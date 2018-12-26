فخامة الرئيس… "لاقيني ولا تغديني"

الفائدة الوحيدة من سياسة فخامته أنه بلور شعب مصر في معسكرين متناقضين ووضع أمامهم خيار واحد إما نحن وإما هم.

"لاقيني ولا تغديني"، أحد الأمثال الشعبية المصرية، وباختصار معناه أن الكلمة الحلوة صدقة، فالشعب المصري في معظم أمثاله الشعبية يؤكد على صيانة كرامته في مواجهة ضيق ذات اليد والعَوّز (على حد تعبير عبد الفتاح السيسي)، فهو يقدم كرامته على أي متطلبات له وفي هذا الموضع أمثلة كثيرة ..

منها على سبيل المثال لا الحصر: "اكل مسني وأعيش مهني، ولا كبابك اللي قتلني"، والمقصود أنه يفضل أن يأكل أبسط وأقل طعام بكرامة على أن يأكل أفخر الأطعمة بإذلال، وأيضا من الأمثلة في هذا الشأن "يغور اللبن من وش القرد"، واللبن عند المصري من الأغذية المقدسة القيمة ورغم ذلك هو على استعداد للتنازل عنه لوكان مصدره على كريه أو عدو أو مستبد أو ظالم.

عندما وقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام وزيرة الصحة يستمع لتقرير عن سوء الأوضاع الصحية للمصريين استمع لأسباب هذه الأحوال المتردية ووقف منتبها عند سبب واحد وهو السمنة، فالتقرير أشار مستندا على إحصائية من منظمة الصحة العالمية إلى أن 80% حالات الوفيات بين المصريين بسبب الأمراض غير المعدية نتيجة زيادة 4 عوامل خطورة أساسية وهي: التدخين وعدم ممارسة النشاط البدني، والتناول الخطر للكحول، والتغذية غير الصحية.

وفي هذا الإطار أكد تصريح للدكتور هشام الحفناوي على أن 15.5 % من المصريين يعانون من ارتفاع السكر بالدم، و 29.5 % يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وأكثر من 65 % يعانون من زيادة بالوزن نصفهم مصاب بالسمنة، وذكر أن مصر ضمن 10 دول على مستوى العالم إصابة بمرض السكري، وترتيبها الثامن عالمياً، وتنفق مليار دولار سنوياً في علاج السكر.

رؤية رئاسية

المشكلة ليست في هذه الحقائق المفزعة التي أعلنتها وزيرة الصحة، وإعلانها هذا اعتبره تصرفا إيجابيا بهدف الكشف على الحقائق ومواجهتها بدلا من دفن الرؤوس في الرمال، وعرضها أمام أكبر رأس في الدولة هو أمر طبيعي لخطورتها، إلا أن المشكلة هي كيف استقبل رأس الدولة والحاكم الملهم هذه الحقائق.

وكيف تعامل معها؟ وتحديدا كيف وظفها عندما وجه حديثة للمصريين في حديث نقدي بأنهم «سمان» وأصحاب بطون كبيرة، وأن هذا هو سبب تردي أحوالهم الصحية كما ذكرت تقارير منظمة الصحة العالمية؟!!

قبل مناقشة الهدف من استقبال «السيسي» لهذه التصريحات، ولكي أتجنب الردود التبريرية للإعلام السلطوي بأن تصريحات «السيسي» المستفزة بهذا الشأن تأتي في إطار حديث بسيط بين رئيس وشعبه، أوضح أن الأمر ليس كذلك فقد كان حديثا متعاليا في إطار خطاب دائم من «السيسي» مع الشعب المصري ملامحه التعالي وتحميل المصريين مسؤولية كل الأزمات التي يعيشونها والتي هي سبب لوجود هذا النظام وذريعة لاستمراره.

خبرات الحكام

كان «أنور السادات» بارعاً في الخطابات البسيطة واستخدام المفردات الشعبية في حواره مع الشعب، وكان هذا الخطاب أحيانا محل تندر المصريين، إلا أن الهدف كان مختلفا وهو ما جعل المصريين بحسهم الشعبوي يتفاعلون معه ويتقبلونه ..

فعلى سبيل المثال حدث أثناء خطاب للسادات أن تعرض لصحة المصريين فقال: إنه في أمريكا شاهد حفيد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر الطفل ووجهه مملوء بالصحة وجسمه شديد، بينما حفيده (السادات)هزيل الجسم!!!

ورغم أن حديث «السادات»، كان أشبه لحديث السيسي عن ضخامة البطن «الكرش»، ورغم أن المصريين استقبلوه بقدر ما من السخرية إلا أنهم تفاعلوا معه عندما وجه السادات معنى هذا الحديث إلى أهمية الاهتمام بصحة المصريين وتوفير الغذاء المتكامل لهم ..

على عكس حديث «السيسي» الذي وجه الحديث في اتجاه إفراط المصريين في تناول الغذاء، وإهدارهم للموارد وتبذيرهم، وكما قلت هو أسلوب دائم يتبعه «السيسي» لتحميل المصريين كل أسباب الأزمات التي يعيشونها ويبرئ نظامه، ويبرئ حالة الانهيار المجتمعي والهدف لأكبر هو إبعاد النظر عن الخلل في الخريطة الطبقية وازدياد ثراء الأغنياء وتضاعف فقر الفقراء وانتشار الفساد، وعدم وجود أى مشروعات تنموية مقبل القروض الكثيرة التي يثقل بها كاهل الوطن ويورطه.

سياسات الإلهاء

المغالطة العلمية في كلام عبد الفتاح السيسي أن الأمراض التي يتحدث عنها التقرير وهي الضغط والسكري والسمنة هي أمراض الفقراء ترتبط بالفقر وسوء التغذية وسوء العادات الغذائية الناجم عن الفقر والضغوط العصبية وانهيار نفسية المواطن بسبب فقدان الأمل في حياة كريمة ..

وليست أمراض ناجمة عن رفاهية الإفراط في تناول الطعام كما أشار في كلماته، وكما ذكرت فإن هذا هو أسلوبه في تبرير وجوده واستمراره في ظل الأزمات المتصاعدة في مصر.

الأمر لا يتعلق فقط بأسلوب عبد الفتاح السيسي أو بثقافته المحدودة كما يرى البعض، وإنما تكرار مثل هذه الصدمات في كلماته مع الشعب وهو أسلوب ليس جديدا على المصريين واتبعه كثير من الحكام لتوجيه الراي العام تجاه موضوع معين لتمرير أمور أخرى، وهو ما يعرف بسياسة الإلهاء ..

وكان أنور السادات أيضا بارعا في سياسة الإلهاء وبحرفية تفوق نظيره الآن؛ ففي سبتمبر/أيلول 1980 أى قبل اغتيال السادات بعام، كان السادات يعاني من أزمات كثيرة متعلقة بسياسته مع إسرائيل والتي لاقت اعتراضا شديدا من كل الاتجاهات السياسية المعارضة في مصر آنذاك، والتي كانت في ذلك الوقت تتمتع بقدرة تأثيرية كبيرة على الشعب ..

وفجأة فرض السادات قضية على الشعب المصري تتعلق بالمبالغة في أسعار اللحوم، قرر أن هذا الارتفاع بسبب جشع التجار، وخرجت صحف 2 سبتمبر 1980 وفي صفحاتها الأولى البيان الرسمي حول أزمة ارتفاع أسعار اللحوم والذي جاء فيه قرار «السادات» بوقف ذبح الماشية في المذابح أو خارجها لمدة شهر، وذلك في إطار خطة تستهدف الارتفاع الجشع والمجنون في الأسعار ..

ودعا الرئيس السادات الشعب إلى عدم الاندفاع إلى شراء الدواجن والأسماك للمساعدة في إنجاح الخطة، فورا تغيرت سياسات الوزراء والمسؤولين لتتناسب مع التردد الجديد للرئيس، وأعلن أحمد نوح وزير التموين والتجارة الداخلية آنذاك عقوبات للمخالفين لقرار حظر ذبح الماشية والأغنام أو حتى نقلها عبر المحافظات وهي كحد أدنى الحبس 6 أشهر وغرامة 100 جنيه مع المصادرة.

وانشغلت الصحف والراي العام تماما بهذا الأمر وتوابعه، بينما في ذات الوقت كانت هناك الكثير من الأمور تتعلق بترتيبات مصرية إسرائيلية أمريكية فيما يخص الاعتراف بإسرائيل وتوسيع مظلة اتفاقية السلام معها، لم تتفاعل معها قوى المعارضة ولا الشارع المصري لانشغالهم بموضوع اللحمة… إنها سياسية الإلهاء.

الورطة

نفس الأمر الآن يتم وإن كانت بمهارات وحرفية أقل إلا أن تأثيرها أكبر بسبب أزمات تتعلق بقوى المعارضة المصرية، فلا يمر أسبوع إلا ويخرج «السيسي» بقرار أو إجراء أو تصريح يربك به الرأي العام وفي نفس الوقت يبرم اتفاقات مع دول يورط فيها البلاد في قروض كبيرة لا يستفيد منها الشعب المصري ولا نعلم مسارها ..

وليس فقط القروض إنما كثير من السياسات التي تتعلق باستقلال الوطن وحماية أرضه وصيانتها كما حدث مع جزيرتي تيران وصنافير، وكما يحدث الآن من توجيه كل موارد الدولة تجاه فئة وطبقة محددة والعاصمة الجديدة خير شاهد، بالإضافة إلى تجريد المصريين من استقرارهم وعزل الفقراء وترحيلهم من مساكنهم بحجة التطوير مثلما حدث في الوراق وأرض الترجمان ..

والتغطية على المشروعات الفاشلة مثل فرعية قناة السويس، وهذا يفسر القرارات المتتالية برفع أسعار الوقود والضرائب والمواد الغذائية والأدوية، ليجمعها كلها رئيس الدولة في حزمة واحدة ويلقي بمسؤوليتها على سوء سلوك الشعب وعاداته الغذائية والمعيشية فتنخرس الألسنة وتخنق الأصوات ويستسلم الضحايا لمصيرهم كما تستلم الشاه للجزار.

وطبقا لخطاب فخامة الرئيس مع الشعب ماذا يفيد التعليم في وطن ضائع؟ وماذا تفيد التنمية مع شعب سمين؟، وماذا يفيد الشعب في وطن امتلكه المستبدون والمستغلون والفاسدون؟

الفائدة الوحيدة من سياسة فخامته أنه بلور شعب مصر في معسكرين متناقضين ووضع أمامهم خيار واحد إما نحن وإما هم، والأمر بالنسبة لنا لا يتحمل أى توازن أو مواءمة فهو يتلخص في كلمتين «نكون أو لا نكون»، وهو أمر ليس جديد على الشعب المصري فقد قالها شباب مصر في الأربعينيات في مواجهة مستعمر خارجي «الاستقلال التام أو الموت الزؤام» فأولى بنا بعد كل هذه السنوات أن نرفعها في وجه عدو داخلي أشد خطرا على الوطن من العدو الخارجي، عدو داخلي يأكل الأخضر واليابس.



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