى و تستأثر بخيراتها، و كان الفلاحون في ضنك ما بعده ضنك، وفي أحد الأيام ذهب واحد من هؤلاء الفلاحين إلى القس الذى يحكم القرية يشكو له حاله، وكيف أن ظروفه صعبة ولا يجد ما يأكله هو أطفاله وزوجته، وأنهم يعيشون في حجرة ضيقة وقد ضاقت عليهم الحياة أكثر لتزايد عدد عياله، خشي القس أن يتمرد الفلاح فيشكل عدوى لأقرانه فيثورون يوما و يطيحون بالكنيسة ومن فيها، وأراد أن يعيده إلى حظيرة الطاعة و العبودية، فأخبره أن الحل أن يربي خنزيراً في غرفة نومه لا يخرجه منها حتى يأذن له!

الخنزير هو الحل

وأهداه القس خنزيرا لكى يأخذه معه لمنزله، ونفذ الفلاح وصفة القس وجلب الخنزير إلى الغرفة، لتتحول حياته من شقاء إلى جحيم مع رائحة وأفعال الخنزير القذر الذي يأكل كل شيء، ويتبول ويتغوط في كل مكان و يفسد كل شيء بلا استثناء، فلا عاد الفلاح يستطيع الراحة ولا النوم ولا مجرد الإقامة في بيته؛ فكان أن ذهب الفلاح إلى القسيس مرة أخرى يخبره فيها بأنه لا يستطيع العيش بسبب هذا الخنزير، فطالبه القس أن يصبر فالفرج قريب، ولكن عليه أن يأخذ معه أنثى الخنزير حتى يهدأ ويرتاح، فعل الفلاح ما طلبه منه القس ولم يستطع أبدا عصيان أمره فهو ظل الله في الأرض كما قالوا له، وصارت الحياة بالنسبة للفلاح المسكين أكثر بؤسا وشقاء بما يفعله الخنزير وأنثاه في الحجرة، حتى صار يترك لهما الحجرة هو وأولاده وينامون في البرد القاتل بسبب الروائح الكريهة التي تصدر عنهما، وتكسير وأكل كل ما يقع أمامهما، وكلما ذهب إلى القس يشكو من الخنزير قال له القس اصبر عدة أيام إضافية حتى بلغ الأمر مداه ورأى القس على وجه الفلاح نوايا الانفجار ونفاد الصبر، فأمره بإخراج الخنزيرين من حجرته و تنظيفها و المرور عليه بعد يوم.

نفذ الفلاح بسرعة ورغبة وحماس ما طلبه منه القس، وعاد للقس في اليوم التالي فسأله كيف حالك الآن؟ فقال الفلاح في خير حال الحمد لله. لقد شعرنا ليلة أمس بالراحة واستطعنا النوم أنا وأسرتي بهدوء. فرَدَّ القس: فلتحمد الرب، ولتبق هكذا على هذه الحال الرائعة، ونسي الفلاح شكواه الأولى التي جاء من أجلها للقس لكي يساعده فيها، فها هو يشعر بالراحة بعد خروج الخنزير من منزله وحياته.

هندسة العقول وإعادة ترتيبها

هذا بالضبط ما يفعله النظام المصري الآن مع شعبه، فها هو يغرقهم في المشاكل تلو المشاكل بغرض ترتيب وهندسة عقولهم، حتى يتم التحكم فيها من خلال تغيير اهتماماتهم، وإعادة ترتيب الأولويات وفق خطط مخابراتية وإعلامية مدروسة، وهذا بالضبط ما تم ذكره في كتاب "حروب العقل تاريخ سيطرة الحكومات والإعلام والجمعيات السرية على العقل ومراقبته وإدارة شؤون الناس" تأليف ‎ماري د. جونز ولاري فلاكسمان‎‎، وفقا لهذا الكتاب فإن إعادة هندسة العقول لابد منها في الحكومات والنظم الديكتاتورية للسيطرة على الشعب من خلال شغله بالتفاهات والسفاسف من الأمور، وعلى طريق مواز تهديده بمخاطر وفزاعات وهمية وأخرى حقيقة حتى يسهل أمر السيطرة عليه.

فالمتابع للإعلام المصري في الفترة الحالية يجد أنه في ظل ارتفاع الأسعار الرهيب وهبوط سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وأزمة المياه مع وجود سد النهضة، وانهيار الاقتصاد والاستثمارات الخارجية، في ظل هذا فإن الأخبار التي يلح عليها الإعلام في الفضائيات والقنوات ومواقعه الإخبارية هي في مجملها أخبار تافهة، ولكنه يجعلها مستمرة ليل نهار، ويوسع لها مجال النشر ويلح عليها، مثل خبر "خلع" الممثلة حلا شيحة للحجاب وعودتها من كندا، فترى مجبرا أن هذا الخبر هو المسيطر؛ ومعدل عشرات الأخبار المنبثقة عنه يسيطر تماما على المشهد الإعلامي، لماذا خلعت الحجاب؟ وما علاقتها بالإخوان؟ وما هو الدور الجديد الذي ستقدمه قريبا؟ كيف قصت شعرها بعد هذه المدة الطويلة تحت الحجاب؟ ما الذي ترتديه الآن؟ ما حكم خلع الحجاب؟ وما رأيها في كلام زوجها؟ وهكذا… حتى تظن رغم تفاهة الخبر أنه أمر جلل، وأن الموضوع مهم بسبب الإلحاح عليه ليأخذ أسبوعا تقريبا، ثم يأتي إليك القس بعد ذلك "الحاكم" بخبر تافه أيضا ولكنه جديد لكي يشغل الناس عن أمر الاعتقالات التي تتم، وأحكام الإعدام التي تصدر على العشرات بالجملة ضد أشخاص بعضهم سافر قبل وقوع الأحداث التي يحاكمون من أجلها بفترة طويلة، ولكن لابد من شغل عقلك أيها المواطن المسكين حتى لا تفكر في سعر فاتورة الكهرباء التي زادت أضعافا مضاعفة، ولا في فاتورة الغاز أو المياه أو التليفون أو أسعار المواصلات، فهناك من يترصد لعقلك ليجعله يغرق في هذا الوحل، ويناقش أمورا تافهة سواء مع نفسه أو الآخرين، فينزل المخرج بقصة "متحرش التجمع" و"فتاة التجمع" وكل يوم وكل ساعة خبر جديد عنهما، والأزهر يصدر فتوى تحريم التحرش، وكأن البلد يوجد فيه وباء اسمه التحرش، أو هناك اختلاف بين الناس على أنه حرام وعيب وسوء أخلاق، وبالتوازي نجد قصة المطربة شيرين عبد الوهاب وزواجها، مرة صورة، وأخرى فيديو، صفحة الحوادث لابد أن تحتوي أيضا على حوادث جنسية، وياحبذا لو كانت تتحدث عن حادثة شذوذ أو علاقات أسرية محرمة.

مخاطبة الغرائر

من المعروف أن أخبار الحوادث والجنس تشد الناس جدا بدافع الغريزة وحب الفضول، فلابد للمخرج هنا أن يجعل جرعتها مكثفة وينشر عن جرائم القتل والاغتصاب والتحرش، وعن الأب الذي قتل طفليه وألقاهما في الترعة، وفي نفس التوقيت ولحسن حظ "المخرج" أم تلقي بطفليها في النيل فيموت أحدهما، إذن نجعل هذه الحادثة وأختها تطفوان على السطح ليتجادل الناس فيهما ويناقشونهما صباح اليوم التالي: من الذي قتل الطفلين، الأب أم تجار الآثار؟ وهل الأب برئ؟ من القاتل؟ من المتحرش؟ ما رأيك في الأب؟ وما رأيك في الأم؟ هل شاهدت فستان شيرين؟ هل رأيت قبلتها لزوجها؟ ورغم أن الحوادث الجنسية وحوادث القتل منتشرة في جميع دول العالم حتى الدول التي توجد بها إباحية، فإن الذين يديرون ويحكمون هذه البلاد لابد وأن يشعروك بأننا دول تافهة ومجرمة، ولابد أن نشكرهم على أنهم يحتملونا بكل بلاوينا، المهم هم يريدون أن يدور النقاش حول هذه الأمور التافهة بدلا من مناقشة الأوضاع الكارثية التي يعيشها الوطن والمواطن! وذلك حتى يجعلوا منتهى أملنا ألا تسوء الأمور أكثر من هذا، ونردد دائما "يا رب تدوم هذه الأيام كما هي الآن، والحمد لله الذي خلصنا من الخنزير وأنثاه"!

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