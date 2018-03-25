دول المقاطعة ومحاولات إخضاع أنقرة

مهاجمة تركيا اقتصاديا بدأت مع اتخاذ مجموعة أم بى سي السعودية قرارها الخاص بوقف عرض الدراما التركية على شاشاتها

فشل دول المقاطعة في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة لسياساتهم العدائية ضد دولة قطر ، دفعهم فيما يبدو للتحرك سياسيا واقتصاديا للنيل من تركيا الداعم الأكبر للدوحة ، في محاولة تستهدف تحقيق عدة أهداف، أولها: تحجيم دور أنقرة ووقف تمددها سياسيا وشعبيا واقتصاديا إقليما، وإعادتها إلى داخل حدودها الجغرافية، ظنا منهم أن ذلك سيحقق لهم بشكل تلقائي ما لم يحققه الحصار على قطر، ويؤتى بثماره المرجوة في إخضاع الأخيرة وإعادتها رغما عنها إلى حظيرة الخليج التى تهيمن على توجهاتها وقراراتها السياسية كل من الرياض وأبوظبى، وفى نفس الوقت تهيئة المناخ المناسب لفتح المجال أمام تطبيق بنود صفقة القرن التي وافقت عليها دول المقاطعة وتعمل على تنفيذها، بعيدا عن خطابات الرئيس التركى الحماسية التى تلهب مشاعر الجماهير ، وتؤجج رغبتهم فى إيجاد بطل قومى يعبر عن مواقفهم ويتبنى وجهة نظرهم .

منع الدراما التركية

مهاجمة تركيا اقتصاديا بدأت مع اتخاذ مجموعة أم بى سي السعودية قرارها الخاص بوقف عرض الدراما التركية على شاشاتها، وحث قنوات خليجية وعربية أخرى على انتهاج نهجها بزعم أن تلك المسلسلات في حقيقتها غزوا ثقافيا تركيا للعالم العربي، يروج لطموحات سياسية لدى قادة أنقرة باستنساخ نموذج الدولة العثمانية ومحاولة إحيائها من جديد في المنطقة، وتهيئة أذهان الجماهير العربية لتقبل تلك الفكرة، الأمر الذي بات معه إعلان الحرب على تلك المسلسلات أمرا ضروريا تفرضه مفردات الأمن القومى العربي.

إدراك السياسيين العرب فجأة أن الدراما التركية تعد غزوا ثقافيا لعقول ملايين العرب المتابعين لها من المحيط للخليج، بعد عقد من الزمن، عرضت خلاله الفضائيات العربية أكثر من مئة مسلسل وفيلم وبرنامج تركي، كان نصيب شاشات مجموعة أم بى سي عرابة هذا التوجه 80% منهم ، يعد أمرا مثيرا للسخرية، فبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع محتوى الدراما التركية وما تبثه من أفكار ورؤى فإن من اتخذوا قرار وقف بث تلك المسلسلات نسوا أو تناسوا أن المواطنين العرب لديهم المقدرة والحرية المطلقة لاختيار مايرونه مناسبا لهم لمتابعته على شاشات الفضائيات ، والدليل على ذلك وجود الكثير مما يبث ولا يلقى اهتماما يذكر من جانب المشاهدين العرب، الذين أظهرهم القرار وكأنهم فأقدي الأهلية، كما نسى هؤلاء أن قرارهم لا معنى له فى وجود يوتيوب الذى يعرض المسلسلات التركية مترجمة إلى اللغة العربية .

أما على نطاق الخسائر الاقتصادية ، فإن ذلك يبدو أمرا بعيد المنال في ظل حقيقة أن الدراما التركية يتم تسويقها فى أكثر من 130 دولة على مستوى العالم، ناهيك عن وجود الفضائيات القطرية التى تفتح ذراعيها للدراما التركية، والتي ستستقطب الشريحة الضخمة من متابعي ومحبي الدراما التركية إلى جانب فضائيات لبنان وشمال أفريقيا في تونس والمغرب والجزائر غير المعنية بقرار المقاطعة، وهي القنوات التى يمكنها تحقيق أرباح خيالية من وراء إحلالها محل مجموعة قنوات أم بى سي فى بث الدراما التركية ، ليكون الخاسر الأكبر على المدي القصير والمتوسط أم بى سي والفضائيات الخليجية والعربية المشاركة فى المقاطعة إلى جانب قيام تركيا بالإعلان عن نيتها إطلاق قنوات دراما ناطقة باللغة العربية لبث مسلسلاتها للجمهور العربى ، والتي ستعوض من خلال الإعلانات بها الخسائر المالية المحتملة من توقف أم بى سي عن شراء المسلسلات

وقف الشراكة الأردنية

قرار مقاطعة الدراما لم يكن التحرك الوحيد الذي اتخذته دول المقاطعة ضد تركيا ، فقد تلاه مباشرة قرار المملكة الأردنية المفاجئ بوقف العمل باتفاق الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا، والذى لم يمض على توقيعه شهر، وبررت عمان القرار بإنه جاء لدعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني وزيادة قدرته التنافسية في السوق المحلي والأسواق الخارجية ، وتجنيب هذه القطاعات المزيد من الآثار السلبية فى ضوء ما أسمته المنافسة غير المتكافئة التى يتعرض لها من البضائع التركية مما يفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة فى السوق المحلي.

الا أن عددا من المحللين السياسيين والاقتصاديين الأتراك أكدوا أن القرار الأردني سياسى بامتياز ، تقف وراءه كل من السعودية والإمارات بهدف إخراج تركيا من منطقة البحر الأحمر التى أصبحت مجال تنافس بين هذه الدول، وهو ما يبدو صحيحا إلى حد بعيد خصوصا وأن القرار المذكور تزامن مع زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد للأردن الذي تعهد خلالها بدعم بلاده لعمان والوقوف معها ومساندتها لتخطي التحديات الاقتصادية التي تواجهها، فيما جاءت تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء زيارته مؤخرا للقاهرة حول مشاريع سياسية فى البحر الأحمر والعقبة، وهو المشروع الذي يعرف باسم مشروع نيوم، إذ من المقرر إنشاء مدينة سعودية عابرة للحدود تضم أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية ، على أن تنضم إسرائيل إليه لاحقا بعد التوصل لتسوية نهائية للقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يمكن أن تعرقل اتفاقية الشراكة التركية–الأردنية إتمامه بالصورة المخطط له، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار التفاهمات الموقعة بين أنقرة وعمان والتي تهدف لتحويل ميناء العقبة إلى مركز للصادرات التركية المتجهه إلى أفريقيا ، وهو الأمر الذى يثير قلق القاهرة وحفيظتها نتيجة تزايد النفوذ التركي فى أفريقيا .

ورغم إيقاف عمان العمل باتفاقية الشراكة مع أنقرة، إلا أن مخاوفها من تلاعب دول الخليج بها، وعدم وفائها بتعهداتها لها بما يمكن أن يضعها في موقف لا تحسد عليه أمام الرأي العام الأردني، خصوصا وأن عدم تجديد المنحة الخليجية للأردن التى تقدر بخمسة مليارات دولار ليس ببعيد، وهو ما جعلها تشترط صيغة تشاركية في مشروع بنوم وليس تأجير أو حق انتفاع من قِبل السعودية للأراضي والمرافق الأردنية ، وهى الصيغة التي قبلت بها القاهرة التي اعتبرت ذلك أمرا إيجابيا سيساهم فى تنمية المنطقة وفي حل مشكلة البطالة ، كما سيدر دخلا إضافيا لتنفيذ مشروعات أخرى في المناطق الأكثر احتياجا داخل مصر .

شروط عمان من شأنها أن تمثل عقبه فى طريق تنفيذ المشروع بصيغته المعلنة، كما أنها تضع القاهرة التي وافقت على وجهة نظر ولي العهد السعودى بشأن صيغة مساهمتها في المشروع بموقف حرج، ناهيك عن رفض الرئيس الفلسطينى محمود عباس لصيغ حل القضية الفلسطينية وفق الرؤية الأمريكية–الإسرائيلية، وهوالرفض الذي يتوافق ووجهة النظر الأردنية والتركية، ما يعني إمكانية عودة الأردن مجددا إلى التعاون مع أنقرة التي تراهن على إمكانية حدوث ذلك سريعا في ظل عدم الثقة التي يبديها الأردن تجاه وعود كل من أبو ظبي والرياض، واستمرار الخلافات السياسية الخاصة بالعديد من قضايا المنطقة بينهم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ووضعية القدس، و ما تحمله الخطة الأمريكية–الإسرائيلية من التزامات إضافية تقع على عاتق الأردن، فيما تمنح جل الامتيازات للجانب الإسرائيلي .

مقايضة حلايب وشلاتين

وبالحديث عن البحر الأحمر والوجود التركي فيه، كان تحرك دول المقاطعة الأخير صوب السودان ، الذي منح تركيا حق تطوير وإدارة جزيرة سواكن الاستراتيجية على البحر الأحمر، إذ استقبلت القاهرة منذ عدة أيام الرئيس عمر البشير في زيارة رسمية تحت عنوان التباحث حول القضايا العالقة بين البلدين، إلا أن الهدف الحقيقى لها -وفق تصريحات لعدد من الدبلوماسيين السودانيين- كان مقايضة مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه بينهما مقابل سحب جزيرة سواكن من تحت أيدي الأتراك، إذ اتفق الجانبان المصري والسوداني على تنفيذ الاقتراح الذي سبق و تقدم به للخرطوم اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرى ، والذي يقضي بتشكيل إدارة مشتركة بين البلدين تتولى مهمة إدارة شئون مثلث حلايب وشلاتين بصورة أولية درءا لرد فعل سلبي من جانب الرأي العام المصري ، لتنسحب بعد ذلك الإدارة المصرية تاركة المثلث للسودان ، وهو الحل الذي تدعمه الاستخبارات الأمريكية إلا أن هذا المقترح الذي ظهرت معه القاهرة فى موقف أكثر ضعفا جعل الرئيس السوداني وهو المحنك سياسيا يسعى إلى استغلال الفرصة وتحقيق مكاسب أكبر على حساب القاهرة وباقي دول المقاطعة ، إذ أوضح أن موافقته على الإدارة المشتركة بصورة مؤقته وليست دائمة جاء إرضاءً للولايات المتحدة التي تدعم هذا الحل ، وهو الأمر الذى سيتيح له فتح قنوات دبلوماسية للحوار مباشرة مع واشنطن بشأن المحكمة الجنائية والعلاقات السودانية -الأمريكية، إلى جانب الحصول على بعض الامتيازات والمنح المالية من الرياض وأبو ظبي، لكنه أكد فى نفس الوقت إصراره على عرض المشكلة للتحكيم الدولي فى حال عدم وفاء القاهرة بالتنازل عن حلايب وشلاتين لاحقا مثلما سبق وأن منحت جزيرتى تيران وصنافير للسعودية .

أما فيما يخص طلب سحب جزيرة سواكن من أيدي الأتراك، فإن البشير وعبر مراوغة شديدة الذكاء والدبلوماسية أكد على مسامع المسؤولين المصريين أن إعادة تأهيل سواكن هو عمل استثمارى في المقام الأول ولايمثل تهديدا لأحد، وأنه يهدف إلى إعادة الجزيرة مجددا على خارطة الملاحة العالمية، وتحويلها إلى مركز للسياحة الثقافية والتاريخية في المنطقة، الأمر الذي من شأنه جلب المزيد من الاستثمارات للسودان الذي يعاني من أزمة اقتصادية، وارتفاع في معدلات البطالة، مايعني أنه سيسعى لاستثمار مخاوف دول المقاطعة من الوجود التركي فى سواكن من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية والاقتصادية، الأمر الذي سيحسن كثيرا من صورته في الداخل السوداني، وسيمكنه من الاستمرار على رأس السلطة في بلاده، دون المساس بعلاقته بأنقرة التي يبدو أنها ستكون الدجاجة التي ستبيض له ذهبا.

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