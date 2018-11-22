ماذا بعد سقوط الانقلاب؟!

والمفارقة أن تلك الاعتصامات لم ينهها الأمن، وإنما تم إنهاؤها بقرارمن القيادة الثورية نفسها

هل صحيح ما يردد من أن التاريخ يعيد نفسه؟ تتكرر الأحداث والنتائج بنفس آليتها وترتيبها وردود الفعل تجاهها؟ أم أن الشعوب تكتسب الخبرات في كل تجربة تمر بها فتتغير النتائج مع كل إعادة للحدث بناء على تغير نمط التعامل معه؟

الحقيقة أنه في كلا الحالين يتوقف الأمر على عدة عوامل، حيث إنه في بعض الأحيان يعيد التاريخ نفسه بأفعاله وردودها، وفي البعض الآخر تستطيع الشعوب تجاوز المحن المكررة وكل ذلك يتوقف على درجة الوعي الناتج مع تعاطي نخبتها للدروس المتوالية وحنكتها وحكمتها في توظيفها للصالح العام

عقلية العسكري وأجواء ما قبل يناير

في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير في العام 2010 والتزوير الغاشم الذي اتصفت به ، كان قد بلغ الشعب المصري درجة من الغضب لم يحسن النظام حينها قراءتها ، حيث أسفرت الانتخابات عن فوز الحزب الوطني بنسبة غير مسبوقة ، وفي الوقت الذي تدخل فيه مبارك الابن وأعوانه من رجال الأعمال الذين تتشكل منهم الحكومة ، ضعفت قبضة مبارك الذي كان يتعامل بذكاء مع الشعب علي مدي ثلاثين عاما ، حيث لم يتركه ليموت جوعا وفي ذات الوقت لم يسمح له بتخطي الحد المسموح لحياة كريمة تترك له الفرصة ليمارس حقه في ممارسة حقوقه السياسية، أو الالتفات لحريته واعتبارها نوعا من الرفاهية لا يملك وقتا للبحث عنها .

لقد نجح مبارك في شغل المواطن بلقمة عيشه اليومية ، وحين تولي جمال مبارك فعليا مقاليد الأمور تحت ستار حكم والده ، لم يكن يملك تلك الحنكة المباركية في التعامل، فاستطاع الكثيرون من رجال الأعمال شراء عضوية مجلس الشعب في تلك الفترة ليستحوذ بأتباعه علي كافة المقاعد ليثير غضبة الشعب بعد سقوط أمله الأخير في أن يكون هناك من يعبر عنه وعن مشكلاته ومطالبه في المجالس التشريعية ، ووجد الشعب نفسه فجأة بلا صوت وأن القادم سيكون أسوأ بكثير ولم يجد أمامه من خيار إلا مجموعة وقفات احتجاجية ، وإضرابات فردية هناك ، تعبر كلها عن مطالب فئوية لم تمثل ظاهرة مقلقة للنظام ليعدل من سلوكه الاقتصادي تجاه المواطن ، فتجاهل تلك الرسائل ليس لأنه لم يفهمها ، وإنما لأنه لم يكد يراها أو يعترف بها وذلك لعدة عوامل منها نظرته الدونية للشعب ليعبر عنها مبارك بكلمته الشهيرة ( خليهم يتسلوا ) بعد أن شكلت القوى الوطنية ما يسمي بالبرلمان الموازي ، وبجانب الأداء الاقتصادي السيء ، شكل وجود حبيب العادلي علي رأس وزارة الداخلية عبئا كبيراً علي كاهل نظام مبارك فكان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير ، فضلا عن محاربة العمال وتسريح العمالة وإغلاق البيوت وتغول النظام الأمني بعد حادث كنيسة القديسين ، ثم انطلاقة الثورة في تونس لتكون شعلة البدء في فتح باب الأمل أمام الشعب المصري البسيط في أن يكون هناك بعض التغيير والإصلاح بتغيير وزير الداخلية أو إقالة الحكومة وهذا كان أقصي ما يطمح إليه الشعب في ذلك الوقت ، ومن بين الركام الصامت لمدة ثلاثين عاما خرجت كلمة لا للتوريث للمرة الأولي قبل انطلاقة الثورة كدعوة من الشباب المصري لإزاحة جمال مبارك ورفع يده عن مؤسسات اتخاذ القرار ، كانت حواجز الخوف تسقط شيئا فشيئا كل يوم والشعب مطمئن للجيش الوطني الذي حارب في أكتوبر وأتى بالنصر وتوضأت يده بدماء شهدائه في سيناء .

ولأن الحاكم الخفي كان هو العقلية العسكرية التي جثمت علي صدور المصريين لمدة ستين عاما ، فلم تستوعب أيا من رسائل الشعب ، ونزوله للشارع بعد مقتل (سيد بلال ) ، لم تستوعب العقلية العسكرية أن الشعب قد نفذ صبره ، وأن الدماء تشعل الحروب لا تهدئها ، وأن العناد المتعمد سوف يقابله عناد قد يودي بمؤسسة الحكم نفسها ، وفي الوقت الذي استوعبوا فيه أن الأمور بدأت تخرج عن سيطرتهم ، كان لزاما علي القيادة العسكرية أن تقوم بعملية استئصال سريع لرأس الحكم قبل أن يصل الأمر للجذور ، وغضب الشعب غضبته الكبرى وأطاح برأس الحكم

وتبقي العقلية العسكرية الأسيرة لكرسي الحكم بنفس أفعالها وطريقة تفكيرها ، وتتضح الحقيقة المرة لمعظم أفراد الشعب المصري ، ويظهر الطرف الثالث الذي كان يفتعل المشكلات ويضع الدسائس ويوقع بين الثوار ليقفز فجأة بعد التفريق بين النخبة والشعب ، وبين النخبة بعضها بعضا يقفز علي الثورة ويحطم آمال شبابها الذين فقدوا أهليهم وآباءهم وإخوانهم برصاص العسكر الانقلابي ، وتمر خمس سنوات بالمصريين هي الأسوأ علي الإطلاق في العصر الحديث ، لم يكتفِ العسكر بالقتل والاعتقال والتغييب ، وإنما وصل به الأمر ليأكل أبناءه ومؤيديه لتطال عصاه الموجعة الجميع ، فتلاشت الطبقة الوسطي ، وجاع الناس وكبلهم الخوف والمرض ، وعادت البلاد لمئات السنين من التخلف والقمع والفقر والمرض ويعود الشعب لمعركته الصفرية بلا قيادة.

الانقلاب يترنح وكذلك النخبة

منذ الأشهر الأولي للانقلاب والبعض يردد أن " الانقلاب يترنح " وربما الذي أطلق تلك الجملة للمرة الأولي كان يركن إلى ركيزتين كلاهما يمكن أن تسقط الانقلاب لو وظفت بشكل مناسب

الأولي هي الحراك والزخم الشعبي الكبير والذي بلغ في بعض فعالياته لمليونيات بعد فض ميداني رابعة والنهضة، بل وقد وصل في بعض مراحله للاعتصام بميدان المطرية وحلوان، والمفارقة أن تلك الاعتصامات لم ينهها الأمن، وإنما تم إنهاؤها بقرار من القيادة الثورية نفسها.

أما الركيزة الثانية فكان الأداء الفاشل والمزري للحكم العسكري والذي وصل بنا في نهاية المطاف لما نحن عليه اليوم

لكن الحقيقة أن الانقلاب لم يكن يترنح ، وإنما كان يثبت أركانه ، ويدعم وجوده ، ويكتسب الدعم الدولي بتقديم التنازلات عن الأرض المصرية ومقدرات شعبها وتجريف ثرواتها ، وفي الوقت الذي فشلت فيه القيادة الثورية أن تتوحد وتضع آلية للم الشمل وتكوين قيادة موحدة توجه الجماهير الرافضة للانقلاب والتي كانت تتزايد رغم الاعتقالات العشوائية والتشويه الإعلامي السافر لثورة يناير وأحرارها ، وعلي الجانب الآخر كان هناك طرفان يناطح أحدهما الآخر ، العسكر من جهة يحاول فرض الهيمنة لتصير واقعا مفروضا لا خروج من ربقته ، والشعب الذي عرف مذاق الحرية ودفع ثمنها من دماء أبنائه ، واليوم يحارب ليس في قوت يومه كما حدث في نهاية حكم مبارك ، وإنما يحارب في وجوده لتصبح المعركة صفرية ، إما الحكم العسكري ، وإما الشعب

ونظريا ربما تتشابه الأحداث التاريخية الكبري في الفعل، لكن رد الفعل لا يمكن أن يكون كما هو، فالشعوب حركتها ديناميكية عكس الأنظمة التي تركن إلى السكون والثبات وإبقاء الحال كما هو ليستمر فرض نفوذها بنفس القوة التي انطلق منها، لكن حركة التاريخ تتعارض مع تلك الرغبة الاستبدادية فيضعف النظام لثباته، وتقوى الشعوب لحركتها.

ماذا بعد سقوط الانقلاب؟

وقد يري البعض أن السؤال الصحيح هو: هل سيسقط الانقلاب؟ أو كيف يسقط الانقلاب؟ والجواب هو أن سقوط الانقلاب ليس هو الإشكالية، فهو سيسقط نفسه بنفسه أمام فشله وأمام الغضب الشعبي المكبوت والذي يتنامي غليانه يوما بعد يوم منذرا بانفجار كبير، لن يقف أمامه شرطة ولا جيش ولا أموال خليجية ولا رغبة صهيونية، الانقلاب سيسقط نفسه بفشله وغبائه وممارساته، فالشعوب ليست هي أجيال الخمسينيات التي انخدعت بالشعارات والخطب الرنانة وليس قادة الانقلاب 2013 كقادة انقلاب يوليو 1952 المفوهين، ويبقي السؤال، ماذا بعد سقوط الانقلاب؟ هل وعت القيادة الثورية الدرس؟ هل استطاعت أن تكيف نفسها مع معطيات اللعبة الجديدة والتي لا تعرف سوي لغة القوة والذكاء السياسي وكسب أطراف وتحييد أطراف أخرى لتحمي مكتسبات شعبها وثورتها؟ هل يملكون رؤية مستقبلية متكاملة تتعامل مع كل المستجدات بدراية ووعي يقي الشعوب دفع ثمن لا قبل لها به؟ تلك هي الإشكالية، وذلك هو السؤال الذي يجب أن يطرحوه على أنفسهم، والبديل غضبة شعبية لن تفرق بين قاتل محترف وبين وساذج تم خداعه.



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