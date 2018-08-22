مصر و"الفقاعة العقارية"

ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية ليس ببعيد أبدا حدوثه في السوق المصرية للعقارات.

في عام 2007 شهدت الولايات المتحدة الأمريكية انهيارًا شديدًا في السوق العقارية بسبب الارتفاع المبالغ فيه في أسعار العقارات؛ ومع قلة الطلب عليها تهاوت أسعارها بشكل مفاجئ بعد زيادة المضاربة عليها ليُطلق على هذه الظاهرة لاحقا "الفقاعة العقارية"، بعد أن أدت إلى شلل تام في السوق العقارية؛ تسبب في إفلاس كثير من الشركات جراء الركود، وعدم قدرة المشترين على الالتزام بسداد الأقساط المطلوبة.

ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية ليس ببعيد أبدا حدوثه في السوق المصرية للعقارات، رغم محاولة بعض الخبراء التهوين من المشكلة واستبعاد حدوثها، إلا أنه بنظرة اقتصادية حيادية سوف نجد أن " الفقاعة العقارية " قادمة لمصر لا محالة خلال فترة قريبة جدا.

الفقاعة العقارية

"الفقاعة العقارية" هى شيء يفتقر إلى الجوهر و الثبات والاستقرار وعبارة عن تخمينات كاذبة متضخمة، وتحدث الفقاعة العقارية أو فقاعة الإسكان عندما تزداد أسعار العقارات زيادة مطردة بناءً على زيادة الطلب والمضاربات، وتبدأ الفقاعة العقارية عادةً عندما يزداد الطلب على العقارات، ثم يتدخل المضاربون في الأمر، مما يزيد الطلب بنسبة أكبر، ولكن عند نقطة معينة؛ يقل الطلب أو يثبت؛ في حين العرض مازال في زيادة مستمرة!، مما يتسبب في الانخفاض المفاجئ والحاد في الأسعار، وانفجار الفقاعة العقارية، وبناءً على تعريفها، دائماً ما تنفجر الفقاعة العقارية.

ويعود السبب فيما يحدث في سوق العقارات المصري إلى النظام الحالي الذي ترك وظيفته في مساعدة المواطنين من شعبه، إلى العمل كسمسار أراضٍ وعقارات، يرفع الأسعار كيفما يشاء بما يقوم به من مشاريع متعددة بمسميات خادعة، وفي نفس الوقت وبالتبعية والتوازي يقوم القطاع الخاص برفع أسعاره أسوة بالحكومة!

فمنذ أن تولى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحالي وزارة الإسكان والمرافق العمرانية عام 2014، وحتى توليه في 7 يونيو/حزيران منصب وزير الإسكان بالإضافة لرئاسته للوزراء أيضا، وهو يعمل كسمسار عقارات وأراضٍ، ومنذ توليه الوزارة وهو يعمل جاهدا على سحب مدخرات المصريين بطرق وحيل غريبة، فكل فترة يعلن عن وحدات سكنية أو بيع قطع أراضٍ تطرحها الدولة.

وفى الإعلانات التي تقوم بها الوزارة يحرص السمسار على إرضاء جميع الأذواق، فهو يعرض إسكانا اجتماعيا، وإسكانا متوسطا، وآخر متميزا، وأكثر تميزا، وسكن مصر، وإسكان دار مصر، والإسكان الحر، وغيرها.

وكذلك في إعلانات الأراضي تجد قطع إسكان اجتماعي، وأراضي إسكان متوسط، وقطع متميزة، وقطع أكثر تميزًا، وكل هذه الإعلانات لابد لها من شراء كراسة شروط ودفع مقدمات، ويستمر الدفع دون استلام؛ لا لأرض.. أو شقق، ولكن بدلا من تسليم الشقق والوحدات والأراضي للمواطنين، يتم عمل إعلانات جديدة "لشفط" مدخرات المصريين مستغلين حاجتهم للسكن وللاستثمار المضمون في العقارات؟!!

وقد وصلت الوزارة حتى الإعلان العاشر للإسكان مثلا، مع أنه حتى الآن يوجد مواطنون في الإعلان السادس والسابع لم يتسلموا وحداتهم بعد!، رغم أن كراسات الشروط كانت تنص على الاستلام خلال عام، وبعضهم منذ 2014 و2015 لم يتسلم أيّ وحدات أو أراضٍ.

بدرجة سمسار

والدليل على أن الوزارة ومدبولي والنظام هم من صنعوا ويصنعون الأزمة؛ حتى اقتربوا بسوق العقارات إلى لحظة انفجار " الفقاعة " هو وصول متر الوحدة في أبراج العلمين إلى 35 ألف جنيه للمتر!!، بعد أن أعلنت الوزارة أنه يجري تنفيذ 15 برجًا سكنيًا بارتفاع 40 دورًا في العلمين الجديدة، وبدأت في طرح 5 أبراج فقط، بواقع 1150 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 90 مترًا، و350 مترًا على أن يتم تسليم الوحدات خلال عامين، بمستوى تشطيب كامل.

كما أن الوحدات سيكون بها تكييف مركزي، ووصلت إلى أن دفعات الحجز تبدأ من 150 ألف جنيه، للوحدة المكونة من غرفة واحدة، و200 ألف، لوحدة الغرفتين، و300 ألف جنيه لوحدة الـ3 غرف، و500 ألف لوحدة الـ4 غرف، كما تصل مصاريف الصيانة إلى 5% ومصاريف التنازل عن الوحدة إلى 5% أيضًا، بينما أسلوب السداد، سيكون عبارة عن دفع لجدية الحجز، وبعد ثلاثة شهور استكمال سداد 10% من ثمن الوحدة، ثم تقسيط الباقي لمدة 7 سنوات.

هذه الأماكن تحديدا متر الأرض فيها كان لا يتعدى المئات من الجنيهات، قام السمسار مشكورا برفعه إلى 35 ألف جنيه في لحظات، وخاصة مع قرار السيسي بإنشاء ما أطلق عليه المقر الصيفي للحكومة في منطقة العلمين، كل ذلك جعل الأسعار ترتفع ارتفاعا رهيبا بخلاف ارتفاع مواد البناء من حديد وأسمنت وغيرها من المواد التي يحتاجها البناء.

ليست العلمين وحدها من تسببت الحكومة في رفع أسعارها فقد ارتفعت الأسعار في العاصمة الإدارية الجديدة أيضا حتى وصلت حوالي الـ 20 ألف جنيه للمتر!!، وأقل سعر للمتر هو بعشرة الاف جنيه، وبالتبعية زادت الأسعار في مدينة بدر بصورة رهيبة لأن البعض اعتبرها امتدادا للعاصمة الإدارية الجديدة حيث تقع بالقرب منها، فنالتها عدوى ارتفاع الأسعار بصورة جنونية وغير واقعية وغير حقيقية بالمرة.

لقد تنبأت منذ أن تابعت أداء وزير الإسكان وقدرته الرهيبة في تنظيف جيوب المصريين والاستحواذ على مدخراتهم، أنه رئيس الوزراء القادم وكتبت عن ذلك كثيرا، فبدون أدنى تفكير هذا هو الرجل الذي يصلح بلا شك في مرحلة السمسرة العقارية.

إنه حكم السماسرة!

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