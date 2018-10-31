لا يستطيع كاتب عنده الحد الأدنى من المصداقية والضمير أن يتجاهل حادثة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية دولته بإسطنبول ويكتب عن شيء آخر، وإلا أصبح متبلد الفكر والإحساس.

وعندما تكون السلطة بكل هذا الغشم والتوحش والتخبط لابد أن تخطئ وترتكب حماقات ومصائب تضر بها وبالوطن، بل والعالم بأسره؛ ولكن الغريب أن غباء هؤلاء المتوحشين جعلنا نفكر لهم وبدلا منهم فى الإجرام، ونحسب الموضوع بعيدا عن حساب إزهاق الروح والقتل بحسابات المكسب والخسارة، وماذا من الممكن أن يستفيد الربيع العربي والمظلومون والمطاردون من تلك الجريمة الغبية، بعدما علقوا آمالهم على الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، ورفع البعض سقف أمانيه وتصوراته، حيث تصور بعض الأيتام أن "الطيب أردوغان" سيحارب معركتهم بالنيابة عنهم ، ونسوا أو تناسوا أن السياسات الدولية والعالمية لها حسابات أخرى وقوانين مختلفة، وأن ما يهم "الطيب" في المقام الأول هم من انتخبوه في تركيا، ومصالح وطنه وليس عليه أن يشن حربا ضروسا من أجل هؤلاء الأيتام الذين ترقبوا خطاب الزعيم التركي وكأنه سوف يعلن الحرب على دول بعينها ورؤساء بذواتهم، وما كل ما يتمناه الثكالى يدركوه؛ فالموضوع أكبر منهم – وإن كان الرجل لن يتركهم –؛ إلا أن قوانين اللعبة السياسية لها أوراقها ودهاليزها، ومثل الفيلم الأمريكي الشهير "الطيب والشرس والقبيح"؛ جاءت أحداث جريمة القتل تلك لكي نشاهد مباراة بين أردوغان وترمب ومحمد بن سلمان في كيفية الفوز أو الابتزاز أو الخروج من هذه القضية بنصر ما.

الطيب لم يقل شيئا

لم أتوقع من "الطيب أردوعان" أكثر مما فعله وقاله في خطابه الأخير، فالرجل بذكاء كبير كشف كل شيء عن الجريمة ومن وقف وراءها ومن نفذها ومن شارك فيها، وفي نفس الوقت لم يكشف شيئا أيضا؟!! فقد رمي الكرة بذكاء كبير في ملعب السعودية، ورفع الحرج عن الملك ولكنه ظل يناور ويلاعب ولي عهده ممسكا بالخيط الرفيع الذي يمسك أكبر دولة سنية أن تقع في يد "الوقح" ترمب؛ حيث يسعى الأخير لابتزاز المملكة ماليا وسياسيا، فهو بحكمة الزعماء "الكبار" رفض أن يكون الملف في أيدى الأمريكان حتى لا يعتصروا ضرع "البقرة الحلوب" أكثر من ذلك، بل إنه طالب أيضا بأن تتم محاكمة المتهمين والمشاركين والمحرضين في تركيا وفقا للمعاهدات والقوانين الدولية التي تبيح هذا الأمر؛ طالما أن الجريمة قد وقعت على الأراضي التركية، وإن كان الشرس " محمد بن سلمان " أصبح الآن مثل وحش محاصر، يتمنى العفو من الزعيم التركي؛ حتى لا يضع اسمه مسؤولا عن الجريمة، متوددا له بالاتصالات التليفونية، ومدليا بتصريحات يظهر فيها وكأنه لا يخشى شيئا، وأن الأمور لم تخرج عن السيطرة ، رغم أن "القبيح" ترمب باعه في أول الطريق وقال إنه ربما يكون هو المسؤول عن الجريمة!!.

والغريب أيضا أن هذه الجريمة القذرة؛ جعلت عقولنا المسكونة بالقهر والخوف تفكر لهم كيف يتم تنفيذ الجريمة رغم أنه لا توجد جريمة كاملة، ولكننا فكرنا بدلا منهم كيف يمكن أن تتم جريمة القتل فى بلاد تتخذ حكومتها من القتل منهجا يوميا ضد الخصوم والمعارضين والأبرياء وحتى المتظاهرين السلميين؟!، وأصبح القتل خارج سلطة القانون والأخلاق منهاجا تسير عليه تلك الحكومات فى وطننا العربي المبتلى بحكام يسكنهم شبق دائم لرؤية الدم وإزهاق الأرواح في الميادين وفى المظاهرات وفى السجون والمستشفيات.

الشرس

نعم جعلونا نفكر كأننا مجرمون؛ كيف يمكن أن تنفذ جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي دون هذه الفضيحة الكبرى، بل جعلوا شخصيات محترمة لا تستطيع أن تقتل عصفورا تفكر كيف كان من السهل تنفيذ الجريمة وكيف كان من السهل التخلص من الجثة دون هذا التخبط ، خاصة وهناك المئات بل الآلاف الذين يقتلون يوميا مثل خاشقجي على أيدى تلك الأنظمة الفاسدة من رأسها حتى أخمص قدميها؛ ولكن الغشم والغباء لم يترك مجالا إلا وفضحهم فيه بداية من التخطيط للعملية وتنفيذها وانتهاء بالتخلص من الجثة وأدوات الجريمة، إن لعنة دماء خاشقجى سوف تكون السبب في الثأر لكل الأرواح التي أزهقت والدماء الطاهرة التي سالت في جميع ميادين الأمة العربية، وقد لا يكون خاشقجي هو الأخير ولكن جريمة قتله كانت الكاشفة والفاضحة لهؤلاء الأغبياء المتعافين على شعوبهم والكارهين لكل صوت وقلم مخالف لأنصاف الآلهة التي تحكم هذه المنطقة المنكوبة بهم من هذا العالم.

ربما تتكرر جريمة خاشقجي بحذر أكبر فى المرات القادمة ضد المختلفين مع تلك الأنظمة المهلهلة ولكن من يقترف مثل هذه الجرائم سيفكر ألف مرة قبل أن يقبل على جريمته لأن دماء خاشقجى ستطارد كل مجرم يجرؤ على ذلك حتى في أحلامه.

لقد قتل واستشهد آلاف المسلمين فى مصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا ولم ينتفض العالم لدمائهم، ولكن عند جريمة خاشقجى انتفض العالم بأسره ضد ما حدث، ربما تكون حكمة إلهية غابت عنا، وربما هذه الدماء الذكية ستكون وقودا يضيء لنا الظلام فى يوم يرونه بعيدا ونراه قريبا، كل الدماء البريئة الطاهرة واحدة لا فرق بينها ولكن هناك جرائم يأبى الله إلا أن يفضح فاعليها لحكمة لا يعلمها إلا هو.

سيدة بألف رجل

وسط هذه الجريمة الكبري سمعنا عن "خديجة جنكيز" والتى تمت مهاجمتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي تصريحات بعض المصريين والسعوديين المنافقين واتهموها بالعمالة لأمريكا، واتهموها بالغموض ولكن الحقيقة أنهم أبغضوها وكرهوها وشوهوها؛ لأنها سيدة وفية تبحث عن حقيقة وحق خطيبها الذي قتل، لقد فضحتهم ولم تخف من التهديدات وطالبت بالقصاص من القاتل وكانت السبب في كشف الجريمة البشعة.

وخديجة جنكيز باحثة تركية في الشأن العماني وتعرفت علي الصحفي السعودي جمال خاشقجي منذ خمسة أشهر، وكان أملها أن تعيش حياة سعيدة بعد أن التقت بجمال في أحد المؤتمرات في شهر مايو، ومنذ ذلك الحين ارتبطت به عاطفياً وقررا الزواج، وعندما التقاها لآخر مرة قبل أيام من دخوله القنصلية للمرة الأخيرة، توجها إلى بلدية الفاتح لإتمام إجراءات متعلقة بالزواج، ثم خرجا مستقلين سيارة أجرة متوجهين إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، ولدى وصولهما، ترك خاشقجي هاتفه الجوال مع خديجة ودخل إلى مبنى القنصلية.

وبعد ساعة ونصف، خرج جمال ليبلغ خديجة بأن الأمور تسير كما يريدان، وأنه يترتب عليه العودة يوم 2 أكتوبر لأخذ أوراقه جاهزة، ويوم 2 أكتوبر يتلقى اتصالاً من القنصلية، تخبره أن وثائقه جاهزة، فاستقل بعدها سيارة أجرة برفقة خديجة متجهين مرة أخرى إلى القنصلية، حيث دخل مبناها ووقفت خديجة في الخارج بانتظاره، ليفترقا بعدها إلى الأبد.

الاستغاثة بالقبيح

ومن يومها بدأت خديجة صراعاً من نوعٍ جديد؛ فبعد أن كانت عروسا تخطط لزواجها، دخلت في رحلة البحث عن خطيبها، حيث اتصلت بالسلطات التركية عقب اختفاء خاشقجي إثر دخوله القنصلية، كما اتصلت بصديقه ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، إذ كان خطيبها قد طلب منها أن تتصل بالرجل إذا أحست أن مكروهاً أصابه.

ومن يومها وهى تتعرض للهجوم الشديد من الذباب الإلكتروني وصحف الحكومة السعودية، يتهمونها أنها تقف وراء لغز اختفائه، وأنها على علاقات متعددة متشعبة مع السلطات في قطر وتركيا، ولكنها استمرت في رحلة البحث عن خاشقجي، وكتبت رسالة نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مطالبةً فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ "إلقاء الضوء على اختفاء خطيبها"، وهي ذات الصحيفة التي كان ينشر فيها خاشقجي مقالاته وكتبت في تويتر، وفي مقابلة لها مع شبكة CNN قالت: "الصور في وسائل الإعلام تشير إلى احتمال خطف أو اغتيال.. أتمنى ألا تصبح جريمة قتل كما زعمت هذه الصور"، الي أن استسلمت خديجة للحقيقة، وفي أول تغريدة لها عقب اعتراف السعودية بمقتل خاشقجي في القنصلية، كتبت "وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ " البقرة رحمك الله يا حبيبي جمال وجعل مثواك الفردوس الأعلى مع سيد الشهداء حمزة".

وهكذا بين " الطيب.. والشرس.. والقبيح " كانت تلك السيدة سببا في كشف جريمة قتل شنيعة وقصف قلم لم يفعل شيئا في حياته سوي محاولة كتابة وجهة نظره ومعارضة بعض السياسات التي انتهجتها المملكة مؤخرا، ليكون جزاؤه القتل والتقطيع بالمنشار.

وتبقى الحقيقة المرة فـ"مادامت الشعوب العربية مقهورة؛ فشرعية الحكام بيد الغرب ولن يتخلى الغرب عن التابعين له طالما يطيعونهم بإخلاص في كل ما يريدون".

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