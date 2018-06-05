حصار قطر.. الإعلام قاتل ومقتول

في البدء كانت الكلمة، لكنها الكلمة الخبيثة القاتلة، التي صيغت حروفها في عالم إفتراضي مظلم، وبأيدي نجسة لتؤتي أكلها في العالم الحقيقي حصارا ظالما تجاوز العام حتى الآن ضد قطر وشعبها والمقيمين على أرضها.

على مدى عام كامل ثبت أن الأدوات الإعلامية لدول الحصار الأربعة، سواء ما تملكه بشكل مباشر، أو تستأجره كانت أقوى من جيوشها النظامية، وكانت هذه الأدوات الإعلامية هي الممهد والمسوق للحصار القاتل، الذي فرضته على دولة قطر بعد أن فشلت خطتها الرئيسية في الغزو والإطاحة بحكم الأمير تميم، وتنصيب أحد رجالها بدلا منه.

قرصنة قنا

لم تجد دول المؤامرة أفضل من الإعلام طريقا لمؤامرتها، فقامت بقرصنة وكالة الأنباء القطرية (قنا) وبثت عليها حديثا مفبركا للأمير تميم، ملأته بالأكاذيب التي تستفز كل الجهات، وكان الهدف هو إتخاذ هذا الحديث المفبرك ذريعة لغزو قطر والتخلص من هذا الأمير، وحكمه، وفور بث الحديث المفبرك على الوكالة بدأت الأذرع الإعلامية السعودية والإماراتية منتصف ليلة 24 مايو 2017 في نقل الحديث المكذوب، وتسابقت قناتا العربية وسكاي نيوز في تغطية الحدث(المصطنع) والتعليق عليه، وبدأت عمليات التحريض ضد قطر وحكومتها، وكانت ليلة ليلاء، لم تنم فيها قطر ومحبوها، ترقبا لوقوع غزو بري مباشر لها، فقد كانت المقدمات تدل على ذلك، لكن يقظة الدولة القطرية ومساعدة أصدقاء قطر وخاصة تركيا التي سارعت بإرسال قوات إلى الدوحة في إطار إتفاقية دفاعية مشتركة، وإعلان إيران أيضا حالة الإستنفار العام كل ذلك ساهم في إفشال خطة الغزو العسكري..

لم تتوقف دول الحصار عن مؤامرتها ضد قطر بعد فشل خطة الغزو العسكري، والتي كانت تعتمد على التعاون مع عناصر قطرية معارضة سواء موجودة داخل قطر أو خارجها فشلت في تنفيذ الجزء المكلفة به، ففرضت حصارا بريا وجويا تاما على قطرمنذ الخامس من يونيو الماضي، ومنعت وصول الأغذية والأدوية وغيرهما من السلع لها عبر المنافذ الجوية والبرية، بل منعت القطريين والمقيمين في قطر من أداء الحج و العمرة، وحرمت الكثير من الأسر القطرية أو الخليجية التي ترتبط بمصاهرة من زيارة بعضها البعض، كان حصارا خانقا، استهدف تركيع قطر، وإجبارها على الإستسلام التام لدول الحصار، لكن قطر تمكنت من الصمود في مواجهة المؤامرة، وتمكنت من الإستغناء عن كل السلع التي تردها عبر تلك الدول، وأحلت محلها واردات من دول أخرى.

دعم الارهاب

ظلت الحرب مستعرة على المستوى الإعلامي، حيث سخرت دول الحصار كل أدواتها الإعلامية وأبواقها المستأجرة لتشويه صورة قطر، وإتهامها بدعم الإرهاب، لكن المضحك أن غالبية هذه الأبواق الإعلامية كانت تكلم نفسها، وجمهورها المحلي بينما كانت قطر قد تمكنت من إيصال قضيتها للرأي العام الدولي بصورة أسرع، وساعدها على ذلك عدالة تلك القضية، وضحالة الإتهامات التي توجهها دول الحصار دون تقديم أي دليل، بل انتقلت قطر من الدفاع إلى الهجوم الإعلامي عبر مدفعيتها الثقيلة شبكة الجزيرية بقسميها العربي والإنجليزي، وعبر التواصل السريع مع وسائل الإعلام الدولية الكبرى لتوضيح حقيقة المؤامرة، وفي تلك الأثناء تم إختراق حساب سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة بواسطة قراصنة روس، نشروا العديد من الرسائل الخاصة التي تفضح جانيا من المؤامرة على قطر عبر شراء أصوات إعلامية وسياسية وبرلمانية أمريكية أو أوربية، كما تمكنت قطر بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية من كشف عملية القرصنة التي تعرضت لها وكالتها الرسمية بكامل تفاصيلها، والجهات المتورطة فيها داخل المملكة العربية السعودية والإمارات، مع بعض القراصنة الدوليين الآخرين، وانتقلت إلى خطوة المطالبة بتعويضات قدرها النائب العام القطري علي المري بمليارات الدولارات.

اغلاق الجزيرة

كانت شبكة الجزيرة القطرية ومعها بعض القنوات والمواقع الإخبارية المعبرة عن ثورات الربيع العربي هدفا أساسيا لدول الحصار التي قدمت لائحة مطالب لقطر بينها إغلاق الجزيرة وتلك القنوات والمواقع الأخرى، ورغم أن الجزيرة كانت تلتزم الصمت تجاه ما يحدث في دول الخليج، ولا تسمح باية تعليقات سلبية ضدها قبل الحصار إلتزاما باتفاق تهدئة سابق ، إلا أن مطلب إغلاق الجزيرة ظل هدفا أساسيا لدول الحصار وخاصة مصر التي لم تغفر سلطتها الحالية للجزيرة أنها كانت الداعم الإعلامي الرئيسي لثورة 25 يناير، وغيرها من ثورات الربيع العربي، كما أن هذه السلطة التي تمكنت من تأميم شبه تام لوسائل الإعلام داخل مصر، لا تزال تعاني من قناة الجزيرة، والقنوات المصرية التي تبث من الخارج (الشرق ووطن ومكملين).

رغم مرور عام على حصار قطر، ورغم فشل هذا الحصار في تركيعها، إلا أن رباعي الحصار ماض في حصاره ، وسط إشارات متضاربة من النظام الدولي، ولا تزال دول الحصار تسخدم آلتها الإعلامية الكبيرة في تشويه صورة قطر، في الوقت الذي لا تزال مصرة على ذبح كل المنابر الإعلامية المعبرة عن ثورات الربيع العربي، وكان أحدث حلقات المؤامرة هو اجتماع وزراء إعلام دول الحصار مؤخرا لبحث سبل التخلص من الإعلام المقاوم، إنها الثورة المضادة حين تتمدد، وحين تتكاتف أركانها، وتستغل إمكانياتها، لكن لأنها ثورة ضد الشعوب فمصيرها الفشل الحتمي، هكذا هي خبرة التاريخ، فإرادة الشعوب دوما من إرادة الله.

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