أبجديات الثورة الحضارية

ختاما بالحالة الثورية الأخيرة في فرنسا، مر العالم بالعديد من الثورات التي حولت مساره عدة مرات علي مدار التاريخ، والثورة هي حالة من الهياج والغضب لإحداث تغييرات جذرية علي وضع قائم ثابت غير قابل للتغير التلقائي، والثورة الشعبية يقوم بها الشعب كله أو جزء منه بغرض تغيير سياسة الحكم القائم أو تغيير النظام بأكمله، تعتمد في قوتها وقدرتها علي إحداث تغيير فعلي جزئي أو كلي علي نوعية القائمين بها ومدي تمثيلهم وامتدادهم بطبقات المجتمع الشعبي، عادة ما توجهها الفئة الوسطي في المجتمع ليتبعها الأغلبية من الشعب ، وبقدر ثبات القيادة وتحملها الضربات الأولية يثبت الشعب من خلفها ، ولم يخلو تاريخ دولة من دول العالم من ثورة في مرحلة من مراحلها أو في فترة من فترات استبداد حكامها. والثورة تدافع بين الحق والباطل، بين الحرية والاستبداد، بين الفقر والغني، بين الجهل والوعي، بين المرض والصحة، بين الظلم والعدل، بين الشعوب المستضعفة والطغاة. والمعركة بين تلك الأطراف أبدية، ولذلك فالروح الثورية باقية على الأرض ما بقيت الحياة، ويشهد التاريخ المدون أن مصر في هذا المضمار تحتل الصدارة بأقدم ثورة عرفها الإنسان



الفلاح الفصيح (نموذج ثوري مصري)

يتجلي معني الثورة حين يقف موظف فاسد (يمثل السلطة) بكل أجهزتها العميقة وأدواتها لتنتزع حق فلاح (يمثل الشعب) فتصادر أملاكه بحجة مخالفته القانون

والحكاية باختصار أن فلاحا مصريا حمل حصاد أرضه وذهب ليتاجر بالعاصمة، وفي الطريق مر علي أرض مزروعة بالقمح يمتلكها أحد مسؤولي الدولة، وقد وضع حائلا من القماش على الطريق فلا يستطيع أحد تجاوزه إلا أن يدوسه، وقف الفلاح حائرا ماذا يفعل كي يمر بعدما طلب منه صاحب الأرض أن يعبر دون أن يسير عليه فاضطر الرجل أن يمر من خلال أرض القمح، فأكلت الحمير بعض القمح، فما كان من الموظف الفاسد إلا أن أصدر أمرا بمصادرة الحمير بما عليها من غلال مقابل ما أصابته من القمح.

يروى أن الفلاح لجأ إلي الوزير والذي احتكم بدوره إلى الشهود فكانوا شهود زور وأنصفوا زميلهم فحكم كذلك بمصادرة الحمير بما عليها لصالح الموظف، وما عاد أمام " الشعب " إلا أن يستسلم للأمر الواقع ويعود من حيث أتي بلا بضاعة أو حتى بأصل ممتلكاته

هنا أغلقت السلطة كل طريق مشروع أمام الرجل (الذي يمثل الطبقة الوسطي من المجتمع، فهو يملك أرضه، ويتاجر بحصادها، أي أنه ليس من طبقة الفقراء المعدمين، وليس كذلك من طبقة المسؤولين)، ووضعت في وجهه العراقيل ليعيش حياة طبيعية وكريمة مما أجبره على الانحراف ليلتمس طريقا للعيش، وهنا تتدخل السلطة مرة أخري بالعقاب الظالم والذي لا يتناسب مع حجم الجرم الذي تسببت فيه من الأصل

فكان أن تصرف الشعب المنتهك حقه (الفلاح الفصيح) بحكمة وصبر وقد لجأ إلى المعتدي ذاته ليثبت حقه بالحجة والبرهان ولسان حاله يقول: أنا التمست طريقا عاما مستقيما، وأنت من وضعت فيه العراقيل، وكان عليا العبور فما كان إلا أن غيرت طريقي عبر أرضك لأستقيم مرة أخري بعدما أجبرتني على الانحراف، فكيف يكون العقاب اغتصاب الحمير مقابل حفنة قمح أكلتها من أرضك؟

ولأن الدولة العميقة لا يهمها الحجة أو البرهان، ولا يشغلها حق، ولا تقيم العدل بل وتتمادى في إجحافها لإسكات صوت المظلومين، فقد اضطر " صاحب الحق " للجوء للوزير الذي يمثل ميزان الأمن والقضاء في البلاد، لكن هذا بدوره كان جزءا من الدولة العميقة، فانحاز للجانب المغتصب، الجانب الذي يقاسمه ما يسلبه البسطاء.

وبين ركام الفساد قلما تجد الخير ، لكنه لا ينضب ، سمع " الفلاح الفصيح أن هناك مسؤولا فوق هؤلاء يحب العدل ، لكنه يريد الحجة والدليل ، فما كان منه إلا أن سعي إليه ، وأرسل إليه الرسائل التسع الشهيرة يبين له فيها حقه ، ويقيم عليه حجته ، ولا يمل رغم عدم تلقيه جوابا حتى يستجيب المسؤول في النهاية ، ويعيد المحاكمة التي كانت هزلية ، ويعيد للرجل حقه ، ليكون الفلاح الفصيح رمزا للشخصية المصرية المحبة للهدوء والسلام والأرض والغرس والحصاد، لكنه وإن طال به الأمد لا يسكت عن حقه ، ولا يستسلم وإن طال صبره في سبيل استرجاعه

يناير ثورة حضارية لم تكتمل

والثورات الشعبية هي فوضي غير موجهة، خاصة إن كانت ثورات عارمة لا تحكمها قيادة موحدة، ولا يحد مطالبها سقف محدود، هنا تسقط آلة الأمن وتهرب من قبضة الجماهير وغضبتها لتتركها في مواجهة مرجعيتها الحضارية، وثقافتها المخبوءة، وضميرها ومعدنها الأصيل إن كان حقيقة أم زائفا

وفي الخامس والعشرين من يناير 2011 ولمدة ثمانية عشر يوما ، تجلت الشخصية المصرية بأصالتها وبساطتها وسلميتها وقوتها وغضبتها وتعجلها النتائج وتحكمها في ذاتها حين يتحقق الهدف الأول من أهدافها التي تسعي إليه لتعود مسرعة لحضن النيل والعمل والحصاد قناعة ورضا بالقليل الذي تحسبه كثيرا وكبيرا ، تتجلي روح المصري البسيط الذي يحمد الله علي القليل ويدعو الله أن يحفظ نعمة الكسرات من الخبز من الزوال ، ثمانية عشر يوما في غياب الأمن لم يسرق بنك ، ولم يتم الاعتداء علي فتاة ، ولم تنتهك حرمة امرأة ، ولم ترفع عين إلا للسماء بالدعاء بتعجيل النصر ، شكلت الفرق الخاصة باللجان الشعبية لحماية الدور ، والتف الشباب المسلم بالكنائس ليحميها ، والتف النصارى بالمسلمين أثناء الصلاة لحمياتهم ، المصري صاحب الروح الحضارية الأصيلة لا يعيبه سوي الأنظمة ، فكل سرقة وكل تعد وكل دماء وكل انتهاك وكل فوضي لم تحدث إلا تحت مظلة حماية النظام وإدارته ، أما حين انفرد المصري الثائر بالأمر ، فلم يبيت أحدهم جائع وجاره بالميدان شبعان أبدا ، ولم يحتاج احدهما لشرطي يحميه

وإذا أردنا أن نقارن بين الثورة الأحدث في فرنسا والثورة في مصر رغم الانحياز الكامل للجهاز الأمني هناك لمطالب الثوار، رأينا ماكينات صرافة تحطم بآلات ثقيلة، ورأينا اعتداءات ومشاهد مخجلة في الشوارع وأمام المارة من دون أن يعترض عليها أحد، رأينا أثاث مصالح حكومية تسرق في وضح النهار، كذلك نفس المشاهد تتكرر في أمريكا أثناء إعصار كاليفورنيا، هناك الإنسان يحركه الخوف من العقاب ويردعه القانون، أما هنا فيحركه الضمير الذاتي النابع من عقيدة وحضارة لها جذور تصعب على الفناء

ولذلك فقد صارت ثوارت الربيع العربية عامة ، والثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير خاصة ثورات ملهمة لكل أحرار العالم ، استطاعت أن تجمع حولها محبي الحرية وأعدائها علي السواء ، استطاعت أن تلفت الأنظار إلي أن تلك الشعوب ليست بالمستوي الإنساني الثالث كما يطلقون عليها، وإنما تستحق أن تكون في الصدارة وتستطيع لولا ظلم سنوات الاستعمار لها وتغييبها عمدا عن المسار الإنساني الطبيعي أن تقود العالم علي الأقل علي المستوي الأخلاقي والقيم والمبادئ التي غفلها الرجل الأبيض في خصوماته مع الشرق العربي الإسلامي

إن هناك من يصر علي كيل الاتهامات للشعب المصري بالتخلف والتخاذل والجبن، من دون أن يضع في اعتباره العديد من العوامل التي تظهره بتلك الصورة المجحفة، إن المصري الذي تأسره الأرض ويعشق السلام قد قدم مسوغات حريته شهداء ومصابين منذ اليوم الأول للثورة، ولم تردعه أحداث يوم الجمل، وإنما تحولت ميادين مصر كلها لساحات ثورية حتى التف حولها العسكر بالتضحية برأسهم في مقابل بقائهم وتدوير أنفسهم ليخدعوا الشعب مرة أخري بعدما خدعوه لستين سنة سابقة، ولولا ذلك لكان للبلاد اليوم شأن آخر.

مما سبق نستطيع أن نجمل عوامل الثورة الحضارية في نقطة واحدة وهي الإنسان، الإنسان الحضاري الذي تحركه العقيدة والأخلاق والتاريخ والإرادة الذاتية والهدف السامي، إنسان كإنسان الخامس والعشرين من يناير 2011 فكفي ظلما له واتهاما، وابحثوا عن الخلل بعيدا عنه.

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