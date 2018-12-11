العالم الحر يتاجر في خاشقجي ويستثمر في بن سلمان!!

منذ توجيه وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" في 17 نوفمبر الماضي الاتهام لشخصه صراحة بالتورط في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر، يتعرض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لعزلة دولية وضغوط تتهدد مستقبله السياسي، ولم تفلح محاولاته في ابعاد التهمة عن شخصه بنفى وقوع الجريمة من الأساس ثم التشكيك في وقوعها.

الجميع بات يعرف من أمر بقتل خاشقجي، والفريق الذي نفذ الجريمة، والطريقة التي تمت بها عملية الإغتيال، ودور كل عضو من أعضاء الفريق في تنفيذ الجريمة، ولكن سماسرة السياسة وأدعياء الحرية وحقوق الإنسان يستغلون القضية في تحقيق أقصى المكاسب من ورائه. وفي مقال نشرته صحيفة حرييت التركية يقول الصحفي التركي، تونجا بنغن إن: "الجميع يساوم بن سلمان طمعا في نفط وأموال السعودية، وبشكل خاص الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وإن أجهزة استخبارات الكثير من البلدان، خاصة السي آي إيه، والموساد، تلعب دورًا في عدم كشف كل ملابسات جريمة الاغتيال للسبب نفسه".

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والذي وقعت الجريمة على أرض بلاده، اختار التمسك بكشف الحقيقة كاملة، وأعلن وفق ما لدى أجهزة مخابرات بلاده أن الأمر بالقتل جاء من أعلى المستويات في القيادة السعودية، وكرر تأكيده في قمة العشرين بالأرجنتين على طلبه الحقيقة وقال: "الحقيقة التي سعت الإدارة السعودية إلى إنكارها أولا ثم محاولة تشويه الحقائق، وأخيرا الاعتراف بوقوعها تجلت بفضل الموقف التركي الحازم". وتجنب أردوغان الإساءة للدولة السعودية، واستبعد أن يكون الملك سلمان قد أمر بذلك، ولكنه في نفس الوقت يضيق الخناق حول ولي العهد بالذات، وهو الأمر الذي يستغله الطامعون في الرز السعودي في الاستثمار في ولي العهد الباحث عن طوق النجاة.

حرق النفط قبل قمة العشرين

قبل أيام من حضوره قمة العشرين بالأرجنتين، مهد ولي العهد السعودي لقبول قادة الدول المشاركة في القمة بتواجده بينهم، سيما أن 16 دولة منهم تستورد النفط، ومن بينهم الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، والهند ثالث أكبر المستوردين، بالإضافة إلى كل الدول الأوربية الأعضاء في المجموعة. وأغرق بن سلمان سوق النفط وحرق الأسعار، كهدية لضمان عدم اعتراض الزعماء على مشاركته. وشكر ترمب السعودية، وقال في تغريدته: "أسعار النفط تنخفض. رائع، هذا شبيه بخفض ضريبي كبير لأميركا والعالم. هنيئا، 54 دولارا، كانت للتو 82 دولارا. شكرا للسعودية، لكن لنخفض أكثر".

وفضحت وكالة بلومبرغ الاقتصادية اللعبة، وربطت بين انخفاض السعر ومقتل خاشقجي، وقالت: "أن سعر برميل الخام الأمريكي كان عند مستوى الـ 82 دولارا في مطلع أكتوبر، وهو تاريخ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول، ومنذ مطلع الشهر الماضي تراجع سعر برميل خام "غرب تكساس الوسيط" ليتم تداوله اليوم عند مستوى الـ 54 دولارا" بانخفاض قدره 34%!

ترمب يفوز بـ 110 مليارات دولار اضافية

استثمر ترمب هجوم الكونغرس على بن سلمان وتسريب وكالة المخابرات المركزية، سي آي إيه، معلومات بضلوعه في مقتل خاشقجي في انفاذ صفقات سلاح ضخمة كانت مؤجلة، وكذلك في ابرام صفقات أخرى جديدة، وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء 28 نوفمبر أن الحكومة الأمريكية عقدت صفقة مع العربية السعودية لبيع نظام للدفاع الصاروخي من صنع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية بقيمة 15 مليار دولار، وأن الصفقة كانت قيد النقاش مع السعودية منذ ديسمبر 2016 وإنها تمت الآن فقط وبعد جهود مكثفة من جانب الحكومة الأمريكية شملت اتصالا شخصيا بين الرئيس دونالد ترمب والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وكشفت وكالة رويترز في تعليقها على الصفقة عن: "سعي إدارة ترمب وشركات صناعة السلاح الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية لإنفاذ اتفاقات فعلية ضمن حزمة صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار جرى الترويج لها وسط تزايد المخاوف بشأن دور القيادة السعودية في مقتل الصحفي جمال خاشقجي"، وبذلك يستثمر ترمب ضلوع بن سلمان في الجريمة، ولا يخفي مساندته في العلن طمعًا في ذهب المعز، وقد قال بصريح العبارة أنه: "سيحافظ على استمرار العلاقات الوثيقة مع السعودية نظراً لما تتمتع به من ثروة نفطية وتوقيعها صفقات شراء أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات".

صفقات ماكرون تزيد عن 20 مليار دولار

في أول تعليق له على قضية اختفاء جمال خاشقجي، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "الأحداث خطيرة، وخطيرة للغاية"، وقال في حواره مع إذاعة فرنسا الدولية على هامش القمة 17 للفرانكفونية في يريفان بأرمينيا، إنه: "ينتظر كشف الحقائق والوضوح التام في القضية". ولما سُئل عن العلاقات الفرنسية-السعودية، قال: إن السياسة تعلو دائما على المصالح الاقتصادية، وإنه "من الخطأ اعتبار السعودية زبونا كبيرا بالنسبة لفرنسا"، وإنه "لم يدرج أبدا الدبلوماسية الفرنسية وفق معايير تجارية".

مثالية ماكرون السياسية اختفت في مقابلته مع بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين، ووعده بتقديم المساعدة في أزمته وقال له: "لا بأس بإمكاني التعامل مع الأمر، أنا رجل يحترم كلمته"! ولم يكن هذا النفاق حبًا في ولي العهد ولكن طمعًا في انفاذ صفقات الأسلحة الفرنسية العالقة بين البلدين والتي تجاوزت الـ 20 مليار دولار، والتي تعارضها الجمعيات الحقوقية الفرنسية وتتهم ماكرون بمنح تراخيص تصدير الأسلحة للسعودية ويستخدمها ولي العهد في قتل الأطفال والمدنيين في اليمن، وقد زادت المطالبة بوقفها منذ مقتل خاشقجي ولكن دون جدوى.

أسلحة من بريطانيا بـ 14 مليار دولار

بعد وقوع الجريمة، دانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مقتل جمال خاشقجي "بأشد العبارات"، وحثت ماي في كلمة أمام نواب مجلس العموم، البرلمان على مشاركتها في إدانة الحادثة. وقالت: "أنا متأكدة أن جميع نواب مجلس العموم سيشاركونني في إدانة قتل جمال خاشقجي بأشد العبارات الممكنة، ويجب علينا الوصول إلى حقيقة ما حدث".

وقبل انعقاد قمة العشرين أعلنت ماي عن لقاء بن سلمان في القمة، وهو موقف سلبي في حد ذاته، وتراجع عن موقفها المتشدد من القضية، ولكنها أعلنت قبل الاجتماع إنها ستمارس ضغوطاً على الأمير في قضيتي مقتل خاشقجي والحرب في اليمن. ثم أظهرت ماي الوجه الدبلوماسي المناقض لموقفها المبدئي من الجريمة، وطالبت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باتخاذ إجراءات لمنع تكرار حوادث مثل حادثة مقتل جمال خاشقجي.

في مارس الماضي وقع ولي العهد السعودي مذكرة تفاهم لشراء 48 مقاتلة بريطانية من طراز تايفون بقيمة 14 مليار دولار، وهي صفقة يتباحث بشأنها الجانبان منذ سنوات، واستغلت ماي الوقت المناسب للتنفيذ، سيما وأن بريطانيا ستخسر جراء الخروج من الاتحاد الأوربي "بريكست" ما يعادل 100 مليار يورو سنويًا. وعلى الرغم من رفض حزب العمال المعارض الصفقة، ومطالبة منظمات غير حكومية ماي بتعليق تصدير الأسلحة للسعودية حتى تتوقف حربها على اليمن، لكن ماي تستثمر في الحدث ولن تضيع الفرصة.

السبسي يفوز بـ2.4 مليار دولار

استغل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، الذي تعاني بلاده من عجز في الموازنة وأزمة اقتصادية خانقة، طلب بن سلمان زيارة تونس، ضمن جولته الخارجية التي نصحه بها مستشاروه وأصدقاؤه لكسر العزلة الدولية المطبقة عليه وتبييض صورته، وقرر استقباله والاستثمار في الأزمة التي يمر بها ولي العهد. ووظف السبسي الاحتجاجات الشعبية ورفض المحامين والصحفيين وجمعيات حقوق الانسان زيارة بن سلمان في تعظيم الصفقة، سيما وأنها الزيارة الأولى لعضو من العائلة المالكة السعودية التي تؤوي الرئيس المعزول، زين العابدين بن علي، المطلوب للعدالة في تونس منذ ثورة 2011.

صفقة السبسي لم تكن قليلة، فحصل من بن سلمان على مليار ي دولار، وديعة لدى البنك المركزي التونسي، وما يصل إلى 400 مليون دولار من النفط بسعر تفضيلي، وفق تصريح مصدر دبلوماسي تونسي لصحيفة جون أفريك الفرنسية، والذي قال أن الحكومة تعتبر الزيارة "كلها فائدة"، إذ جاءت بطلب من الأمير، وكانت "برقية" لم تستمر سوى 4 ساعات. السبسي فاز بمليارات الأمير، وحاز امتنانه أيضًا على الاستقبال، بل واعتبره مثل والده، في مقابل لقطات تلفزيونية وزيارة "برقية" مذعورة خلت من مؤتمر صحفي، أو جولة في شارع الحبيب بورقيبة الذي اكتظ بالتظاهرين الذين يحملون المناشير.

البحرين تفوز بـ 220 ألف برميل نفط يوميًا

وفي جولته الخارجية لكسر العزلة أيضًا، استقبل ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد السعودي مقابل خط أنابيب نفط سعودي جديد، يربط معامل بقيق السعودية بمصفاة باكو البحرينية، بطول 110 كيلومترات، وبمعدل ضخ يصل إلى 220 ألف برميل نفط يوميا، وقد وعد أن يصل الضخ إلى 350 ألف برميل يوميا في المستقبل.

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