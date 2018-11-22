"محمد صلاح" لا هو ميسي ولا هو أبو تريكة.. فلا تظلموه!

خطأ شائع منتشر بين كثير من الصحفيين والنقاد الرياضيين، ألا وهو الانجراف طوعا وكرها خلف عواطف الجماهير عند تقييمهم لنجوم الكرة، دون التثبت أو التيقن من منطقية تلك الآراء.

صحيح أن نجومية اللاعب يصنعها الصحفي والناقد قبل الجمهور، لكن مجرد وصولها للجماهير يكسبها مكانة وقدسية تجعل الذي صنعها عاجزا عن الاقتراب منها أو خدشها، ويصل الأمر في كثير من الأحيان أن تسمو الجماهير بنجومها إلى درجة ما فوق البشرية، فتنسج لهم الأساطير وتروى عنهم الكرامات، وهو أمر وإن كان يسعد كثيرا هؤلاء النجوم إلا أنه يزيد أعباءهم النفسية ويحملهم فوق طاقاتهم لأنهم يصبحون مطالبين بالقيام بأفعال ليست في سلوكهم، والإتيان بمهارات لا يملكون موهبتها!

رأيت بعيني

ولما كنت قد عايشت وتعاملت مع العشرات من كبار نجوم الرياضة، فقد رأيت بعيني ولمست بنفسي كيف أن الجماهير تنسب لنجومها صفات وطباعا هم أبعد ما يكونوا عنها، ليس في المضمار الرياضي فحسب، بل على المستوى الإنساني والاجتماعي أيضا، وأذكر أن أحد نجوم الكرة بالنادي الأهلي في فترة الثمانينيات والتسعينيات كان مشهورا بالتزامه الديني الشديد لكنه كان بخيلا جدا، ومع ذلك كنت أسمع من الجماهير القصص والحكايات عن كرمه الذي يفوق فيه حاتم الطائي، والأموال الضخمة التي ينفقها في سبيل الله وكيف أنه كان يحرص عقب كل مران على استقبال الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى مساعدات مالية ليعطيها مما أفاء الله عليه، وهو ما لم يفعله أبداً، بل إنه كان إذا علم أن فقيراً أو محتاجاً ينتظره على إحدى بوابات النادي ذهب هو من البوابة الأخرى!

دفعني لهذا المدخل طريقة تعاطي الصحفيين والنقاد الرياضيين المصريين مع حالة اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، فالغالبية منهم ينساقون في تقييمهم لقدراته كلاعب وسلوكياته كإنسان خلف آراء جماهيرية عاطفية، كان من الواجب إخضاعها للمنطق أولاً ولسلوك اللاعب ثانياً..

شديد التدين

فعلى الصعيد الإنساني مثلا نجد أن الصحفيين والنقاد راحوا يسايرون الجماهير في أن محمد صلاح شديد التدين وأنه لا يترك المصحف من يده، وأنه من شدة ورعه وحرصه على التقاليد الإسلامية واجه العديد من المشاكل والمضايقات في بلاد الفرنجة، بل إن البعض ذهب لأبعد من هذا وقال إنه يقوم ينشر الدين الإسلامي في بريطانيا، مع أنه ليس كذلك أو بالأحرى لم يبدي هو ذلك، فالرجل يمشي في الأسواق ويأكل الكنتاكي ويلبس المايوه ويحلق شعر صدره ويروج لمجلات إباحية، والذين يحبونه ويريدونه على هذه الوجهة الدينية هم من قالوا إنه من الإخوان المسلمين وإنه ضد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، على الرغم من إشادته المعلنة بعبد الفتاح السيسي وتبرعه السخي لصندوق تحيا مصر، وهؤلاء أيضا هم من أرادوا قولبته على نفس قالب محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق، بالرغم من الاختلاف الجوهري الظاهر بين الاثنين، صحيح لم نر لمحمد صلاح ما يشينه أخلاقيا، إلا أنه لا وجه للشبه بينه وبين أبو تريكة، فأبو تريكة رضي وقبل القيود التي تفرضها عليه طبيعته المتدينة وسار عليها، أما صلاح فطبيعته تميل إلى التحرر وعدم التقيد بأي قيود دينية أو اجتماعية، ومن يتابع بوستاته وتويتاته يكتشف ذلك بسهولة، بل أراه حريصاً على إظهار ذلك.

هو وميسي

أما على الصعيد الفني فلا خلاف في أن محمد صلاح هو الآن واحد من أهم وأشهر مهاجمي الكرة على مستوى العالم، وقد استطاع أن يفرض نفسه وبقوة على الساحة العالمية، بل ويزاحم كبار النجوم على أهم وأغلى الألقاب، ولعل ذلك هو ما جعل عشاقه يشبهون موهبته بموهبة النجم الأرجنتيني ميسي، وأيدهم في ذلك كثير من النقاد، وهو ما رأيته قمة الظلم لمحمد صلاح نفسه وليس لميسي، لا لأن صلاح ليس أهل لذلك، وإنما لأن فوارق الموهبة وحدود الإمكانيات الفنية التي يمتلكها كل لاعب تجعل الفاهم في أصول كرة القدم يرى أن الانجراف وراء مثل هذه الآراء خطيئة كبرى، خطيئة تجعلنا نحمل محمد صلاح فوق قدراته وإمكاناته، لأنها وببساطة تجعله مطالبا بأداء مهام وتقديم مهارات لا يملكها، تماما كأنك تطلب من بطل رفع أثقال في وزن سبعين كيلو غراما أن يحمل ما يحمله بطل آخر في وزن تسعين كيلو غراما، قمة الظلم، فمواهب وقدرات صلاح الفنية تتمثل في سرعته الكبيرة وقدرته على التهديف من أقصر الطرق وحسن استغلال الفرص وحسن التوقع، أما ميسي فيملك كل ما يملكه صلاح، بجانب قدرات أخرى لا يملكها صلاح، مثل القدرة على المراوغة، والمرور من لاعب ضد لاعب، ومهارة بناء الهجمات، وصناعة الأهداف، والتسديد من مسافات، والتهديف من الكرات الثابتة، وغير ذلك من المهارات الأخرى التي تظهر وقت اللزوم ولا يستطيع أحد توقعها، ولا يملكها أي لاعب إلا ميسي!

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