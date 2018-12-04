كرامة الإنسان في ظل أصحاب السيادة

سبعون عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كتب بعد ثلاث سنوات من انتهاء الحرب العالمية الثانية وانبثاق هيئة الأمم المتحدة عام 1945، وقد اعتمدت الجمعية العامة لحقوق الإنسان هذا الإعلان في ديسمبر 1948 بوصفه المعيار المشترك الذي يحدد حقوق الإنسان واجبة الحماية عالميا.

الأجواء العالمية اليوم تدفع لتذكر هذا الإعلان وإعادة قراءته في الوقت الذي تُعرض فيه حقوق الإنسان للبيع والمساومة من أصحاب السيادة والقرار العالمي.

بصيغة (لمّا كان) جاءت ديباجة الإعلان في بنودها مخاطبة العالم في طرح قانوني أدبي يستهوي القارئ. ولكن الأهم كيف حال حقوق الإنسان بعد السنين السبعين.

في جزء منه يقول الإعلان، " لمّا كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية. ولمّا كان ازدراء حقوق الإنسان قد أفضى إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني. ولمّا كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان كي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم، " … فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

إجابة أصحاب السيادة والقرار

واقع الحال وما تعيشه الأمم اليوم عبارة عن حرب يقودها أصحاب السيادة تستهدف فكرة بناء ميثاق التعايش الذي افترض أن جميع الناس أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق.

أصحاب السيادة اليوم يجمعهم نسق عقلي ووجداني واحد يصور لهم مفهوم الرأي السياسي وغير السياسي كجريمة توجب الملاحقة والخطف والتعذيب والتقطيع والإذابة. ومع تغليب فكرة المصالح على إطلاقها تبدو حقوق الإنسان الضحية الأولى عالميا، ذلك ما جسدته مثالا، حالة الإنكار لقوانين العدالة من خلال مباركة الفعل الجرمي والتعامل الدولي مع حادثة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

في عالم أصحاب السيادة يبدو الوضع السياسي العالمي في أزمة مع قوانين الإنسانية كلها، إذ تستفزهم فكرة، الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، لذلك تفننت إمبراطورياتهم الدعائية في تشويه قواعد حق الرأي والمشاركة السياسية. ذلك الحق الأصيل ضمن حقوق الإنسان الذي حذر المجتمع الدولي من تجاهله خشية أن " يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم" كما ورد في الإعلان العالمي.

بمثل الطرق الوحشية في قمع الرأي ومصادرة الحريات، واستباح أصحاب السيادة ثروات الشعوب والأفراد التي جاءت محمية بموجب إعلان حقوق الإنسان، ليجعلوا منها أداة مساومة وضغط مقابل دماء الأفراد والشعوب. الأمر الذي يفسر سياسة الإفقار والتجويع وشيوع مظاهر القهر والتشرد التي اورثتها سياسات أصحاب السيادة في العالم. وفي أبشع مظاهرها ما تتجلى صورته في عالمنا العربي الذي يحاول قادته عبر التضليل تصوير حق الإنسان في الحرية والكرامة على أنها معاول لهدم البلدان.

وفيما جاءت مبادئ إعلان حقوق الإنسان مجّرِمة لعمليات اعتقال أي إنسان أو نفيه تعسفيا. جاء موقف أصحاب السيادة وقد أدخلوا العالم في أتون ظلمات السجون والاعتقالات والترويع. والأخطر منها حرمانهم لمخالفيهم في الرأي وخصومهم في السياسة من الحق في محاكمات مستقلة ومحايدة.

أصحاب السيادة وقد أغمضوا أعينهم عن فكرة ما تحمله حقوق الإنسان من معنى فقد انتهكوا قوانين احترام الحياة الخاصة للأفراد التي جاء بها إعلان حقوق الإنسان. ذلك ما يفسر شيوع ظاهرة التهديد الأمني والمخابراتي كصورة من صور التدخل التعسفي لأصحاب السيادة في حياة مخالفيهم وجعل أسرهم ومساكنهم ومراسلاتهم، عنوانا من عناوين التهديد والضغط والمساومات.

عدم التناسق

أصحاب السيادة أثقلت فكرة حريات الشعوب نسق بنائهم العقلي المستند على فكرة الاستبداد والتبعية لذلك وقعوا في معترك أزمة عدم القدرة على التناسق مع إعلان حقوق الإنسان في حماية حرية تنقل الأفراد وإقاماتهم داخل بلدانهم وخارجها مع حق المعارضين في التماس أي ملجأ في بلدان أخرى خلاصا من الاضطهاد. ذلك ما يفسر تحول البعض من أصحاب السيادة الى زعماء قتل وانتهاك لقوانين الحصانات وما تستوجبه القوانين الدولية التي تحمي طبيعة العلاقات الدولية التي يفترض أن تكون مبنية على حسن النية.

العالم بعد سبعين عاما من إعلان حقوق الإنسان يتربع على قيادته أصحاب السيادة وقد جعلوا الحرمان التعسفي من الجنسية، العقوبة الأسهل والأخف لمعارضيهم فيما أحد أهم بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتمثل بمنع وعدم جواز حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغييرها.

عند أصحاب السيادة اليوم لا حرمة لملكية فرد في أرض أو مال، ما لم يقدم الأفراد فروض الطاعة والامتثال لأنظمة الاستبداد والقهر. ولا حق في اعتناق رأي أو التماس فكرة لا تتناغم مع أهواء أنظمتهم. لتتحول إرادات الشعوب التي يفترض أن تكون مناط سلطة الحكم وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الى هاجس خوف وقلق.

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