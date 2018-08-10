عبد الناصر المفترِي علينا

لم تكن ٢٥ يناير ٢٠١١ ثورة على نظام مبارك فقط، بل ثورة على قواعد النظام الذي استمد منه مبارك ومن قبله الشرعية، وهو نظام يوليو ٥٢، لذا كان مستغربا تسلل الناصريين إلى ميدان التحرير ورفع صورة جمال عبد الناصر والهتاف بحياته، لأن الشعب لم يخرج إلى الميدان مناديا بعودة عبد الناصر، بل مطالبا في الحقيقة بتقويض دولة الخوف والقهر التي أسسها ورعاها وسقى بذرتها عبد الناصر نفسه.

وقد أثبتت الأحداث اللاحقة أن "معظم" هؤلاء الناصريين كانوا شوكة في جنب الثورة، وكثيرون منهم هرولوا للخدمة في بلاط "العسكري" الجديد.

كان يمكن لذكرى انقلاب يوليو ٥٢ أن تمر هذا العام كسابق الأعوام: هجوما من هنا ومدحا من هناك، لكن الملاحظة التي شدتني هو انخراط جزء من المحسوبين على تيار الشرعية والمقاومين بشدة لأي اصطفاف وطني مع من سبق وأيد السيسي في فترة من الفترات على أساس أنها واحدة من الكبائر التي لا تغتفر! في حملة مدح طويلة لعبد الناصر باعتباره كان صاحب مشروع "وطني" و"كاريزما" حقيقية، و"محاربا" للإمبريالية العالمية! ويكفيه- من وجهة نظر هؤلاء- أنه كان أول مصري يحكم مصر .. إلخ في سلسلة طويلة من عبارات المدح الإنشائية التي قفزت قفزا على حقائق التاريخ والواقع، ولم يحاول هؤلاء المادحون أن يشرحوا لنا الفرق الجوهري بين عبد الناصر والسيسي؟ والذي جعلهم يمدحون الأول، ويعادون الثاني؟ رغم أن الاثنين نفذا انقلابا على تجربة ديمقراطية كان يمكن لها أن تتطور لتصير قاطرة حقيقية لمشروع تنموي متكامل.

والاثنان (أي عبد الناصر والسيسي) أسسا لديكتاتورية مطلقة وحكم الفرد المستبد، واستباحا معا الإنسان المصري بصورة غير مسبوقة وداسا على كرامته بـ "البيادة" الثقيلة دون أن تطرف لهما عين.

ولم يمتلك العسكري الأول كما هو شأن الثاني، أية رؤية تنموية حقيقية تنعكس مخرجاتها على الإنسان المصري، بل وكما بدد الأول ثروات مصر في مغامرات ونزوات، فعلها الثاني من دون أن يشعر بوخز الضمير، واشترك الاثنان في تحويل الانكسارات والهزائم إلى انتصارات مدوية لا تسمع عنها إلا عبر الأذرع الموالية وفقط!

إن المصرين على الاحتفاء بعبد الناصر يرتكبون جريمة – ما أبشعها! – في حق الأجيال المقبلة عندما يصورون لهم الباطل حقا، والهزيمة انتصاراً، والانكسار رفعة وتقدما!

كيف يبررون هزيمة يونيو ٦٧؟!

عندما انتهت إسرائيل من عدوانها على لبنان في يوليو/تموز ٢٠٠٦ ورغم النتائج الإيجابية التي حققها العدوان لتل أبيب، فإن سير المعارك عبر أربعة وثلاثين يوما لم يكن مرضيا للرأي العام الإسرائيلي، فتقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عرفت بلجنة فينوغراد والتي قدمت تقريرها في نهاية يناير/كانون الثاني ٢٠٠٨، لكننا في مصر ورغم مرور أكثر من خمسين عاما على أقسى هزيمة تتعرض لها مصر في تاريخها الحديث والمعاصر والتي أفرزت تداعيات كارثية على المستويين السياسي والاستراتيجي، فإن حملة المباخر للزعيم "الوطني" صاحب المشروع "الوطني"، يأبون إلا القفز عليها تشويها للذاكرة الوطنية.

وبالرجوع إلى مذكرات كبار قادة جيش ٦٧ (لا قادة الإخوان ولا أعدائه التقليديين) والتي كتبوها وسيف "الرقيب العسكري" مصلت فوق رقابهم، يمكن استخلاص صورة للكارثة التي لم نبرأ منها حتى اللحظة، فاللواء عبد الحميد الدغيدي قائد الطيران في الجبهة الشرقية حينها يعطينا صورة كلية لوضع القوات المسلحة حينها بل وللوضع العام كله فيقول في مذكراته:

"قوات مسلحة محطمة ومنهكة، ويد مفلسة، وسلاطة لسان لم تسبقها سابقة، تثير الضعيف فيستأسد، وتوقد نخوة الجبان فيرغي ويزبد".

بل إنه كان على يقين من تحقق الهزيمة بسبب "جنون العظمة القاتل، ومرض السفه المدمر الفاتك، إن دولة هكذا كان حالها، يتعذر عليها أن تنتصر أبدا، والهزيمة المرة واقعة بها أكيدا وقطعا، وقد كان!"

إنني هنا لست معنيا بتأريخ ما حدث قبل وأثناء وبعد الهزيمة المدوية، لكني مهتم فقط بتسليط الضوء عبر بعض الشهادات السريعة من أناس كانوا في مركز الأحداث ويدينون بالولاء حينها للزعيم صاحب "المشروع الوطني" حتى لا يتم اغتيال الذاكرة الوطنية تحت قصف العبارات الإنشائية المنتقاة، والتلاعب بمشاعر الوطنية وتوظيفها للتبرير للطغيان والفساد الذي كان محطة "داعمة" للوضع المأساوي الذي نعيشه الآن.

لقد أصر عبد الناصر (بصورة تبعث على الشك والريبة) على الدخول في الحرب رغم تحذير أقرب المقربين إليه من الحرب لعدم جاهزية الجيش وتبعثر قواته في اليمن

رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة آنذاك الفريق / الفريق أنور القاضي يقول بكل بوضوح:

"للحق وللتاريخ – في حدود معلوماتي- كان المشير رافضا لمبدأ الحرب على هذا النحو لأن الجيش مشتت بين سيناء واليمن ولا يمكن دخول مواجهة عسكرية مع إسرائيل بدون استعدادات كافية، كما كان (أي المشير) غير راض عن بعثرة القوات المصرية في العراء لمجرد المظاهرة العسكرية".

ويمضي القاضي محملا عبد الناصر المسؤولية الكاملة عن الزج بمصر في أتون تلك الحرب:

"وكان الإصرار على تصعيد الموقف يبدو واضحا من جانب القيادة السياسية -وأيضا لم نكن نفهم ما وراء ذلك – وكانت الأوامر المتلاحقة والمتناقضة تتابع بتحركات الفرق والوحدات المختلفة إلى سيناء، لكن بلا خطة موضوعة وبلا هدف استراتيجي"

كان عبد الناصر يتصرف في مصر -كما هو شأن العسكري الحالي- كما لو كانت أرضا بلا شعب، وبلا مؤسسات، أو أنها وجدت يوم قرر الانقلاب على النظام الملكي، هذا الأمر الذي يشير إليه الفريق أنور القاضي بصراحة:

"في يوم ٢٢ من مايو اتخذ الرئيس عبد الناصر- بصفته القائد الأعلى- أخطر قرار بدون الرجوع إلى القيادة العسكرية وبدون ترتيب الاستعدادات اللازمة لذلك عندما أعلن إغلاق خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية- خلال زيارته لطيارين في قاعدة المليز- وكان المفروض أن يتم الإعداد لهذا القرار وما يستتبع ذلك من تجهيزات وتحركات عسكرية صعبة"

"وأتوقف أيضا أمام قرار سحب قوات الطوارئ من سيناء، فقد كان قرارا مفاجئاً لجميع القادة، ولم يتم بحثه من الناحية العسكرية على ضوء احتياجات الموقف وإمكانيات القوات المصرية"

وأمام هذه القرارات الارتجالية التي فاجأ بها "الزعيم" القادة العسكريين كان لابد وأن يمضي المسلسل الهزلي إلى نهايته بعشوائية غير مسبوقة سواء في الإعداد أو التعبئة أو التجهيز المعنوي للضباط والجنود وبحسب شهادة اللواء الدغيدي فقد: " أتوا بأفراد يلبسون "الجلابيب" ووضعوهم في فرق الجيش الموجودة، لم يكن هناك تخطيط عسكري، ولم يكن هناك كذلك الرجل المناسب في المكان المناسب، ولا يمكن أبدا أن الأمور كانت تسير بهذا الشكل".

فكانت الفاجعة التي فقدنا بسببها سيناء وغزة (التي كانت تحت الإدارة المصرية) وما يقرب من ١٤ ألف مفقود وأسير، وتدمير ١٠٠٪ من القاذفات الثقيلة، و١٠٠٪ من القاذفات الخفيفة، و٨٥٪ من المقاتلات، و٨٥٪ من معدات القوات البرية،و٨٥٪ من معدات الدفاع الجوي، كل ذلك وغيره حسب ما ذكره الفريق محمد فوزي رئيس أركان الجيش حينها في مذكراته.

لا صدقي ولا الغول عبد الناصر هو المسؤول

بهذا الهتاف العفوي استقبل طلبة الجامعات والعمال عام ١٩٦٨ الأحكام التي صدرت بحق قادة الطيران من قبل المحكمة العسكرية التي تم تشكيلها لمحاسبة المسؤولين عن الهزيمة وفي مقدمتهم الفريق أول محمد صدقي محمود قائد سلاح الطيران حينها وكبار مساعديه.

فقد أيقن الشعب أن هذه الأسماء – وإن قصرت أو تقاعست عن أداء واجبها العسكري- فإن المسؤول الأول هو عبد الناصر نفسه

الأمر ذاته يقرره اللواء عبد الحميد الدغيدي في مذكراته عندما يتساءل عن المسؤول الأول عن الهزيمة المروعة فيقول:

"ووجدت أنه من الأنسب لكي تتضح الصورة بالتمام أن أحدد المسؤولية، والمسؤولين وهم:

أولا: رئيس الجمهورية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فهو مسؤول بحكم المنصب كرئيس سياسي للجمهورية، علاوة على أن لجنة تقصي الحقائق أدانته في الباب السابع بما معناه أن قراره السياسي كان متسرعا وغير مدروس، وهو مسؤول كذلك عن الهزيمة العسكرية بحكم المنصب أيضا حيث إنه القائد الأعلى للقوات المسلحة."

نعم دانت لجنة تقصي الحقائق عبد الناصر صراحة، لكن تلك الإدانة ذهبت أدراج الرياح وطواها النسيان، ما أتاح الفرصة للبعض لمواصلة حملات التضليل وإفساد وعي المصريين.

لم تكن هزيمة ٦٧ خطيئة الزعيم الوحيدة، بل حلقة في سلسلة طويلة من النكبات والهزائم يعتبرها الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجى أحد كبار القادة حينها انعكاسا للحالة الفرعونية التي سادت مصر على يد "الزعيم" فيقول بعبارات من النادر أن تخرج من رجل عسكري:

" ضعف إيماننا وتأله من صفوفنا من تأله وامتنع عن ذكر اسم الجلالة، وفي غمرة من العظمة البشرية الزائفة طلب من كبار المفكرين البحث في صحة وجود رب العالمين"

ثم يأتي اليوم من لا يزال يصر على استمرار تشويه الذاكرة الوطنية!

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