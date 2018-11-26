أكاذيب الهلالي على الشريعة في ميراث المرأة

كلما خفت نجم سعد الدين الهلالي – أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر – أعاد نفسه للأضواء، ولو كان ذلك على حساب خرق الثوابت، ولي أعناق النصوص الشرعية، ليثبت للناس أنه إن وجد ترزية قوانين للحكام المستبدين، فكذلك يوجد ترزية فتاوى، على رأس هؤلاء الترزية في مصر: سعد الدين الهلالي بالمنافسة مع علي جمعة.

وآخر تقليعة للهلالي هو تأييده لقرار رئيس تونس السبسي، بإصداره قرارا بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، وادعى الهلالي أن الميراث في القرآن بدأ بقوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم)، فهو وصية، وأن الميراث في باب الحقوق لا الواجبات، وأن المساواة هنا لا تخالف ثوابت الشرع الحنيف، وهو كلام لا ينطوي على جهل، بل ينطوي على ضلالة على علم، كما قال تعالى: (وأضله الله على علم)، فهو يعلم أن كلامه كذب وباطل شرعا، ولغة وفقها. ولأن كلامه ربما ينطلي على قليلي العلم بالشريعة والنص القرآني، فسوف نوضح ضلالة ما ذكر، وكذب ما برر به التأييد لقرار السبسي.

الميراث حق وليس واجبا:

ادعى الهلالي أن الميراث في باب الحقوق وليس الواجبات، ليقلل من قيمته، ونسي أن الله عز وجل في القرآن عند حديثه عن الميراث، ختم الآية بعبارات تدل على عظم وأهمية الأمر، فقال تعالى: (فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما) النساء: 11، وقد ناقش المفسرون كثيرا هنا لماذا ختم الله الآية بالعلم والحكمة، دون ختام آخر، بالشدة أو العقاب، أو أي ختام آخر؟ فقالوا: لأن الأمر اقتضى أن يعلم الناس أن الله حين شرع هذا التشريع شرعه بعلمه وحكمته، حتى لا يتدخل الناس فيزيدوا أو ينقصوا منه، من باب العلم والحكمة جهلا منهم بأن من شرعه هو العليم الحكيم.

فالله عز وجل حكم أن الميراث في باب الفرائض، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها" إشارة إلى الميراث وأنصبته. وقال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: "أعلم أمتي بالفرائض" أي المواريث. بل يقسم الفقهاء المواريث، فتجد بابا مهما باسم: أصحاب الفروض، أي أن نصيبهم محدد ومفروض، لا يملك أحد أن ينقصه ولا يزيده، بل واضح. فهل كل هذه التسمية، بأن الميراث فرض، كان سذاجة من الشرع وشراحه، ثم جاء أبو زيد الهلالي، أو سعد الهلالي، ليخبر الأمة بما غاب عن نبيها، وشرعها، وعلمائها بعد أربعة عشر قرنا، بأن النص قال شيئا آخر؟!!

ثم النص الذي يلي الآية يبين أن هذه المواريث التي قدرها الله وحددها، هي حدود حددها الله، وأن مخالفة هذه الأنصبة التي شرعها الله، هو تعدي لحدود الله، يقول تعالى: (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) النساء: 13، وبين عقوبة من يتعدى حدود والله فقال: (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين) النساء: 14. أفبعد هذه النصوص القاطعة، من حيث الثبوت والدلالة، يجرؤ الهلالي أو غيره أن يزعم أنها ليست فرائض؟!!

هل الميراث مجرد وصية؟

ومن أكاذيبه وتدليسه على الشريعة: أنه ادعى أن الميراث جاء بصيغة الوصية، كما في قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم) النساء: 11، والوصية الإنسان بالخيار فيها، يفعل أو لا يفعل، وليس ملزما له، أو مجبر على قسمة معينة لها!!

ولا أدري لو نطق بهذا الكلام رجل لم يدرس اللغة العربية في الأزهر، أقل كتاب درسه فيها هو كتاب: (قطر الندى وبل الصدى) لابن هشام، وهو ما يدرسه آخرون في جامعات أخرى في المرحلة الجامعية، ودرس شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، وهي كتب كفيلة أن تكون لغويا ماهرا في التعامل مع النصوص العربية، فضلا عن دكتور فقه مقارن يعني درس أصول الفقه، ودرس دلالات الألفاظ، ويعرف جيدا، أنه عليه العودة للنص القرآني كاملا، ولمعنى كلمة (وصى) و(يوصي)، وهل السياق يعني أن الإنسان حر في هذا الميراث يتصرف فيه كيفما يشا، جاهلا أو متجاهلا معنى كلمة يوصي ودلالتها في النص هنا.

إن كلمة (يوصيكم) في قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء: 11، تعني الفرض، لا شيء آخر، ولو عاد لألفاظ أخرى في القرآن لعلم أن الأصل في كلمة يوصي في القرآن الإلزام، يقول تعالى: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) الشورى: 13، فهل الوصية بإقامة الدين، وعدم التفرق فيه، هنا مجرد وصية، وهل الإنسان مخير فيه.

وقال تعالى: (ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) البقرة: 132، فهل الوصية بالإسلام، وألا يموت الإنسان إلا مسلما، هو مخير فيها؟! له حرية الاختيار نعم، من حيث (لا إكراه في الدين) لكن الإسلام نفسه المسلم يختار الكفر بحريته، ولا يلام عليه شرعا؟!!!

ويقول تعالى عن البر بالوالدين: (ووصينا الإنسان بوالديه) فهل البر بالوالدين هنا ليس فرضا، وهل الإنسان مخير بين أن يبر والديه أو أن يعقهما؟ وقال: (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا) العنكبوت: 8، وربما يخرج علينا هنا الهلالي في مرة أخرى فيقول في هذه الآية – بناء على مذهبه الجديد – إن (حسنا) يعني أنت مخير في الإحسان لوالديك، فهو مجرد إحسان، كما تحسن إلى فقير غريب عنك، لا نستبعد ذلك عليه.

أهمية الوصية في الإسلام:

بل حتى لو أخذنا بكلامه وأن الكلام عن الميراث من باب الوصية، من باب تقليله من خطورة المخالفة للنص هنا، فهل لو أن النص جاء في سياق الوصية، فما حكم الوصية؟ وما مكانتها ودرجتها؟ لو أن ميتا مات وترك وصية، وميراثا، أيهما يقدم في السداد والوفاء؟ إن الميت إذا مات، يبدأ الورثة بالتالي: تكفين ودفن الميت، إذا كان الكفن بمال فمن مال الميت، ثم البحث عن ديون الناس عليه، فتسدد، ثم الوصية تلي الديون، لأنها من جنس الديون، ثم أخيرا: توزع التركة على الورثة، فحتى هذه الترقيعة التي أراد بها ترقيع رأيه، أفلتت منه، وانقلبت عليه.

خطورة المساواة في الميراث من باب الوصية:

وحتى لو جاريناه على كلامه هنا، واعتبرنا النص بالوصية، أي أن الأب حر في أن يقسم تركته بالتساوي بين الأبناء والبنات، لفتحنا باب شر على النساء قبل الرجال، فمعنى ذلك أن الأب له الحرية أن يحرم البنات من الميراث ويعطي ميراثه كله للبنين فقط، فالميراث هنا وصية فقط له الحرية فيها، ولحكمنا بشرعية ما يفعله الآباء والأجداد من قبل في الصعيد والريف المصري، من حرمان البنات من الميراث، وكتابة التركة كلها للذكر، بحجة أن الأرض لا تذهب للغرباء!! وما ظل العلماء يحاربونه سنوات طوال لمخالفة الشرع، يشرعنه الآن الهلالي ومؤيدوه من باب الزعم بأنه إنصاف للمرأة، وهو فتح باب شر كبير عليها، فضلا عن مخالفته الشرع.

كما ينسى دكتور الفقه المقارن، أن هناك بابا في الفقه المعاصر لعله بنفسه درسه، وكثيرا ما يفتي به في حلقات برامجه، عندما يتوفى جد عن تركة، وله أحفاد، لكن أباهم مات في حياة جدهم، فهؤلاء الأحفاد لا يرثون، لوجود أعمام أحياء لهم، ولكن الشرع رفقا بهم، شرع لهم ما يسمى: باب الوصية الواجبة، فكيف وصية وواجبة؟ إذا كانت الوصايا لا قيمة لها، والوصية أقل درجة من الميراث.

إما الإسلام أو العلمانية:

وأنا أتعجب من الهلالي وغيره، من حكام يرفعون لواء العلمانية، لماذا التمحك في الإسلام، ومحاولة ترقيع مشاكلهم بالإسلام، وتحريف الإسلام ليتوافق مع علمانيتهم، إنهما ترسان لا يركبان على بعضهما، إما الإسلام بنظامه ومنظومته، وإما العلمانية بنظامها ومنظومتها، فمن اختار العلمانية فليمتلك الجرأة على الإعلان بذلك، دون البحث عن مبررات وترقيعات في الإسلام، تخالف نظامه وتشريعه.

السبسي والسيسي والإلهاء عن خاشقجي:

كما أن الفقيه الواعي لا يقع في هذه الفخاخ التي يطلقها الهلالي وغيره، من فقهاء السلطة، فهل الأولى أن يناقش الفقيه تأييد حاكم كالسبسي أو السيسي في قضية ميراث المرأة، وهي قضية مفتعلة، لإلهاء الناس وشغلهم عن حقوق أولى بالنقاش، والانشغال عن مقابلتهم لرجل متهم بقتل الصحفي الشهيد جمال خاشقجي، وهو محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، وما سيتم من مقابلته في مصر وتونس، أيهما أولى برأي الفقيه الآن، حكم قتل المعارض السياسي السلمي، وتذويب جسده، أم ادعاء العنترية والشجاعة والتجديد فيما هو محسوم شرعا، وكان أولى الحديث عما هو أشد حسما، وهو حرمة الدماء، وبشاعة الجريمة التي تمت، لكن كما ذكرت هذه وظيفة ترزية الفتاوى، وترزية الإعلام، شغل الناس عن ضغط إعلامي عالمي تم في الشهرين الماضيين، حول ولي عهد السعودية، وتفعيل قضية خاشقجي.

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