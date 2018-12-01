جريمة دوري الأمم الأوربية!

فالمباريات أقرب إلى المواجهات الودية، بل أن كثيرا من المباريات الودية فيه من القوة والمتعة يفوق ما رأيناه في معظم مباريات دوري الأمم

لا أتصور أبدا أن مسؤولي الاتحاد الأوربي لكرة القدم "اليويفا" كانوا في كامل قواهم العقلية عندما قرروا إقامة بطولة دوري الأمم الأوربية، تلك البطولة التي تجري الآن بمشاركة خمسة وخمسين منتخبا أوربيا؛ فهذه البطولة التي انطلقت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي وشهدت حتى الآن مئة وأربعا وعشرين مباراة، لم تشهد أي صدى فني ولا إعلامي ولا جماهيري، بل لا مبالغة في القول إن بطولة مثل الدوري المصري الذي تغيب عنه الجماهير أكثر إثارة وتشويقا منها!

ليست وليدة اللحظة

نعم فكرة إقامة البطولة لم تكن وليدة اللحظة، واحتاج إطلاقها سبع سنوات من الإعداد والتجهيز، لكن أصحابها أعمتهم شهوة التسويق وجمع المال عن التفكير في جدواها، فعلى الرغم من أن البطولة يشارك فيها أفضل منتخبات العالم ومنها المنتخب الفرنسي بطل النسخة الأخيرة من كأس العالم ووصيفه الكرواتي، بل وصاحبا المركزين الثالث والرابع بلجيكا وإنجلترا، فإنها تفتقد كل عناصر المتعة والإثارة، بل وكأن هذه المنتخبات الكبرى غير المنتخبات التي نعرفها واللاعبين غير اللاعبين!

وإذا ما حاولنا البحث عن إيجابيات لتلك البطولة، فلن نجد إيجابية واحدة تذكر، بل لا ضير إن قلنا كلها سلبيات، أوجز بعضها في السطور التالية:

على الصعيد الفني لم نر حتى الآن أية قيمة فنية تُذكر، فالمباريات أقرب إلى المواجهات الودية، بل إن كثيرا من المباريات الودية فيه من القوة والمتعة يفوق ما رأيناه في معظم مباريات دوري الأمم، والأزمة ليست هنا، فالمستوى الفني من الممكن أن يتحسن مستقبلا، والإثارة ممكن أن تأتي مع دخول المباريات مراحل المنافسة على اللقب، لكن الكارثة أو قل الجريمة تتمثل في العبء البدني التي ستضيفه تلك المباريات على اللاعبين، وقد تكون سببا في التعجيل بإنهاء مسيرة العديد من النجوم في وقت قياسي، ذلك بعد أن أصبح بعض اللاعبين مطالبا بأداء مباراة كل أربعة أيام.

المخاطر البدنية

ولنأخذ مثالا على ذلك لاعب من هاري كين نجم المنتخب الإنجليزي ولاعب توتنهام الذي شارك في إحدى عشرة مباراة خلال أربعة وأربعين يوما فقط، فهو يشارك الآن في ثلاث بطولات كل واحدة منها لا تقل أهمية عن الأخرى، يشارك مع ناديه في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوربا، فيما يشارك مع منتخب بلاده في دوري أمم أوربا، فخلال الفترة من الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى أخر نوفمبر/تشرين الثاني شارك في المباريات بواقع مباراة كل أربعة أيام فقط، بواقع خمس مباريات بالدوري الإنجليزي، وثلاث بدوري أبطال أوربا، واثنتان بدوري الأمم الأوربي، وواحدة ودية مع منتخب بلاده أمام نظيره الأمريكي، وناهيك عن المخاطر البدنية التي سيواجهها نجم مثل كين وهو بالمناسبة اللاعب رقم واحد في ناديه وفي المنتخب، فإن الأكثر كارثية هنا هو الارتباك الفني الذي يمكن أن يصيبه ويصيب أقرانه نتيجة اختلاف الطرق التدريبية بين مدربيهم بالنادي والمنتخب، فهم مطالبون بالتدريب مع المنتخب لمدة أسبوع على الأقل شهريا!

العزوف الجماهيري

أما على الصعيد الجماهيري، فالجواب يظهر من عنوانه، حيث الإقبال الجماهيري على المباريات لا يتناسب أبدا مع قيمة المنتخبات المشاركة، حتى التفاعل مع المباريات ونتائجها وأداء اللاعبين فيها لم نر له أي ذكر جماهيري على أي من مواقع التواصل الاجتماعي، فتلك المواقع هي الترمومتر الحقيقي لقيمة وقوة الأحداث المختلفة وعلى رأسها الرياضية!

نأتي إلى الجانب التسويقي والذي يفترض أن مسؤولي اليويفا وضعوه أولوية لأهدافهم حين قرروا إقامة البطولة، فنجد أن الفكرة ضربت الهدف التسويقي في مقتل، لأن الظهور المتكرر للمنتخبات المشاركة ونجومها، أفقد تلك المنتخبات والنجوم قيمتهم الكبرى ومكانتهم العالية التي كانوا يكتسبونها من ندرة الظهور على مسرح الأحدث، أما بوجود هذه البطولة فقد ابتذلت مكانة هذه المنتخبات وأفقدت نجومها لهفة الشوق إليهم ومشاهدتهم مع منتخباتهم بالبطولات الكبرى مثل كأس أمم أوربا وكأس العالم!

أعتقد أن مسؤولي اليويفا نادمون الآن على تلك الخطيئة!

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