مؤسسات العقائد الرسمية وشرعية الرئيس

الأسبوع الماضي طالب البابا تواضروس بتعديل الدستور لمد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء ذلك في خط مواز مع جهود رجال الدين الإسلامي في نفس الاتجاه، ورغم أن تحرك رجال الدين الإسلامي جاء باعتبارهم الممثلين للدين الرسمي للدولة إلا أن تحرك الكنيسة المصرية يشير إلى أن هناك نية مبيتة لاستخدام قدسية رجال الدين في دفع الطوائف المصرية بكل اختلافاتها العقائدية نحو تأييد هذا الحاكم ونظامه، وهو ربما يشير إلى هيمنة الحاكم والمصالح السياسية على الرؤية والإرادة الدينية التي من المفروض أن تكون خاضعة لتعاليم وقواعد سماوية أبدية لا تخضع لأى معايير سوى كلمات الله التي أرسلها عبر رسله وأنبيائه، وبالتالي يفرض تساؤلات عن مفهوم الدين الرسمي للدولة وعلاقته بها وحدود الدين داخل الدولة وهل هو عقيدة مستقلة أم مؤسسة رسمية تخدم النظام والدولة وتخضع لإرادتها أكثر من خضوعها للقوانين والتعاليم المنزلة، أو بصيغة أكثر توازنا تحاول أن توفق وتزاوج بين مصالح الحكم وتعاليم الدين، وبلغة أخرى باستخدام الدين في تبرير وتشريع سلطة الحاكم ونظام الحكم؟؟ هي مجرد تساؤلات.

إشكالية الدين الرسمي للدولة أحد الإشكاليات التي أثارت جدلا كبيرا في مصر، وأثارت توابعها مشكلات أكبر على المستوى الاجتماعي والسياسي، ولم أضف المستوى الاقتصادي لقناعتي أن المصالح الاقتصادية وقوانين المال تعلوا على الاعتبارات الدينية والطائفية.

الأحداث التاريخية تشير إلى أن ربط الديانات بالدولة هو سياسة قديمة ربما بدأها الرومان بإنشاء ما يسمى الكنيسة الرسمية للدولة، والغرض الثابت طوال الوقت هو استخدام الدين كأداة تفرض على المواطنين الاعتراف بشرعية الدولة، ودرع قوي من جهة أخرى لحماية الدولة وتقديس الأنظمة والحكومات، مع ملاحظة احتفاظ الدولة هنا بمكانتها السابقة على السلطة الدينية، فلم تقل المسيحية الدين الرسمي للدولة الرومانية بل اعترفت بكنيسة رسمية لدولة تدين بالمسيحية، والفرق هنا في ترتيب الأولويات بين السلطة السياسية والسلطة الدينية.

• دين الدولة والثيوقراطية

من الناحية النظرية هناك فرق بين دين الدولة والثيوقراطية، فتعريف الثيوقراطية لفظيا ونظريا يعني الحكم الديني، وبدقة أكثر هي حكم الكهنة، فالحاكم هنا ضمن تشكيلات رجال الدين يستمد سلطاته من الله والتعاليم السماوية، وكذلك كل جهاز الحكم في الدولة، أما دين الدولة فهو صيغة تم فرضها لتأكيد سيادة طائفة معينة على مقدرات دولة أو بلد ما لتصبح دولة ذات مرجعية دينية محددة ولكنها في ذات الوقت محدودة الهيمنة والسيطرة على السياسات العامة بمعنى أن الدين فيها تابع لأهداف الحكم وداعم له ومانح الشرعية للحاكم، إلا أن التشابه في الأهداف بين الدولة ذات المرجعية الدينية والدولة الثيوقراطية كبير ويصل لحد التطابق، فكلاهما يسعى لفرض قدسية دينية على الحكم يجعل من المعارضة له نوعا من أنواع الإلحاد والكفر، وإن كان الحكم الثيوقراطي يمتلك مرجعية ثابتة ممثلة في الكتب السماوية، إلا أن الدولة ذات المرجعية الدينية تمتلك درجة من المرونة تجعلها في كثير من الأحيان غير ملتزمة حرفيا بالتعاليم الدينية، إذاً هنا يمكن أن نعتبر الدولة ذات المرجعية الدينية هي دولة ثيوقراطية معدلة بل هي أخطر من الحكم الثيوقراطي لتحللها من أي التزام بتعاليم الكتب السماوية

• دستور المدينة

قبل أن ينفعل قارئ متعصب ويتهم كلماتي بالتقليل من شأن الدين وعلاقته بالحكم والدولة، أوضح أن أول دستور مدني لدولة وضعه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، لم ترد فيه أي مادة تشير إلى أن دين الدولة هو الدين الإسلامي، رغم هيمنة المسلمين وتشكيلهم لأغلبية المجتمع في المدينة آنذاك، فقد ركزت مواد دستور المدينة على تنظيم الحقوق المدنية لجميع أهل المدينة بمختلف طوائفهم وعقائدهم وتحقيق العدالة والمساواة دون انحياز لطائفة على حساب طائفة أخرى، ومن الملاحظ أن هذا الدستور أعطى لليهود حق المشاركة في الانخراط في الجيش المدافع ضد أي عدوان خارجي على المدينة التي يشتركون في الدفاع عنها، باعتبار أنه وطن واحد للجميع تجمعهم فيه مصالح مشتركة واحدة بصرف النظر عن الاختلافات الدينية.

والحقيقة أن فرض مادة الدين الرسمي للدستور المصري جاء مدفوعا بغرض سياسي ضيق، فقد ظهرت هذه المادة أول مرة عام 1922 عندما اقترحها مفتي الديار المصرية آنذاك الشيخ محمد بخيت في اجتماع اللجنة التي تم تشكيلها لوضع مواد الدستور المصري عقب ثورة 1919 وإعلان الإنجليز استقلال مصر دولة ملكية دستورية، وجاء الاقتراح صادما لأعضاء اللجنة وخاصة أن الدستور كان ثمرة كفاح كل عناصر الأمة وبرز فيه شعار «يحيا الهلال مع الصليب»، لهذا كانت الموافقة عليه بدافع من الحرج أو الحياء أو الارتباك، والدافع الذي كان وراء قيام الشيخ محمد بخيت باقتراح هذه المادة، هو صعود الأفكار الاشتراكية واستيلاء البلاشفة على الحكم في روسيا فخشيت أوربا من هذا الصعود وخاصة إنجلترا، وبدأت الدعايات ضد الفكر الاشتراكي باعتباره فكرا يكفر بالأديان، وهو ما جعل بريطانيا تؤثر على مفتي الديار المصرية ليصدر فتواه عام 1919 بأن الجماعة البلشفية تهدم الأديان السماوية وخاصة الإسلامية، وهو ما أثار غضب الاشتراكيين المصريين آنذاك فأصدروا بيانا تحت عنوان عنوانه «اعتنقوا البلشفية أيها المصريون» جاء فيه أن البلشفية لا تخالف الإسلام في شيء ولا تتعارض مع الدين الذي يدعو للحرية والمساواة.

الشاهد أن هذا الاقتراح من المفتي جاء مدفوعا بهذا السياق الذي فرضه المستعمر البريطاني لمواجهة الأفكار الاشتراكية التي كانت تهدد عرش بريطانيا العظمى ومستعمراتها في الشرق.

وظلت هذه المادة تنتقل عبر الدساتير المختلفة حتى يومنا وتتقدم حتى أصبحت من المواد الأولى في الدستور، وكان ذلك يتم بنفس الدوافع السياسية التي كانت وراء ظهورها وإن كانت بتصريفات مختلفة وأهداف متنوعة أهمها إضفاء شرعية دينية على الأنظمة والحكام المتعاقبين، والذي حكم معظمهم مصر بالحديد والنار والقمع والظلم، تحت مظلة الشريعة الإسلامية والتي تحولت في كثير من الأوقات لسلاح تكفيري استخدمته الدولة ضد المعارضين لها.

القصد هو التأكيد على أن المستفيد الأول من ربط الدولة بدين رسمي كانت الأنظمة الغاشمة.

• قتل المواطنة بالهلال والصليب

كما قلت أكثر من مرة فإن شعار يحيا الهلال مع الصليب في مواجهة الاحتلال الإنجليزي لم يكن شعارا إيجابيا أو وطنيا، بل كان شعارا طائفيا ربط قضية الوطن بالطوائف وحصرها في طائفتين وعقيدتين الإسلام والمسيحية، وما أن انتصرت الأمة على المستعمر ونالت استقلالها، حتى اقتصرت الدولة على دين رسمي واحد في دستورها الأول عام 1922 وهو الإسلام، وهو ما يشير إلى أن الاستناد على الطائفية في مواجهة مشكلات الأمة أو الاستناد عليها في الحكم أو في السياسية إنما مصيره النهائي الترسيخ للصراع الطائفي وإقصاء طوائف لطوائف أخرى على أساس ديني وعقائدي.

روي عن حاكم تركيا «أردوغان» أنه استقبل من قبل بعض الساسة في دولة عربية وقال له أحدهم أهلا بالرئيس الإسلامي للدولة الإسلامية، فأجابه الرئيس التركي على الفور قائلا: «بل أنا رئيس مسلم لتركيا»، الرجل بكلمات قليلة أراد أن يؤكد على ما سبق وأن أكده وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول دستور مدني وضعه في المدينة المنورة وهو أن الوطن ملك كل أبنائه بمختلف عقائدهم ومللهم ونحلهم، وأن الدين هو الضامن لحسن سير صاحبه في طريق العدالة، وعلى العكس جاءت التجربة المصرية لتؤكد على أن استخدام الحكام للخطاب الديني والاستناد إلى المباركة والشرعية من رجال الدين وكهنته المنافقين للحاكم الظالم، إنما كان السلاح الذي دمر الوطن وانهار به إلى مصير مظلم

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