ليبيا وبستان الشوك العربيّ!

فيدريكا سيني فاسانوتي من معهد بروكينغز في واشنطن تقول كلاماً واضحاً ومعروفاً، وهو أنّ "الحلّ في ليبيا على صِلة وثيقة بالجماعات المُسلّحة، الأزمة لن تُحلّ طالما يصرّ المُجتمع الدوليّ على التّعامل مع قادة سياسيّين غير مُعترف بهم على الأرض".

ولهذا فإنّ مُؤتمر باريس الثلاثاء الماضي، والاتّفاقات التي تمّ التوصل إليها، ولم يتمّ توقيعها من القادة الذين شاركوا في الاجتماعات، وأهمّها تنظيم انتخابات تشريعيّة ورئاسيّة في 10 من ديسمبر/كانون الأول المُقبل، واحترام نتائجها، وتوحيد المُؤسّسات، ومنها البنك المركزيّ، قد لا تعني شيئاً كثيراً في إنهاء الفوضى التي تغرق فيها ليبيا منذ سنوات، وفي وضع حدٍّ للانقسام الجغرافيّ والوطنيّ والسياسيّ، وطي صفحة أليمة، وفتح صفحة توافقيّة جديدة أساسُها الوحدةُ الوطنيّةُ، والديمقراطيّة.

كما لا يعني حضور أربعة من الفرقاء الكبار في الشّرق والغرب لأوّل مرّة شيئاً كثيراً أيضاً في فاعلية حلّ الأزمة، وهم رئيس حكومة الوفاق الوطنيّ فايز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، ومقرُّهما في طرابلس، وغريماهما في شرق ليبيا خليفة حِفتر، ورئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح، ومقرُّه طبرق.

هؤلاء كلُّهم بلا فاعليّة على الأرض، ولا قوةَ في أيديهم تمكّنهم من تنفيذ أيّ التزامات سياسيّة جرى الاتّفاق عليها، هذا إذا كانوا همْ أنفسهم حَسني النية، ولديهم رغبة في الالتزام بما جرى الاتّفاق عليه، فالأرضُ في ليبيا غيرُ غرف الاجتماعات في باريس، من له السّلطة والسّيادة على الأرض هو من بيده العقدةُ وحلُّها، وهم – كما أشارت المُحلّلة الأمريكيّة – الجماعات المُسلّحة، ومعهم رؤساء وقادة القبائل، والشخصيات النافذة في مُجتمعاتها، وحتى خليفة حِفتر – وهو الوحيد ضمن الأربعة الكبار الذين احتفى المُؤتمر الباريسيّ والإعلام العالميّ بحضورهم معاً – الذي يمتلك قوّة عسكريّة مُنظّمة على الأرض، والمدعوم من أطراف عربية ودوليّة، فإن هذه القوّة لا تعني شيئاً لشخصه والرتب العسكريّة الّتي منحها لنفسه لو تخلّت عنه التّنظيمات المُسلّحة التي تشكّل عماد كتائبه العسكريّة، فقوّتُه ونفوذُه في الشرق نابعان فقط من حماية فصائل مُسلّحة له، وقتالها تحت قيادته.

الصراع على السلطة

أزمة ليبيا مزدوجة، الوجه الأوّل لها هو الداخل الليبيّ المُفتّت إلى جماعات وفرق وكيانات وميليشيات، وكلُّها تتصارع على السّلطة، وكلها غير ديمقراطيّة، لم تعشْ مُمارسةً سياسيّةً حقيقيةً من قبلُ، وبعضُها لا يُؤمن بالديمقراطيّة والحياة الحزبيّة والسياسيّة من الأصل، وصراعُهم جميعاً على السّيطرة على ليبيا، وحكمها بقبضة أشدّ من قبضة القذافي، وحتّى لو جرت في 10 ديسمبر المُقبل انتخاباتٌ حرّةٌ وأسفرت عن فائزين بالأغلبيّة من الشّرق أو الغرب أو خليط منهم فإنّ الخاسرين لا يضمنون أمنهم وسلامتهم، وشهوات الثأر والانتقام منهم بواسطة الحكّام الجُدد، كما أنّ الفائزين قد لا يتّفقون على تشكيلات سياسيّة وتوزيعات مواقع ومناصب عادلة وحكْم مدنيّ ديمقراطيّ وإقرار تداول سلميّ للسّلطة، حيث سيكونون جميعاً مثل القِطّ والفأر مُتحفزين لبعضهم بعضاً، أو ينقضّ واحد منهم على السّلطة ويسحق شركاءه ليُعيد شريط الماضي دورانه حسب وصفة أيّ حكم انقلابيّ، كما جرى في ليبيا نفسها، وكذلك في سوريا والعراق، وفي غيرهما من الأنظمة الفردية التي تأسّست على الاستحواذ على السّلطة بقوّة الدبّابة، ومن يُتابع نقاشات النخب الليبية في الإعلام سيجد أنّ الاتفاق بينهم- في ظلّ حالة التشنّج والكراهية ونبذ الآخر وعدم قبوله كشريك- أمرٌ غاية في الصعوبة، نحن أمام مشاريع سياسيّة وأفكار وأيدولوجيات شديدة التّناقض والأنانية والولاءات الخارجيّة.

مصادرة الوطنية

والحالة الليبية المُتشظّية ليست حصراً عليها عربياً، فهي سمة كلّ الجماعات المُتناحرة سياسيّاً وحزبيّاً وعقائديّاً وثقافيّاً وعسكريّاً في البلدان التي تعيش أزماتٍ مماثلةً، لا أحدَ يثق في أحدٍ، والكلُّ يتوجّس من الكلّ، الأنظمةُ تحتكر الحكمَ، وتصادر فكرة الوطنيّة وتجعل من يندرج تحتها هو من ينطبق عليه تفسيرُها لها، والمعارضة في وضع تشرذم وخصومات وعداوات وهشاشات في الرؤية ومُراهقات في السّلوك، لا الأنظمة تُريد الإقرارَ بأن هناك قُوى أخرى في المُجتمع يجب أن يكون لها دورٌ وعملٌ ويكون لها وجودٌ ونصيبٌ في المجال العام، ولا جماعات وفصائل الكلام والمُعارضة تُريد أنْ تتوحّد ولو على هدف رئيسيّ واحد للمُواجهة السياسيّة السلميّة للأنظمة المُستبدّة، لا أحدَ يأخذ درساً من بلدان كثيرة في الغرب والشّرق تجمعها تناقضات أكثر من أن تُحصى وتُعدّ، لكن فضائل الحوار والتّوافق والتّسامح والقَبول بالآخر هو من يجعل الشّعوب تتعايش هناك، والسّاسة يتفاهمون ويتوصّلون لاتفاقات في الحكم والمُعارضة، والأساس لكلّ ذلك هو النّظامُ الديمقراطيّ واحترامُه وعدمُ الخروج على نتائجه سواء من الفائز عندما يحكم فلا يُنكّل بالخصوم، أو من الخصوم عندما يفوزون في جولة ثانية فلا ينتقمون ممن كانوا يحكمون.

المحور الخارجيّ في الأزمة الليبيّة يزيدها تعقيداً؛ لأنه يُعرقل أيّ بادرة أمل داخليّة للتّقارُب والتّوافق بين الفرقاء، ذلك أن ليبيا شرقاً وغرباً باتت مُرتهنة لوكلاء خارجيّين يدفعون تُجاه تنفيذ أهداف وأجندات خاصّة بهم عَبْر الكيانات المُقرّبة منهم، ولو رفع الخارج يدَيه عن هذا البلد فقد يسهّل ذلك إمكانية الحلّ، حيث سيفقد المُتصارعون الدعم الخارجيّ الّذي يُطيل أرواحَهم ويجعلهم يُقاومون الحلولَ السياسيّة على أمل أن يُحكِم أيّ منهم سيطرتَه على ليبيا كلّها، جانبٌ كبيرٌ من أزمة أكثر من بلد عربيّ تكمن في العامل الخارجيّ وفي العواصم التي تعبث في الخريطة العربيّة بعد الربيع العربيّ لفرض نمط حكم مُعيّن، وسحق نمط مُعارضة مُعين أيضاً.

قذافي جديد

بسبب الأزمة الدمويّة الطّاحنة في ليبيا- والتي عمرها سبع سنوات منذ إطاحة القذافي في ثورة شعبيّة، صارت مُسلّحة- فإنّ هناك من يتمنّى لو كان بقي القذافي، أو أن يظهر قذافي جديدٌ، ومع تفهُّم مآسي الحياة والأوضاع المعيشيّة والأمنيّة الّتي تدفع الليبيّين لقول هذا إلّا أنّ القذافي وحكمَه الفردي الهلاميّ طوال أربعين سنة هو من جعل ليبيا خارج التّاريخ، ولم يؤسّس لحياة سياسيّة، ولم يبنِ مُجتمعاً مدنيّاً، أو شكلاً من أشكال الدّولة والمؤسّسات، وترك ليبيا في حالة تصحُّر وجفاف سياسيّ، وظهور قذافي جديدٍ يعني قبضة أشدّ من قبضته؛ لأنّ الشّعب الذي خرج من سجن القمع إلى فضاء الحريّة بعد سقوط الديكتاتور سيكون صعباً إعادته لأقبية الرّعب مرّة أخرى، وهنا كلفة الحكم الجديد ستكون ضخمةً ويده ستكون مُوغلة في البطش لإخضاع التمرُّد الواسع على الطّغيان الجديد، والشّاهد على ذلك أنّ الخريطة العربيّة تعيش مرحلة استبداد أشدّ من المرحلة السّابقة عليها لتكسر الأنظمة الجديدة إرادة وروح التحرُّر التي أنتجتها الانتفاضات والثّورات العربية، فقد وُلدت شعوب يصعب تطويعُها حتّى لو كانت فئات فيها تبدو مُستسلمة.

الآفة الكُبرى للنّخب الحاكمة، والنّخب القريبة منها في البلدان العربيّة هو سياسة الإقصاء المُتعمّدة، بمعنى أنّها لا تريد إلا نفسَها ومن يشابهها سياسيّاً وفكريّاً في منظومة السّلطة وما دونهم يخاصمونهم ويقصونهم ويعزلونهم بل وينكّلون بهم ولا يقبلونهم حتّى كمُعارضة سياسيّة وطنيّة.

في البلدان الحرّة المُتصالحة وطنيّاً وذاتيّاً تجد جميع التيّارات والقوى السّياسيّة مُتسعاً وساحات مفتوحة ومُنفتحة لها لمُمارسة العمل السياسيّ حتّى لو كانت شديدة التطرُّف فكريّاً وقد تصل للحكم بمفردها أو بالتّشارك مع قُوى أخرى.

نتائجُ الانتخابات في أوروبا في 2017 و2018 أوصلت اليمينَ المُتطرّفَ إلى سدّة الحكم " النمسا – المجر – إيطاليا"، أو منحته مكانة مؤثّرة في المُعارضة " هولندا – ألمانيا – فرنسا" ولم تتهدّد الأوطان ولم تتقاتل الشّعوب بل أهمّية هذه النّتائج أنّها تعكس حقيقة موازين القُوى وثقلها في الواقع بإنصاف ومع نشاطها وعدم إقصائها أو قمعها فإنّ المجتمعات تشهد رضا عاماً وسلاماً واستقراراً داخليّاً طبيعيّاً.

العكس يحدث في البلدان العربيّة، هناك فئة واحدة تحتكر الحُكم لصالحها، وتحرم الآخرين حتّى من مجرد الحديث ولو بصوتٍ خافتٍ عن الشّواغل الوطنيّة، لهذا لم تنجح الدولةُ الوطنيّةُ حتّى اليوم، ولن تنجح وتكون دولةً حقيقيةً إلّا إذا كانت لجميع أبنائها قولاً وفعلاً، ويتمّ نزع القداسة الوهميّة عمن يتصوّرون زيفاً أنّهم وحدهم حَفَظَة الدّول ورعاة الشّعوب.

ليبيا وشقيقاتُها على الخريطة العربيّة مثل بستان شوك يُدمي الأيدي والأقدام، ولا يسرّ النّاظرين.

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