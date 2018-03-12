مثل بلدٍ يُولَدُ مِنْ قَبر

أما زلت تذكر يا محمود، عندما قلت لك ذات صباح قاهري مشمس أننى «ينايري مغرم بالبدايات» وأنك «مارسي موسوم بالتفتح»؟،

هي أغنية.. إلى محمود درويش في المحاولة رقم 77 لميلادٍ جديد.. برغم الليل والقهر، برغم صخرة الموتى وغرفة التوقيف وزرد السلاسل، برغم الخنوع العربي وصفقة القرن

(1)

عزيزى محمود/

مضيت وكأنما أعجبك الفراق، لكنني ما زلت أنتظرك في الموعد السنوي، لم أسجل اسمك في قوائم الهجران، عام يذهب وآخر يأتي وكل شيء فيك يحضر بينما تغيب الأوطان، لذلك لم أعترف بالأضرحة الرخامية البيضاء (حتى العمى) الذي ينسبونه إليك، لن أصدق موتك إلا إذا كان "أزرق" بلون سماء فلسطين، لن أصدق شاهد قبرٍ يحمل اسمك خارج ثرى "البروة".. حيث ترك أبوك الحصان وحيداً ليؤنس البيت حتى يأتي موعد العودة، "فلا ماضي للقلب إلا على أسوار القدس/ ولا طريق إلى الغد إلا عبر أزقتها الضيقة"، ففلسطين مثلك يا محمود: بلدٌ يولد من رحم الموت، مع كل حنينٍ للوطن.. مع كل طفلٍ يولد.. مع كل إشراقة أمل

(2)

أين أنت يا محمود؟!

أسأل دفتر الأشعار عن قوافيك الجديدة فيجاوبنى الصدى، أتذكر وعدى القديم بإنجاز (ديوان المأثورات الكاملة) وأخجل من كسلى، غداً يزورني ذكرى مولدك، ليس لدي هدية أقدمها إليك، فالأرض لا تزال محتلة، سماء الأوطان صارت بلا عصافير، والبندقية لا تزال تحجب "ريتا" عن عيون العاشق الأبدي، و"البروة" لا تزال حبيسة في اسمها العبري (بلا صبارها الأخضر وبلا صوتها الفلسطيني)، والعرب (كما قلت أنت) لن يصلوا إلى غدهم فُرادى، ولن يصل الفلسطينيون إلى القدس وحدهم، وإن كان لدمهم دور الشرارة والقربان"، سنستمر في الانفجار.. لا هو موت ولا هو انتحار، لكنه أسلوبنا في إعلان جدارتنا بالحياة، ولن نتوب عن أحلامنا مهما تكرر إنكسارها..

(3)

أما زلت تذكر يا محمود، عندما قلت لك ذات صباح قاهري مشمس إننى «ينايري مغرم بالبدايات» وإنك «مارسي موسوم بالتفتح»؟، أما زلت تذكر أنك قلت لي يومها مستدعيا الأرض الخراب: «مارس أقسى الشهور»؟، يومها لم تأبه كثيراً بميلادك فى الثالث عشر من شهر الأساطير (مارس).. شهر احتفالات المرأة بعيدها (عاملة وأُماً)، شهر العطر الباقي من استشهاد عبد المنعم رياض، شهر استشهاد خديجة الشواهنة وفتيات فلسطين اللاتى صنعن بدمائهن "يوم الأرض" التي لم تتحرر بعد.

عزيزي محمود/

أبريل كان أقسى الشهور عند "إليوت"، لأن أرضه كانت قاحلة جرداء خرابا، أما أرضك فكانت (وظلت) تجمع بين الأحمر والأخضر.. تصنع الحياة من الموت، مثلها مثل مارس (آذار) فارس الحرب الذى يمهد للربيع، هكذا جئت يا محمود على الحد الفاصل بين شتاء يمضى وربيع يولد.. ((فى شهر آذار، قبل ثلاثين عاما وخمسة حروب، ولدت على كومة من حشيش القبور المضيء/ وفى شهر آذار نمتدّ فى الأرض / فى شهر آذار تنتشر الأرض فينا/ فى شهر آذار، فى سنة الانتفاضة، قالت لنا الأرض أسرارها الدمويّة/ فى شهر آذار مرّت أمام البنفسج والبندقيّة خمس بنات اشتعلن مع الورد والزعتر البلديّ./ آذار يأتى إلى الأرض من باطن الأرض))

(4)

هل تعرف يا محمود أن إيليا سليمان صنع أروع مشهد فى فيلمه «يد إلهية» من وحى مقطع صغير فى قصيدتك «الأرض»، حيث يلتهم خوخة صغيرة ويلقى ببذرتها من نافذة سيارته فتنسف دبابة لأعداء الحياة؟.. كنت أتمنى أن أسمع المقطع بصوتك المميز: ((أسمّى ضلوعى شجر/ وأستلّ من تينة الصدر غصناً/ وأقذفة كالحجر/ وأنسف دبّابة الفاتحين))

(5)

ها أنا وحدي أمارس لعبتى القديمة، وأعيد كتابة قصيدة لك بالحذف، سأحذف هذه المرة من «الأرض» لتصبح قصيدة جديدة عن آذار.. شهر ميلادك، شهر يوم الأرض: ((فى شهر آذار ندخل أول سجن وندخل أول حبّ. / وفى شهر آذار تكتشف الأرض أنهارها/ وفى شهر آذار تستيقظ الخيل/ وفى شهر آذار ينخفض البحر عن أرضنا المستطيلة/ فى شهر آذار ينتفض الجنس فى شجر الساحل العربيّ)).. ((فى شهر آذار زوجت الأرض أشجارها/ وفى شهر آذار تأتى الظلال حريرية والغزاة بدون ظلال، وتأتى العصافير غامضة كاعتراف البنات/ وفى شهر آذار يمشى التراب دما طازجا فى الظهيرة/ فى شهر آذار أحرقت الأرض أزهارها/ وفى شهر آذار رائحة للنباتات. هذا زواج العناصر» آذار أقسى الشهوروأكثرها شبقاً))

…وفى شهر آذار نأتى إلى هوس الذكريات، وأشد الهوس بك يا محمود يعرفه الأصدقاء من ترديدى الدائم لهذه الترنيمة/الوعد: ((مساء صغير على قرية مهملة/ وعينان نائمتان/ أعود ثلاثين عاما/ وخمسة حروب/ وأشهد أن الزمان/ يخبّئ لى سنبلة))

(6)

لا تسألنى عن فلسطين هذا العام يا محمود، لا جديد فى الجليل.. "البروة" ما زال اسمها "أحيهود"، أخوة يوسف مازالوا فى غيهم، "صفقة القرن" تأكل البقرات السمان، القحط يجتاح القلوب والعقول، ونحن ما زلنا عاجزين جائعين فى انتظار السنبلة.

(7)

عزيزي محمود/

برغم كل الحزن في العيون، وبرغم الأفق المسدود بخيبة العرب، لا يزال لدي بعض الورد وبعض الشعر وبعض الأمنيات التي تكفي لأن أبتسم بمحبة حانية وأنا أقول لك في يوم مولدك السابع والسبعين: كل سنة وأنت طيب.. كل سنة وأنت مفعم بالعشق أيها العاشق السيء الحظ.. كل سنة وأنت حر يا عصفور الجليل

كل سنة وانت فلسطيني يا محمود

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