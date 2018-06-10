عندما يخدع النظام شعبه في أزمة السد والمياه!!

"إحنا انضحك علينا في موضوع الميّه ده يا أستاذ؟!!"، كانت تلك العبارة السابقة هي أبلغ ما وجهه إليّ سائق الـ "توكتوك" الذي كان يقلني للوصول لأحد الأماكن في قريتي المنسية في صعيد مصر، حيث جاءت كرد على سؤالي البريء له عن وجود ترعة في هذا المكان كنا نستحم فيها صيفا، ونصطاد منها السمك ونحن في ريعان الصبا، ولكنها الآن جف ماؤها؛ ولا يوجد فيها سوى بقايا مياه لصرف صحي من مصارف بعض المنازل القريبة منها!

قد لا يعرف ساكن القاهرة والمدن المحيطة بها شيئا عن أزمة المياه؛ إلا إذا حدث انقطاع لمياه الشرب عن منزله، ولكن الذين يسكنون القرى ويمارسون مهنة الزراعة هم أكثر من يعرف حقيقة وضع المياه حاليا في مصر، فلا مياه في الترع، ولا ماء في المصارف، مما يجعلهم يعانون أشد المعاناة في ري أراضيهم.

الحقيقة أن جملة سائق "التوكتوك" هذا؛ رغم أنها خرجت من شخص غير متخصص؛ إلا أنها أكدت كلام المتخصصين، الذي ما أن تسمعه أو تقرأه حتى تشعر بالخوف والرعب من مصير مجهول يساهم النظام الحالي في وصولنا إليه.

بوار الأرض:

ففي لقاء على فضائية "سكاي نيوز عربية" للدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق؛ تحدث بحكم تخصصه وخبرته عن أزمة المياه وسد النهضة على مصر فقال معلومات مرعبة، حيث أكد إن مخاطر سد النهضة رهيبة جدا بالنسبة لمصر، لأنها ستؤدى إلى تبوير مساحات هائلة من الأراضي الزراعية في البداية تزيد عن 2 مليون فدان، وسوف يؤدى أيضا إلى تفريغ المياه من بحيرة ناصر ووقف توربينات توليد الكهرباء في السد العالي وخزان أسوان، كما يؤدي نقص الماء إلى تدهور كبير في المزارع السمكية ليقضي على حوالى 50 إلى 75% من المزارع السمكية في مصر.

واستطرد "علام": السد سوف يمنع حصة مصر من المياه؛ وذلك لأنه سوف يخزن 74 مليار متر مكعب، ولو افترضنا أنه استمر من 4 إلى 5 سنوات لكى يتم ملء السد، ويحتاج أيضا حوالى من 20 إلى 25 مليار متر مكعب كمخزون جوفي، فالسد يحتاج إذن إلى 100 مليار!!، وبهذا المنطق فإن السد العالي سوف يحرم منها، ولذلك سوف تصل حصة مصر إلى 30 مليار سنويا، وتحتاج إلى 25 مليار لتعويض حصتها؛ فتضطر للسحب من رصيدها من مياه السد العالي بحوالي 25 مليار سنويا، مما يجعل مخزون السد الذي يبلغ 60 مليار متر مكعب لا يكفى للسنة الثالثة، وهكذا تتوقف توربينات السد العالي وخزان أسوان عن توليد الكهرباء، أما في السنة الرابعة وما بعدها فسوف تضطر مصر لأخذ مياه تكون خصما من حصتها، مما يؤدى إلى بوار 4 مليون فدان في السنة الرابعة والخامسة، وإذا جاء الفيضان ضعيفا فسيستمر جفاف السد العالي كذلك، وكل سنة سيحدث عجز يقدر بحوالي 15 مليار، وهذا يعنى بوار 3 مليون فدان أيضا!!.

عجز مائي دائم واختفاء مدن كاملة:

وهكذا تستمر الأمور كما يوضح "علام" حتى أنه في سنوات الجفاف سوف يتم تفريغ سد النهضة، ثم في سنوات الفيضان سوف يبدأون في مليء السد مرة أخرى؛ مما يؤدي لعجز مائي دائم في مصر وزيادة الأضرار، وخاصة بوار الأرض ونقص شديد في الكهرباء، المشكلة الأخرى هي نقص مخزون المياه الجوفية في الصعيد من 2 إلى 3 متر وبالنسبة للدلتا سوف تدخل مياه البحر إليها؛ وتؤدى إلى تمليح الخزان الجوفي، وسوف يزداد معدل التآكل في السواحل الشمالية، كما يؤدى إلى "شحوط" المراكب السياحية النيلية والملاحة النهرية ستتوقف، كما يؤدى ذلك إلى كشف مآخذ مياه الشرب والصناعة في المدن الرئيسية، وهذه مشاكل رهيبة لا يستطيع المجتمع المدني ولا الدولة تحملها.

ويفجر علام مفاجأة كبرى؛ عندما يؤكد أن منطقة بناء السد منطقة زلازل وتشققات، وتصميم الأساسات كما تم تسليمها للجنة الفنية الدولية خاطئ ولا يأخذ في الاعتبار هذه التشققات التي تؤثر بلا ريب على سلامة السد، وإذا حدث انهيار للسد فإن مدينتي أم درمان والخرطوم ستختفيان تماما من الخريطة، وسدود السودان "سنار، الروصيرص، ومروي" ستنهار أيضا، ولو أن السد العالي فيه ثلث مخزونه الحالي سينهار كذلك، وإذا انهار السد العالي فستكون كارثة عظمى لا يتمنى أحد أن يعيش حتى يراها.

إذن الحقيقة الموجودة الآن على الأرض في مصر بعيدا عن تصريحات النظام وأبواقه؛ هي أن مصر مقبلة على كارثة كبيرة لا يعلم إلا الله كيف ستنجو منها.

قرارات غير مدروسة:

وقد قام النظام بعبقريته لكي يحل هذه الأزمة؛ فأصدر قرارات بمنع زراعة الأرز والقصب بوصفهما من المحاصيل التي تستهلك كثيرا من المياه؟!! وكان الحل السهل من وجهة نظره هو المنع!

جاء قرار الحكومة بمنع زراعة الأرز الذي يستخدم كوجبة رئيسية في معظم محافظات الدلتا وغيرها من محافظات مصر، وهو المحصول الثاني بعد القمح في أهميته كطعام أساسي لأي شعب، وأحيانا يكون بديلا عن الخبز، ومصدر هام من مصادر الطاقة التي يحتاجها جسم الإنسان ويمثل حوالي 50%من غذاء المصريين.

وحسب الخبراء فإن منع زرعة الأرز سيؤدى إلى بوار أراضي شمال مصر، وستمتلئ بالملح من ماء البحر، لأن سبب حماية أراضي الدلتا من ملح البحر المتوسط منذ الفراعنة وحتى الآن هو ري الأرز فيها بالغمر، كما يعرف أي فلاح بسيط، وبدون ري بالغمر لا يمكننا حماية الدلتا من ماء البحر، وسيدمر ماء البحر القدرات الزراعية لأراضي الدلتا، وستحتاج مصر حوالي ٢٠٠ سنة للتخلص من هذا الملح نظرا لضخامة مساحة الدلتا.

بالإضافة لجفاف الأراضي المنتظر في الوادي والدلتا؛ والذي سيؤدي بالضرورة إلى قتل البكتريا المغذية rhizobacteria في تلك الأراضي، فلن تستطيع أن تعيش البكتريا بدون ماء، كما أن هذه البكتريا اكتسبت خصائص وراثية معينة على مدار أكثر من ١٠ آلاف سنة لن يمكن استعادتها مرة أخرى أبدا.

بطالة وتوقف صناعات مهمة:

والأرز تقوم عليه صناعات عديدة؛ فمثلا قش الأرز يستخدم في صناعة الخشب "الأبلكاش"، كما يستخدم الأرز في الصناعات الغذائية لاستخراج النشا، وفي صناعات العطور لاستخراج أدوات التجميل، ويستخدم تبن الأرز في صناعة الكرتون والورق، ومعنى هذا أن هناك صناعات كثيرة سوف تتأثر بوقف زراعة الأرز، ناهيك أنه في حالة استيراده من الخارج فسوف يرتفع سعره، بغض النظر عن رداءة الأرز المستورد مقارنة بالأرز المصري، والحقيقة أن الأرز الآن بدأ في الاختفاء وارتفع سعره، وتم إلغاء صرفه على بطاقات التموين.

أما منع زراعة قصب السكر، فسيؤدي كذلك لإغلاق مصانع السكر، وتشريد آلاف العاملين بها، وارتفاع سعر السكر المستورد، كما سوف تتأثر أيضا صناعات عديدة أهمها العسل الأسود، والصناعات القائمة على "المولاس" مثل الكحول والخل والخميرة والعطور، ومستحضرات التجميل وصناعة الأعلاف والأدوية، بالإضافة طبعا لمحلات عصير القصب وهو مشروب شعبي رخيص بالمقارنة بغيره من المشروبات الأخرى.

إن الحديث عن تقليل مساحات زراعة قصب السكر يعني تخريب صعيد مصر من المنيا وحتى أسوان، حيث يعتمد المجتمع هناك على صناعة السكر وزراعة القصب، وسيتم إغلاق مصانع السكر في " كوم أمبو- إدفو- أرمنت- قوص- دشنا- جرجا- أبو قرقاص"، فتخيل إغلاق هذه المصانع التي يعتبر كل مصنع فيهم عبارة عن بلد كاملة متكاملة المرافق بمدارس وبيوت سكنية للعمال ومستشفيات؛ بالإضافة إلي وجود الصناعات المرتبطة بهذه المصانع؛ مثل مصانع التغليف أو مصانع الورق التي تستخدم مصاصة قصب السكر.

منذ سنوات وهم يريدون بيع شركة السكر، وها هم الآن يمهدون للبيع بقانون منع الزراعة بزعم توفيرهم للمياه، فلا هم وفروا المياه؛ ولا هم تركوا الشعب المسكين في حاله.

فأي عقل هذا الذي يخطط لخراب مصر؟

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