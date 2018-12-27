تموت الشعوب.. وتحيا كرة القدم!!

في نفس اللحظة التي يتوقف فيها قلب مشجع لكرة القدم حزنا على خسارة فريق، أو فرحة بفوز أخر، يكون هناك من يحصي المكاسب المالية الضخمة التي جناها من وراء هذا وذاك.. فما أن عرفت اللعبة طريقها نحو الاحتراف حتى تحولت إلى بزنس ضخم يدار فيه مئات مليارات الدولارات، ويدر ضعفها، بزنس ينافس في حجمه وقوته وتأثيره تجارة السلاح والمخدرات، بزنس لكي تدرك حجمه وتحيط بأبعاده يكفيك معرفة أن مقابل حقوق الرعاية لناد مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي تبلغ مليار وثلاثمائة مليون دولار، أي ما يساوي قيمة حاملة طائرات حربية.. لذا كان طبيعيا أن تدير هذا البزنس وتتحكم فيه مافيا عالمية، تماما كما المافيا التي تسيطر على تجارة السلاح والمخدرات، بل لا نبالغ لو قلنا إن بزنس كرة القدم تديره مجموعات لديها شبكة علاقات واتصالات دولية تفوق في قوتها وترابطها وتمددها شبكة علاقات واتصالات تجار السلاح، حيث مباريات الكرة تحظى بما لا تحظى به أكبر وأهم الأحداث العالمية، يكفي الإشارة إلى أن زعماء وملوك الدول يحددون مواعيد خطبهم المصيرية طبقا لجدول مواعيد المباريات وليس العكس!!

نفس الأهمية

وعلى الرغم من أن سبعين بالمئة وربما أكثر من هذا البزنس يدار في أوربا، إلا أن حدود السيطرة عليه لم تتوقف عند تلك القارة فحسب، بل وصلت لجميع أنحاء العالم، عبر وضع أنظمة محكمة وجداول زمنية محددة، ربطت الأحداث المحلية بالقارة بالدولية، ارتباط أعطى لمباراة بدوري الدرجة الرابعة بغينيا بيساو نفس أهمية مباراة بنهائيات كأس العالم، وهو ارتباط لازم وضروري لضمان استمرار ونجاح البزنس، وإلا فشل!!

وتلك الخلفية الضرورية هي التي تكشف لنا سر الاهتمام الذي تحظى به مباريات الكرة في دولنا الأفريقية والعربية الفقيرة، اهتمام يجعل بلادنا المحترقة بنيران الحروب ولهيب الثورات، تحرص على ممارسة نشاطها الكروي بلا توقف أو تأجيل، الأمر الذي قد يعني أن قرار إقامة النشاط الكروي من عدمه أكبر من أن تقرره تلك الدول من نفسها!!

فتونس صاحبة ضربة البداية في ثورات الربيع العربي، لم يتوقف فيها نشاط الكرة ولو للحظة واحدة، ففي اليوم الذي اندلعت فيه الثورة وهو السبت الموافق السابع عشر من ديسمبر ألفين وعشرة، كانت مباريات الدوري تقام في موعدها المحدد، حيث أقيمت في اليوم التالي مباشرة مباراتان واحدة بين الترجي مع مستقبل المرسى، والأخرى بين أمل حمام سوسة مع الأولمبي الباجي، واستمر الدوري منتظما في مواعيده دون توقفات أو تأجيلات إلى أن انتهى في موعده المقرر وفاز باللقب فريق الترجي، وكذلك الحال بالنسبة للمباريات الدولية التي يخوضها المنتخب التونسي فقد أقيمت جميعها في مواعيدها المقررة ولم تتخلف تونس عن أي واحدة منها!!

وفي مصر التي انطلقت ثورتها في الخامس والعشرين من يناير عام ألفين وأحد عشر، وشهدت انقلابا عسكريا في الثالث من يوليو ألفين وثلاثة عشر، فقد انتظمت مسابقاتها المحلية، واستمرت مباريات الدوري دون توقف إلى أن انتهى في موعده المحدد في يوليو من نفس العام، وقد فاز به الأهلي.. كذلك لم يتوقف نشاط مصر الدولي، حيث التزمت مصر بالوفاء بكافة ارتباطاتها الدولية منذ الثورة إلى الآن!!

نفس الشيء في ليبيا التي انطلقت ثورتها في الخامس عشر من فبراير ألفين وأحد عشر، حيث لم يتوقف فيها الدوري سوى موسم واحد فقط هو 2011 / 2012، في حين لم تنقطع أبدا عن المشاركة في النشاط الدولي..

ويترسخ المفهوم أكثر عند الإشارة للوضع في سوريا واليمن، باعتبارهما الدولتين اللتين أدت فيهما الثورات إلى حروب..

وفي سوريا أيضا

في سوريا تحولت الملاعب إلى مخازن للسلاح وساحات لتنفيذ الإعدامات، بل وصل الأمر إلى تفجير أحد الملاعب وهو ملعب مدينة "تشري" الرياضية، لكنها ظلت حريصة أيما حرص على انتظام النشاط الكروي كما هو دون توقف، والمدهش في الوضع السوري هو أنها البلد الوحيد التي لم تتوقف فيها مباريات الدوري طوال تلك الفترة، فبعض الدول التي طالتها ثورات الربيع العربي أدت بعض الأحداث إلى توقف مؤقت لنشاط الكرة، كما في مصر عقب حادثة استاد بورسعيد، لكن سوريا التي شهدت حربا شبه عالمية لم توقف نشاطها ولو ليوم واحد!!

أما اليمن فليس خافيا أنها كانت ولا تزال تشهد أسوأ الأوضاع الإنسانية منذ اندلاع الثورة ثم الحرب، لكن ومع ذلك ظلت حريصة على الوفاء بكافة ارتباطاتها الكروية.. فالثورة اليمنية انطلقت في السابع والعشرين من يناير ألفين وأحد عشر، ومع ذلك استمرت في ممارسة نشاطها الكروي المحلي والدولي بانتظام، حتى ومع اندلاع الحرب بين الحوثي وقوات التحالف العربي في الحادي والعشرين من مارس ألفين وخمسة عشر، فإن اليمن ظلت تحافظ على المشاركة في المنافسات الدولية المختلفة، صحيح الحرب أجبرتها على إيقاف نشاطها المحلي، لكنها لم تتوقف عن ممارسة نشاطها الدولي!!

بدون حضوري جماهيري

وقد يظن ظان أو يقول قائل إن أنظمة تلك الدول هي التي تحرص على إقامة مباريات الكرة لتقدم بذلك رسالة للعالم أن بلادهم آمنة مستقرة، فهذا كلام يسوقه من يريد ألا يعمل عقله لفهم المقصود منه، لأنه كلام مردود عليه بعشرات الحقائق المفحمة، ولنأخذ بذلك مصر كمثال، صحيح هناك مباريات وحكام واستديوهات تحليل، لكن يغيب عن تلك المباريات العنصر الأهم والأبرز في الموضوع وهو الجمهور، فغياب الجمهور في حد ذاته كفيل بنسف الفكرة من أساسها، فما أسهل أن ينظم الأمن مباراة بين فريقين من إثنين وعشرين لاعبا، لكن المحك والاختبار أن تكون تلك المباراة بحضور جماهيري، لأن الأمن إن استطاع أن يفرض سيطرته على عمليات دخول وخروج الجماهير وجلوسهم في المدرجات، فهو لن يستطيع أن يتحكم في الشعارات التي تحملها الجماهير، ولو استطاع منع الشعارات، فلن يستطيع منع الهتاف سواء كان الهتاف رياضيا أو سياسيا، وليس ببعيد ما فعلته جماهير الأهلي في مباراة فريقها أمام مونانا الغابوني بالبطولة الأفريقية، عندما أطلقت هتافات ضد رغبة النظام مرددة (حرية حرية) للمطالبة بحرية المعتقلين السياسيين.. ولو أن استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد هي الرسالة المطلوب إيصالها للعالم من خلال إقامة مباريات الكرة، فكيف يمكن إقناع هذا العالم بأن بلدا مثل اليمن التي تشهد حربا ضروسا منذ ثلاث سنوات يسقط فيها يوميا مئات القتلى وآلاف الجرحى هي بلد الأمن والأمان لمجرد أن منتخب الكرة اليمني يخوض مبارياته بانتظام.. من لديه إجابة؟!



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