تركيا وقطر.. واللعب مع الكبار

كان الأمير تميم يتسلم راية البطولة الدولية الأهم مونديال 2022، بينما كانت دماء قادة دول الحصار تحترق لفشلها في سحب هذه البطولة من قطر.

خطف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأضواء في أهم قمة عسكرية عالمية وهي اجتماع حلف الناتو، كما خطف الأمير تميم الأضواء في أهم قمة رياضية عالمية وهي مونديال 2018 في روسيا، بينما جلس قادة دول المؤامرات العربية يتابعون تلك المشاهد بكل حرقة وألم، لأنها بكل بساطة دليل جديد على فشل مخططاتهم التآمرية بحق كل من تركيا وقطر.

فقد فاز أردوغان برئاسة تركيا في انتخابات ديمقراطية جرت أمام أعين العالم أجمع، وحقق فوزه من الجولة الأولى رغم المليارات التي أنفقت لإسقاطه، وبعد فوزه ذهب مزهوا بهذا النصر الديمقراطي لمشاركة الكبار في قمة حلف شمال الأطلسي(ناتو)، وشاهدنا مسارعة الرؤساء الآخرين لمصافحته، والتقاط صور معه، رغم أنهم يكنون له كل العداء.

وفي الوقت نفسه تقريبا كان الأمير تميم في موسكو لتسلم شارة مونديال 2022 في قطر، محطما حلم دول الحصار في حرمان بلده من استضافة هذه القمة الرياضية الشعبية العالمية.

التسليم بالأمر الواقع

كان قادة الناتو ينتظرون مشاركة رئيس تركي غير أردوغان، وقد ساند الكثيرون منهم كل التحركات المعادية له، حتى إن ألمانيا منعت مؤتمرات وفعاليات انتخابية لأنصاره المقيمين فيها، لكن قادة الناتو اضطروا في النهاية إلى التسليم بالأمر الواقع، بل كانت هناك مبالغة في الترحيب بأردوغان مثالها المصافحة الحارة له من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون الذي وجه بدوره دعوة للرئيس أردوغان لحضور المباراة النهائية في المونديال بين فريقي فرنسا وكرواتيا، لكن أردوغان اعتذر عن تلبيتها.

لا يعنيني حلف الناتو بحد ذاته، ولست مدافعا عنه، ولا عن عضوية تركيا به، ولكن ما يهمنا هو رصد كيف تعامل قادته الذين يمتلكون أضخم قوة عسكرية في العالم مع تركيا، التي توصف بـ"الشريك المخالف"؟ فتركيا التي انضمت له بعد 3 سنوات فقط على تأسيسه عام 1949، لا تزال مستمرة في عضويته رغم تحركات كثيرة لطردها منه بدعوى مخالفتها لقواعد ومبادئ الحلف في العمل المشترك، ورغم تلك الأصوات التي تعالت منذ وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في العام 2002 إلا أن تركيا حافظت على موقعها داخل الحلف، وحافظت في الوقت نفسه على استقلالية قرارها عنه، وقد ظهر ذلك عندما رفضت السماح باستخدام قاعدة انجرليك لضرب قوات صدام حسين، ثم دخولها حربا ضد القوات الكردية المدعومة أمريكيا في سوريا مؤخرا في تحد صارخ لإدارة ترامب، وزاد التحدي التركي بشراء صفقة صواريخ إس 400 الروسية، وذلك بعد مماطلة واشنطن في تسليم تركيا صفقة طائرات إف 35 الأكثر تطورا، ورغم إتمام الصفقة الروسية التي هددت واشنطن تركيا بسببها إلا انها قبلت أخيرا بتسليم صفقة الإف 35 يوم 21 يونيو/حزيران الماضي.

باسم العرب جميعا

في عاصمة الكتلة المنافسة للناتو سابقا (موسكو) كان الأمير تميم يتسلم راية البطولة الدولية الأهم مونديال 2022، بينما كانت دماء قادة دول الحصار تحترق لفشلها في سحب هذه البطولة من قطر، ومع ذلك فقد كان تميم أكثر مروءة منهم حين أعلن أن قطر ستنظم المونديال باسم العرب جميعا، لقد كسبت قطر هذه الجولة، كما كسبت من قبل الجولة الأولى بإفشال مخطط الإنقلاب والإحتلال المباشر، وكسبت تاليا معركة القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها والقاطنين على أرضها بعد فرض الحصار الجوي والبري عليها، ومن المفترض أن يدفع ذلك دول الحصار لمراجعة مواقفها، بعد أن تبين لها قدرة قطر على امتصاص صدمة الحصار، والتغلب على تداعياته، لكنها على الأرجح لن تفعل وستظل سادرة في غيها، منتقلة من فشل إلى فشل.

من الواضح أن دول الحصار أو لنقل دول المؤامرات لا تزال تبحث عن انتصار رخيص على قطر، التي تعتبرها مجرد إمارة صغيرة مارقة ومتمردة على النفوذ السعودي الإماراتي الذي يريد احتكار المشهد الخليجي ومن ورائه المشهد العربي، وترى تلك الدول أن هذا النصر الرخيص ( والذي لا يزال بعيد المنال) سيعوضها عن خسائرها المتتالية في اليمن وسوريا، والقرن الأفريقي، وكلها معارك مع أطراف ضعيفة ولكنها خسرتها، وحين حاولت اللعب مع الكبار فقد كان ذلك عبر تقديم "جزية ضخمة" بلغت أكثر من 450 مليار دولار قدمتها السعودية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول زيارة له إلى الرياض، لتحصل منه على صك أبيض بالتصرف في شؤون المنطقة ومن بينها قطر كما تشاء في ظل قبول أمريكي، وقد حذت الإمارات حذوها بدفع جزية أخرى، بخلاف ما تنفقه على مراكز بحثية غربية وجماعات ضغط صهيونية بهدف تشويه صورة قطر وتركيا وجماعة الإخوان، ولكنها لم تحقق غايتها حتى الآن.

التتويج

لم تقدم دول الحصار شيئا ذا قيمة للإنسانية سوى دعم الانقلابات العسكرية على إرادات الشعوب، وكذا الفكر الوهابي الذي مثل أساسا للحركات المسلحة، وقد اعترف الأمير محمد بن سلمان في حوار صحفي له أن المملكة السعودية سعت لنشر هذا الفكر وأنفقت الكثير عليه تنفيذا لمطالب أمريكية غربية، وحين طلب الأمريكان لاحقا منهم محاربة هذا الفكر الوهابي فقد نشطوا في تنفيذ هذه المهمة الجديدة بحماس أيضا، لأنهم ليسو أصحاب قرار مستقل، ورغم أن قطر كإمارة صغيرة تنتمي للإقليم الخليجي ذاته بكل تفاصيله، إلا أنها بنت لنفسها دوما سياسة مستقلة عن الهيمنة السعودية المفروضة على بقية دول الخليج، وقامت بأدوار إقليمية ودولية أكبر من حجمها عبر السنوات الماضية، ثم هاهي تتوج كل ذلك باستضافة مونديال 2022.

تنتصر قطر على محاصريها بالنقاط يوما بعد يوم، فيما انتصر أردوغان على المتآمرين عليه بضربات قاضية، أصابت سويداء قلوبهم، حين تمكن من إحباط مؤامرتهم الانقلابية الفاشلة قبل عامين، وحين أفشل مؤامرتهم الناعمة لإسقاطه في الانتخابات مؤخرا، وعزز موقعه بين القادة الكبار في العالم، ولا يزال يسعى لتعزيز مركز بلاده دوليا لتصبح ضمن أكبر 10 اقتصادات عالمية، وفرض على الجميع احترامه، حتى لو كان تظاهرا، وهكذا يفعل الكبار دوما.

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