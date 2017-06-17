قطر في المركز الثاني للتجارة الدولية للغاز

الدول العشر الرئيسية بإنتاج الغاز الطبيعي هى: الولايات المتحدة وروسيا وإيران وقطر وكندا والصين والنرويج والجزائر وأستراليا.

يشكل الغاز الطبيعي المصدر الثالث للطاقة بالعالم بعد النفط والفحم ، بنسبة 24 % من الاستهلاك العالمي للطاقة ، وفى ضوء تماشي استهلاكه مع المعايير البيئية خاصة بمحطات توليد الكهرباء ، مقارنة بمعدلات التلوث المرتفعة التي يسببها استخدام الفحم والمازوت ، تتزايد حصة الغاز الطبيعي من أنواع الطاقة المختلفة بمرور الوقت .

وهكذا أصبح الغاز الطبيعي يشكل المصدر الأكبر للطاقة في العديد من البلدان ، ومنها تركمنستان وبنغلاديش وماليزيا وفنزويلا ومصر وغيرها ، وترتبط أسعار الغاز بأسعار النفط ولهذا هناك هبوط متواصل لأسعار الغاز خلال السنوات الأربع الأخيرة .

وفي العام الماضي بلغ الاستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي 3543 مليار متر مكعب، بزيادة 63 مليار متر مكعب عن العام الأسبق، بنسبة نمو 1.5%، ليستمر الاستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي في تصاعده المستمر منذ سبع سنوات بلا انقطاع .

وشهدت بلدان: الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإنجلترا والهند وهولندا وإيران ، وغيرها نموا في استهلاك الغاز الطبيعي. ففي العام الماضي بلغ الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي 3552 مليار متر مكعب ، بزيادة 21 مليار متر مكعب، بما يشير إلى كبر زيادة كم الاستهلاك عن الزيادة بالإنتاج .

والدول العشر الرئيسية في إنتاج الغاز الطبيعي هى : الولايات المتحدة وروسيا وإيران وقطر وكندا والصين والنرويج والجزائر وأستراليا .

وبسبب وجود فوائض بغالبية دول كبار منتجي الغاز الطبيعي ، تشكلت قائمة العشر الكبار بتصدير الغاز الطبيعي من : روسيا وقطر والنرويج وكندا والولايات المتحدة وأستراليا والجزائر وهولندا وتركمنستان وماليزيا .

وتأخذ صادرات الغاز الطبيعي البالغة 1081 مليار متر مكعب بالعام الماضي أحد شكلين، أكبرها هو تصديره بحالته الغازية بالأنابيب وهو ما يشكل نسبة 68 % من الإجمالي إلى جانب نسبة 32 % من الصادرات في صورة سائلة .

قطر الأولى بتصدير المسال

وفي العام الماضي بلغ إنتاج قطر من الغاز الطبيعي 181 مليار متر مكعب ، وهو ما يمثل نسبة 5 % من الإنتاج العالمي لتحتل المركز الرابع دوليا بالإنتاج بعد الولايات المتحدة وروسيا وإيران، ونظرا لبلوغ كم الاستهلاك المحلى من الغاز 41.7 مليار متر مكعب ، فقد توفرت كميات ضخمة للتصدير بلغت 124.4 مليار متر مكعب ، تمثل نسبة 11.5 % من الصادرات الدولية لتحتل المركز الثاني بعد روسيا .

وتوزعت صادرات الغاز القطري ما بين 84 % منه من خلال النقل بالناقلات للغاز المسال ، و16 % للنقل عبر الأنابيب والتي تتجه لدولتي الإمارات وسلطنة عمان .

وبصادرات الأنابيب والبالغة 20 مليار متر مكعب احتلت قطر المركز الثامن دوليا بنسبة 3 % من الإجمالي والتي تحتل روسيا بها النصيب الأكبر عبر شبكة تربطها بأوربا .

أما بشأن صادرات الغاز المسال والبالغ كميته 104 مليارات متر مكعب ، فقد احتلت قطر المركز الأول عالميا بنسبة 30 % من صادرات الغاز المسال دوليا ، وتنوزع صادرات الغاز المسال جغرافيا ما بين 56 % تتجه للدول الآسيوية و23 % للدول الأوربية ، و6 % لأفريقيا و4 % لمنطقة الشرق الأوسط وحوالى 2 % لمنطقة أمريكا الجنوبية والوسطى .

أما أبرز الدول التي اتجه إليها الغاز المسال القطري بالعام الماضي فكانت : اليابان بحوالي 16 مليار متر مكعب تليها كوريا الجنوبية بكمية متقاربة ، ثم الهند وإنجلترا وتايوان والصين وإيطاليا وتايلاند وباكستان وبلجيكا وإسبانيا والأرجنتين وتركيا .

احتياطي يكفى إنتاج 134 عاما

ويواجه الغاز المسال القطري مستقبلا منافسة متوقعة من توجه أستراليا لتصدير الغاز المسال مستفيدة من قربها الجغرافي من كبار الدول المستهلكة بآسيا ، كما أتاح توسيع قناة بنما سهولة وصول الغاز المسال الأمريكي – الذى بدأ تصديره مؤخرا – للدول الآسيوية ، وها هى المغرب تتفق مع نيجيريا لإنشاء خط أنابيب يمكن من خلاله تصدير الغاز لأوربا .

كما تقوم كل من الإمارات وسلطنة عمان بتشييد موانئ بها لتصدير الغاز المسال ، إلا أن حجم إنتاج الإمارات البالغ 62 مليار متر مكعب لا يكفى استهلاكها البالغ حوالى 77 مليار متر مكعب ، مما دفعها لاستيراد 17.9 مليار متر مكعب من قطر بالعام الماضي ، كذلك بلغ إنتاج الغاز بسلطنة عمان 35 مليار متر مكعب ورغم ذلك استوردت 2.1 مليار متر مكعب من قطر .

وفي الوقت الحالي تأثرت الصادرات اليمنية والليبية من الغاز بالحرب الأهلية بهما ، كما شهد العام الماضي نقصا بالإنتاج بدول : الولايات المتحدة والنرويج وهولندا وتركمنستان ونيجيريا وإندونيسيا وميانمار وباكستان وبوليفيا ومصر .

أما عن احتياطيات قطر من الغاز الطبيعي فبلغت 24.3 تريليون متر مكعب ، بنسبة 13 % من الاحتياطيات الدولية ، محتلة المركز الثالث بعد إيران وروسيا ، وهو الاحتياطي الذى يكفى لاستمرار إنتاجها بالمعدلات الحالية لنحو 134 عاما ، في حالة عدم ظهور احتياطيات جديدة .

بينما نجد أن عمر الاحتياطي بدول أخرى منتجة للغاز الطبيعي يصل لخمس سنوات فقط بكل من إنجلترا والمكسيك ، وأقل من سبع سنوات بإيطاليا وسبع سنوات ونصف ببنغلاديش ، وحوالى 11 عاما بباكستان وأقل من 12 عاما بالولايات المتحدة و14 عاما بكندا .

وهذا الأمر يتيح المجال لاستمرار تصدير الغاز القطري معززا أيضا بمعدلات النمو المرتفعة بالدول الآسيوية التي تعانى من عجز بالغاز ، والحاجة المتزايدة لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي ، وتقليل استخدام الفحم لأسباب بيئية ، والزيادات الطبيعية للسكان بما يعنيه ذلك من زيادات باستهلاك الغاز بالمجال الصناعي والسياحي والأغراض المنزلية والسيارات وغيرها.

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