انتخابات عمالية بأجواء غير ديموقراطية

اختصرت وزارة القوى العاملة المصرية إجراءات انتخابات النقابات العمالية ذات الخمسة والعشرين نشاطا نوعيا، وبمرحلتيها الأولى والثانية، وبمستوياتها الثلاثة: اللجان النقابية والنقابات النوعية والاتحاد العام، خلال شهر واحد.

بداية من فتح باب الترشيح للجان النقابية للمرحلة الأولى وحتى إجراء انتخابات الاتحاد العام، لكن تعذر إجراء الانتخابات ببعض اللجان النقابية الى جانب إعادة إجراءات التصويت ببعض اللجان دفع وزير القوى العاملة لإضافة أسبوعين.

رغم اعتراضات البعض على ضيق الفترة المخصصة للدعاية، ما بين إعلان الكشوف النهائية وإجراء الانتخابات والتي تصل ليوم واحد بالمرحلة الأولى، وعدم وجود فاصل زمني بالمرحلة الثانية، حيث تتم الانتخابات باليوم التالي لإعلان الكشوف مباشرة بالمرحلة الثانية، رغم وجود شركات يعمل بها آلاف العمال ولها فروع بعدة محافظات، فإنه لم يستجب أحد لتلك المطالب.

صعوبات أمام النقابات المستقلة

وهو نفس مصير اعتراضات بعض الكيانات العمالية على بعض نصوص قانون النقابات العمالية الذي صدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مثلما حدث مع تحديد 150 شخصا كشرط لتكوين لجنة نقابية بإحدى الشركات.

وهو ما لا يتفق مع كون غالب شركات القطاع الخاص تضم أقل من 150 عاملا، كما أن القانون القديم للنقابات العمالية كان يحدد العدد بخمسين عاملا، وكذلك تسمح نصوص منظمة العمل الدولية بعشرين عاملا.

وكان القانون الجديد للنقابات العمالية قد صعب مهمة ظهور نقابات عمالية مستقلة، عن الكيان المزمن المتمثل في الاتحاد العام للعمال والمرتبط دائما بالتوجه الحكومي، حين اشترط لإنشاء نقابة عامة أن تتكون من 15 لجنة نقابية على الأقل، تضم في عضويها 20 ألف عامل على الأقل، كما اشترط لإنشاء اتحاد نقابي عمالي تكونه من عشر نقابات عامة على الأقل، تضم في عضويتها 200 ألف عامل على الأقل.

وكانت النتيجة أنه لم تظهر بوادر تكون نقابات عامة جديدة في ظل القانون الجديد، سوى لنقابتين فقط بمجالي الضرائب والأعمال المالية، والنيابات والمحاكم بالإضافة الى مجالات النقابات العامة القديمة الثلاثة والعشرين.

وكانت آخر انتخابات لنقابات العمال قد تمت عام 2006، لتنتهي الدورة النقابية في عام 2011، لكن الحكومات المتعاقبة قامت بمد أجل تلك الدورة حتى العام الحالي، ورغم ظهور نقابات عمالية مستقلة منذ عام 2008 وتعضيدها من قبل وزارة القوى العاملة عام 2011. فإن القيود القانونية الأخيرة قد صعبت مهمة ظهورها، خاصة مع حظر الانضمام لنقابتين عماليتين، وخشية العمال المنضمين للنقابات القديمة على مدخراتهم بها، والتي تكونت مما يتم استقطاعه من أجورهم.

ومع التضييق بالساحة السياسية على الأحزاب والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية، قامت السلطات باستبدال رئيس الاتحاد العام للعمال بآخر لعدة شهور، ثم أعادته مرة أخرى بحيث لم يسمع أحد عن اعتراض للنقابات العمالية، خلال توالى الإجراءات الاقتصادية التي أضرت بالعمال والطبقة الكادحة، من خلال حالة الغلاء المستمرة والتي مازالت هناك فصول أخرى قادمة لها سواء بالكهرباء أو السكة الحديد أو الوقود وغيرها.

ورغم أن قانون النقابات العمالية الجديد يعطى للمنظمات النقابية العمالية ضمن وسائل تحقيق أهدافها، ممارسة حق تنظيم الإضراب السلمي عن العمل، فإنه لا يتصور في ظل ترسانة القوانين المقيدة للحريات الحالية، وقانون منع التظاهر والاجتماعات العامة، أن يتم استخدام هذا الحق، ويدعم ذلك الشواهد المؤلمة التي لحقت بمسؤولين كبار لم ترض السلطات عن تصرفاتهم.

الاستغراق في الخدمات العمالية

وهكذا لا يعد تقرير القانون الجديد للنقابات العمالية لوزير القوى العاملة ولكل ذي مصلحة، أن يطلب من المحكمة العمالية الحكم بحل المنظمة النقابية، هو الهاجس الوحيد الذي يخيف النقابات العمالية، ولكن الأكثر تخويفا هو المجال العام الذي يبطش بكل من يشتم منه مخالفة تعليمات السلطات.

ونصت المادة 3 من قانون النقابات العمالية على أنه " لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة – والمقصود بها قانون منع التظاهر – على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية، لممارسة نشاطهم النقابي متى عقد الاجتماع بمقر التنظيم أو بإحدى مؤسساته او أي مكان مناسب آخر "

وأضافت المادة 2 باللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية على ذلك " أنه إذا رأت المنظمة النقابية العمالية عقد اجتماعها خارج مقراتها، وجب عليها ألا يترتب على ذلك تعطيل الخدمات أو المرافق العامة أو الحقوق الأساسية للمواطنين، ولا يعتبر من قبيل الأماكن المناسبة لعقد تلك الاجتماعات الطرق أو الميادين العامة أو دور العبادة "

ولهذا تشير بيانات جهاز الإحصاء الرسمي الى استغراق النقابات العمالية في الأنشطة الخدمية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تقديم المساعدات المالية والعينية للأعضاء وتقديم الخدمات العلاجية والثقافية والرحلات وممارسة الهوايات.

وخلال العام 2016 بلغت قيمة المساعدات والخدمات التي قدمتها النقابات – عدا الزراعية منها – 44.4 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من مليون عضو بمتوسط 5ر42 جنيه لاستفادة العضو خلال العام، لتصل نسبة المستفيدين من المساعدات والخدمات 33 % من إجمالي عدد أعضاء النقابات البالغ 3.5 مليون عضو.

فوائض مالية من الاشتراكات

وتضمن التوزيع النسبي لتلك النفقات ما بين 40 % للمساعدات المالية والعينية، و40 % للهوايات والرحلات و14 % للخدمات العلاجية و3 % للخدمات الثقافية، وكان التوزيع النسبي لنفقات عام 2013 يشير لاستحواذ المساعدات على نسبة 60 %، والخدمات بأنواعها 38 %، وبما يشير لتغلب الأنشطة الخدمية بالسنوات الأخيرة.

وعادة ما تحقق النقابات العمالية فوائض ما بين قيمة الاشتراكات التي تحصلها من الأعضاء والتي يتم خصمها تلقائيا من مرتباتهم، وقيمة الأنشطة التي تقدمها للأعضاء، حيث بلغت قيمة الاشتراكات عام 2016 نحو 66 مليون جنيه، ونفقات المساعدات والخدمات 44 مليون جنيه.

وفى العام 2015 كانت حصيلة الاشتراكات 82 مليون جنيه، ونفقات المساعدات والأنشطة أقل من 72 مليون جنيه، وفى عام 2013 كان الفائض بين الاشتراكات والنفقات حوالي 33 مليون جنيه.

وهكذا يتوقع في الدورة النقابية الجديدة التي تستمر لأربع سنوات، استمرار هيمنة الاتحاد العام للعمال الموالي للحكومة على التنظيم النقابي العمالي المصري، وغياب مشاركة النقابات العمالية العامة والاتحاد العام للعمال، فيما يخص القرارات الاقتصادية والاجتماعية الضارة بالعمال والطبقات الفقيرة، واستغراقها في تقديم بعض المساعدات المالية الزهيدة، والمساهمة في توفير خدمات علاجية وترفيهية وثقافية لجانب من الأعضاء.

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