السذاجة السياسية في تقييم الدول!

صلاح سليمان كاتب مصري مقيم في ألمانيا، عمل مراسلا لمؤسسة "الدويتشه فيله" الألمانية من اقليم بافاريا، كما عمل في بداية حياته الصحفية في جريدة "ذى اجيبشيان جازيت" الناطقة بالانجليزية في مصر.

في العالم المتقدم لا يمكن تقييم دولة قياسا على عدد سكانها أو مساحة رقعتها على الخريطة، ولا يمكن التقليل من دورها والتركيز على حجمها، فالدول لا تقاس بالحجم، والسمنة، والطول، والقصرـ إنما بمنظومتها الخدمية الأساسية لشعبها، وحجم تأثيرها في السياسة الدولية، وعوائد استثماراتها الخارجية، ومدي رفاهية شعبها، وحسن إدارة البلاد.

بين وقت وآخر يحلو لخصوم قطر من السياسيين، والصحفيين، وصف الدولة القطرية بأنها صغيرة الحجم، في حين تخلو مناقشاتهم السياسية من أي حس عقلاني يحاول تفسير ـ ماهي علاقة الحجم الصغير بالدور الكبير للدولة؟!، بل يجنحون ويرتاحون إلى حالة الإفلاس السياسي في مخيلتهم، فيرسمون ابتسامة ساذجة على وجوههم وهم يقارنون قطر بعدد سكان شارع هنا أو مدينة صغيرة هناك في محاولة لقلب الحقائق والتشويش عليها بالسخرية الساذجة.

سذاجة سياسية

لكن تبقى الحقيقة الأكيدة أن مثل هذه الأوصاف تنم عن سذاجة سياسية، وقصر نظر في كيفية التعاطي مع الخلاقات السياسية، إذ لا يمكن أن تستمر في "الردح" دون أن تكون جادا في إقناع الناس بأسباب وجيهة لخلافك مع قطر دون اللجوء إلى المعايرة على طريقة نساء الأحياء الشعبية.

هؤلاء يكذبون، لكنهم مفلسون، لأنهم يعرفون أن حجم الدول لا يقاس بعدد السكان، فيلجؤون إلى التصريحات الساذجة التي تقوم دوائرهم الإعلامية بإعادة صياغتها في شكل قوالب من "الردح" ترضي مجموعات المفلسين السذج التابعين لهم.

مثلا أصغر دولة في أوربا هي لوكسمبورغ ـ عدد سكانها يصل بالكاد إلى نصف مليون نسمه، لكنها رغم ذلك تحتفظ بمقومات الدول الكبيرة، فهي تتمتع بأعلى متوسط دخل في العالم وليس في القارة الأوربية إذ يصل إلى 80ألف دولار في السنة ـ فهل سخر الأوربيون من حجمها أمام ثرائها ولو مرة واحدة؟ بالطبع لا.. فلا يمكن أن تعثر على تصريح لسياسي، أو صحفي أوربي واحد يسخر من حجم لوكسمبورغ، بل على العكس يتسابقون للحصول على فرصة عمل فيها، وتسطيع أن تري ذلك بنفسك، وفي المناطق الحدودية مع ألمانيا وفرنسا يذهب يوميا مواطنون ألمان وفرنسيون وسويسريون للعمل فيها ويعودن الي منازلهم في المساء. لأن أنظمة العمل مشجعة فهي تقضي بمنح العاملين ساعتين كاملتين للغذاء والراحة، لذا فإن هناك إقبالا شديدا على المطاعم خلال هاتين الساعتين، حتى إن الشوارع تكاد تخلو من المارة، وتتوقف الأعمال جميعها، وينتقل سكان البلد إلى المطاعم خلال هذه الفترة، ناهيك بالطبع عن الدخل المرتفع مقارنة بالدول الأوربية المجاورة.

رغم أنني لم أزر قطر من قبل، لكن سمعت الكثير عنها من أصدقاء ألمان وعرب زاروها مثل صديقي الصحفي الألماني بيتر هانز الذي فضل البقاء فيها 3 أيام وهو في طريقه إلى سنغافورة مفضلا الطيران القطري على أي طيران آخر. وهو الذي يقول إن كل رحلاته الآسيوية لابد أن تمر بقطر.. أصدقاء كثيرون زاروا قطر لم يتحدثوا إطلاقا عن حجم الدولة، لكنهم تحدثوا عن دولة رائعة.

قطر ولوكسمبورغ

ثمة تشابه بين قطر ولوكسمبورغ، فكلاهما به أعلى دخل للفرد في العالم، وكلاهما ليس به بطالة عمل، ويعمل فيهما مواطنون من كل الجنسيات، والطموح بينهما مشترك. فقطر نجحت في الفوز بتنظيم نهائيات كأس العالم لسنة 2022، وهي بلا شك خطوة كبيرة، كما أن فيها ولها استثمارات هائلة في الكثير من الدول، تنم عن إمكانيات عملاقة أثارت الكثير من الحسد، أما لوكسمبورغ فهي تسعي لأن تصبح مركزاً دولياً مالياً بدأ بالفعل ينافس سويسرا، حيث يوجد فيها نحو 200 مصرف دولي، وكلا الدولتين يتمتع بأنه مركزا لأهم المتاجر العالمية، وبيوت الأزياء، والتوكيلات التجارية العالمية.

الاختلاف بين الدولتين هو في مركز كل منهما الجغرافي، فقطر تتعرض للحصار نتيجة أطماع دول الجوار، أما لوكسمبورغ فهي تتمتع بالاهتمام الأوربي في الرفع من شأنها.. حتى إن الأوربيين يعتبرونها عاصمة الظل للوحدة الأوربية والسوق الأوربية المشتركة وكل الاتفاقيات بدأت وظهرت في هذه الدولة الصغيرة المساحة، الكبيرة الشأن في التأثير العالمي. وبها مقرات للعديد من الهيئات الدولية، على رأسها هيئة الفحم والصلب الأوربية، ومحكمة العدل الأوربية. ويوجد بها جامعة دولية للعلوم المقارنة.

في النهاية من حقنا أن نتساءل ـ هل يستطيع السياسي الساذج أو الإعلامي الأكثر سذاجة أن يبحث في أمور أخري في تقييم الدور القطري المختلف معه عن استخدامه مقياس السماكة والنحافة والطول والعرض طول الوقت؟

أو على الأقل عليه النظر والتمعن والتعلم من السياسة القطرية الهادئة، التي تبعد عن الدخول في مهاترات، وتتجاهل كل هذا الإسفاف، والتصريحات المسيئة، من أجل احترام عقول الناس.

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