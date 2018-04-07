إلى روح الشرطي الفرنسي .. "الأمم الأخلاق ما بقيت"

قبل أيام لفت انتباهي في أحد البرامج التلفزيونية حديثُ سيّدة عربيّة مُقيمة مع أسرتها في بريطانيا منذ سنوات طويلة.

كلامها أخرجني من حالة الانشغال إلى التركيز معها، إذ قالت إن جيرانها البريطانيين متفاعلون معهم إنسانياً، وليسوا، كما يُقال، إن لا أحد يعير أحداً اهتماماً سواء في هذه البلاد، أو في عموم بلدان الغرب، المحبة والمودة موجودان بين الناس بمختلف أصولهم وأديانهم ولغاتهم وألوانهم، وهي لمست ذلك خلال تعاملها مع آخرين في المجتمع، وليس مع الجيران فقط، وأرادت من هذا الحديث تصحيح صورة ربما تكون مشوهة عن الغرب بأن الناس فيه انعزاليون فرديون أنانيون، كلٌ في حاله، لا علاقة له بالآخرين، يُشّيد بينه وبينهم فواصل وحدود، خاصةً إذا كانوا مهاجرين، وشرق أوسطيين، ومسلمين.

كلام السيدة العربية طيب في تصحيح جانب من الصورة، وقد لمست أنها صادقة لا تدّعي ما لا تعيشه بالفعل، أو تسعى لتجميل وجه كريه، لكن هذا لا يمنع من وجود عنصرية عند البعض في الغرب، وفي هذه المرحلة التي تشهد صعوداً كبيراً مقلقاً لأحزاب وتيارات اليمين المتطرف، كما لا يمنع وجود انعزالية أيضاً، ومثل هذه الآفات بدأت تظهر في مجتمعات أخرى شرقية وعربية ومسلمة لم تكن كذلك من قبل.

لكن أن تكون هناك نماذج في التلاقي أمر جيد في مبدأ التعايش الإنساني على الكرة الأرضية .. التعايش هو رباط مقدس يجمع البشر كلهم بغض النظر عن تنوعهم واختلافهم، وهو السبيل الآمن لتحقيق السلام والاستقرار على الكوكب، وإحلال المحبة، محلّ الكراهية، واستبدال الحوار مكان الصراع، وهي وصفة أساسية لمواجهة الحروب المدمّرة اللاأخلاقية.

هذا مدخل لكون أن الأخلاق منظومة إنسانية عامة لا تختلف من بلد أو عرق أو قوم أو دين أو جنس إلى آخر، منظومة فطرية تلازم الإنسان منذ بدء الخليقة، والأديان السماوية جاءت لتثبيتها وضبط ما قد ينحرف منها في المجتمعات البشرية، واستمرار ترقيتها والإعلاء من شأنها، والمعتقدات الأرضية تسبح أيضاً في هذا الفلك الأخلاقي.

وإذا كانت القوانين تمثل رادعاً بما تتضمنه من عقوبات مادية، فإن الأخلاق أرقى وأسمى لأنها وازع من ضمير شخصي اختياري لا إكراه ولا رادع مباشر فيها، لذا فهي تؤسس لإنسانية الإنسان.

الأخلاق قبل القانون لأنها يجب أن تجعلنا نتعامل مع بعضنا بعضاً بالاحترام اللازم في كل فضاء عام يجتمع فيه بشر. إذا انهارت دولة ينهار معها القانون وسلطات إنفاذه بطبيعة الحال، لكن وجود الأخلاق ومتانتها يحفظ علاقات الناس، ويجعلهم يتعايشون آمنين، وإذا انهارت هي الأخرى فسنكون أمام بربرية في أبشع صورها فظاظة. الأخلاق أبقى من أي قانون مهما كانت قوة نصوصه.

يقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم "إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، وهذا يعني أن منظومة الأخلاق كانت قائمة قبل بعثته، وكما كانت رسالة كل نبي توحيدية تشريعية، فإنها كانت أخلاقية أيضاً. إنه تلازم بين ميلاد الإنسان على الأرض، وبين وثيقة الأخلاق والفضائل وكل القيم الخيرة والجميلة. ممارسات الإنسان بعد ذلك هي التي أسست للقيم المعاكسة، قيم الشر، والقبح، والبؤس.

نحن- المسلمين- قد نستعلي على الأمم الأخرى بأننا أخلاقيون أكثر منهم، صحيح أن ديننا وسنة نبينا، ونهج الصحابة الكرام، وتراث زاخر في العلم والفكر والفقه والممارسة تتضمن الأخلاق كجانب أساسي في الإيمان وفي بناء وتشكيل عقل ووجدان وسلوك المسلم، لكن الصحيح أيضاً أن أخلاقيات المسلم مرهونة بمدى التزامه بقيمه ومبادئه وتعاليم دينه، إذا أهدر تلك المعاني النبيلة فإنه يفقد نفسه ويتخلى عن ركائز مهمة في إيمانه وساعتها لن يختلف كثيراً عن إنسان مجتمعات ما قبل التهذيب الحضاري.

كي نكون مميزين أخلاقياً على الآخرين فإن هذا يرتبط بمدى الالتزام الصارم بمنظومة القيم الإيجابية التي أتمها النبي، لكن ومن أسف فإن هذا غير متحقق بنسبة كبيرة اليوم، وجانب مهم من سلوك التخلف وحالة التدهور التي نعيشها بسبب تغييب الأخلاق في الحياة الخاصة والعامة، أفراداً، ومجتمعات، وأنظمة، ومقولة الإمام محمد عبده في محلها عندما سافر إلى أوربا وعاد ليقول" رأيت في الغرب إسلاماً بلا مسلمين، ورأيت في بلادنا مسلمين بلا إسلام"، فقد لمس في التعامل والعمل ونهج الحياة هناك جوهر أخلاق وفضائل ومكارم الإسلام التي يهجرها المسلمون. الأجداد – وكما هو معروف – نشروا الإسلام في مناطق كثيرة في العالم بحسن الخلق، ورقة التعامل، والكلمة الطيبة، والفعل النبيل.

اختم هذه الفكرة باستدعاء نمط أخلاقي راقٍ يؤكد صدقية ما قالته السيدة العربية البريطانية بأن الغرب أخلاقي وإنساني أيضاً، وليس كله وكما يُراد تصويره منفلتاً ومتحللاً من القيم، ويؤمن بالمادية والنفعية فقط، نموذج الشرطي الفرنسي "أرنو برترام" بحاجة للتمعن فيه، هي حالة فردية، لكنها تعكس روحاً مطمئنة لوجود أناس يمكن التشبيك معهم في كل مكان لبناء مجتمع إنساني متصالح مهما كانت الاختلافات والتناقضات لأجل تعايش وتفاهم يعيد للبشرية وجهها المشرق.

"برترام" ذهب مع زملائه للتعامل مع إرهابي احتجز مجموعة من المتسوقين في متجر بمنطقة "تريب" في فرنسا قبل فترة قصيرة، الإرهابي اتخذ سيدة رهينة ودرعاً بشريةً له، فما كان من الشرطي إلا أن طلب منه بشجاعة أن يبادلها بنفسه، تحررت السيدة، ونجت من الموت الذي كان قدر هذا الشرطي مقدماً نموذجاً إنسانياً في الشهامة والفداء والتضحية، صار الشرطي بطلاً في بلاده، وخارجها، وسيُخلد ذكره للمعنى الذي قدمه بينما الإرهابي سيُخّلد لكن في صفحات أخرى سوداء باعتباره قاتلاً جباناً فاقداً للأخلاق والإنسانية.

في كل أمّة هناك من ينتهك قيم الأخلاق، ويتعدى عليها، ويقدم صورة مسيئة، ولهذا لا معنى لأن يعتبر بلد أو قوم أو أي جماعة بشرية متجانسة أو غير متجانسة أنفسهم أسمى من الأخرى، إنما الأمر مرتبط بمستوى مسطرة الأخلاق في حياتهم وممارساتهم مع أنفسهم ومع الآخرين.

لا يهم ديانة وجنسية ولون "برترام"، هو نموذج يخص الإنسانية كلها، لا فرنسا وحدها، يجب دوماً استدعاء ذكراه مع ذكرى النماذج المماثلة في صور إعلاء معاني النبل، والأعمال الرفيعة، والتضحيات التي تجسد أو تكرس قيماً سامية في مختلف المجتمعات على الأرض.

التاريخ يحتفظ للخليفة الأول للمسلمين أبو بكر الصديق بدستور مضيء يُكتب بمداد من النور الإنساني، وهو يوصي قائد جيشه الذاهب للحرب المشروعة بأن يلتزم بالأخلاق، وألا يخرج عن هذا المسار أبداً تجاه المدنيين والعبّاد والمسالمين، وحتى الشجر والحجر لهما مكانتهما في الوصايا السامية التي سبقت دساتير ومعاهدات البشرية بأكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، جوهر الإسلام كله في وثيقته الأخلاقية التي سبقت كل ما يتفاخر به صناع الحضارة الحديثة من إعلانات وشرعات ووثائق حماية الإنسان وصيانة القيم والحقوق، أين كل هذا التراث الرائع مما يحدث اليوم في أرض الإسلام من حروب وحشية دمّرت كلّ القيم والأخلاق تدميراً فظيعاً في سوريا واليمن وليبيا والعراق، وكذلك ما يحدث من المُستبدين تجاه شعوبهم لإخضاعهم بالقوة؟!.

نختم ببيت الشعر الخالد لأمير الشعراء أحمد شوقي الذي يلخص القضية كلّها، ويستحقّ أن يكون العنوان الأبرز لمنظومة الأخلاق في كل مجتمع إنساني على وجه الأرض:

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت *** فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا

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