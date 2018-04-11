رحم الله الإمام «الشافعي» وأثابه الله على حكمته التي علمتنا حقيقة الانصرافُ عنها قد يؤدي إلى الهلاك «ما حك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك».

في مارس (آذار) 2015، قال البريطاني توباياس إلوود وزير شؤون الشرق الأوسط «مصر تخطو نحو ديمقراطية أكثر قوة»!!!

ربما تتساءلون عن علامات التعجب التي أنهيت بها عبارة وزير شؤون الشرق الأوسط، ولكن إذا علمتم السبب ستضعون أضعاف هذه العلامات بجانب تلك التي وضعتها، فبريطانيا التي تتزعم دول الحريات الغربية وتتشدق بالديمقراطية وبحقوق الإنسان غض أهم مسؤول فيها عن العلاقات بالشرق الأوسط البصر عن المشهد المأسوي الواضح في مصر.

والمشهد في مصر يظهر بوضوح ودون أي تستر، من قمع وإرهاب دولة وسجن وسحل للمعارضين، وذلك في خط مواز لفساد حكم وانهيار منظومة للعدالة الاجتماعية إلى حد غير مسبوق وصعود مبالغ فيه لمنظومة الفساد والاحتكار، وهيمنة رجال الأعمال الفاسدين، وتشكيلهم تحالفا مع سلطة القمع والحكم العسكري هدفه إخضاع المصريين وإذلالهم من أجل استغلالهم ونهب عرقهم مقابل لقيمات تلقى لهم بمثابة وقود ضروري لاستمرارهم في ضخ الخير لتحالف القمع والفساد، ومن يمرض من المصريين وهو يدور في ساقية الاستغلال والقمع والسلب والنهب يكون مصيره الموت، واستبداله بطاقة جديدة من أجيال شابة ومص دماؤها حتى الموت، وهكذا تحول المصريون إلى عبيد مسخرة حياتهم لخدمة السيد الفاسد عضو إقطاعية تحالف القمع والنهب.

المسؤول البريطاني، في التوقيت (مارس 2015) الذي أطلق فيه هذا التصريح، غض النظر أيضاً عن قتل قوات الأمن المصرية نحو 1150 متظاهراً في مذابح جماعية بحجة الحفاظ على الأمن ومواجهة الإرهاب!!!، وبنفس الحجج والذرائع تم اعتقال عشرات الآلاف من المصريين بتهم مختلفة وإيداعهم سجونا في ظروف سيئة أدت إلى وفاة ما يزيد عن مائة شخص حتى هذا التوقيت فقط. وأزيدكم من الشعر بيتا فما بين أغسطس (آب) 2015 وأغسطس 2016 وثقت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، 912 حالة إخفاء قسري من قِبَل الشرطة!!!

في وضع ايجابي

فإذا انتقلنا إلى الجزء الثاني من تصريح الوزير البريطاني قد يبطل العجب حيث أكد الرجل أن العلاقات البريطانية المصرية في وضع إيجابي للغاية، وهنا يا سادة مربط الفرس، فالقضية خارجة عن موضوعات حقوق الإنسان والإنسانية والتعاطف، هي قضية مصالح أنظمة حاكمة متبادلة… مصالح بين نظام مغتصب فاسد فاشي غاشم يبحث عن شهادة دولية بشرعية زائفة، وأنظمة متخفية في أردية الديمقراطية والحريات والديمقراطية تمنح هذه الشرعية للنظم الفاشية مقابل امتيازات اقتصادية ومادية والحصول على جزء كبير من العرق المنهوب والدماء الممصوصة من عروق الشعب المسلوبة حياته وحاضره ومستقبله.

ولم يكن هذا موقف الحكومة البريطانية فقد تبعتها فرنسا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات ودول كثيرة من الشرق والغرب، كل هذه الدولة رأت أنها أمام فرصة تاريخية لن تتكرر للحصول على امتيازات ومنافع من دولة كبيرة مثل مصر يحكمها نظام سفيه وحاكم باحث عن الشرعية ولو على حساب التفريط في الأرض والاستقلال وربما عرض الوطن كله… أموال طائلة تم تبديدها في شراء أسلحة وبوارج لا نفع لها للحصول على رضاء فرنسا… جزيرتان في موقع استرايجي يتعلق بأمن مصر يتم التنازل عنهما للسعودية في إطار مشروع كبير للهيمنة على الشرق الأوسط وذلك إرضاء لإسرائيل والسعودية والولايات المتحدة، انفتاح مشروعاتي داخل الوطن وبيع مشروعات قومية كبرى للإمارات ودول عربية وتحويل المصريين إلى عمالة رخيصة مستغلة تعمل تحت إرهاب السوط والقمع لحساب الوافد والحليف الأجنبي لتحالف نظام القمع. كل هذا مقابل الحصول على الحماية والشرعية الدولية وغض النظر عن الإرهاب والقمع والسجون والقتل للشعب، بل أحيانا تبارك هذه الأنظمة الدولية ما يحدث في مصر بحجة مواجهة إرهاب مصنوع أحيانا ومزعوم أحيانا، والحقيقة أن هذه الأنظمة تدرك أن ناتج إرهاب المصريين واستغلالهم من النظام القمعي والفاشي هو نفسه العائد الذي يعود عليهم من أموال مشروعات وأراض ممنوحة لهم بغير وجه حق، مقابل منح الشرعية لنظام غير شرعي.

النهج الانتهازي

واليوم ومع الولاية الثانية لقائد تحالف الحكم في مصر لم تتوقف سياسات القمع والإرهاب السلطوي للشعب والاستغلال، وما زال موقف النظم الغربية والنظم العربية المحيطة يسير على نفس النهج الانتهازي الذي يتشدق بالإنسانية، ويتباكى على حقوق الإنسان بينما تقتات وتتغذى على دماء المنهوبين والمظلومين والمقموعين.

وسبق وأن أشرت إلى كثير من التدابير الأمنية والقمع الذي كانت تقوم بهما السلطات المصرية بشكل علني واستعراضي كان الغرض منها توجيه إنذار واضح إلى الرأي العام المصري أو ما تبقى منه إلى أن الولاية الثانية لقائد تحالف الحكم في مصر لن يُسمح فيها بأي نبرة أو حتى إيماءة اعتراضية أو مجرد الالتزام بالحيادية وخاصة في الإعلام، وفي خط مواز ما زال الموقف الانتهازي للنظم الدولية يسير على نفس النهج، وهو ما نستنتج منه أنه ما زالت هناك مشروعات أخري لسلب هذا الوطن المصاب فيمن يحكمونه، وأنه ما زال هناك بقايا دماء وخيرات سيتم سلبهم بالقمع ومشروعات المشاركة مع النظم الدولية التي تنتظر حقها في هذه النهيبة مقابل منح الشرعية لنظام مغتصب غير شرعي.

لهذا فلا تتعجب عندما تتسابق النظم الدولية التي تتشدق بالديمقراطية داخل حدودها لتبارك عملية انتخابية وتمثيلية هزلية واضحة بلا أي معنى، بغرض إرضاء الحاكم الباحث عن الشرعية مقابل جزء من بقايا موارد الوطن المنهوب.

ولا تتعجب عندما يقوم النظام القمعي باعتقال عشرات الإعلاميين بعد ساعات قليلة من إعلان نتيجة الانتخابات الهزلية الهزيلة وحبس رئيس تحرير موقع مصر العربية وإغلاق الموقع وتشريد عشرات الصحافيين به لمجرد ترجمته تقريرا عن صحيفة أمريكية أشار فيه إلى شراء أصوات المصريين في الانتخابات مقابل أقل من ثلاثة دولارات، والضغط على جريدة المصري اليوم وإقالة رئيس تحريرها لنشرها مانشيتا يشير إلى تدخل الدولة لجلب ناخبين في الانتخابات الهزلية، ومطاردة واعتقال عشرات الصحافيين في الشوارع وترويع المعارضين وتهديدهم بالسجون والفصل والتشريد من عملهم، ولا تتعجب أيضا عندما تستمر النظم الغربية في غض النظر عن ما يحدث في بر مصر فكما يقول المثل المصري العامي «المصالح بتتصالح».

توحدوا

ما كتبته ليس دعوة لليأس والإحباط ولكنه تشخيص لحاضر وواقع سيكون صحيفة ادعاء الشعب المصري في المستقبل ضد جلاديه… احتلت بريطانيا مصر عشرات السنين واستغلت مواردها بمباركة حكام خائنين على رأسهم الخديوي توفيق، وذهب الاحتلال البريطاني بلا رجعة وأصبح تاريخ كل من خان الوطن تحت النعال… فالتاريخ يؤكد لنا أن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة… لا أقول لكم أصبروا وانتظروا حتمية التاريخ ولكني أقول لكم ما قاله الإمام «الشافعي»: «ما حك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك»… توحدوا واتركوا خلافاتكم وحكوا جلد الوطن لتطهروه من طفليات الخيانة وانتهازية النظم الدولية.

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