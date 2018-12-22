رسالة من داخل السجن

هذه رسالة من الصحفي المعتقل هشام جعفر، المحبوس في سجن العقرب بدون محاكمة، وهى رسالة مكتوبة بخط يده إلى مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، يشكو فيها التعنت والإهمال

السيد مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون

السلام عليكم

هل مطلوب أن يكون الثمن الذي الذي أدفعه لإجراء عملية جراحية لاستئصال البروستاتا! هو إعلان انضمامي لداعش، ومبايعه البغدادي؟ فعلا ما يبدو أن هذا هو الهدف النهائي من عمليه التعذيب الممنهج الذي أتعرض له على مدار ثلاث سنوات. وتخيل معي وقد امتلأت مانشيتات الصحف في الصباح ونشرات المحطات العالمية بهذه العناوين: "بعد 6 سنوات من محاربة السيسي للإرهاب، هشام جعفر يعلن انضمامه إلى داعش" التغطيه ستكون دولية، ونجاح جديد لنظام 3/7 في مصر، هشام جعفر يبايع البغدادي.

ومن الآن أعلمكم ستستقبل مكاتب كل من المستشاره الألمانية ميركل، و الرئيس الفرنسي ماكرون، والرئيس السويسري، وكذلك أمين عام مجلس الكنائس العالمي وغيرهم هذه الأنباء وذلك لسابق تدخلهم عند السيسي لإطلاق سراحي، وسيتحول الأمر لمهاترات انتخابية في بلدانهم، لانهم بذلك يدعمون إرهابيين محتملين أمثالي، وبالطبع لن تخلوا الأنباء من إرفاق 207 سيرات علمية لجهودي التي استمرت 35 عاما في مكافحة التطرف الفكري والتكفيري، وتجديد الخطاب الديني، و مبادراتي لتخفيف التوتر الإسلامي المسيحي في مصر وبلدان المنطقة، وأبحاثي في حل النزاعات الدولية، سيكون ذلك مصحوبا بالطبع بعدد من أغلفة الكتب والأبحاث التي أصدرتها مثل: أزمة الاخوان المسلمين، وإسلاميون و ديمقراطيون، والأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية وغيرها، وقد يشيدون بمجهودي لدعم الحفاظ على حقوق الدولة المصرية مثل المشاركه في استراتيجية مصر 2030 والاستراتيجة القومية للسكان، واستراتيجية تمكين الأسرة المصرية.

بعد هذه المقدمة الضرورية ستغفل الوقائع التي كان آخرها قيام إداره سجن العقرب المحتجز به خارج إطار القانون بإخفاء تقارير طبية صدرت عن مستشفى المنيل الجامعي وعلى مدار 2017/2018 بضرورة إجراء عملية جراحية لاستئصال البروستاتا. قامت بإخفائها عني السادة أعضاء النيابة العامة عند زيارتهم للسجن في سبتمبر الماضي بما يعد تزويرا في الأوراق الرسمية.

بحكم درايتي بأن الشرطة المصرية منذ عهد الخديوي تتصرف "بأن الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا" إلا أنني أحيلكم إلى دفتر أحوال مستشفى السجن بتاريخ 15-7-2018 حيث يؤكد استشاري المسالك الدكتور صفوت صبري ضرورة إجراء عملية جراحية. وكانت الكارثة الأخري هي تأخر إدارة السجن ثلاث ساعات في تركيب قسطرة في مجرى البول في تاريخ 29-11-2018 لعدم توافرها في مستشفى السجن بما يعد شروعا في قتل، فلولا لطف الله لانفجرت المثانة.

في الختام أحب أن أؤكد لكم أنني لن أعلن انضمامي لداعش، ومبايعتي للبغدادي لأن خبرتي علمتني أن النظم الاستبدادية هي المستفيد الأول من ثالوث التطرف والإرهاب والعنف، وفي ختام رسالتى أطالبكم بتطبيق القانون، وإنفاذ لائحة السجون باجراء عملية جراحية لي.

أخذا في الإعتبار أن احترام القانون هو الحد الفاصل بين الإرهاب والشرعية.

مقدمه هشام جعفر

المحتجز خارج إطار القانون في سجن العقرب

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