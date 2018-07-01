قراءة مُتأنية في نتائج الانتخابات التركية

سنكون أمام تغييرات جذرية في خريطة الأحزاب السياسية التركية، إذ من المرجح اختفاء أحزاب عبر حلها نهائيا أو اندماجها في احزاب أخرى

الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية هو في حقيقة الامر إعلان عن انتهاء الهيمنة السياسية والاجتماعية لمرحلة الجمهورية التركية الاولى التي استمرت أكثر من تسعة عقود، وتدشين انطلاق الجمهورية التركية الثانية التي تختلف اختلافا جذريا في معطياتها وتوجهاتها عن سابقتها، يدعمها في تلك الانطلاقة ما أفرزته صناديق الاقتراع من نتائج، وما أوضحته من تغييرات سياسية وأيديولوجية، ستنعكس مرحليا على مجمل مسار وتوجهات العملية السياسية في تركيا.

ومن خلال قراءة النسب التي أفرزتها العملية الانتخابية يمكننا رصد العديد من مسارات التغيير في السياسة التركية، والرؤى التي سيكون لها السيطرة الكاملة على توجهاتها في السنوات الخمس المقبلة على أقل تقدير.

خلع رداء الكمالية

يتصدر تلك المسارات تصويت غالبية الأتراك لاستمرار أردوغان في منصب رئيس الجمهورية مدعوماً بصلاحيات واسعة يمنحها له نظام حكم رئاسي جديد ارتضاه الأتراك ووافقوا عليه، ما يعني رغبتهم في التخلي عن رداء الكمالية العلمانية، وتغيير النظام السياسي الذى وضعه مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك قبل أكثر من تسعين عاما، وهو النظام البرلماني الذى التزمت النخب الحاكمة والاحزاب السياسية بهيكله العام طوال هذه العقود، والذي اعتمد التجاهل التام لتاريخهم وماضيهم، والهرولة وراء حلم الإدماج في المجتمعات الأوربية الذي لم يتحقق، رغم ما قدموه من تضحيات وما بذلوه من جهد في سبيل ذلك، وروج لإحيائه مجددا كل من محرم إنجه وميرال أكشنار خلال حملاتهما الانتخابية التي باءت بالفشل .

فضل الأتراك إذا تغيير بوصلتهم السياسية والتوجه بها نحو نظام رئاسي يرتكز على الموروثات التاريخية للحضارة الإسلامية التي حكموا بها الشرق والغرب، بهدف استعادة هويتهم كاملة، وإحياء الأسس التي بُنيت عليها إنجازاتهم العلمية والسياسية والعسكرية في ظل مؤسسة سياسية تُعظم دور الإمبراطورية العثمانية التي كادوا أن ينسوها، وتمجد حاضرهم ، وتعمل على تقوية نفوذهم إقليميا ودوليا وتُؤهلهم ليتبوأوا مكانة مهمة على صعيد المستقبل، وهو التوجه الذى يتبناه ويعمل على تحقيقه حزب العدالة والتنمية بالتعاون مع مؤسسة الرئاسة، تحت مسمى العثمانيين الجدد.

التصويت بنعم لأردوغان رئيسا وفق أسس النظام الرئاسي الجديد، سيتيح له حرية الحركة واتخاذ القرار، لاستكمال ما بدأه من خطوات في صالح هذا التوجه، فالرجل وخلال ستة عشر عاما من وجوده في السلطة حقق لبلاده الكثير وأحدث لمواطنية طفرة لا يمكن إنكارها، انعكست إيجابيا على قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد ناهيك عن الاستقرار والأمن، والمكانة المتميزة إقليميا ودوليا.

مظاهر المد الاسلامي

الانتصار الذى حققته العثمانية الجديدة انتخابيا، وتزايد عدد المنضوين تحت لوائها وفق النتائج التي أحرزتها الأحزاب المؤمنة بها والمروجة لها (العدالة والتنمية – الحركة القومية – السعادة – الوحدة الكبرى) يعني ضمنيا تزايد حالة المد الاسلامي التي تعيشها تركيا حاليا، والتي تبدو جلية في الكثير من المظاهر التي لا تخطئها العين في الشارع التركي، ومن أبرزها زيادة عدد الفتيات التركيات اللاتي ترتدين الحجاب، وظهور الشباب الملتزم الذى بات أكثر انضباطا والتزاما بتعاليمه الدينية، فيما بدأ اختفاء كثير من المظاهر الغربية الغريبة على المجتمعات الشرقية عموما والإسلامية على وجه الخصوص، والتي أدخلتها العلمانية على حياة الأتراك وظلت سائدة في المجتمع لعقود، ومنها مظاهر التحرر الأخلاقي في السلوك والمظهر العام، والتي باتت مستهجنة من جانب العامة.

تعاظم النزعة القومية

أوضحت نتائج الانتخابات أيضا تعاظم النزعة القومية وتصاعدها داخل المجتمع التركي، والتي تبدو واضحة في نسبة الاصوات التي حصدتها الأحزاب الممثلة لهذا التيار مجتمعة (الحركة القومية والخير المنشق عنه) والتي بلغت 20.99% من أصوات الناخبين مكنتهم من الحصول على 92 مقعدا برلمانيا، ورغم صعوبة التكهن بإمكانية حدوث تحالف بينهما في المستقبل القريب، فإن قوتهما البرلمانية معا وبالتعاون مع حزب الشعب الجمهوري يمكن أن تعرقل خطط حزب العدالة والتنمية الرامية إلى إحداث تقارب مع مختلف القوميات والعرقيات التي تمثل المجتمع التركي ومنهم بطبيعة الحال الأكراد، الذين صوت المتدينون وغير القوميين منهم لصالحه بهدف تمكينه من تحقيق ما وعدهم به خلال حملته الانتخابية، خصوصا مسألة البدءِ في مباحثات سلام مع القيادات الكردية لتقريب وجهات النظر بين مطالبهم كقومية وما تسعى الدولة لتحقيقه من أمن واستقرار وحفاظ على التراب الوطني .

نجاح مرشح الاكراد صلاح الدين دميرطاش في إحراز المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية وحصوله على 8.4% من أصوات الناخبين رغم وجوده قيد الاعتقال، وتخطي حزبه عقبة الـ 10% المطلوبة لدخول البرلمان واستحواذه على 67 مقعدا برلمانيا متخطيا بذلك حزبي الحركة القومية ( 4 مقاعد) والخير ( 43 مقعدا ) أكد تعاظم النزعة القومية لدى الأكراد أيضا، الأمر الذى سيمثل ضغطا إضافيا على مؤسسة الرئاسة والفريق المساعد لها، اذ من المنتظر والحال هكذا أن تظل القضية الكردية الهاجس الذي ينبغي العمل على إيجاد حل له يتوافق والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، ويرضي في نفس الوقت تطلعات القوميين الأكراد، بموافقة من القوميين الأتراك الذين باتوا معضلة برلمانية حقيقية ستواجه الحكومة والرئيس معا في هذا الملف تحديدا .

خسارة رغم النجاح

وعلى صعيد الأحزاب السياسية، أبرزت نتائج الانتخابات عدة أمور مهمة يأتي في طليعتها أن حزب العدالة والتنمية الذى حصل على المركز الاول بنسبة 42.56% خسر، رغم تصدره الانتخابات، حوالي 7% من أصوات ناخبيه بفارق يصل لحوالي 5 ملايين صوت انتخابي عن آخر انتخابات نيابية حصل فيها على 49.48%، الامر الذي سيستلزم إجراء مراجعة شاملة لأداء الحزب ونوابه وممثليه في كافة أنحاء تركيا للوقوف على أسباب تلك الخسارة وفقدانه كتلة تصويتية لا يستهان بها جعلته في حاجة دائمه لدعم حليفه الحركة القومية فيما سيتخذ من قرارات برلمانية، وما يرغب في سنهِ من تشريعات وقوانين، الأمر الذى قد يعرضه لنوع من الابتزاز السياسي مستقبلا من جانب حليف قوي يدرك مدى أهميته وحاجة شريكه لدعمه.

أما بالنسبة لأحزاب المعارضة، فيبدو أن محرم إنجه رغم خسارته أمام أردوغان، خرج منتصرا حزبيا على الاقل، إذ أستطاع الحصول على نسبة 30.6% من الأصوات مقابل 22.64% لحزبه "الشعب الجمهوري" الأمر الذى يضع رئيس الحزب كمال كيلشدار أوغلو في موقف صعب، بعد أن أكدت نتائج الانتخابات انخفاض شعبيته مقابل ازدياد شعبية نائبه إِنجه ما يجعل منه الرجل الأقوى والأقدر على قيادة الحزب وزيادة جماهيريته في المرحلة المقبلة، وذلك عبر استعادته للكتل التصويتية التي فقدها خلال الفترة الماضية بسبب رفض القاعدة الشعبية العديد من قرارات وتوجهات كليشدار أوغلو، ما دفعها للتصويت لمرشحي الأحزاب الأخرى، وهو ما قد يحدث انقساما داخل الحزب، يمكن أن يطيح بكليشدار أوغلو أو يؤدى لانشقاق يُولد من رحمه حزب يساري جديد على الساحة التركية .

أما حزب الخير، أحدث الاحزاب السياسية التركية، فخسارة رئيسته ميرال أكشنار الانتخابات الرئاسية وعدم قدرتها على تحقيق مركز متقدم بها، بعد أن جاء ترتيب كل من أردوغان وإِنجه ودميرطاش قبلها، رغم الحملة الانتخابية الضخمة التي روجت لها كمخلص لتركيا، وفشل الحزب في تخطي عقبة الـ 10% المطلوبة لدخول البرلمان منفردا، كلها أمور تثير الكثير من الشكوك حول إمكانية صموده في مواجهة احتمالات انسحاب عدد من قياداته وأعضائه بالبرلمان، وانضمامهم لأحزاب أخرى، في ظل إصرار أكشنار على تولي دفة الأمور به، وتمسكها بالاستمرار في منصب الرئيس

انقسامات وتغييرات حزبية

ويبدو اننا سنكون أمام تغييرات جذرية في خريطة الأحزاب السياسية التركية، إذ من المرجح اختفاء أحزاب عبر حلها نهائيا أو اندماجها في أحزاب أخرى بعد أن فقدت شعبيتها تماما، مثل حزب السعادة الذى فشل في تحقيق أي انتصار له خلال هذه الانتخابات، إذ من المرجح حدوث انتقالات لعدد من قياداته لحزب العدالة والتنمية تحديدا، الأقرب إليهم أيديولوجيا وتاريخيا، كما أننا سنكون على موعد مع اختفاء قيادات سياسية قديمة لم تعد تستهوي الناخب التركي، بالإضافة لظهور أحزاب جديدة نتيجة الانقسامات المنتظر حدوثها في أحزاب توصف بالتاريخية .

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