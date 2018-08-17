دعاةٌ قطاعُ طرق!

لا أدري ما الذي جعلني أتذكر مصطلحا صكه الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، فقد كان يرى دعاة غلاظ القلوب، قليلي العلم، بضاعتهم من العلم والحكمة مزجاة، فقد كانت عنايتهم بالحكم على الناس أكثر من العناية بهدايتهم، واهتمامهم بسقوطهم أكثر من اهتمامهم بنهوضهم، أشبه بالجزار الذي ينتظر الذبيحة تسقط ليجهز عليها بسكينه، لا الطبيب الذي يفرح لشفاء مريضه، فصك الغزالي مصطلحا على هؤلاء الدعاة بأنهم ليسوا دعاة بل هم: قطاع طرق.

على مدار أيام كان النقاش الدائر على السوشيال ميديا يدور حول فنانة ارتدت الحجاب لسنوات، ثم خلعته، ولست في معرض بيان حكم الحجاب شرعا، فهو أمر معلوم، وأنه واجب ديني على كل مسلمة، لكن ما يهمني هنا هو طريقة تناول من تناولوا الموضوع دينيا، ومعظمهم ليسوا دعاة مختصين، بل هواة، وربما أشبه بالدبة التي قتلت صاحبها، فخطابهم ينفر، فلست معنيا هنا في مقالي كما ذكرت، ببيان حكم الحجاب، ولا حكم خلعه، ولكني معني هنا بخطاب من يتحدثون باسم الدعوة، عمن يفعلون ذلك، وكيف أن تصدر من لا يحسن الحديث يفسد ويسيء، وما أكثرهم الآن، فكل من امتلك شاشة وصفحة قام بإلقاء ما به على رؤوس الناس وأعينهم، يفسد أكثر مما يصلح للأسف.

قالت في حلا شيحا

وكان أبرز خطاب عبر عن فجاجة وغلظة ما كتبته إحداهن ممن كتبت أنها كانت على صلة بـ (حلا شيحة) الفنانة التي خلعت الحجاب، فكتبت عريضة اتهام دينية بدل أن تكتب تتألف القلوب، وتهز المشاعر، وترد الشارد، فكتبت هذه الكلمات عن السيدة التي خلعت الحجاب:

(لم تتعلم علما صحيحا، بل كانت حالة تذبذب بين كل الطوائف، مرجئة، صوفية، مداخلة.

تتبع الهوى في كل شيء.

إذا قلنا لها مثلا: إن الطواغيت كفار، ولا بد من الكفر بهم، تتلون في الحديث، لأنها لا تقف عند الأدلة.

تأخذ من أهل الباطل، ولا تميز باطلهم، بالرغم من بيان الأدلة لها.

كانت تغضب لنفسها، ولا تنكر منكرا، ولا تقف عند الحق، ولا تقبل النصح في الله.

ترفض التحاكم لشريعة الله وتلوي الأدلة.

كل من حولها من المنافقات كن يعقدن المجالس على شهرتها، وصدرنها عن جهل، فضلت وأضلت.

عندما سافرت خلعت النقاب شهورا، وبفضل الله، ثم إحدى الأخوات رجعت وارتدت النقاب.

عقيدة الولاء والبراء لم تكن موجودة عندها من الأساس.

لم تكن ترضى بكفر الكفار الأصليين من اليهود والنصارى والمجوس والطواغيت.

لم تنكر على من جحد فريضة الصلاة.

ترفض النصح، وتتبع الهوى في كل وقت وحين، وتستنكف القبول بآيات الله المحكمات.

أسأل الله أن يردها إليه، فهدايتها أحب إلينا من ضلالها).

هل هذا بيان لأوصاف وأحوال لـ (حلا شيحة)، أو هو بيان تكفيري صرف؟ وللأسف أصبح هذا ديدن بعض من تصدروا للسوشيال ميديا والإعلام، أعرف أناسا يتهمون كل من يخالفهم بأنهم (مرجئة) ولو رحنا نسأل من يطلقون ذلك على الناس، هل تعلم معنى (مرجئة)؟ وما الفرق بين إرجاء المتكلمة وإرجاء الفقهاء؟ وما تاريخ الإرجاء؟ وما مبادئه؟ لعرفنا أنها عبارات تصك ويوصف بها كل مخالف، ومن يطلقها على الناس هو أجهل الناس بها.

هل هذه أساليب أو طرق دعوية سليمة ترد أي شارد عن موقفه؟ إنها تزيد الشارد شرودا، والعنيد عنادا، وتجعله يرى الخطأ صوابا، ليس لبغضه للخطأ، بل لبغضه لمن يرشده عن الصواب بطريقة أكثر خطئا من خطئه، ربما كره إنسان الدواء لسوء طريقة الطبيب في عرض الدواء، فلو قال لك طبيب: خذ هذا الدواء بالسم الهاري. هل ستتناوله لو كان فيه شفاؤك؟ يقينا سترميه بكل ما أوتيت من قوة، ولربما قذفت به في وجه الطبيب، إذا كان هذا هو حال الإنسان مع من يدلك على صحة البدن دنيويا، فما بالك لو كان هذا سلوك من يدلك على الله والدين.

لقد حث القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه بأنه (بالمؤمنين رؤوف رحيم) التوبة: 128، حثه على أن يكون رقيق القلب، رحيما، لينا بين الناس، وهم أصحابه الذين كانوا يضحون بالغالي والنفيس لأجله، فقال تعالى له: (فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) آل عمران: 159، الله يقول لرسوله لو كنت فظا غليظ القلب، لانفض الصحابة من حولك، فما بالنا لو كان الفظاظة والغلظة ممن هم دونه بما لا يوجد وجه للمقارنة؟

الغزالي يشكو من الدعاة قطاع الطرق

رحم الله العلامة الشيخ الغزالي فقد وصف منذ ثلاثين عاما ما يقوم به بعض هؤلاء باسم الدعوة والإسلام، فقال:

(أكره أصحاب الغلظة والشراسة، لو كان أحدهم تاجرا واحتجت إلى سلعة عنده ما ذهبت إلى دكانه، ولو كان موظفا ولي عنده مصلحة ما ذهبت إلى ديوانه، لكن البلية العظمى: أن يكون إمام صلاة، أو خطيب جمعة، أو مشتغلا بالدعوة، إنه يكون فتنة متحركة متجددة يصعب فيها العزاء.

إذا لم يكن الدين خلقا دميثا، ووجها طليقا، وروحا سمحة، وجوارا رحبا، وسيرة جذابة فما يكون؟! وقبل ذلك، إذا لم يكن الدين افتقارا إلى الله، وانكسارا في حضوره الدائم، ورجاء في رحمته الواسعة، وتطلعا إلى أن يعم خيره البلاد والعباد فما يكون؟!

بعض المصلين تحركه لينتظم في الصف فكأنما تحرك جبلا! وبعض الوعاظ يتكلم فكأنه وحده المعصوم والناس من دونه هم الخطاءون!

وهذا شاب حدث يحسب نفسه مبعوث العناية الإلهية لإصلاح البشرية، فهو ينظر إلى الكبار والصغار نظرة مقتحمة جريئة.. إن القلب القاسي، والغرور الغالب هما أدل شيء على غضب الله، والبعد عن صراطه المستقيم.. ومن السهل أن يرتدي الإنسان لباس الطاعات الظاهرة على كيان ملوث، وباطن معيب.

لو أن إنسانا عرف معايبي فسترها عن الناس وقصد بها إلي ليكشف لي أخطائي، ويرجع بي إلى ربي لشكرته ودعوت له! إنه أسدى إلى جميلا، ورحم الله امرءا أهدى إليً عيوبي.

إنني أخاف على نفسي ـ وعلى الناس ـ صياحا فضاحا، يرتقب الغلطة ليثب على صاحبها وثبة الذئب على الشاة، فهو في ظاهره غيور على الحق، وفي باطنه وحش لم تقلِّم التقوى أظافره، ولم يغسل الإيمان عاره ولا أوضاره.

إنه تحت شعار الإسلام يوجه ناس ليس لهم فقه، وليست لديهم تربية، يغترون بقراءات وشقشقات واعتراضات على بعض الأوضاع، ويرون أن الدين كله لديهم، وأن الكفر كله عند معارضيهم، فيستبيحون دماءهم وأموالهم وكراماتهم. ما هذا بإسلام وما يخدم بهذا الأسلوب دين من الأديان).

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