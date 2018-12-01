جريمة تأبى النسيان!

حقٌّ يأبى النسيانَ، أحدُ شعاراتِ حقِّ العودةِ الفلسطينيِّ، وعلامتُه المفتاحُ القديمُ للبابِ الخشبيِّ للبيوتِ التي هجرَها الفلسطينيونَ تحتَ إرهابِ الاحتلالِ والاستيطانِ الصّهيونيِّ، وتعملُ إسرائيلُ وأمريكا والوكلاءُ العربُ على شطبِ هذا الحقِّ بأيِّ شكلٍ، لكنّه ليسَ بمقدورِهم، فهو قرارٌ خارجُ سلطتِهم رغمَ قوتِهم الهائلةِ، إنَّه ميراثٌ عنِ الأرضِ والحقِّ والتاريخِ والتراثِ لا يُمحى أبدَ الدّهرِ، إلا إذَا انتزعُوا الذاكرةَ من عقولِ الفلسطينيّينَ جميعاً أجيالاً بعدَ أجيالٍ.



القضية الأخطر

وجريمةٌ تأبى النسيان، عبارةٌ يتبلورُ منها شعارٌ عن القتلِ البربريِّ للصحفيِّ السّعوديِّ جمال خاشقجي في قنصليةِ بلادِه في إسطنبولَ التركيةِ، الجريمةُ هي القضيةُ الأخطرُ في عهدِ الرئيسِ الأمريكيِّ ترمب، كما قال، وهُو يريقُ كلَّ ماءِ وجهِه من أجلِ طيِّها وإنقاذِ حليفِه السّعوديِّ الذي يغدقُ عليه المالَ والصفقاتِ، المعلنَ منها، والمخفيَّ، العامَّ الموجّهَ للدولةِ الأمريكيّةِ، والخاصَّ الموجّهَ للشركاتِ التابعةِ لهُ ولصهرِه ومستشارِه جاريد كوشنر، ويوماً قريباً أو بعيداً ستتكشّفُ أسرارُ ترمب في ملفَّي السعوديةِ وروسيا، ومنذُ وعتِ الذاكرةُ لم نجدْ رئيساً للقوةِ العُظمى يستميتُ في الدفاعِ عن بلدٍ صديقٍ أو حليفٍ إلى هذا الحدِّ، وكأنّ أصولَه ترجعُ إلى هذا البلدِ، ولو لم نكنْ نعلمُ أنّه من أصلٍ ألمانيٍّ لقلْنا إنَّ أجدادَه ينتسبون إلى نجد أو الحجازِ، ومَن الذي يقومُ بدورِ مُحامِي الدفاعِ الوفي؟ إنّه الرئيسُ الذي يتصرّفُ مع الآخرين – ومنهم حلفاءُ بلادِه التاريخيونَ في أوربا الذين يشاطرونَها القيمَ والمصالحَ نفسَها – مثل الطاووس، نراه يمطُّ شفتَيه للأمامِ، ويقطّبُ جبهتَه، ويتجهمُّ من دونَ ابتسامةٍ، ويومئُ برأسِه ويهزُّها قليلاً، ويتبخترُ في مِشيته، يتصرّفُ هكذا ليسبغَ على نفسِه هيبةَ ومهابةَ سيّدِ العالمِ ورئيسِ القوةِ العُظمى كأنّه إمبراطورُ الأرضِ الأوحدُ، لكنّه أمامَ السعوديّةِ، ومع ولي عهدِها، لا مانعَ أنْ يتخلّى عن الهيبةِ المزعومةِ ويتحوّلَ إلى تاجرِ سلاحٍ يعرضُ على لوحاتٍ توضيحيّةٍ أمامَ العالمِ بحضورِ ابنِ سلمانَ في البيتِ الأبيضِ تفاصيلَ الصفقاتِ ونوعياتِها، وقيمتَها، صفقةً بعد أُخرى، إنّه "شيلوك" القرنِ الحادي والعشرينَ.

الغدر

جريمةُ خاشقجي في أحدِ وجوهِها إعلانٌ للنّاسِ بأنَّ العدالةَ على الأرضِ لم تمُت بالكلّية، فيها إشارةٌ سماويّةٌ بأنَّ الحقَّ ظاهرٌ على الباطلِ مهما تسيّدَ الباطلُ، ومهما ضاعَ الحقُّ كثيراً حتّى لا يقنطَ الناسُ من رحمةِ اللهِ، ومن اختلالِ ميزانِ العدالةِ مما قد يذهبُ بالعقولِ والأروحِ والإيمانِ إلى المجهولِ.

وفي الجريمةِ إشارةٌ إلى أنَّ عاقبةَ الدمِ البريءِ الذي تعرّضَ للغدرِ تجلبُ وبالاً على كلِّ مَن شاركَ في سفكِ هذا الدمِ، وانتهكَ عهدَ أمانِه، ولو كلُّ دمٍ بريءٍ مُنحَ عهداً بالأمانِ ثمَّ سالَ دونَ عقابٍ ولو رمزيّاً لفقدَ الناسُ إيمانَهم بالقيمةِ المعنويةِ للحقِّ والعدلِ في الدنيا، ولسقطتِ القيمةُ الماديةُ للقانونِ والقصاصِ، ولصار كلُّ مظلومٍ إمّا يموتُ قهراً، أو يسعى للثأر بنفسِه، فتتحولُ البلدانُ والمُجتمعاتُ إلى عصاباتٍ ومافياتٍ وغاباتٍ وتسودُ الفوضى، وعندما تمتدُّ يدُ العدالةِ للرؤوسِ الكبيرةِ الضّالعةِ في الجريمةِ، فهذا مهمٌّ لاستقرارِ وسلامِ المُجتمعاتِ، وأمانِ الناسِ، وهو ضروريٌّ لتعظيمِ الاعتبارِ لقيمِ المُحاسبةِ والعدالةِ والقانونِ ومُبرّرُ وجودِ الدولةِ.

قضيةُ خاشقجي لم تعدْ تركيةً سعوديةً ضيقةً، إنّما صارت قضيةً دوليةً واسعةً، وقد اكتسبت أهمّيةً خاصّةً في أمريكا ولم تكنْ في حسبانِ أحدٍ أن تتحولَ إلى مادّةٍ يوميّةٍ هناك، وتصبح مأزِقاً للإدارةِ الحاكمةِ، والقضيةُ تعكسُ تدافعاً ثُلاثيَ الأطرافِ مُتعددَ الأهدافِ: البيتَ الأبيضَ مُدافعاً عن المصالحِ والعلاقاتِ، والكونجرسَ مدافعاً عن العدالةِ والأخلاقِ، والصحافةَ مدافعةً عن الشرفِ والحقيقةِ، سلطتان رسمّيتان تملكانِ القرارَ، والثالثةُ معنويةٌ، "الصحافةُ"، تملكُ التأثيرَ وتوجيهَ الرأيِ العامِ، وهي سلطاتٌ حقيقيةٌ تمارسُ صلاحياتِها باستقلاليةٍ وجديةٍ وتخوضُ معركةً لا يُعرفُ متى تنتهِي بعدَ شبهاتٍ تطايرتْ من دماءِ خاشقجي تمسُّ ترمب وكوشنر في طبيعةِ العلاقة السّريةِ معَ السعوديةِ والتي ستتكشّفُ حقيقتُها حتماً، وفي يناير المُقبلِ سيبدأُ الديمقراطيونَ تحقيقاً في مجلسِ النّوابِ بعدَ فوزِهم بأغلبيتِه بشأنِ العلاقاتِ الغامضةِ المُلتبسةِ ليسَ معَ الرياضِ فقط إنّما معَ موسكو أيضاً، كما أعلنَ النائبُ آدم شيف الرئيس المرتقب للجنةِ الاستخباراتِ في مجلس النواب.

العلاقات المالية

وهنا ستدخلُ القضيةُ في منحنى تصاعديٍّ آخرَ، فالهدفُ سيتجاوزُ مدى مسؤوليةِ ولي العهد السعوديِّ عنْها أم لا، إلى مُستوى حدودِ العلاقاتِ الشخصيّةِ والماليةِ والتّجاريةِ للرئيسِ معَ السّعوديةِ قبلَ وأثناءَ انتخاباتِ 2016 وبعدَ دخولِه البيتَ الأبيضَ، وفتحُ هذا الملفِّ مع تحقيقاتِ روبرت مولر في التدخّلِ الروسيِّ في الانتخاباتِ قد تكونُ التهديدَ الأخطرَ على وجودِ ترمب في الرّئاسةِ، أو فرصِه في الترشّحِ والفوزِ بفترةٍ ثانيةٍ، وستكونُ قضيةَ الديمقراطيين الكُبرى أيضاً استعداداً منْهم لانتخاباتِ رئاسةِ 2020، بتمهيدِ الطريقِ أمامَ مرشّحِهم، وعائلتا ترمب وكوشنر لا علاقة لهُما بالسّياسةِ أصلاً، ما يجمعُهما عملاً ومُصاهرةً هُو التجارةُ والصفقاتُ، وهما يُديران البيتَ الأبيضَ والسياسةَ الخارجيةَ الأمريكيةَ بمنطقِ الشيكاتِ، الربحِ والخسارةِ، من يدفعْ يحصلْ على المُساندةِ، والذي لا يدفعُ يتعرّضُ للمُحاسبةِ، سياسةٌ منزوعةُ القيمِ والأخلاقِ وفاقدةٌ للمبادئ في بلدٍ تأسسَ على براجماتيّةِ المصالحِ معَ تغليفِها بسياجٍ من القيمِ الأخلاقيةِ والحقوقيّةِ، فالمصالحُ مصانةٌ، ووجود قيمٌ يكبحُ تغوّلَ المصالحَ ويهذّبُها، وتتمثّلُ القيمُ في سُلطةِ القانونِ والعدالةِ، ومنظوماتِ الحقوقِ المدنيةِ، ولوبياتِ الضغطِ، وقيمِ الحرياتِ، وحكمِ الديمقراطيّةِ، والتنوّعِ والاستيعابِ للجميعِ.

لن تهدأَ قضيةُ خاشقجي، ولا يهمُّ إذا ظهرتِ الحقيقةُ كاملةً، أمْ لم تظهرْ آنيّاً، فالحقيقةُ معلومةٌ للكافةِ، مسألةُ القرائنِ والأدلةِ هي من لوازمِ دولةِ القانونِ وصرامتِه، وهذا ضروريٌّ حتّى لا يُؤخذَ الناسُ بالشُبهاتِ خاصةً العاديّين منْهم الذينَ لا سُلطةَ ولا حصانةَ لهم تحميانهم، لكنْ مع الفاعلينَ في هذه الجريمةِ، فالاستنتاجُ والاستدلالُ والمتعارفُ عليه يُشير إلى المتورّطينَ سواء من عُرف منْهم أو من يُكافحُ لأجلِ التغطيةِ على دورِه في فعلٍ وحشيٍّ يُستخدمُ فيه منشارٌ لتقطيعِ جثةٍ بعدَ نزعِ الروحِ منها وتخثيرِ دمِها حتى لا ينسكبَ على الأرضِ فلا يعرقلُ سرعةَ التقطيعِ على أنغامِ موسيقى هادئةٍ لراحةِ أعصابِ القتلةِ غير الآدميينَ الذين يذهبونَ بعدَ ذلك لتناولِ الطعامِ الفاخرِ، والمشروباتِ، ثمّ يعودونَ إلى بلدِهم وبيوتِهم وينامونَ، كيف ينامونَ؟، كيف يأكلونَ، كيف ينظرونَ في عيونِ أطفالِهم، كيف يصلونَ؟، لمن يصلونَ؟، ولمن يسجدونَ؟. ماذا يقولونَ لأنفسِهم؟ كيف يرونَ أنفسَهم؟

فقط بيع السلاح

القضيةُ تكشفُ في جانبٍ آخرَ منها بُعداً سياسيّاً لافتاً، وهو أنّه لا صديقَ ولا حليفَ مبدئي للسعوديّةِ، ترمب نفسُه ليس حليفَ مبدأ، إنّما هو حليفٌ للمال، ولو لم تكنْ هناك صفقاتٌ، وأهدافٌ أُخرى يسعى لتنفيذِها في المنطقةِ عبرَ وكلاءَ محليينَ تتعلقُ بإسرائيلَ، ومُواجهةِ إيرانَ، وحربِه على الإرهابِ، لما نصّبَ نفسَه مُحامياً عنها، ويتكشّفُ أنّ علاقاتِ الصداقةِ هدفُها النفطُ والمالُ السّعوديُّ فقط ببيعِ السّلاحِ وبكمياتٍ وأموالٍ هائلةٍ، والحصولُ على مشروعاتٍ وصفقاتٍ تنفذُها شركاتُ دولِ الأصدقاءِ، وهذا ما يطيلُ عُمرَ الصداقةِ، لكنْ عندما وجدتِ البلدانُ الصديقةُ في الغربِ أنّها أمامَ تناقضٍ مع شعاراتِها وقيمِها، وفي وضعٍ محرجٍ معَ شعوبِها وإعلامِها ونخبِها، فإنّها أخّرت الصديقَ وقدّمت النقدَ والمطالبةَ بالحقيقةِ، ويحسبُ لها أنه رغم الفوائدِ التي تجنيها من السّعوديةِ لم تلتزمْ بالصمتِ الذي التزمت به العواصمِ العربيّةِ المُرتهنةِ لبعضِ المُساعداتِ والهباتِ، والمُتورّطةِ في مُمارساتٍ وانتهاكاتٍ في الحقوقِ والدماءِ بما لا تقلُّ في بشاعتِها عمّا جرى لـ خاشقجي.

حياةُ المغدورِ كانتْ رحمةً لبلادِه بعكسِ حساباتِ من كانوا يُخطّطونَ لإسكاتِه، ومقتلُه فتحَ عليها باباً لرياحٍ وعواصفَ لا تهدأُ.



المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه