حكام وقتلة!

عندما ناقش سيدنا إبراهيم الله وسأله "أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ"، أجابه المولى بكل رحمة ولم يغضب، وعندما انتقد أعرابي بغلظة رسول الله – صل الله عليه وسلم – معتقدا أنه يسخر منه، لم يغضب نبي الله بل أوضح له الأمر وطيّب خاطره..

وعندما اختلفت امرأة مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حول المهور قال الفاروق "أصابت امرأة وأخطأ عمر"..

وعندما وقف برلماني داخل دائرته الانتخابية أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ليوضح له الأعباء الواقعة على الشعب نهره "السيسي"، وتعالى عليه قائلا: "من أنت"!! بغير مراعاة لمكانته كممثل للشعب أو بمكانته العلمية، وبعدها اختفى النائب من المشهد السياسي بعزلة إجبارية..

وعندما عارض جمال خاشقجي ولي عهد السعودية في إطار الاعتراف بالنظام والحكم لم يتحمل الفتى الأحمق من يعارضه، وسخّر أعلى أجهزة المملكة في مؤامرة أكثر منه حمقا لخطف الصحفي وقتله وتقطيع جسده بشكل بشع.

تقديس الطاغية لنفسه

أمثلة البطش والقسوة والإجرام وجبروت الحكام في المنطقة العربية كثيرة جدا، منها ما هو معلوم ومنها ما هو غير معلوم..

والغالبية من الحكام العرب يفرضون على أنفسهم نوعا من القدسية تجرم من يقترب منها بل وتجعل دمه مستباحا، حتى أصبح هذا الأمر عرفا سائدا بين هذه الشعوب..

فمن ينتقد الحاكم أو يختلف معه فإن دمه وعرضه وماله مستباح..

والسؤال الذي يفرض نفسه عند المقارنة بين موقف الله الرحمن الرحيم من عبيده الذين خلقهم، وموقف حكام العرب من شعوبهم التي يحكمونها بشكل شرعي أو غير شرعي، نجد أن الظاهر يشير بشكل مؤكد إلى أن هؤلاء الطغاة الجالسين على عروش الحكم يتحكمون في بشر خلقهم الله أحرارا واستعبدوهم هم، إنما يرون في أنفسهم قدسية تفوق وتعلو على قدسية الله ورسله وأتباعه الصالحين!

وللأسف فإن سمات العصر وأوصافه تتحدد تاريخيا بسمات الحكم وطبائع الحكام وليس بسمات وطبائع الشعوب، ولهذا يظن المظلمون بأن غضب الله بسبب انتشار الفحش والظلم والجبروت والبطش والفساد بين الفئات والجماعات الحاكمة وأن هذا الغضب سينال منهم جميعا ظالما ومظلوما..

ولهذا نجد أن الدعاء المأثور عند هؤلاء الذين يخافون ويخشون غضب الخالق أكثر من خوفهم من غضب وبطش الحاكم الظالم المخلوق: "اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا"،

وهي نفس الخشية والخوف الإيماني الذي علمنا اياه رسول الله – صل الله عليه وسلم – وهو يناجي ربه محاطًا بلحظة ضيق من الأهوال المحيطة به من الكفار قائلا ضمن ما قاله: "إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي"..

فالمؤمن بالله مهما كانت الأخطار المحيطة به، ومهما كان تهديد الحاكم الظالم له لا يؤخر أبدا إيمانه بالله وثقته فيه أمام أعتى الطغاة وأشدهم بطشا..

في المقابل يقف الباطشون الظالمون المستبدون يحاولون وضع قدسيتهم في منافسة مع قدسية الخالق، ويستخدمون في ذلك كل الأنواع من أدوات البطش والقهر والتعذيب، والمحاصرة لكل من آمن بأن الله هو الحق وأن كلمة الحق هي فريضة دونها الموت.

خادم الحرمين وحرمة الدماء

حوادث القتل والسجن والمطاردة والخطف لمعارضي ظلم الحكام كثيرة جدا ومتنوعة، ولكني توقفت عند حادثة خطف الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا..

والشاهد من الحادث -بعيدا عن التواءات التحقيقات وتفسيرات المنافقين- أن الفاعل هو النظام الحاكم السعودي سواء كان ممثلا في ولي العهد محمد بن سلمان (وهو الأرجح) أو غيره، والتوقف هنا عند طبيعة هذا النظام الحاكم الذي يستمد شرعيته الأساسية من كونه النظام الذي يتولى خدمة الحرمين الشريفين أقدس الأماكن لدى المسلمين وقبلتهم التي اختارها الله لهم..

لهذا كان اللقب الوحيد لملكهم هو خادم الحرمين، وليس سلطان البترول أو ملك الذهب الأسود، أو غير ذلك من ألقاب..

وطالما أن الأمر يتعلق بخدمة الأماكن المقدسة وزوارها من المسلمين فمن الأولى أن يكون هذا النظام ورجالته من أشد المتمسكين بتعاليم هذا الدين الذي كان من أساسياته تحريم الدم والقتل والذبح والخطف والاغتصاب والظلم..

وغيرها من قيم سامية لم يلتزم بها النظام السعودي الذي اكتفى بالتحصن بكونه خادم الحرمين الشريفين، وخادم حجيج بيت الله، رغم أن تعاليم هذا الدين الحنيف تحض على إفشاء السلام في العالم بين الجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين..

ورغم أن حديث رسول الله – صل الله عليه وسلم – وضع تحريم دم المؤمن بالله في مكانة تفوق حرمة الكعبة قبلة المسلمين، فعن عبد الله بن عمر قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك! ما أعظمك وأعظم حرمتك! والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرًا"، صدق رسول الله – صلى الله عليه وسلم.

كيف لحاكم الحرمين أو نظامه أو ولي عهده أن يتورطوا في قتل رجل وتقطيعه كالذبيحة دون شفقة لمجرد معارضتهم، تساوى في ذلك القاتل من نظام خادم الحرمين مع كفار قريش الذين كانوا يقتلون المسلمين ويمثلون بأجسادهم ويمضغون أكبادهم..

نعم أنا لا أملك حق التكفير، ولكني أمتلك منطق ودلالات وإشارات وعلامات تضعني على الأقل في موقف التشكك من طبيعة هذه الأنظمة الفاشية القاتلة ووطنيتها بل وإيمانها بالله.

العدل بالفطرة

العدالة فطرية: فالأساس الذي عرفته البشرية من خلال الأديان والعقائد منذ فجر التاريخ هو العدل الذي يشمل كل البشر الحاكم منهم والمحكوم..

ولهذا عرف الفراعنة منظومات قضائية وتشريعية وتنفيذية شديدة الدقة، ولم يكن أمام الملك أي طريق آخر غير طريق العدل..

فالتزامه بتطبيق العدالة هو المحدد لمصيره عند مقابلة الإله إما النعيم والخلود وإما الجحيم..

فقد كانت توضع جثة الملك المتوفى أمام مدخل القبر، ويتحدد مصيره بموقف جمهور المحكومين منه، فإذا كان عادلا استمعت الجماهير لمآثره ومحاسنة في صمت وخشوع، فيسير إلى طريق الخلود والنعيم، أما إذا كان قاتلا ظالما مستبدا فيصيح عليه جمهور المحكومين، ويُحرم حتى من حق الدفن الرسمي؛ لأنه من أهل الجحيم ويلاحق سيرته العار.

وكان اليونانيون يقدسون العدالة ويعتبرونها أفضل الفضائل، ويقول الفيلسوف أديمنتس إنّ أصحاب الفضيلة سيحوزون على فضيلتهم من البشر على شكل احترام وتقدير في الدنيا، بينما سينالون فردوساً لا يضاهيه شيء عند الآلهة.

ووضعت المسيحية العدل في مقدمة الفضائل وحذرت من الظلم وجاء في الكتاب المقدس: احترسوا مِن كُلِّ ظُلْم (سي 17: 14)، لأَنَّ الرَّبَّ إِلهَك يَكرَهُ كُلَّ مَن يَعمَلُ بِالظّلم (تث 25: 16)، والسَّماءُ والأَرضُ شاهِدَتانِ على الظالم (1مك 2: 31)، والرب يسمع صراخ المظلومين (خر3: 9)، فلا يَظْلِمْ أَحَدُكم قَريبَه، بلِ اتَّقِ إِلهَكَ (لا 25: 17)، فمَن يَظلِمِ الفَقيرَ يُهِنْ خالِقَه (ام 14: 31).

أما الإسلام فقد عظم فضيلة العدل وحرّم الظلم فجاء في القرآن الكريم:

﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ (ص: 26).

والسؤال هنا – إذا ثبت القتل والظلم والقهر على بعض حكام العرب الذين يحكمون باسم الإسلام – ما هو موقف الفقهاء ليس من وجودهم كحكام إنما من تقدير إيمانهم أو إلحادهم بتعاليم الدين الذي يدّعون الحكم به؟، والأهم من ذلك ماهو موقف الشعوب التي يُمارس عليها الظلم والقهر والاستبداد والقمع بصرف النظر عن اختلاف عقائدهم؟

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.

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