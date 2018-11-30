عندما يتقمص الجنرال دور الولي الفقيه

ماذا يريد السيسي من الأزهر وشيخه؟ وهل المطلوب تدجين الأزهر وتسييس فتاويه أم أن المطلوب هو تغيير خطير في الثوابت يرفضه الشيخ الطيب؟

"على مَن يتساهلون في فتاوى الطلاق، أن يَصرِفوا جُهودَهم إلى ما ينفعُ الناس ويُسهم في حل مشكلاتهم على أرض الواقع؛ فليس الناس الآن في حاجة إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم في حاجةٍ إلى البحث عن وسائل تُيسِّرُ لهم سُبُلَ العيش الكريم".

جاءت هذه الجملة في نهاية البيان الذي أصدره شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب العام الماضي، ردا على طلب السيسي سن قانون ينظم الطلاق، حيث اجتمع شيخ الأزهر بهيئة كبار العلماء التي يترأسها بحكم منصبه وأصدر هذا البيان الذي اختتمه بهذه الجملة التي تلمز السيسي ونظامه؛ وتصفه بالفشل في حل مشاكل الناس وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وكأن الطيب أراد بهذه الجملة التي اختتم بها بيان هيئة كبار العلماء أن يقول للجنرال "دعك من التدخل في شؤون الدين وشؤون الأزهر وحل مشاكلك أولا".

تحرش الحكام بالأزهر

كانت بداية تحرش السيسي بالأزهر وشيخه قد ظهرت عندما وجه السيسي رسالة لشيخ الأزهر قائلًا؛ "تعبتني يا فضيلة الإمام"، خلال احتفالية عيد الشرطة التي أقيمت أواخر شهر يناير 2017، قابلها ابتسامة خفيفة من "الطيب"، ليطالب السيسي بسن قانون يُنظم الطلاق، والذي رفضته هيئة كبار العلماء برئاسة الأزهر بعد ذلك.

ماذا يريد السيسي من الأزهر وشيخه؟ وهل المطلوب تدجين الأزهر وتسيس فتاويه؟ أم أن المطلوب هو تغيير خطير في الثوابت يرفضه الشيخ الطيب؛ ما جعل الأزمة بينه وبين الجنرال تظهر جلية على السطح بين الفينة والأخرى؟ ولماذا يصر الجنرال على تقمص دور الشيخ والرجل المتدين الفقيه؟ هل هي عقدة الدكتور مرسي والإخوان أم أن هناك ضغوطا من ترمب والغرب عليه كيما يفرغ الدين من محتواه؟

المشكلة هنا ليست مرتبطة بالسيسي في حد ذاته؛ لأن جميع الحكام منذ أن بني الأزهر الشريف وهم يريدون تطويعه؛ وذلك لما له من منزلة لدى المصريين والعالم الإسلامي كافة، حيث يعتبر الأزهر منارة الدين والعلم لدى جميع دول أفريقيا وآسيا وغيرها، لذا فقد حرص جميع من حكموا مصر على السيطرة على هذه المؤسسة، ولكنهم فشلوا في بعض الأحيان بسبب وجود شيوخ للأزهر أقوياء في الحق، وجعلوا للمنصب هيبة ووقارا وحرصوا على الاستقلال بالمؤسسة عن الحكام، حتى جاء الرئيس جمال عبد الناصر وأصدر قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 ، والذي عارضه شيوخ الأزهر وقتها ورغم ذلك صدر القانون، وقد أعاد ذلك القانون تنظيم الأزهر بصورة جذرية، حيث أصبح تابعا لوزارة الأوقاف بشكل كامل، وأصبحت جميع الموارد المالية له تخضع لإدارة الدولة، كما أصبح من حق رئيس الجمهورية تعيين شيخ الأزهر بعدما كان يتم اختياره من هيئة كبار العلماء بالأزهر، وتمت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للأزهر وضم إليه ثلاثة خبراء في التعليم الجامعي تعينهم الحكومة، كما حدث توسع في الكليات التابعة للأزهر، فبعدما كانت هناك 3 كليات فقط تابعة له؛ تمت إضافة كليات مثل الطب والقانون والتجارة والهندسة.

السادات والأزهر

كما حاول الرئيس أنور السادات تقليص صلاحيات شيخ الأزهر، فما كان من الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر رحمه الله إلا تقديم استقالته، الأمر الذي أحدث صدى ودويا هائلا ليس في مصر فقط ولكن في سائر أنحاء العالم الإسلامي، ما اضطر الرئيس الراحل السادات إلى معاودة إصدار قرار أعاد فيه الأمر إلى سابق عهده.

والقانون رقم 103 لسنة 1961 هو قانون خاص بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وقد نتج عن هذا القانون عدد من التغييرات التي شملت الأزهر والمؤسسات التابعة، ووفقا للقانون فإن شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشؤون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته ويرأس المجلس الأعلى للأزهر، ويختار شيخ الأزهر من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية أو ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة في أعضاء هذه الهيئة، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية فإن لم يكن قبل هذا التعيين عضوا في تلك الهيئة صار بمقتضى التعيين عضوا فيها.

مبارك والأزهر

كان الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، قد تولى المشيخة في الفترة من 1982 إلى 1996 في عهد مبارك، وعارض طلب مبارك بإصدار فتوى رسمية بإباحة فوائد البنوك، لأن الناس تضع كل ثقتها في الأزهر "، فرد عليه الشيخ جاد الحق: "ومن قال لك إني أحرم أو أُحلل؟ إن الذي يُحلل أو يُحرم هو الله ولن تتغير فتواي أبدًا بتحريم فوائد البنوك"، ولم تصدر أي فتوى من الأزهر تبيح فوائد البنوك طيلة حياته.

وكان الهدف هو تسييس الفتوى، وهو ما رفضه الشيخ جاد الحق،

السيسي والأزهر

فبعد قرار هيئة كبار العلماء بوقوع الطلاق الشفهي، ورفض تكفير داعش، جاء السيسي هذا العام خلال الاحتفال بالمولد النبوي؛ لكي يهاجم السنة ويطالب بتجديد الخطاب الديني وتماهى الرجل مع دور الفقيه والواعظ واتهم المسلمين بالجمود، وأنهم يبثون روح الكراهية مطالبا بتجديد الخطاب الديني، ولم يقل لنا السيسي ما هو الخطاب الذي يريده، وما التغيير الذي يطالب به الأزهر ورجال الدين؟ وهل هو عالم بأمور الدين والفقه، بعدما فرغ من مشكلاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر؛ حتى يتدخل في أمور الدين؟

وتمادى غلوا في خطابه، كما لو أنه يطرح نفسه على أنه الوالي الفقيه وقال "أدعو علماءنا وأئمتنا ومثقفينا إلى بذل المزيد من الجهد في دورهم التنويري، لنواجه بها أولئك الذين يدعون إلى التطرف والإرهاب".

من جانبه كان رد شيخ الأزهر في كلمته قويا على من يحاولون العبث بالقرآن والسنة والتراث مؤكدا أن دور الأزهر هو حماية السنة والقرآن ضد من يحاولون تطويعهما لأهداف خاصة بهم، يريدون من خلالها تمييع الدين وإفراغه من مضمونه وهويته.

حظيرة السلطة

والحقيقة أنه منذ تولى السيسي وهو في احتكاك شبه موسمي مع مؤسسة الأزهر، ومن خلفه الجوقة من الاعلاميين الذين سرعان ما يصوبون سهامهم على الأزهر وشيخه ورجاله، كما حدث العام الماضي، ولكن موقف شيخ الأزهر- رغم اختلافنا معه في أمور سياسية كثيرة – كان موقفا قويا، ويؤكد أن هناك رجالا تستطيع حماية قيمها، وحماية القيمة التي يمثلها هذا المنصب، لذا سرعان ما بدأت الجوقة في عزف اللحن المتمثل في الهجوم على "الطيب" ومشيخة الأزهر؛ ليتكرر المشهد الموسمي كما حدث العام الماضي، ليظل هناك سؤال مطروح؛ ماذا يريد السيسي من الأزهر وشيخه ورجاله؟! وماذا يريد بهم؟

من المؤكد أن الهجوم على شيخ الأزهر هدفه أن يدخل الشيخ إلى حظيرة السلطة بعد أن أطلقه الدستور، وكأننا مرة ثانية أمام سيناريو هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المعزول، ولكن بشكل مختلف، فالسلطة لم تعد تقبل أي استقلالية لأي شخص أو مؤسسة، حتى لو كانت استقلالية شكلية ضمنها دستور لا يُلْتفت إليه، لأنه كُتب بـ"نوايا حسنة" كما قال الجنرال نفسه قبل ذلك، ولابد أن نضع في اعتبارنا الاستقلالية التي منحها الدستور لمنصب شيخ الأزهر غير القابل للعزل، والخلاف الذي تكرر أكثر من مرة بين الشيخ والرئيس.

قانون أبو حامد

وفي العام الماضي بعد أن أطلق السيسي إشارة البدء في الهجوم على شيخ الأزهر، أعلن النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب عن إعداده مشروعا لتعديل قانون الأزهر بهدف وضع عدد من القواعد والضوابط تحكم تشكيل هيئات الأزهر الشريف بهدف السيطرة على اختيار هيئة كبار العلماء، وكذلك قواعد اختيار شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وكذلك اختيار المفتي، مؤكدا ضرورة أن تتدخل المؤسسات الدينية المختلفة لترشيح أعضاء هيئة كبار العلماء وإن كان هناك تعيين لأعضائها فليكن فقط من خلال رئيس الجمهورية؛ وليس شيخ الأزهر.

إضافة إلى أنه كانت من أبرز الملامح في مشروع "أبو حامد" والتي أثارت اعتراضا كبيرا من قبل اللجنة الدينية بمجلس النواب تفريغ الأزهر الشريف من دوره الدستوري وهو حفظ الدين والدعوة له في مصر والعالم والحفاظ على اللغة العربية، وذلك بنقل الكليات العلمية «طب وتجارة وصيدلة وهندسة.. إلخ» من جامعة الأزهر؛ لتتبع المجلس الأعلى للجامعات المصرية والإبقاء فقط على الكليات التي تدرس العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية بجامعة الأزهر، مع مراعاة تحقيق ذلك خلال فترة انتقالية مدتها 6 سنوات.

ولكن مشروع قانون أبو حامد.. لقى معارضة شديدة وتم وأده في مهده، رغم الحملة الكبيرة التي ظهرت في الصحافة والإعلام تنهش في لحم الأزهر وشيخه وكافة الثوابت الدينية.

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