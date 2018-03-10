إسرائيل الأخرى.. وفساد نتنياهو!

هل نحن أمام دولة واحدة اسمها إسرائيل، أم دولتين تحملان نفس الاسم، إسرائيل؟

المؤكد أننا أمام دولتين، وكيانين، ووجهين، كل منهما يحمل الاسم ذاته، "إسرائيل"، لكنهما مختلفان عن بعضهما تماماً في الشكل والممارسات والسياسات والتوجهات والخطابات الرسمية والنخبوية والشعبية.

إسرائيل ذات الوجهين

هناك إسرائيل لفلسطين والعرب، وإسرائيل الأخرى للإسرائيليين.

إسرائيل للإقليم الذي تحتل وتستوطن فيه، وإسرائيل لشعوبها ومكوناتها السياسية والفكرية والثقافية والأيدلوجية والدينية والإثنية واللونية واللغوية، ومختلف تنويعاتها السكانية والاجتماعية، فهي تضم خليطاً هائلاً من البشر الذي يهاجر إليها من مختلف بلدان العالم.

هناك إسرائيل الاحتلال لأرض وحقوق ووجود الشعب الفلسطيني، وإسرائيل الحفاظ على حقوق كل فرد فيها، وعدم السماح لأحد باحتلال، أو انتهاك حقوق غيره.

إسرائيل القتل والتحرر من أي التزامات قانونية أو أخلاقية في سفك دماء الآخر، وإسرائيل البكاء والصراخ لو سقطت نقطة دم واحدة من أحد مواطنيها، والثأر له، ولو كان في أقاصي الأرض.

إسرائيل الانتهاك الصارخ للقوانين الدولية، والمواثيق والعهود الإنسانية، لكل ما هو فلسطيني وعربي، وإسرائيل الالتزام الصارم بقوانينها الخاصة مع كل مواطن فيها، من أقلهم شأناً حتى أرفعهم منصباً.

جار التحقيق حالياً مع نتنياهو، وهو رئيس حكومتها، وهو على رأس السلطة فيها، وهذا تطور جديد ومهم، فلم يسبق أن تم التحقيق مع رئيس الحكومة وهو على مقعده.

الديمقراطية .. ومعاداتها

إسرائيل التي تكرر الممارسات النازية في احتلالها للشعب الفلسطيني، وإسرائيل التي تتعامل بتحضر مع مواطنيها في حياتهم اليومية، ومناسباتهم المختلفة، ومسيراتهم واحتجاجاتهم حتى لو كانوا يحتشدون أمام مقر رئاسة الحكومة، أو مقر إقامة رئيس الحكومة يطالبونه بالاستقالة لشبهات تورطه في الفساد.

إسرائيل التي لا تعبأ بحقوق الإنسان، ولا قيم الديمقراطية، والحريات، والكرامة، والعدالة، في تعاملها مع الفلسطيني المحتل المقهور هي نفسها التي تتيح لشعوبها ديمقراطية وحرية يصعب التدخل فيها، أو التلاعب بمساراتها وآلياتها ونتائجها، ديمقراطية لا تجعل حزباً سياسياً ينفرد بالحكم بمفرده مهما كانت شعبيته، إنما تفرض عليهم التحالفات حتى لا تتيح لأي كيان حزبي، أو شخصية سياسية الاستبداد بالحكم، وهو آفة المحيط العربي الذي تقع فيه، لهذا تصف نفسها، ويصفها الغرب، بأنها واحة الديمقراطية وسط صحراء من الاستبداد العربي.

إسرائيل التي تنتهج الديمقراطية ولا تعطلها منذ نشأت – رغم أنها في حالة حرب منذ كانت عصابة – تحصي كل صوت انتخابي، ومقعد برلماني، فقد يكون مرجحاً في فوز حزب، وتشكيله للحكومة، هي نفسها الدولة التي لا تقر بنفس الديمقراطية عندما يمارسها الفلسطينيون، وتفرز نتائجها اختيارات شعبية لا ترضيها وتخيفها، فقد رفضت نتائج انتخابات 2006 التي جاءت بحركة حماس للحكم، وفرضت عقوبات وحصاراً قاسياً على قطاع غزة، وأمريكا داعية الديمقراطية في العالم دعمت رفض إسرائيل للديمقراطية الفلسطينية!

إسرائيلان متنافران

إسرائيل انتهاك القانون، ومعاداة الديمقراطية، مع الفلسطيني والعربي، وإسرائيل دولة القانون، والديمقراطية، ومحاربة الفساد في داخلها.

إسرائيل كل شيء ونقيضه، وهذان النقيضان يستحيل أن يلتقيا، ولو في نقطة مشتركة.

هي إسرائيلان، كل منهما يسير عكس اتجاه الآخر، طريقان مختلفان، قطبان متنافران، دولة غير طبيعية منذ بداية فكرتها بوعد بلفور، ثم في طريقة قيامها، وتثبيت أقدامها، وحتى بعد 70 عاما من اعتراف الأمم المتحدة رسمياً بها، ورغم مرور هذه العقود السبعة إلا أنها لم تصبح دولة طبيعية، ولن تكون، فهي صُنعت بالبندقية، وستظل البندقية في يديها، وعندما تسقط البندقية فهذا إيذان بسقوطها الذاتي.

هي الدولة القلعة التي تحصن نفسها بما لا تفعله كل دول العالم الأخرى، لأنها مُصَنّعة ومجهزة في الخارج، وتم تركيبها في فلسطين، فليس لها جذور، أو تاريخ، أو تراث، أو تربة خرجت منها وترتبط بها، وافدة لفترة ثم مآلها إلى زوال، أو رحيل من حيث جاء سكانها، ولو توقف الدعم الأمريكي والغربي والدولي لها لدخلت في مأزق الاستمرار.

كيف تفوقت على العرب؟

نعم، الدعم الخارجي ساعد في قيام وتثبيت إسرائيل، لكنه لم يكن وحده ضمانة بقائها قوية، إنما يجب الاعتراف أنها تفوقت على العرب جميعاً، ولا تزال، وهذا بفضل قيمتين أساسيتين تعتمدهما، بينما تعاديهما الأنظمة العربية.

القيمة الأولى: الديمقراطية التي تكفل حل تناقضات شتات شعبها، وتنظيم خلافاتهم، وبدون الديمقراطية كان يستحيل أن يتم قيادة هؤلاء، ولو حتى بالتسلط والاستبداد على غرار العرب، لأن عدم التجانس في مجتمعها لا يجعل هناك فرصة للمستبد لفرض نفسه، فهو إما أن يدفع هذا الشتات إلى العودة لبلدانهم التي تعود إليها جذورهم، وتنهار فكرة الدولة والحلم التاريخي والديني، أو يتحولون إلى "جيتوات" داخل "الدولة الجيتو" ويتقاتلون على السلطة، بينما الرابط الوحيد الذي يجمعهم رغم تناقضاتهم الهائلة اتفاقهم جميعاً على أن وجودهم في خطر، إما هم، أو الفلسطيني والعربي، وهذا يعاني الاشتراك الجماعي في قتال "عدوهم".

والقيمة الثانية، هي دولة القانون، ومحاربة الفساد، وعدم استثناء أحد منهما مهما كان منصبه وموقعه وتضحياته، ومحاسبته بقسوة لو تمت إدانته، أكاديمي إسرائيلي يدافع عن نتنياهو، لكنه مع سجنه بشدة لو ثبت أنه فاسد، هكذا الوعي والفهم، إسرائيل تُصنف في المرتبة الـ 32 في مؤشّر الفساد العالمي.

التحقيق مع نتنياهو .. تطور جديد

قضية فساد نتنياهو التي تجري فصولها حالياً أمر مهم يجب الانتباه له، فهو أحد أقوى رؤساء حكومات إسرائيل، ولو استمر حتى نهاية فترته التشريعية في نوفمبر 2019 فسيقترب من دافيد بن غوريون أول رئيس وزراء للدولة العبرية وصاحب أطول فترة حكم في تاريخها حتى الآن "13 عاماً"، نتنياهو له 12 عاماً في الحكم حالياً.

وهو رمز التطرف الذي يحقق إنجازات مهمة لإسرائيل داخلياً وخارجياً، ويقضي بشكل ممنهج على ما تبقى من القضية الفلسطينية، ومؤخراً حقق خطوة كبيرة بشأن القدس المحتلة عندما اعترف صديقه الحميم الرئيس الأمريكي ترامب بها عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها خلال أسابيع، والعرب وكما لم يفعلوا مع رئيس حكومة سابق، يتقاطرون إليه دون أن يقدم لهم شيئاً في السلام لتبرير التقرب منه، بشكل يجعل "المهانة" تأنف منهم، كما يقفون على أعتاب بيت ترامب الأبيض رغم أنه يصفعهم ويقدم لإسرائيل ما لم يقدمه أحد من رؤساء أمريكا في الخمسين عاماً الأخيرة، ورغم كل ذلك، تفتح الشرطة ملفات فساده، ولا تترك شاردة أو واردة عنه، وعن زوجته إلا وتنقب فيها، وتحقق معهما، وتوصي الشرطة بتوجيه اتهامات استغلال النفوذ والاحتيال والفساد له.

تم التحقيق مع رؤساء حكومات قبل نتنياهو، لكن بعد خروجهم من السلطة، مثل إيهود أولمرت الذي دخل السجن بالفعل، وشارون أنقذه ابنه "عمري"، وتحمل الاتهامات وحده لينقذ والده، إضافة إلى دخوله في غيبوبة موت طويلة.

وتمت محاكمة الرئيس موشيه كتساف بتهم أخلاقية، ودخل السجن 5 سنوات، وشروط الإفراج عنه تجعله كأنه في سجن آخر، وأُجبر أحد كبار قادتها القدامى، الرئيس عيزرا فايتسمان على الاستقالة في قضية فساد، هذا غير قائمة من وزراء ومسؤولين ونواب وسياسيين وحزبيين تعرضوا للتحقيقات، والمحاسبة، ومنهم من دخل السجن.

مجال وشروط هزيمة إسرائيل

هزيمة العرب لإسرائيل عسكرياً في ظل حالتهم الراهنة شبه مستحيلة، ماذا لو خاضوا معركة أخرى مع إسرائيل؟، معركة الديمقراطية، والحريات، ودولة القانون، وحقوق الإنسان، والكرامة والعدالة لشعوبهم، ومعركة الفساد، والتخلف، والتفوق؟، هذه المعركة ستكون مع إسرائيل الأخرى، وهي التي يمكن لهم منازلتها فيها، لو توفرت لديهم الإرادة لخوضها، وهي لن تكلفهم أرواحاً أو مالاً، بل ستبني لهم أرواحاً جديدة كلها اعتداد بالذات، وستوفر لهم أموالاً طائلة.

متى يستيقظ العرب من رقدة أهل الكهف؟

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