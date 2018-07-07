تركيا .. الديمقراطيّة ودروسها والتشكيك فيها

ولم تكن الديمقراطية وحدها هي التي دعّمت نظام أردوغان، بل تنمية الاقتصاد والعيش الكريم للإنسان، فالنّاس لن تأكل سياسة.

تَنْعَمُ تركيا بدولةِ مؤسساتٍ وقانون، وأركان نظام ديمقراطي لم يُولد اليوم، إنما ترجع جذوره إلى التأسيس الأتاتوركي للجمهورية العلمانية. الانقلابات العسكرية المستمرّة بعد رحيل مصطفى كمال أتاتورك عطّلت تمتين الديمقراطية وتصليبها، لكنّها لم تقض عليها.

بين انقلاب وآخر كانت تعُود الانتخابات، ويشتعل التنافس الحزبيّ، وتتشكّل الحكومات؛ لكنّ أركان الديمقراطية ترسّخت في العقل والوجدان السياسيّ والشعبيّ التركيّ بقوة منذ مطلع هذا القرن. ولهذا جاءَ كسر الانقلاب العسكريّ الفاشل في 15 يوليو/تموز 2016 انعكاساً طبيعياً لـ 15 عاماً من الممارسة الديمقراطيّة، والانتخابات الحرّة، والإنجازات، حتى لو كان حزباً واحداً ذا خلفية إسلامية – العدالة والتنمية بزعامة أردوغان- هو من يفوز ويحكم بمفرده، لكنه ليس مناوئاً للعلمانية أصل الحكم في هذا البلد، بل متصالحاً معها، ومدركاً لأهمية الدولة المدنية، ومسؤولية الحفاظ عليها، وعلى مؤسساتها، والقيام بالإصلاح الهادئ بما لا يعني احتكاره للدولة، أو تمكينه من مفاصلها للبقاء المؤبد في السلطة، وشطب الآخرين.

ليست الديمقراطية فقط

ولم تكن الديمقراطية وحدها هي التي دعّمت نظام أردوغان، بل تنمية الاقتصاد والعيش الكريم للإنسان، فالنّاس لن تأكل سياسة، ولن تملأ بطونها ديمقراطية وشعارات فقط، ولذلك يسعفه الناس وينتخبونه ويضعون حزبَه في المقدمة، ولا يزالون يرونه قائداً لهم جديراً بقيادة السفينة بالحب والرضا، وليس بالإكراه. وقد أفاد الجوار الجغرافيّ الأوربيّ التجربة الديمقراطيّة في تركيا، وهناك مبدأ أساسيّ حاكم في العلاقة، وهو أنّه لا مفاوضات عضوية في الاتحاد الأوربيّ إلا مع ديمقراطيّة كاملة وحقيقيّة، وحتى لو لم تحصل تركيا على العضوية مهما فعلت فإنّها مستفيدة من تطوير وتحديث مؤسّساتها ونظمها في مختلف المجالات، ومنها نظام سياسيّ مدنيّ عصريّ حرّ ونزيه.

أضف إلى ذلك الوعي الشعبيّ المتزايد، وهو العنصر المهم في حماية الديمقراطيّة كما تجلّى عملياً في دحر انقلاب 2016 منهياً تقريباً قصة الانقلابات العسكريّة القمعيّة التي اشتهرت بها تركيا. ويبدو لي أن أخذ مصطفى كمال تركيا إلى الحداثة على النمط الأوربيّ، ولو بطريقة قسريّة، وتطبيقه علمانيّة حكم ومؤسّسات ونظام عام ولو بقسوة ساهم في بناء إنسان تركيّ جديد سعى ليكون جزءاً من العالم المتقدّم المحيط به، وربما هذه النقطة وما سبقها تكشفان بعض الفوارق بين الحالة التركيّة التي تواكب التطور، والحالة العربيّة التي تقاوم هذا التطور.

وفي ظل ذلك يصعب أن يكون الذي رأيناه وتابعناه قبل أيّام من انتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة مبكّرة حامية الوطيس ليس تعبيراً عن ديمقراطيّة حقيقيّة، ولا تنافسيّة سياسيّة وفكريّة توفّرت لها كل معايير الانتخابات الحرّة المتعارف عليها في الديمقراطيّات العريقة والحديثة، كما في أمريكا وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنمسا والمجر وإيطاليا وغيرها من البلدان الأوربيّة والغربيّة التي شهدت انتخابات رئاسيّة أو تشريعيّة في 2017 وهذا العام، وحازت اهتمام العالم، ومنه العرب، وإقراره بأنها نماذج للديمقراطيّة التي لا تشوبها شائبة، فهل إذن الشهادة بالديمقراطية حلالٌ على الأجنبيّ، حرامٌ على الجار والقريب والمسلم؟

والسؤال هنا موجّه لمن يشكك من العرب فيما يجري في تركيا من ممارسة عمليّة لانتخابات حرة شهدت إقبالاً هائلاً نادراً من الناخبين، وكذلك من يحاول نشر الإحباط والتشويش على تجربة مميزّة للحكم المدنيّ الديمقراطيّ في بلد ينتمي إلى العالم الإسلاميّ الذي يُراد حصره في دوائر العنف والإرهاب، ومخاصمة القيم الإنسانيّة، واعتباره العدو الجديد المهزوم أمام الغرب في لعبة صراع الحضارات.

التشكيك الغربي

ومن أسف أنه في بلدان غربيّة حرّة من يشكك أيضاً فيما يحدث في تركيا، رغم أن ديمقراطيّتها تستجيب لمعاييرهم وقيمهم بشهادة المنصفين من مراقبيهم ومحلليهم وإعلامهم وساستهم وقادتهم، والتشكيك ليس مبعثه الحرص على الديمقراطية وتعزيزها، بقدر ما هو انعكاسٌ لمواقف سياسيّة وأيدلوجيّة يشوبها بعض التعصب والعنصرية، وانكشاف لعدم الارتياح لشخص أردوغان ونهجه في الحكم ربما لأنه لا يدور في الفلك تماماً، ويقاوم أن يكون تابعاً، ويقول صراحة وعلناً ما لا يقوله آخرون غيره، ويؤسس لاستقلالية ونديّة في العلاقات الدوليّة، ولديه طموح إقليمي ودوليّ متزايد له ظل من تاريخ امبراطوريّ قديم لبلاده.

لا أريد أن أكون تركياً أكثر من الأتراك في الحديث عن تجربتهم التي ينعَمُون بها وحدهم، فالتركي هو الذي كان يوم الأحد 24 يونيو 2018 "المواطن السيد في الوطن السيد"، وكان أمامه ستة مرشحين للرئاسة يختار من بينهم الرئيس كما يشاء راضياً غير مُكرَه ولا مُجبَر، وكانت أمامه تحالفات حزبية، وأحزاب منفردة غير متحالفة، يصوّت لمن يُريد منها لاختيار ممثّليه في البرلمان، وهو الذي حصد في نهاية يوم واحد فقط للتصويت ثمرة هذا التصويت بفوز رئيس تجاوز عتبة الـ 50% من أصوات الناخبين باثنين ونصف في المائة فقط، وفوز نواب توزّعوا بين خمسة أحزاب لا غالبيّة لأي منهم في البرلمان ليتحكّم فيه وحده، إنما فرض الشعب عليهم التوافق، وصنع بتصويته معارضة برلمانيّة قويّة، أليست تلك النتائج تدلّ على مستوى عالٍ من الحرية والنزاهة والشفافيّة في العمليّة كلّها؟. لكن الذي يعنيني كعربيّ من هذه الانتخابات هو الثقة بأن الديمقراطيّة والإسلام ليسا عدوّين، أو قطبين متنافرين، وأن الديمقراطيّة كإبداع سياسيّ غربيّ صالحة لكل الإنسانية، وأن الحجج الواهية من مثل عدم جاهزية الشعوب العربيّة والإسلاميّة للديمقراطية، وأن الظروف غير مواتية، وأن الخبز قبل الحرية، هو تسويغ وتشريع بغير حقّ للاستبداد المظلم، وهو هروب مستمر من الانخراط في الحداثة، وفي القلب منها نظام سياسيّ مدنيّ ديمقراطيّ، لهذا يظل من يتبَنّى مقولات التهرّب من اللحاق بركب الحضارة متخلفاً متأخراً متحجراً لا يستحق التقدم، ويبقى نهباً لمستعمره القديم والحديث.

حتى لا نظلم العرب

فها هو بلد إسلاميّ متنوّع القوميّات والعرقيّات والتيّارات والأيدولوجيّات يمارس ديمقراطيّته مثل أي بلد مجاور له من بلدان الغرب التي ساهمت في التأسيس لهذا النهج السياسيّ في الحكم، وما تم تجريبه في تركيا مرات يصلح للتجريب والنجاح الفوري في عموم العالم الإسلاميّ على الفور، وفي القلب منه العرب الذين يتفننون في العداء لكل أفكار التغيير الديمقراطيّ، ويتشبثُون بنماذج الاستبداد، والحكم الفردي المطلق الذي ثبت فشله مراراً وتكراراً.

وحتى لا نظلم العربَ جميعاً، فهناك تجارب بازغة، حتى لو كانت لم تستقر بعد، أو ليس موثوقاً في استمراريتها – كما في تونس والمغرب -، أو تغلب عليها التصنيفات الدينيّة والطائفيّة والمذهبيّة والمحاصصات السياسيّة – كما في لبنان والعراق -، وهي تجارب ليست مبشّرة ولا مطمئنة كما يجب، لكن لمحة مضيئة، أفضل من عتمة مظلمة، ولو كان أُتيح للربيع العربي إكمال طريقه بسلام وصبر لساهم خلال السنوات الأخيرة القليلة في توسيع خريطة التأسيس للحكم الديمقراطيّ، ولرُسمت خريطة عربية جديدة ستكون بأيّ حال أفضل من خريطة حمراء بلون الحروب والدماء والصراعات والأزمات، لكن أُطيح به، وببوادر التحرّر من ربقة تسلط طويل، وفقد العرب فرصة مهمّة للديمقراطيّة، أخرجت الشعوب من سعة دائرة حريّة الاختيار، وتغليب إرادتها إلى ضيق هذه الدائرة وتزييفها، وفي بلدان أخرى صار الحديث عن انتخابات حتى لو شكلية ضرباً من العبث في ظل الاقتتال المدمّر للإنسان والحياة والأمل فيها.

الديمقراطيةُ، ولا طريقَ غيرَها، هيَ حبلُ الإنقاذِ للعالمِ العربيّ والإسلاميّ، إذا أرادَ أن يستدرِكَ بعضَ ما فاتَ منه، وهو كثيرٌ جداً.

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