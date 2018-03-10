زيادة كبيرة في أسعار الأسمنت المصري

زيادة الطلب على الأسمنت من صغار الملاك، الذين يحاولون الإسراع بإكمال مساكنهم قبل الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود والكهرباء بعد الانتخابات الرئاسية.

شهدت أسعار الأسمنت المصري زيادات متواصلة منذ شهر يوليو/تموز من العام الماضي، حتى تخطت سعر 1100 جنيه للطن تسليم أرض المصنع بالأسبوع الأول من شهر مارس/آذار الحالي، أي بخلاف سعر النقل، ورافق ذلك زيادة مماثلة في أسعار حديد التسليح حتى تخطت هي الأخرى 12 ألف وسبعمئة جنيه، تسليم أرض المصنع.

ولأن حديد التسليح يعتمد على خام البليت المستورد، فإن أسعاره ترتبط بتغيرات سعر البليت عالميا، بينما خام صناعة الأسمنت محلي ومتوفر بكثرة، ما يدعو للدهشة لهذه الزيادات الكبيرة في سعر الأسمنت.

كما دفع تجار الأسمنت لاتهام الشركات المنتجة بتعمد إنقاص الكميات لتعطيش السوق ورفع السعر، خاصة وأن الشركات الأجنبية تسيطر على النصيب الأكبر من الإنتاج بالسوق، بينما ترفض الشركات المنتجة الاتهام وترجع الزيادات السعرية إلى زيادة تكلفة الإنتاج من طاقة ومادة خام ورسوم، ما أدى لخسائر كبيرة في غالبية الشركات بالعام الماضي.

ويرجع البعض ارتفاع الأسعار حاليا لزيادة الطلب على الأسمنت من صغار الملاك، الذين يحاولون الإسراع بإكمال مساكنهم قبل الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود والكهرباء بعد الانتخابات الرئاسية، والرسوم التي سيتم إقرارها على مبيعات الأسمنت لصالح قانون التأمين الصحي الشامل، في الوقت نفسه الذي توقف فيه إنتاج الشركة القومية للأسمنت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتأثر الكميات المنتجة من مصنعي أسمنت سيناء وأسمنت العريش الموجودان بسيناء بسبب العمليات الحربية الأخيرة هناك، وتحول مصنع لإنتاج الأسمنت ببورسعيد إلى إنتاج مواد كيماوية بسبب زيادة تكلفة إنتاج الأسمنت.

وتأتى زيادات الأسعار مخالفة لأوضاع صناعة الأسمنت التي تشهد زيادة الطاقات العاطلة بكثير من الشركات المنتجة منذ عدة سنوات، نتيجة انخفاض الطلب عن الطاقات الإنتاجية المتاحة، فخلال العام الماضي بلغ حجم المبيعات 54 مليون طن بينما تبلغ الطاقات الإنتاجية المتاحة 72 مليون طن، بما يشير لوجود فائض بالطاقات الإنتاجية 18 مليون طن. إضافة إلى انخفاض المبيعات بالعام الماضي عن العام الأسبق بنسبة 6 %.

تراجع المبيعات رغم المشروعات القومية

ورغم قيام النظام الحالي بإنشاء العديد من المشروعات القومية ومنها العاصمة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وغيرهما، والتي ساهمت في زيادة الطلب على الأسمنت فإنها لم تستوعب فائض المعروض من الأسمنت، وهو الفائض المتوقع استمراره حتى عام 2022، نتيجة محدودية زيادة الطلب خلال السنوات المقبلة، والذي يزيد بمتوسط 5 % سنويا بالمقارنة لزيادة الطاقات الإنتاجية المتوقعة بتلك السنوات.

فهناك ثلاث شركات حصلت على رخص لإنتاج الأسمنت بطاقة 6 ملايين طن تستعد لإضافتها للسوق، وهناك شركة ثانية لإنتاج الأسمنت ببني سويف تابعة للجيش بطاقة 12 مليون طن سنوي، بالإضافة إلى الشركة التابعة له بالعريش والبالغ طاقتها 7 ملايين طن سنوي.

وخلال أزمات سابقة لزيادات أسعار الأسمنت كان يتم اللجوء لاستيراد الأسمنت لتهدئة الأسعار المحلية، لكن متوسط سعر طن الأسمنت عالميا حاليا يصل إلى 55 دولار للطن أي حوالي 973 جنيه مصري، وبإضافة مصاريف النقل لمصر وللمستهلك يمكن أن يصل السعر لأكثر من 1100 جنيه للطن، أي نفس السعر الحالي للإنتاج المحلى.

كذلك يتساءل الكثيرون: لماذا لم تلجأ الشركات المنتجة للتوسع في التصدير للاستفادة من الطاقة العاطلة بها، والتي بلغت نسبتها 27 % من الطاقات الإنتاجية في العام الماضي، ويتوقع زيادتها إلى 33 % في العام الحالي وانخفاض نسبتها إلى 19 % العام المقبل؟

ارتفاع التكلفة عقبة أمام التصدير

وتجيب الشركات بأن زيادة تكلفة الإنتاج محليا تجعل المنافسة خارجيا صعبة في ظل وجود العديد من المنتجين للأسمنت، أبرزهم السعودية وتركيا والصين وباكستان وإيران واليونان بما لديهم من أسعار منافسة، كما تتميز السعودية بوجود مخزون كبير من الكلنكر وهو المادة الخام التي تستخدم لإنتاج الأسمنت.

كما تسببت التوترات الموجودة في دول اليمن وسوريا وليبيا في فقدان كميات كبيرة كان يتم تصديرها إليها، ورغم ذلك فقد تم تصدير مليوني طن و750 ألف طن بالعام الماضي بقيمة 93 مليون دولار، مقابل 63 مليون دولار لصادرات الأسمنت المصري عام 2016.

وتركز التصدير للبلدان الأفريقية الأعضاء بالكوميسا للاستفادة من ميزة دخول أسواقها من دون جمارك، بالإضافة لليمن كما تستعد الشركات للتصدير للعراق خلال عملية إعادة الإعمار، وأعلنت الحكومة عن تحمل نصف تكاليف تصدير الأسمنت للعراق وليبيا.

إلا أن المنتجين يرون أن تحمل الحكومة لنصف تكلفة النقل للعراق وليبيا غير كافية مع كبر تكلفة الإنتاج، والتي شملت خام الكلنكر الذي زاد سعره حتى بلغ 650 جنيها للطن بأرض المصنع، ما دفع بعض الشركات لاستيراده بسعر أرخص.

أيضا سعر المازوت الذي تعتمد عليه شركات الأسمنت والذي زاد سعره مرتين بعد تعويم الجنيه، حيث زاد مع التعويم من 1500 جنيه للطن إلى 2500 جنيه، ثم في يونيو/حزيران الماضي زاد الطن ألف جنيه أخرى.

وكانت الحكومة قد سمحت لشركات الأسمنت باستخدام الفحم كوقود عام 2014 بدلا من الغاز الطبيعي الذي قلت الكميات المتاحة منه قبل سنوات، وتطلب ذلك الاقتراض لشراء كسارات للفحم وتعديل أسلوب الإنتاج للعمل بالفحم، والذي زاد سعره عالميا بنسبة 30 % في النصف الثاني من العام الماضي من 153 دولارا للطن إلى 200 دولار.

زيادة رؤوس الأموال لسداد الديون

كذلك زادت رسوم المحاجر ورسوم الطرق وأسعار الكهرباء وضريبة القيمة المضافة وتم فرض رسم على طن الطفلة بقيمة مئة جنيه، إلى جانب زيادة أسعار المعدات وقطع الغيار نتيجة تعويم الجنيه، وكذلك ارتفاع نسبة الفائدة على القروض بالبنوك، وكانت النتيجة تراجع المبيعات خاصة مع تراجع القوة الشرائية لصغار المستثمرين بمجال العقار.

وهكذا لم تستطع الشركات الاستفادة من ميزة تعويم الجنيه وانخفاض سعره لحوالي النصف أمام الدولار في زيادة التصدير، بسبب الزيادات المرافقة للتعويم والتي زادت عن المزايا التي أتاحها التعويم، كذلك زيادة نفقات فوائد الديون ما دفع بعض الشركات لزيادة رؤوس أموالها من خلال قدامى المساهمين، لسداد ما عليها من قروض كما فعلت شركة أسمنت سيناء وأسمنت قنا.

وتسبب تراجع الطلب والمبيعات في زيادة الخسائر بالشركات المنتجة، فشركة السويس للأسمنت زادت خسائرها بالعام الماضي إلى 442 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 216 مليونا في عام 2016، وشركة أسمنت طرة زادت خسائرها العام الماضي إلى 546 مليون جنيه مقابل خسائر 151 مليونا بالعام الأسبق.

وشركة الإسكندرية للأسمنت زادت خسائرها الى 514 مليونا مقابل خسائر 51 مليونا بالعام الأسبق، وشركة أسمنت سيناء بلغت خسائرها بالعام الماضي 352.5 مليون جنيه مقابل ربح 15 مليونا بالعام الأسبق.

ويظل السؤال: هل تنجح الشركات الأجنبية المسيطرة على السوق في الوصول بسعر الأسمنت إلى 1500 جنيه خلال الفترة المقبلة لتعويض خسائرها، أم ستساهم الطاقات الجديدة التي ستدخل السوق تدريجيا في تهدئة الأسعار خلال الشهور المقبلة؟

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