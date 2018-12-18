السترات الصفراء، لا رجوع إلى الوراء

الحديث عن تقلّص زخم هذه التحركات لا يعني تلاشيها أو حتى ضعفها. إذ إنّ ما يخشاه المقرّبون من الحكومة هو استمرا ر هذه الاحتجاجات في ظل استحالة إصدار أمر بإيقافها





أثبتت أحداث الجولة الخامسة لأصحاب السترات الصفراء بفرنسا يوم السبت الماضي أن المتظاهرين مستمرون في احتجاجاتهم. إذ تواصلت المظاهرات وقطع الطرقات في مدن فرنسية كثيرة رغم الدعوات المتكررة من معظم رموز المعارضة والإعلاميين وزعماء الرأي لثني المحتجين عن التظاهر وقطع الطرق خشية أعمال تخريب أو حدوث عملية إرهابية مثل التي حصلت في ستراسبورغ وحصدت أرواح ثلاثة فرنسيين وأصيب أضعافهم. فهل أصبحت هذه الاحتجاجات تَحَديا لا يرضى سوى برأس ماكرون وحكومته؟

نخبة الحكام

الدعوة للامتناع عن الاحتجاج مؤخرا توالى نشرها على مدار الساعة وفي كل برامج الحوار السياسي وبأصوات متعددة من اليمين واليسار وتفاوتت في أهمية من تحمس لها. هذا الإجماع شذ عنه جان لوك ميل ونشون زعيم حركة "فرنسا الأبية" (غير الخاضعة) بدعوته الصريحة للثورة على النظام والتي وجهها لأصحاب السترات الصفراء ومن ورائهم كافة الشرائح الفرنسية التي يعتبرها مهددة من نخبة الحكام الذين "تحولوا" حسب تعبيره لـــ"خدمة" مالكي الأسهم ورأس المال المتوحش . ومن أقصى اليمين على لسان مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف التي عبرت عن تفهمها لمطالب المحتجين وذَكَّرت بِأنها طالما نادت بنفس المطالب التي رفعها أصحاب السترات الصفراء وأُستبعدت بموجبها من قِبَلِ النُخبَة السياسية. مناسبة سانحة استثمرتها للطَّرِقِ مجددا وبكلمات صريحة على الملفات التي شكلت جوهر خطابها الانتخابي المعادي للعولمة ولهيمنة البنوك والشركات العابرة للقارات من ناحية ولرفض دخول المهاجرين الذين تعتبرهم تهديدا مباشرا لفرص طالبي الشغل وقيم المجتمع من ناحية أخرى.

حركة فريدة

ولعلّ الجديد في حركة الاحتجاج هذه المرة، أنه بقدر ما نجحت في لفت الأنظار باعتبارها حركة فريدة للاحتجاج على مدار الأسابيع الماضية، إلّا أن تقلّص زخمها قد لاح في الأفق، بسبب عملية ستراسبورغ الإرهابية وما وعد به خطاب الرئيس ماكرون من زحزحة القدرة الشرائية للأقل دخلا بزيادة 100 يورو للأجر الأدنى والتعهد بعدم رفع أسعار الوقود والضرائب بعد الوعد بتجميدها في وقت سابق. ولعل اشتداد موجة البرد أيضا ساهم بقدر ما في شد المتظاهرين الى الدفء في بيوتهم رغم تحلق أغلب من رأيناهم حول نيران الأخشاب المكدسة على الطرقات. لكن الحديث عن تقلّص زخم هذه التحركات لا يعني تلاشيها أو حتى ضعفها. إذ أنّ ما يخشاه المقرّبون من الحكومة هو استمرار هذه الاحتجاجات في ظل استحالة إصدار أمر بإيقافها.

وفي الحقيقة، هي خِشية تفرض وقفة حاسمة من طرف حكومة ماكرون، فأصحاب السترات الصفراء أظهروا على مدى الأسابيع الماضية تماسكا لا فِتا يعكس تآلفا و"عِشرة"، رغم التنوع الاجتماعي الذي ينحدرون منه. إذ أثبت تماسكهم هذا اجتماعهم على "المُشترك" المتمثل في الغضب المتراكم على أداء الحكومة الفرنسية المتوحّش في مجال الجباية. لهذا تقدموا جميعا (دون انتماءات حزبية) و بصفة المواطنة أساسا للتعبير بهذه الحركة على تدهور قدراتهم الشرائية التي استبد بها نظام جبائي يتفنّن في اعتصار موارد المواطنين و يغضّ الطرف قصدا عن الجرائم المالية والجبائية التي تقترفها الشركات الكبرى العابرة للقارات في حق المال العام. وبالتالي فإن هذه التحركات تعتبر أن هذه الشركات أولى بدفع نصيبها المتراكم من الضرائب عوض التضييق الظالم على محدودي الدخل.

التعبير الصارخ

وقد مثّل قطع الطرق في وجه جحافل شاحنات شركة "أمازون" أبلغ تعبير عن هذا الغضب. علما و أن شهر ديسمبر يُعتبر أهم شهر في السنة بالنسبة لهذه الشركة التي حققت أرقاما قياسية عملاقة السنة الماضية باعتبار تأمين شحن هدايا عيد الميلاد التي يُفضّل الزبائن تلقّيها "ديليفري" عِوَض تكَبُّد مشقة التنقل. و ليست هذه الشركة العالمية وحدها تحقق أرباحا خيالية على التراب الفرنسي، بل أن قائمة مثيلاتها لا تُعدّ و لاتحصى في بلد يُصنف ثاني أقوى اقتصاد في منطقة اليورو. لكن هذا التعبير الصّارخ قصد الوقوف في وجه شركة "أمازون" لتعطيل توزيع بضائعها هو وقوف في وجه شكل جديد من الشركات متنامية الأرباح، زادت شكل الاقتصاد الرأسمالي وحشية، بسبب اتّباعها منظومة ربحية حديثة تعتمد على الاستغناء بأكثر قدر ممكن عن العنصر البشري واتّباع التواجد الافتراضي في السوق (من خلال عرض منتجاتها على الشبكة العنكبوتية) عوض التواجد الفعلي في المساحات التجارية.

مستمرون

هي إذن جولة أخرى من جولات هذا النمط المستحدث من الحراك الاجتماعي، يؤكد على أن المحتجين مستمرين في مطالبهم على قلب رجل واحد. بل إن الحراك ماضٍ إلى التصعيد (رغم تقلص المشاركة)، و لا أدل على ذلك من الشعار الذي رفعوه مؤخرا من أجل" استفتاء مبادرة المواطنين ". شعار أثار جدلا واسعا وأعاد دورا منسيا للمواطنين في ديمقراطية مباشرة يرونها أفضل من ديمقراطية لم تعد تمثلهم بعدما انقطع أغلب من انتخبوهم من ممثلي الأحزاب في أبراجهم بعيدا عن هموم المواطنين.

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