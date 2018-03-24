محدودية العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية

والملاحظ في إطار العلاقات الاقتصادية لكل من مصر والسودان، أنهما في موقف المتغير التابع على مدار السنوات الماضية.
ثمة مبادرات واتفاقيات وقعت بين مصر والسودان في المجال الاقتصادي، ولكن الواقع لم يسفر عن وجود تأثير حقيقي لأي من البلدين في اقتصاد الآخر، فالصين هي الشريك التجاري والاقتصادي الأول للسودان منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، وحسب بيانات التقرير السنوي للبنك المركزي السوداني، بلغ حجم التجارة بين السودان والصين 2.8 مليار دولار في 2016، وأسفر الميزان التجاري عن فائض لصالح الصين بنحو 1.14 مليار دولار.
وكذلك بالنسبة لمصر فالشريك التجاري والاقتصادي الأول هو الاتحاد الأوربي، فحسب بيانات التقرير السنوي للبنك المركزي المصري، بلغ حجم التجارة بين مصر والاتحاد الأوربي في 2015-2016 ، نحو 23 مليار دولار، إذ يستحوذ الاتحاد الأوربي على نسبة 32.3% من الصادرات المصرية البالغة 18.7 مليار دولار في نفس العام، ويستحوذ كذلك على نسبة 30.3% من حجم الواردات الإجمالية لمصر البالغة 57.4 مليار دولار، وأسفر الميزان التجاري بينهما عن فائض لصالح الاتحاد الأوربي بنحو 11.6 مليار دولار.
أما عن العلاقات التجارية بين مصر والسودان في عام 2016، فكانت بحدود 873 مليون دولار، وذلك وفق بيانات البنك المركزي السوداني، فالصادرات السودانية لمصر بحدود 304.4 مليون دولار، بينما تبلغ واردتها من مصر 569 مليون دولار، أي أن حجم التجارة بين البلدين بحدود 873.4 مليون دولار. فحجم التجارة بين مصر والسودان بحدود 40% من واردات السودان من الصين في عام 2016.
وثمة حديث قديم ومكرر عن أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوفر مقومات وعوامل التعاون الاقتصادي بحكم التاريخ والجغرافيا، ولكن متطلبات العصر أكبر من أن تحكم العواطف والأمنيات العلاقات الاقتصادية والتجارية للبلدين في ظل تخلفهما الاقتصادي، فضلاً عن التوتر السياسي الذي ينتاب العلاقة بين البلدين في كثير من الأحيان.
ومع زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لمصر، والتي بدأت الاثنين 19 مارس/آذار الحالي، خرجت وسائل الإعلام لتتحدث عن اتفاقيات اقتصادية بين البلدين تتناول تطور حجم التجارة وتبادل الاستثمارات، ومواجهة مشكلة المياه عبر أزمة سد النهضة مع اثيوبيا.
ولكن هناك مشكلات حقيقية تتعلق ببنية اقتصاد البلدين تحول دون تطور علاقتهما التجارية والاقتصادية، وإن كان الأداء والامكانات لمصر في هذا المجال أفضل من السودان، ولكنها دون المستوى لإحداث طفرة أو تطور ملحوظ يمكن أن يؤثر على القرار السياسي بينهما. وفيما يلي نسوق بعض الأمثلة على المعوقات التي تؤدي إلى محدودية الثمار المرجوة من العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
والملاحظ في إطار العلاقات الاقتصادية لكل من مصر والسودان، أنهما في موقف المتغير التابع على مدار السنوات الماضية، وبخاصة بعد الانقلاب العسكري بمصر في 2013، إذ سعت كل من مصر والسودان نحو دول الخليج، للحصول على الدعم المادي، أو العمل على جذب دول الخليج للتجارة والاستثمار والسياحة، وهي مزايا غير مشجعة مقارنة بالفرص الأخرى المتاحة أمام الدول الخليجية. مما أثر على الأداء السياسي لمصر والسودان، وأضعف من إمكانية وجود تأثير ملموس لهما على الصعيد الإقليمي.
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