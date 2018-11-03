الرمزية وهوس الزعامة

كاتبة سورية، صدر لها عشر روايات، وأربع مجموعات قصصية.. حائزة على الجائزة الأولى لمسابقة سعاد الصباح عن مجموعة "جذور ميتة".. والجائزة الأولى لموقع لها أون لاين عن مجموعة "نساء بلا هديل".. والجائزة الأولى لمسابقة المزرعة عن رواية "الخروج إلى التيه". ودخلت رواية "عين الشمس" القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2010

فما إن وصل حافظ الأسد إلى سدة الحكم حتى بدأت تنطلق بعض الشائعات الاستخبارية فهو الثائر الأول الذي كان يقذف جنود الاحتلال الفرنسي بالحجارة أيام دراسته الثانوية

في كل ثورة لابد من رمز يجمع الأمة الثائرة خلف شخصيته القيادية والتي غالبا تتمتع بكاريزما خاصة، ومما تتمتع هذه الشخصية القدرة على تجاوز المحن وسرعة البديهة في الردود السياسية التي تحتاجها الحركة وقدرته على اختيار الطاقم الثوري الذي سيكون له خير معين، يتزعم عصبة من الشباب الرافض لواقع مفروض عليهم، الشباب التواق إلى الحرية، صاحبة الغناء السحري الخاص الذي لا يستطيع الفكاك منه حتى أوديسيوس مع رجاله الذين أغلقوا آذانهم جيداً.

كان غيفارا ذات يوم ذلك الرجل، حيث لم يحظَ ثائر عبر التاريخ بما حظي به هذا الثائر الكوبي الأرجنتيني المولد أرنستو تشي غيفارا فقد كان وعلى مر عقود الملهم للشباب بملامحه المميزة وصوره الملتقطة بحرفية عالية تظهره بلقطات فريدة ومعبرة. لقد أضحى رمزاً ومثلاً أعلى لكل ثائر ضدّ الظلم. ويكاد هذا الثائر أن ينفرد بهذه الشمولية العالمية بينما صعد عدد من الرموز في بلدانهم لكنهم لم يستطيعوا تجاوز حدود تلك البلدان ربما باستثناء شخصية لينين التي سوق لها الفكر الماركسي أيام الاتحاد السوفييتي لكنها بقيت بين مريديه فقط.

كذلك شكل زاباتا المكسيكي صورة رمزية لأبناء شعبه، وجورج واشنطن في الولايات المتحدة واستطاعت جان دارك تخطي حدود بلادها بفعل ما كُتب أدبياً عنها، ونستطيع تعداد الحالات المتشابهة والتي تشترك كلها تقريباً في عصور التحرر الوطني بدايات القرن العشرين وأواخر القرن التاسع عشر.

أما العصر الحديث فقد أنتج لنا مجموعة عاهات تقلدت زمام الحكم في بلدان العالم الثالث وخاصة البلدان العربية، بدعم مخابراتي غربي وعمالة واضحة، وبعد أول مظاهرة تأييد لهم من بعض المتضررين من الحكم السابق صدقوا أنفسهم بأنهم زعماء رغم أنهم يتمتعون بكل عقد النقص التي درسها علم النفس وفي مقدمة هذه العقد هوس الزعامة والتحول إلى رمز إنه هوس الرمزية إن صح التعبير فما إن وصل حافظ الأسد إلى سدة الحكم حتى بدأت تنطلق بعض الشائعات الاستخبارية، فهو الثائر الأول الذي كان يقذف جنود الاحتلال الفرنسي بالحجارة أيام دراسته الثانوية وهذه الشائعة ستؤسس مستقبلاً لثورة الحجارة التي انطلق بها أطفال فلسطين، ولم تتوقف الشائعات عند هذه فهو الطيّار الأول على دفعته في كلية الطيران في مصر، وهو الذي سبب القلق والأرق ( للزعيم ) جمال عبد الناصر فقد توفي هذا الأخير وهو يلصق أذنه على جهاز الراديو منتظراً خبراً من دمشق خبر وصول حافظ للحكم. وكي لا تتوقف الأمور عند الشائعات سارع إلى القيام بما سمي فيما بعد بالحركة التصحيحية حيث قبض على كل رجالات حزب البعث الرجعيين اليمينيين وزجهم في السجن معلناً مقولته الخالدة ( لا حياة في هذا القطر إلا للتقدم والاشتراكية) وبالفعل استطاع أن يتقدم في البلاد إلى هاوية العدم بعد أن حوّل هزيمة أكتوبر/تشرين الأول إلى نصر ووافقه المطبلون والمنتفعون ثم شنّ حربه على ما أسماه الرجعية الإسلامية فدمّر بضع أحياء من مدينة حماه وحي المشارقة في حلب وخرج من حربه بما يقرب من خمسين ألفاً من القتلى نصفهم من النساء والأطفال، وغدا بذلك صورة كربونية عن مثله الأعلى ستالين في روسيا وكيم إل سونغ في كوريا الشمالية، لقد حول حافظ الأسد سوريا من جمهورية كان يمكن لها أن تسير قدماً إلى مملكة للخوف، وبالإرهاب وحده استطاع أن يشبع توقه المريض إلى الرمزية بعد أن ملأ ساحات القرى والمدن بتماثيله التي حطمها الشعب الثائر يوم كسر جدار الخوف وانطلق.

أما عن ثورات الربيع العربي فلم يكن مسموحاً بأي شكل كان بظهور رموز ثورية تقود المرحلة، ذلك أن الثورة المضادة لم يقم بها مؤيدو الحاكم داخل دول الربيع العربي وحسب بل شاركت معظم القوى الإقليمية والدولية بوأد هذه الثورات في مهدها، ومنعت الشعوب حتى من تشكيل قيادة موحدة وذلك عبر سلاحي المال والإعلام.

غيفارا وزاباتا في السينما

اعتاد الكتاب والمسرحيون ومنتجو أفلام الكارتون وكتّاب السينما أن يقدموا حياة الشخصيات المؤثرة في برامج وثائقية أو تحويلها إلى أفلام وتطويع أحداثها لتتناسب وسياسة الدولة المنتجة أو رؤية كاتب السيناريو.

تناول الكاتب الأمريكي المشهور جون شتاينبك حياة "زاباتا" في سيناريو فيلم أخرجه للسينما "إيليا كازان" وقام ببطولته عملاق السينما الأمريكية مارلون براندو. وكان كافيا في ذلك الوقت "عام 1952 " لتقبل الجمهور للفيلم على الرغم من انحرافه عن جادة الحقيقة، وقد لاقى استياءً واحتجاجاً في المكسيك، ما اضطر المخرج لطلب وقف عرضه لكنّ الضغوطات السياسية من حكومة الشمال منعت الإيقاف واستمر عرض الفيلم.

لقد أثار فيلم "فيفا زاباتا" ضجة مضاعفة لاتهام منتجيه بالانتماء إلى الشيوعية، ما اضطر مخرجه لعمل بعض التعديلات على الفيلم لنفي التهمة عن نفسه وعن العاملين فيه.

زاباتا كان مزارعاً مكسيكياً ذا أصول من سكان القارة الأصليين يدافع عن حقوق المزارعين بامتلاك أراضيهم التي يستولي عليها الأثرياء من الإسبان المكسيك وحين لم تنفع محاولاته السلمية في الحصول على حقوق المزارعين الفقراء اتجه إلى النضال المسلّح.

أمّا غيفارا فقد أنتج عن حياته العديد من الأفلام السينمائية أشهرها فيلم "يوميات دراجة نارية" وهو فيلم مأخوذ من كتيب بقلم تشي غيفارا عنوانه "مذكرات شاب على دراجة نارية" وفيلم "تشي" المؤلف من جزئين.

الأفلام المصنوعة عن غيفارا أنصفته من حيث الإخلاص للوثائقي في أحداث الثورة الكوبية، وقدمته بعيداً عن الرؤيا الخاصة بكتاب السيناريو والمخرج المنفذ. أعدم تشي غيفارا عام 1967 أثناء حرب العصابات في بوليفيا.

أمّا القائد الرمز حافظ الأسد وعلى الرغم من كلّ ما بذله في التسويق لنفسه فلم تقم السينما حتّى الآن بإنتاج فيلم عن حياته كما فعلت السينما المصرية والعالمية بإنتاج أفلام عن حياة الزعيم عبد الناصر والرئيس السادات!

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه